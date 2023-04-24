西班牙援助烏克蘭6輛豹2坦克，但後勤分配混亂成烏軍最新難題
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各國已送往烏克蘭近600億美元的軍事援助，但如果不能將這些武器即時送達相關單位、戰場，即使是最現代化的武器也無法使烏克蘭人受益。烏軍現在即面臨著，無法將武器運送到前線的問題。烏軍內部之所以存在後勤分配困難，必須歸咎於烏克蘭受限的作戰環境。烏軍在戰爭中並沒有明顯制空權，只能透過陸路運輸物資，也較容易產生物資運送困難、混亂的情形。
結合《CNN》、《路透社》與《Politico》報導，西班牙國防部長羅伯斯（Margarita Robles）於4月22日確認，該國已向烏克蘭運送6輛豹2坦克，西班牙會先經由海路將坦克送至波蘭，在由波蘭運至烏克蘭，總計需花費5至6天的時間。
《Insider》報導補充，雖然烏克蘭獲得了西方各國近600億美元的軍事援助，然而，如何將援助資源即時、正確的運送至作戰前線，是烏克蘭在戰爭中面臨的一大挑戰。美國智庫海軍分析中心（CNA）俄羅斯研究主任科夫曼（Michael Kofman）即表示：「我沒有聽到軍援不足的抱怨，只有聽到無法獲取軍援資源的抱怨。」
西班牙將提供10輛豹2坦克，引發國內執政同盟不滿
西班牙於4月21日，將6輛豹2坦克，連同20輛重型運輸工具（heavy transport vehicle），運送至烏克蘭，此外，西班牙還培訓了40名負責坦克事務的專員，及15名技師，以支援烏克蘭的春季反攻。羅伯斯表示，除了目前運送的六輛豹2坦克外，還有四輛豹2坦克將在維修後「盡快」送往烏克蘭。
西班牙政府此次運送坦克，是為了完成西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）於2月底時，表示將援助烏克蘭10輛豹2坦克的承諾。當時桑切斯在宣布將提供烏克蘭坦克後，馬上遭到國內執政聯盟夥伴，極左派政黨Podemos的反對，該政黨認為，提供坦克只會使烏俄戰爭升級，主張西班牙應該敦促烏俄雙方進行和平談判。
雖然國內有反對的聲音，然而包含西班牙在內的西方各國，一直在增加對烏克蘭的軍事供應，因為俄羅斯預計將在春天，再次對烏克蘭發動攻勢。
美國在1月時承諾，將生產31輛艾布拉姆斯坦克（Abrams tanks），而德國則承諾生產豹式坦克，北約各國也承諾會向烏克蘭派遣共48輛豹2坦克。根據遭外洩的美國機密文件，除了西班牙、德國及美國以外，挪威、葡萄牙、希臘和芬蘭也計劃在未來，派遣坦克支援烏克蘭。
專家表示，與其他坦克型號相比，豹式坦克的維護需求相對較低，也代表豹式坦克特別符合烏克蘭軍隊的需求。
武器進入烏克蘭後，如何分配？
《Insider》報導指出，各國已送往烏克蘭近600億美元的軍事援助，但如果不能將這些武器即時送達相關單位、戰場，即使是最現代化的武器也無法使烏克蘭人受益。烏軍現在即面臨著，無法將武器和裝備運送到前線的問題。
科夫曼指出：「烏軍與任何一場戰爭中的任何一支大型軍隊一樣，存在內部分配問題，他們的很多抱怨，都與烏軍內部的後勤有關。東西進入烏克蘭，但隨後所有烏克蘭部隊，都必須找到獲得這些東西的方法，這其中存在很多挑戰。」科夫曼補充，烏軍常出現一支部隊擁有武器，另一支部隊卻沒有的狀況。
而烏軍內部，之所以存在後勤分配困難，必須歸咎於烏克蘭受限的作戰環境。以美國在阿富汗與伊拉克的戰場為例，美軍在阿富汗和伊拉克享有完全的製空權，飛機和直升機可以隨意為地面部隊補給，因此美軍各部隊可以獲得即時且均等的軍事支援。
