《渣男排行榜》：陳男騙砲的手段如出一徹，四個受害女生決定給他一個教訓

文：凱薩琳．孔

敝姓成，但是我的下體姓陳 ──甜不辣手指頭獎

2021年11月15日，社區管理員用一種很微妙的表情跟我說：「╳小姐，有妳的掛號信。」我接過一看，是中壢分局寄來的郵件。

這是我人生中第一次收到這種東西，當下感覺晴天霹靂，好不容易回過神，想起三天前Queen才告訴我她收到了大安分局通知書，應該是同一件事情。

我馬上電話聯絡負責偵辦的警察先生，好死不死，他當天放假，其他警察也不知道怎麼一回事，因此我度過了史上最焦慮的一天。隔天一大早，我再次致電中壢分局，終於和承辦警察取得聯繫。

警察的態度非常和善，問我是不是有在社群上撰寫渣男故事？有人到分局報案，告我「妨害名譽」。因為當時我已經累積寫了十篇，我問警察是哪一篇，警察告訴我是第一篇。我向警察確認：「是姓陳的那一篇嗎？」警察說是，接著跟我確認可以到案說明的時間。

掛掉電話後，我腦中閃過好多聲音：「天啊，我被告了！」、「我會不會有案底啊？」、「怎麼這麼衰，為什麼是我？」、「渣男怎麼這麼不要臉，怎麼有臉去提告？」

這一切起因於2021年8月11日，在我出版了《渣男動物園》一書，並經營同名社群後，一些讀者會主動和我分享比鬼故事還要恐怖的愛情故事，我決定以《渣男事件簿》的方式連載渣男事蹟。前往提告的陳姓男子，是頭號登場人物。

陳男，桃園中壢人。應該是1991年-1993年間出生，天秤座。號稱178公分，但是目測應該不及175公分，體型中等偏胖。嘴唇稍厚，明顯雙下巴，長相神似醜版陶喆，特徵是手指頭又肥又短，很像甜不辣。

陳男自稱在「龍潭工研院」工作，平時以機車代步，約砲時才會出動上了年份的銀灰色掀背Lexus。聽說養了一隻狗「Q比」還有一隻鳥「凸幾」，表現出非常熱愛小動物的樣子。

皮膚曬得黝黑發亮的Queen，是一個充滿健康時尚美的女生，很像歐美沙灘上會讓人眼睛一亮的正妹。她和陳男認識於2020年，當時Queen已經單身兩年多，好姐妹建議Queen可以試著透過交友軟體認識新對象，主動幫Queen下載了「探探」，沒多久就和陳男配對成功。

因為陳男放在交友軟體上的照片看起來都不差，聊了一個多月後，Queen答應和陳男約會。初次見面時，Queen覺得陳男怎麼跟照片上看起來很不一樣，修圖神技應該跟抖音少女有得拼，相似度大概只有30％，本人是被車碾壓過的版本。但是Queen提醒自己人不可貌相，這年頭人品好比較重要。

因為跟陳男還算聊得來，Queen又答應了陳男第二次、第三次的約會。陳男主動和Queen提及前女友的事，聲淚俱下地說，原本已和交往六年的前女友論及婚嫁，但是前女友卻被他抓姦在床，最後協議分手。陳男貌似誠懇、淚眼汪汪、深情款款地告訴Queen，雖然前女友讓他戴綠帽，但是他還是願意相信愛情，希望可以和Queen走下去。

因為從沒見過男人在自己面前哭成淚人兒，Queen放下了戒心，覺得陳男雖然長得不怎麼樣，但是應該是個好人。第四次見面時，兩人在外過夜，發生了關係。

當天Queen才剛到家，Instagram馬上收到一個小號傳來的訊息，劈頭就問Queen是否認識陳男。對方和Queen坦承身分，她是一名小護士，之前透過交友軟體和陳男認識交往，後來發現陳男是個大騙子，同時在網路上騙了很多女生。為了揭發陳男的罪行，小護士創了一個LINE群，問Queen願不願意加入。

Queen第一時間差點昏倒，想說怎麼這麼剛好，才剛發生關係，就得知這種消息。但是很快地她安慰自己其實很幸運，要是繼續被蒙在鼓裡，不知陳男會騙到何時。而且Queen試車後很不滿意，覺得陳男不只身材爛、尺寸也迷你，持久度和硬度通通不行，更毫無技巧可言，原本正苦惱這種爛東西要怎麼一直用下去，幸好上天眷顧，讓她趁早發現趁早解脫。

群組內除了Queen和小護士外，還有一個酒店妹，以及一個年紀稍長的姊姊，每個人都是透過交友軟體認識陳男。小護士和陳男交往的時間比較長，也發生多次性行為，甚至還下體發炎，受害程度比較深；酒店妹和陳男一直說要見面，但是時間始終兜不上，陳男只能打嘴砲而已；大姊姊則是陳男的新目標，現正詐騙中。

加入群組後，Queen才知道陳男的手段如出一徹，他向每個女生泣訴前女友讓他抓姦在床，也嚷嚷他很想結婚，希望能以結婚為前提交往。

四個女生開始把陳男傳來的訊息截圖傳到群組裡，發現陳男為了省事也不出錯，統一叫每個女生「親愛的」，而且陳男每次訊息都群發，四個女生都會同時收到相同的內容，而且每天晚上七、八點一到，陳男就會固定搞失蹤，理由是他要陪家人看八點檔或玩Wii。

四人經比對發現，陳男竟然有三支手機，「通訊管理」做得非常好。和A出去時，就會攜帶平時與A聯繫用的手機；和B出去時，就會攜帶平時與B聯繫用的手機，讓其他女生無法和他聯繫，避免東窗事發。

幾天後，陳男又約Queen見面，Queen拒絕了。她告訴陳男，他在搞什麼鬼她都知道了，兩人到此為止，以後不要再聯絡了。陳男裝傻，問Queen是什麼意思？Queen告訴陳男，很多事情不用說得那麼清楚，彼此心知肚明就好。從那天起，成男全面封鎖Queen。