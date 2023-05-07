《渣男排行榜》：陳男騙砲的手段如出一徹，四個受害女生決定給他一個教訓
我們想讓你知道的是
加入群組後，Queen才知道陳男的手段如出一徹，他向每個女生泣訴前女友讓他抓姦在床，也嚷嚷他很想結婚，希望能以結婚為前提交往...四個女生懷疑陳男根本不是工研院員工，也在Dcard上發現有好幾個大學生出面爆料曾被一個名叫「陳彥維」的男子騙砲，她們決定把陳男拐出來，給他一個教訓。
文：凱薩琳．孔
敝姓成，但是我的下體姓陳
──甜不辣手指頭獎
2021年11月15日，社區管理員用一種很微妙的表情跟我說：「╳小姐，有妳的掛號信。」我接過一看，是中壢分局寄來的郵件。
這是我人生中第一次收到這種東西，當下感覺晴天霹靂，好不容易回過神，想起三天前Queen才告訴我她收到了大安分局通知書，應該是同一件事情。
我馬上電話聯絡負責偵辦的警察先生，好死不死，他當天放假，其他警察也不知道怎麼一回事，因此我度過了史上最焦慮的一天。隔天一大早，我再次致電中壢分局，終於和承辦警察取得聯繫。
警察的態度非常和善，問我是不是有在社群上撰寫渣男故事？有人到分局報案，告我「妨害名譽」。因為當時我已經累積寫了十篇，我問警察是哪一篇，警察告訴我是第一篇。我向警察確認：「是姓陳的那一篇嗎？」警察說是，接著跟我確認可以到案說明的時間。
掛掉電話後，我腦中閃過好多聲音：「天啊，我被告了！」、「我會不會有案底啊？」、「怎麼這麼衰，為什麼是我？」、「渣男怎麼這麼不要臉，怎麼有臉去提告？」
這一切起因於2021年8月11日，在我出版了《渣男動物園》一書，並經營同名社群後，一些讀者會主動和我分享比鬼故事還要恐怖的愛情故事，我決定以《渣男事件簿》的方式連載渣男事蹟。前往提告的陳姓男子，是頭號登場人物。
陳男，桃園中壢人。應該是1991年-1993年間出生，天秤座。號稱178公分，但是目測應該不及175公分，體型中等偏胖。嘴唇稍厚，明顯雙下巴，長相神似醜版陶喆，特徵是手指頭又肥又短，很像甜不辣。
陳男自稱在「龍潭工研院」工作，平時以機車代步，約砲時才會出動上了年份的銀灰色掀背Lexus。聽說養了一隻狗「Q比」還有一隻鳥「凸幾」，表現出非常熱愛小動物的樣子。
皮膚曬得黝黑發亮的Queen，是一個充滿健康時尚美的女生，很像歐美沙灘上會讓人眼睛一亮的正妹。她和陳男認識於2020年，當時Queen已經單身兩年多，好姐妹建議Queen可以試著透過交友軟體認識新對象，主動幫Queen下載了「探探」，沒多久就和陳男配對成功。
因為陳男放在交友軟體上的照片看起來都不差，聊了一個多月後，Queen答應和陳男約會。初次見面時，Queen覺得陳男怎麼跟照片上看起來很不一樣，修圖神技應該跟抖音少女有得拼，相似度大概只有30％，本人是被車碾壓過的版本。但是Queen提醒自己人不可貌相，這年頭人品好比較重要。
因為跟陳男還算聊得來，Queen又答應了陳男第二次、第三次的約會。陳男主動和Queen提及前女友的事，聲淚俱下地說，原本已和交往六年的前女友論及婚嫁，但是前女友卻被他抓姦在床，最後協議分手。陳男貌似誠懇、淚眼汪汪、深情款款地告訴Queen，雖然前女友讓他戴綠帽，但是他還是願意相信愛情，希望可以和Queen走下去。
因為從沒見過男人在自己面前哭成淚人兒，Queen放下了戒心，覺得陳男雖然長得不怎麼樣，但是應該是個好人。第四次見面時，兩人在外過夜，發生了關係。
當天Queen才剛到家，Instagram馬上收到一個小號傳來的訊息，劈頭就問Queen是否認識陳男。對方和Queen坦承身分，她是一名小護士，之前透過交友軟體和陳男認識交往，後來發現陳男是個大騙子，同時在網路上騙了很多女生。為了揭發陳男的罪行，小護士創了一個LINE群，問Queen願不願意加入。
Queen第一時間差點昏倒，想說怎麼這麼剛好，才剛發生關係，就得知這種消息。但是很快地她安慰自己其實很幸運，要是繼續被蒙在鼓裡，不知陳男會騙到何時。而且Queen試車後很不滿意，覺得陳男不只身材爛、尺寸也迷你，持久度和硬度通通不行，更毫無技巧可言，原本正苦惱這種爛東西要怎麼一直用下去，幸好上天眷顧，讓她趁早發現趁早解脫。
群組內除了Queen和小護士外，還有一個酒店妹，以及一個年紀稍長的姊姊，每個人都是透過交友軟體認識陳男。小護士和陳男交往的時間比較長，也發生多次性行為，甚至還下體發炎，受害程度比較深；酒店妹和陳男一直說要見面，但是時間始終兜不上，陳男只能打嘴砲而已；大姊姊則是陳男的新目標，現正詐騙中。
加入群組後，Queen才知道陳男的手段如出一徹，他向每個女生泣訴前女友讓他抓姦在床，也嚷嚷他很想結婚，希望能以結婚為前提交往。
