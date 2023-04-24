推特「付費藍勾勾」爭議延燒：免費恢復也不想要，反對者掀起「封鎖藍勾」風潮
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雖然新版付費藍勾勾政策在上周四上路，但經過一個周末之後，許多沒付費的用戶也發現藍勾勾回來了，許多用戶批評，推特強迫給自己藍勾勾，還顯示「已付費訂閱」根本假冒人替糟糕的政策背書。
社群平台推特（Twitter）在上周四正式讓新版付費藍勾勾政策上路後，產生不小的混亂，許多曾對外宣稱堅持不付費的名人，紛紛發現自己在新政策上路後仍有藍勾勾標記，後來執行長馬斯克（Elon Musk）才表示：「我有替部分人付費。」
在這次的混亂後，《衛報》報導，推特再次改變驗證政策，恢復對於社交平台上名人的免費藍勾勾。但這個決定不但沒有平息混亂，反而惹怒未付費用戶，因為這些用戶的藍勾勾也顯示他們「已訂閱新版藍勾勾（Twitter Blue）」，有利用這些名人進行虛假廣告的嫌疑。
推特選擇在4月20日這個顯然與大麻文化有關的日期，讓新的驗證政策上路，並在這一天讓舊版藍勾勾退場，將證明帳號真實性的藍勾勾從舊版帳號中拿掉。
但這個措施也為執行長馬斯克帶來無法預料的後果，因為絕大多數的人並沒有訂閱並支付每月8美元進行新版認證，反而是選擇免費的繼續使用推特。
數據顯示，40萬名舊版藍勾勾持有者之中，只有不到500人選擇訂閱，讓原先被定位為應該帶來收益的政策，只帶來每月不到300美元的收入增長。推特上反對者更是吹起一股「封鎖藍勾」的風潮，他們將付費訂閱新版藍勾勾者標記出來，並將標記到的人封鎖。
然而，並不是每個帶有藍色勾號的用戶都自己支付了費用。
未訂閱者也恢復藍勾勾
上周五，也就是新政策上路的隔天，馬斯克在推特上公開有3個人免費獲得了藍勾勾：斯蒂芬・金（Stephen King）、勒布朗・詹姆斯（LeBron James）和威廉・夏特納（William Shatner）。
而經過一個週末，這個數字急劇增加，幾乎每個擁有超過100萬粉絲的社群名人帳號，都會獲得新的藍勾勾。
但由於許多人曾公開表示不會訂閱新版藍勾勾，擁有這個標記將導致自己失去社會信譽，於是許多用戶希望去除他們的新版藍勾勾。
包括《衛報》專欄作家歐文・瓊斯（Owen Jones）、麻省理工學院和迷因帳號「dril」在內的用戶都透露，他們的新版藍勾勾是在他們沒有付費或要求的情況下獲得的。
有些用戶則無法發表此類聲明。
2013年去世的演員保羅・沃克（Paul Walker）、2018年去世的名廚安東尼・布爾登（Anthony Bourdain）以及同年被沙烏地阿拉伯政府謀殺的記者賈邁勒・卡舒吉（Jamal Khashoggi）都獲得了付費藍勾勾。
拒絕藍勾勾
包括瓊斯和dril在內的一些人都好奇，推特這樣做，並將他們的賬戶標記為「已付費訂閱」他們沒有支付的服務，是否可能是非法的。瓊斯問道：「透過假冒的方式，讓人們看起來像是購買了完全失敗者（loser）的相關服務，這不是某種形式的誹謗嗎？」
社群名人蒂根（Tiegen）甚至向她的追隨者提供如何擺脫藍勾勾的建議，指示Pod Save America節目主持人喬恩法夫羅，「改變你在社群上的名字，它會觸發一個導致藍勾勾被刪除。」「但是以後不要再談論它，否則你會得到另一個。我是認真的哈哈。」
當個人的善意因虛假陳述而受到損害時，英國法律保護名人免受「假冒」的侵權行為。
根據律師劉易斯・西爾金 （Lewis Silkin） 的說法，「2002 年，一個具有里程碑意義的判例，確立了名人可以使用假冒法（Passing off）來保護自己的商譽。」
賽車手埃迪・歐文 （Eddie Irvine）成功地起訴了TalkSport，因為他直接郵寄了一張他拿著便攜式收音機的照片，上面有TalkSport的名稱和標誌。但事實上，Irvine在拍攝照片時一直拿著手機，但這張照片曾經被修圖過，已用收音機代替手機。
「法官裁定，該廣告明顯給人一種錯誤的印象，即歐文為該廣播電台背書，假冒法應保護他免受這種對商譽的侵犯。」然而除了公司的標準自動回覆，對Twitter的評論沒有得到答覆。
新聞來源
- Twitter restores ‘blue tick’ free of charge to celebrities in U-turn（The Guardian）
- Elon Caves, Gives Blue Checks Back to Twitter’s Biggest Celebs（Daily Beast）
延伸閱讀
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- 推特「藍勾勾」之亂：瑪利歐對你比中指？馬斯克表示「笑到哭」
- 仇恨言論、煽動暴力是否該審查？馬斯克收購Twitter，但他口中的「言論自由」受到外界質疑
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核稿編輯：翁世航
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