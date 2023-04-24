中信投信52週行動力，落實「投資我們的地球」

近年ESG蔚為全球風潮，但許多企業目前仍停留在理論框架階段。中國信託投信秉持中信金控回饋社會使命，落實ESG實踐，同時響應世界地球日52週年「投資我們的的球」(Invest in our planet) 主題，自去年4月啟動「挑戰52件愛地球的事」，一週一個主題，鼓勵同仁將ESG落實在日常生活中，一年下來，吸引七成以上員工參與完成52項有趣又實用的活動，凝聚向心力，也一起為地球盡一份心力。

中國信託投信總經理張浴澤表示，中信金控積極落實永續作為，身為中信金的一份子，中信投信期望將永續發展的理念內化為每位同仁的DNA。為期52週的活動，沒有高大上的口號，而是要求同仁從日常生活做起，由下而上確實實踐ESG行為，較熱門的活動像是：使用環保杯、空盤不浪費食物、申辦電子帳單、手機節能、捐款、不搭電梯日、種植花草、二手衣物交換等生活小事。

張浴澤指出，這些看似簡單的小事，卻是大家常常忽略的細節，舉辦活動提升同仁對永續的認同及實際作為，公司也正規劃接下來一年的活動，希望持續從個人日常生活中可以做得到的行動改變，獲得最大的減碳效益。

除此之外，中信投信推廣無紙化環境，內部流程盡可能減少實體紙張列印、執行線上簽核，也鼓勵客戶申辦電子帳單，作業程序省時又便捷。整體來看，2022年全年共節省近200萬張紙，也為地球減少13.5噸的碳排放。

秉持ESG愛地球的企業永續精神，中信投信每年規畫發行1至2檔ESG基金列為目標。張浴澤表示，現在ESG投資成熱門顯學，加入ESG把關，有助於投資績效的提升。而中信投信旗下有５檔ESG永續系列基金：中信ESG投資級債（00883B）、中信關鍵半導體（00891）、中國信託ESG碳商機多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金）、中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金）以及即將於５月８日至11日募集的中信上櫃ESG 30（00928），數量高居全台投信之冠，為投資人嚴選ESG投資標的，一同跟上永續投資熱潮。

除此之外，張浴澤說，中信投信自2022年7月起，將聯合國全球盟約原則（UNGC Principles）納入旗下四檔投資等級公司債券指數之編製規則內，包含中信高評級公司債（00772B）*、中信優先金融債（00773B）*、中信投資級公司債（00862B）*、中信全球電信債（00863B）*，雖不屬ESG基金，但指數編製規則排除不符合UNGC Principles的發行人債券，其原則包含了人權、社會、勞工和環境領域。（*非屬環境、社會及治理相關主題基金）

張浴澤強調，中信投信積極從內而外結合ESG，對內落實將ESG內化為員工DNA及永續管理，對外則以發行ESG主題的投資商品，讓更多投資人加入實踐ESG的行列。