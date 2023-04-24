西班牙援助烏克蘭6輛豹2坦克，但後勤分配混亂成烏軍最新難題

結合《CNN》、《路透社》與《Politico》報導，西班牙國防部長羅伯斯（Margarita Robles）於4月22日確認，該國已向烏克蘭運送6輛豹2坦克，西班牙會先經由海路將坦克送至波蘭，在由波蘭運至烏克蘭，總計需花費5至6天的時間。

《Insider》報導補充，雖然烏克蘭獲得了西方各國近600億美元的軍事援助，然而，如何將援助資源即時、正確的運送至作戰前線，是烏克蘭在戰爭中面臨的一大挑戰。美國智庫海軍分析中心（CNA）俄羅斯研究主任科夫曼（Michael Kofman）即表示：「我沒有聽到軍援不足的抱怨，只有聽到無法獲取軍援資源的抱怨。」

西班牙將提供10輛豹2坦克，引發國內執政同盟不滿

西班牙於4月21日，將6輛豹2坦克，連同20輛重型運輸工具（heavy transport vehicle），運送至烏克蘭，此外，西班牙還培訓了40名負責坦克事務的專員，及15名技師，以支援烏克蘭的春季反攻。羅伯斯表示，除了目前運送的六輛豹2坦克外，還有四輛豹2坦克將在維修後「盡快」送往烏克蘭。

西班牙政府此次運送坦克，是為了完成西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）於2月底時，表示將援助烏克蘭10輛豹2坦克的承諾。當時桑切斯在宣布將提供烏克蘭坦克後，馬上遭到國內執政聯盟夥伴，極左派政黨Podemos的反對，該政黨認為，提供坦克只會使烏俄戰爭升級，主張西班牙應該敦促烏俄雙方進行和平談判。

雖然國內有反對的聲音，然而包含西班牙在內的西方各國，一直在增加對烏克蘭的軍事供應，因為俄羅斯預計將在春天，再次對烏克蘭發動攻勢。

美國在1月時承諾，將生產31輛艾布拉姆斯坦克（Abrams tanks），而德國則承諾生產豹式坦克，北約各國也承諾會向烏克蘭派遣共48輛豹2坦克。根據遭外洩的美國機密文件，除了西班牙、德國及美國以外，挪威、葡萄牙、希臘和芬蘭也計劃在未來，派遣坦克支援烏克蘭。

專家表示，與其他坦克型號相比，豹式坦克的維護需求相對較低，也代表豹式坦克特別符合烏克蘭軍隊的需求。

西班牙運送至烏克蘭的豹2坦克｜Photo Credit: GettyImages

武器進入烏克蘭後，如何分配？

《Insider》報導指出，各國已送往烏克蘭近600億美元的軍事援助，但如果不能將這些武器即時送達相關單位、戰場，即使是最現代化的武器也無法使烏克蘭人受益。烏軍現在即面臨著，無法將武器和裝備運送到前線的問題。

科夫曼指出：「烏軍與任何一場戰爭中的任何一支大型軍隊一樣，存在內部分配問題，他們的很多抱怨，都與烏軍內部的後勤有關。東西進入烏克蘭，但隨後所有烏克蘭部隊，都必須找到獲得這些東西的方法，這其中存在很多挑戰。」科夫曼補充，烏軍常出現一支部隊擁有武器，另一支部隊卻沒有的狀況。

而烏軍內部，之所以存在後勤分配困難，必須歸咎於烏克蘭受限的作戰環境。以美國在阿富汗與伊拉克的戰場為例，美軍在阿富汗和伊拉克享有完全的製空權，飛機和直升機可以隨意為地面部隊補給，因此美軍各部隊可以獲得即時且均等的軍事支援。

然而，烏軍在戰爭中並沒有明顯制空權，只能透過陸路運輸物資，也較容易產生物資運送困難、混亂的情形。

科夫曼指出：「烏克蘭現在不是抱怨美國沒有支援我們足夠的物資，而是疑惑我如何才能拿到，我應該獲得、已經在我們國內的物資。」

美國陸軍特種部隊的一名士兵也向《Insider》表示，如何將正確的裝備放到正確的位置，是一個複雜的難題，他表示：「後勤人員需要確保他們提供前線人員需要的物資。這做起來比聽起來更難，因為供需雙方需要不斷溝通。」

《Insider》報導也指出，隨著烏軍不斷擴大，如何在新部隊與舊部隊間，取得補給的平衡也十分棘手。這些補給不僅是分發槍枝、子彈，還包括分配情報。烏軍和西方各國必須確保正確的訊息，能即時傳到正確的單位。

而無論是分發裝備還是情報，烏克蘭軍隊和美國、歐洲各國，目前都仍在積極訓練、培養默契。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：翁世航