然而，烏軍在戰爭中並沒有明顯制空權，只能透過陸路運輸物資，也較容易產生物資運送困難、混亂的情形。
科夫曼指出：「烏克蘭現在不是抱怨美國沒有支援我們足夠的物資，而是疑惑我如何才能拿到，我應該獲得、已經在我們國內的物資。」
美國陸軍特種部隊的一名士兵也向《Insider》表示，如何將正確的裝備放到正確的位置，是一個複雜的難題，他表示：「後勤人員需要確保他們提供前線人員需要的物資。這做起來比聽起來更難，因為供需雙方需要不斷溝通。」
《Insider》報導也指出，隨著烏軍不斷擴大，如何在新部隊與舊部隊間，取得補給的平衡也十分棘手。這些補給不僅是分發槍枝、子彈，還包括分配情報。烏軍和西方各國必須確保正確的訊息，能即時傳到正確的單位。
而無論是分發裝備還是情報，烏克蘭軍隊和美國、歐洲各國，目前都仍在積極訓練、培養默契。
新聞來源
- Spanish Leopard 2 tanks are on their way to Ukraine, defense minister confirms（CNN）
- Six Leopard tanks leave Spain en route to Ukraine（Reuters）
- Spain ships 10 Leopard tanks to Ukraine（Politico）
- Western countries have scrambled to deliver billions of dollars of military gear to Ukraine. Getting it to the frontlines is a whole other problem.（Insider）
- Germany is ‘wasting time’ on sending tanks to Ukraine, its allies say. Here’s why the Leopard 2 is so important（CNN）
延伸閱讀
- 瓦格納集團首腦稱結束烏克蘭戰爭是「最理想的結果」，發文引起關注
- 各國援烏數字會說話：美英捐最多軍火，法偏好金援，德國「說比做多」
- 美再提供逾790億軍備支援烏克蘭春季反攻；澤倫斯基抵波蘭，北約有意邀請出席峰會
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：翁世航
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搶先直擊友達光電在 Touch Taiwan 2023 兩大亮點：智慧座艙、家庭劇院，打造沉浸式視覺體驗
我們想讓你知道的是
每年 Touch Taiwan（智慧顯示展覽會）可說是顯示器產業的一大盛事，今年友達光電（以下稱友達）在 Touch Taiwan 透過高低層次搭配幾何造型，將 ALED 箱體造型融入其中。關鍵特務搶先帶大家一探究竟，今年友達在 Touch Taiwan 將端出哪些吸睛的應用？
亮點一：智慧座艙 打造車子成為第三生活空間
自動駕駛技術逐漸成熟加上車聯網普及，汽車已成為每個人在住家、辦公室之外的「第三空間」。人和車要更多的互動，當然就需有「顯示器」作為人機互動的關鍵載體，這次友達把一整台車的座艙直接搬到TouchTaiwan現場，讓參觀者體驗全新顯示器科技，感受在車艙內享有工作、娛樂、生活等應用。
首先來到駕駛座，映入眼簾的是搭載A柱到A柱的55吋超大型曲面顯示器的FIDMPlus一體化方案。搭配友達AmLED顯示技術，具備高解析、高亮度、廣色域、高對比、低耗能、耐候度高、強光下可視性高等功能，不論何時都能給駕駛最清晰的行車資訊。