四個女生開始把陳男傳來的訊息截圖傳到群組裡，發現陳男為了省事也不出錯，統一叫每個女生「親愛的」，而且陳男每次訊息都群發，四個女生都會同時收到相同的內容，而且每天晚上七、八點一到，陳男就會固定搞失蹤，理由是他要陪家人看八點檔或玩Wii。
四人經比對發現，陳男竟然有三支手機，「通訊管理」做得非常好。和A出去時，就會攜帶平時與A聯繫用的手機；和B出去時，就會攜帶平時與B聯繫用的手機，讓其他女生無法和他聯繫，避免東窗事發。
幾天後，陳男又約Queen見面，Queen拒絕了。她告訴陳男，他在搞什麼鬼她都知道了，兩人到此為止，以後不要再聯絡了。陳男裝傻，問Queen是什麼意思？Queen告訴陳男，很多事情不用說得那麼清楚，彼此心知肚明就好。從那天起，成男全面封鎖Queen。
Tags：
讓你熱愛的事情成為日常生活的動能：五個小tips，實現理想生活
我們想讓你知道的是
今年即將邁入第二季，你為今年設定的新計劃進度如何？不妨透過本文步驟，檢視一下自己的狀態！
當我們回頭看看過去，往往能夠更認識自己！其中，包含了我們付出後所取得的成就，以及未完成的計劃！現在就來檢視計劃，確立我們正處在哪？離目標有多遠？才能敏捷調整，實現願望與目標，往更好的未來前進！
讓大谷翔平帶你認識計劃的魔力！
我們可以問問自己，想成為什麼樣的人？希望達到什麼樣的成就？然後將這些目標具體化。例如，想要在工作中獲得晉升，或者想要在健身方面取得更好的成績。確認自己的目標之後，再制定一個向前邁進的計劃，會幫助你更容易實現目標。
知名美國職棒投手大谷翔平曾經說過：「期待不是用來被滿足，而是要加以超越。」這句話可以用來描述制定縝密計劃的重要性！制定計劃可以幫助你收集、整理和分析相關資料，做出明智的決定，實現目標！同時也可以預先評估可能會遇到的風險，並保留微調的空間。當你遇到挑戰時，你會有充足的時間來好好思考，並且能夠迅速適應變化，以便實現更高的目標。
「莫急莫躁」，學歐普拉如何實現目標！
實現目標需要時間和耐心。別讓一時的失敗或挫折，成為放棄的理由。瑞典心理學家安德斯·艾瑞克森（Anders Ericsson），提出「10,000小時的練習」的概念。他認為，要在某個領域成為專家，關鍵在於長時間、持續而刻意的練習，才能掌握技能、養成習慣、提升水準，進而成為專家。在這10,000小時的練習過程中，會有挫折或是想要放棄的時候，這時是否有足夠耐心持續練習，決定了成功與否的結果。
美國知名脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）在22歲時被電視臺解雇，上司認為她不適合做電視節目。然而，她並沒有放棄，轉戰另一個電視臺並持續努力。雖然最初的聯合播報員工作不順遂，但她並未放棄，七年後成功成為以自己名字命名的脫口秀節目主持人，並成為日間節目的霸主長達25年。她的成功告訴我們，不要被一次失敗打倒，要堅持努力，找到自己的聲音，並找到人生中的好朋友。
不要跟學問過不去，愛因斯坦帶你繼續學習
學習是一段旅程，並不是每個人的道路都一樣，但同樣的是，不要在這條路上停下來，這將是一段一生受用的旅程，一如愛因斯坦曾說：「學習是種體驗，其他一切只是信息。」保持對目標相關領域的學習和探索，不只能增加知識和技能，還能讓熱情和動力持續不斷，督促你往前進步。即使不在目標領域中，持續學習也是擴展視野最好的方法，跳脫出既有的眼界、開闊思路、更能靈活地面對變動！
在資訊日新月異、斜槓成為日常的今天，安逸待在固定環境中，已經不再是一種令人羨慕的生活方式，就像是知名歌手蔡依林，她除了持續嘗試新的音樂風格和表演形式，挑戰各種極限和不可能之外，她也是小有名氣的翻糖蛋糕藝術家，曾在英國伯明罕舉行的國際翻糖蛋糕競賽，以「瑪麗蓮夢露」的造型蛋糕，勇奪Decorative exhibit組金牌，國際巨星如湯姆克魯斯、安室奈美惠等人，都曾收到蔡依林的翻糖作品。
從1%開始！三木谷浩史帶你實踐小步計劃
無論你的目標是什麼，都要確保每天都向前邁進一步，可以是一個小的行動，或一個小的改變，但每天都有進步，可以幫助你在達成目標的道路上保持前進。
樂天株式會社創辦人三木谷浩史有句名言：「1.01的365次方等於多少？」他用這個公式來計算每天進步1%，持續一年可以達到的成果——答案是「37」。這個每天邁進一小步的概念，放在投資中來看，就是複利的力量。
假設你有一百萬，這一百萬如果放著不動，30年後它還是一百萬，甚至會因為通膨而降低價值，但是如果利用這一百萬進行投資，以年利率為5％計算，經過三十年後，它會變成432萬。所以愛因斯坦才會說，複利是世界第八大奇蹟。
夥伴的力量：李安的成功關鍵
夥伴，無疑是夢想路上的精神支柱。在成名之前，導演李安決定忍痛放棄電影夢，妻子林惠嘉對他說：「記得你心裡的夢想。」聽到這句話的李安，感受到了鼓舞的力量，繼續在電影路上努力。在實現願望與目標的旅程上，有夥伴，我們就不寂寞。現在就一起檢視自己的狀態！把握時間，現在就用五大步驟，完成願望。中國人壽將支持陪伴，你的願望，我來陪練。