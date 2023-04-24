比亞迪投資智利2.9億美元蓋鋰電池工廠，中國觸手伸向南美「鋰三角」掌握下世代能源

中國比亞迪（BYD）拿下智利鋰礦生產商資格，投資2.9億美元建電池廠，並取得以優惠價「碳酸鋰」供應。而中國的觸手同時也伸向智利、阿根廷與玻利維亞「鋰三角地區」，中國強調合作有助於提升自身收入和技術，實現互利共贏的局面。

比亞迪耗費2.9億美元，在智利建鋰工廠

中國比亞迪在智利投資了2.9億美元，並獲得了智利經濟發展署（CORFO）核可其鋰生產商地位。在2030年之前，作為全球的電動車巨擘比亞迪，每年將以優惠價格獲得約1.25萬噸電池級碳酸鋰供應配額。

《路透社》報導指出，該交易案這是有交換條件的，比亞迪將在智利Antofagasta地區投資建設比亞迪智利正極材料廠（BYD Chile Lithium Cathode Plant）項目，規劃年產能5萬噸，預計2025年底前投產。

需要注意的是，拿下智利鋰生產合格許可，除了採購價可享有一定優惠，還要能符合美國《2022年降低通膨法》中對電池關鍵礦物來源的限制條件，因為智利滿足該法案的條件且與美國有自由貿易協定，是一個相當好的出海口。

事實上，智利是全球最大的鋰生產國之一，並和阿根廷和玻利維亞合稱「鋰三角」。尤其，智利鋰礦產量佔全球總產量的一半以上。智利政府早在2022年2月就初步通過了一項提案，目的是促進銅礦、鋰礦和其他戰略資產的國有化。

智利總統博里奇（Gabriel Boric）20日晚間正式宣布，將加強對鋰產業的控制權，並計劃將鋰礦國有化，不過這仍待智利國會批准。還有這是否會對跟比亞迪合作造成影響，也需要再觀察。但是肯定將對鋰資源價格帶來影響，也可能影響美中多國的新能源產業發展。

比亞迪積極於全球尋找任何機會。包含智利在內，非洲和阿根廷，每個有鋰儲量的國家，它們將參與其中，為未來儲備鋰礦而做準備。

值得注意的是，比亞迪在智利市場的多年耕耘，早已經使其該國第一家為城市提供電動公車的公司。目前智利擁有拉丁美洲最大的電動公車車隊。

此外，在近日舉行的業績會上，比亞迪董事長王傳福表示，做高端品牌、持續深入的新能源汽車市場滲透率以及中國新能源汽車出口，是新能源車企未來發展的三大機會。

中國搶攻「鋰三角」掌握下世代能源

王傳福指出，在東南亞最多的是日系車，但現在日系車全面落後了，歐洲和南美的巴西、阿根廷、智利等國家，幾乎沒有本地品牌，這也是中國車企出海的機會。今年比亞迪將以300萬輛的銷量作為起點，爭取360萬輛。王傳福還定下目標：在今年成為「中國第一汽車製造商」。

然而，外界除了留意智利的變化外，也將目光放到了阿根廷和玻利維亞身上。近年中國和這兩個國家在近年來建立了良好的政治和經濟關係，並在鋰礦開發方面進行了多項合作協議和投資計劃。

根據《阿根廷國家通訊社》報導指出，中國藏珠峰資源公司日前公佈，向阿根廷薩爾塔省的兩個鋰礦物探勘計畫，總投資22億美元。

其中，7億美元用於布里斯鹽湖，計劃自2023年起年產5萬噸碳酸鋰電池原料。另一個計畫則是，斥資15億美元投資阿里薩羅鹽湖，預計到2024年該礦區每年可生產5萬至10萬噸的碳酸鋰電池原料。

報導稱，此次整體投資將為當地創造約1萬個工作，幫助阿根廷每年獲得80億美元的出口外匯。

至於玻利維亞方面，玻國政府目前規劃加速發展鋰礦產業，將興建2座碳酸鋰生產廠，並預計運用鋰直接提取技術開採。玻利維亞國營鋰礦公司（YLB）總經理Carlos Ramos告訴《玻利維亞日報》指出，目前已有多個來自歐亞大國的買家對鋰礦有興趣，亞洲買家則包含中國及印度。

中國急欲和鋰三角合作，這不僅有利於中國保障自身的能源安全和產業發展，他們也強調合作有助於智利、阿根廷和玻利維亞，提升自身的經濟收入和技術水平，實現互利共贏的局面。

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核稿編輯：翁世航