除了超大型曲面顯示器外，更搭配了隱藏式彩色鏡頭及感測器，一來可針對駕駛臉部做身份識別，直接呈現個人化模式，像是個人會議行事曆、提醒待辦事項、進行視訊會議等；二來，鏡頭可偵測駕駛操駕狀態，如果疲勞打瞌睡或視線有分心，就能以圖示、聲音發出提醒。也因為有環境光感測器偵測光線強度，顯示器會自動調整亮度，符合駕駛接收資訊的最佳狀態。
另外，若副駕乘客在看影片時小心睡著時，IR感測器也能偵測乘客的眼睛闔上，系統就會自動關閉顯示器暫停播放，達到省電效果。不過副駕乘客看影片時，可能會導致分散駕駛注意力，因此副駕位置有主動式防窺顯示器，從駕駛角度是看不到副駕的內容的，駕駛更能專心開車。此外，副座還有另一個別稱「女王座」，可以觸控螢幕點選顯示器購物，並透過多屏共享連動技術，直接將購物車內容傳送給駕駛座進行結帳買單。
而後方乘客座，因為不用特別關注交通情況，對於玩遊戲或是視訊會議的需求，都能在後座的顯示器完成。本次展出的駕駛後座顯示器有另一項特色，13.5吋BlendedMicroLED顯示器塗上特殊光學薄膜，顯示器與後頭枕融為一體，當顯示器關閉時可以融入於原本座椅材質，不會破壞車裝既又保留高質感空間。
亮點二：家用娛樂 從劇院到電競感受顯示器的多元應用
離開智慧車艙回到家中，想要看一部電影紓壓，如果有一套家庭劇院產品，就能享有媲美電影院大畫面的娛樂饗宴。這次友達在TouchTaiwan展示163吋ALED旗艦級高畫質屏幕，特別製作數支精彩的技術與人文主題影片，讓現場觀眾深入了解ALED的技術優勢。觀賞過程彷彿親臨現場，置身於畫面中的絕美世界之中，再搭配多達16聲道的立體環繞音效，營造出絕佳的沉浸感。
優秀的聲光效果，來自於集結友達各種先進顯示科技的ALED其無縫拼接、可無限延伸的特性，能滿足弧形、L型、球形、甚至不規則角度等需求，呈現最準確的色彩與對比。
另外，友達獨家的A.R.T.–先進抗反光技術，能抵抗環境光的影響又擁有現代人青睞的護眼顯示功能。不僅把容易對眼睛造成負擔的反光、眩光與藍光抑制到最低，更藉由特殊表面結構，大幅降低外部光線照映到顯示器表面的反射光。等於在家看劇就算在白天有陽光射入的狀態，也不用擔心反光看不到影像，並大幅增加影像暗部層次與明暗對比。
最後一站來到電競遊戲區，友達持續帶領全球玩家往前走，今年TouchTaiwan展出的全系列電競專用顯示器，運用友達獨家AmLED、先進抗反光A.R.T.等技術，滿足各類電競愛好者的需求，為全球玩家提供極致的遊戲享受。
本次TouchTaiwan展會當中，特別挑選其中有兩款產品來介紹。第一支是24”FHD540Hz，透過影像的極高刷新率以及不殘影的訴求，幫助電競選手順利取得比賽勝利，可說是專為電競選手量身訂做的顯示器。
第二支曲面電競MNT是49吋的32：9寬螢幕，特別適合熱衷玩即時戰略遊戲的玩家。因為R1000曲面包覆加上5K解析度、360Hz高頻率，各種高規格再強化遊戲的沉浸感。另外，這款產品還有一個特色是畫面對比表現高、層次分明，即使是遊戲的暗態場景也能清楚顯示。
從TouchTaiwan看見友達展示的一系列產品，可發現顯示器的發展一日千里，不再是單向顯示資訊的媒介，而是在不同場景能達成雙向互動的載具。究竟顯示器還能撼動哪些產業運作模式，或是從日常生活帶給使用者「wow」的驚呼，友達雙軸轉型GoPremium打造高附加價值的顯示器，推進顯示器不斷進化升級，讓我們拭目以待！
▼參觀資訊▼
友達|TouchTaiwan2023
4/19(三)-4/21(五)台北南港展覽館1館4F|M1020
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