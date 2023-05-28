致失敗的性愛、不結婚的女人：女性戀愛情慾漫畫再引熱潮下，讀者的群像與渴望

文：許佳琦

近年來，台灣出現越來越多的女性戀愛／情慾／色情漫畫家。這些漫畫近年在台灣引起熱潮，包括漫畫家穀子的《T子%%走》；漫畫家huihui的《廢廢子の充氣大冒險！》、《直到夜色溫柔》；以及日下棗的《三個不結婚的女人》等。裡面對性愛、戀愛、婚姻的種種反思，都引起大量討論。

觀察者認為不同於傳統色情、情慾漫畫中的經常被認為主要迎合男性凝視的想像，這批新鋭女性漫畫家們，注重女性角色為主體，描述她們追求與反思戀愛、描述各式各樣快樂不快樂或難以言説的性體驗，又或者是與交友軟體上的陌生男性們上床的性愛田野紀錄。

《T子%%走》實體漫畫目前不只已於台灣上架，日版也已正式登陸書店，名為《T子の一発旅行》。而huihui與劇作家簡莉穎合作的九篇短漫集《直到夜色溫柔》也在上市三個月內再版逾五刷。至於關注女性婚姻戀愛的作者日下棗，雖然並非直接繪製情慾內容，但作品透過個性迥異的三姊妹討論「女人到底為何一定要結婚」，引起熱烈討論，也吸引許多男性讀者閲讀。

究竟為何這些女性戀愛、情慾漫畫再次於台灣引起熱潮？這些以女性讀者為主、講述戀愛與情慾的作品，和傳統「少女漫畫」有何不同？在本篇報導中，我們除了採訪漫畫家穀子、日下棗之外，也由台灣漫畫基地產業經理、《ccc創作集》客座編輯顧問張曉彤從產業角度觀察，分析這波崛起代表了台灣女性漫畫讀者的群像與渴望。

穿過海洋來睡你：「T子的一發旅行」

在近年最受歡迎的女性漫畫家當中，其中一位就是「穀子」。在過去，穀子一直關注於年輕女性、LGBT族群的戀愛想像。

2019年，她開始在網路上連載作品《T子%%走》。標題中的「% 」讀音為「啪」，指以「啪啪」描述性行為的擬聲詞；同時，「趴趴走」在台灣語境中也有「四處走、到處旅行之意」。

故事講述描述一名外貌姣好、「總是被性慾衝昏頭」的台灣女性「T子」，拖著一隻行李箱，手機裝載著交友軟體，日文只會五十音、卻喜愛日本文化的她，毅然決然決定赴日「隨機約炮」，在與日本男性約會、上床遇到的種種故事。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

儘管掛著「情慾漫畫」的噱頭，但穀子卻用各種詼諧的短篇漫畫形式，描述T子在日本跌跌撞撞的情慾冒險——好不容易約到海歸日本菁英，英文流利，生活有品味，但卻性無能；也曾遇到好不容易能夠聊天、個性相合，卻做愛到一半必須被公司Call回去加班的「東京社畜」……種種漫畫經歷，描繪了各種約炮性愛群像，引起大量關注。

「其實最早這些只是畫在IG story畫給朋友們看的故事。因為T子的性冒險，有點像大學朋友們生活的集合體。後來發現迴響很好，就決定發佈在網路上。」

「人物原型一方面參考自學生時期的朋友，但另一方面，也是我很想要能夠畫出這樣的女主角。雖然近年來女性為主角的作品越來越多，但我從小到大看到的漫畫女性角色，在性或愛情都相對被動一點，於是我也想要畫畫看這樣的女性色情角色。」

故事裡的T子，是個對性慾大方渴求的女性，漂亮可愛，又好男色，也有很強的行動力。對T子來説，出國旅行的動機就是和喜歡的日本男性約會、發生關係。

「我知道男性向的色情漫畫也會出現這種『性開放』的女角，但是他們繪畫的角度又常是.....怎麼説呢，常常是很男性凝視的。」穀子説。

「我曾在一個podcast節目中，提到日本漫畫家『水龍敬』的色情作品。他最擅長描繪的類型是所謂的『痴女』，這個日文指的是『女色狼』——她們有很旺盛的精力、愛找男人泄慾。例如這類型的故事中，常會有漂亮女性飢渴難耐，就突然起意，例如跑去公園找陌生男人做愛。」乍看沒什麼敍事邏輯，但因為是提供幻想的色情漫畫，讀者通常不太執著於劇情合理性。

「但我在發展T子這個角色的時候，心中設想是有一個女性角色，雖然有很強的性慾，但不一定會以這麼直接的方法發生關係，還是多少得經過一些社會限制。例如，我要做的話，不會讓她們直接去公園直接約陌生人，可能會用社群交友軟體，某種程度上也是T子在滿足自己慾望的同時，仍然不免會有女性對於現實框架的考量。」

穀子説。而事實上她也提到，自己並不是唯一一例，在觀察日本繪師、漫畫家的Pixiv、推特時，她也注意到，女性向色情作品也逐漸開始出現，也確實很受歡迎。和男性向作品的差異就在於，

「女性向作品的男生角色通常都很帥，但男性向作品的男性角色，為了要讓男性讀者投射自己。通常都『沒有臉』、或者是『長得不好看』。但隨著女性讀者的增加，也讓很多男性向創作者開始注意到這塊市場，知道未來男性角色要畫得好看一點。」

穀子：我想畫的是那些「失敗的性」

不過，和陌生男性發生性關係，即使在2023年的台灣，仍然是會讓女性揹負污名的行為。穀子説，她在發表前有很多的顧慮，比方説，會不會有讀者覺得用詼諧手法描述與陌生人上床，實質上就是忽略了女性在性愛過程中可能會受到的潛在傷害？

「我儘量使用可愛的Q版畫風，讓人們不覺得太擬真；另外，也在一開始特別強調女主角『運氣點滿』，遇到的男性大都不是最糟的情況。」單行本中，她也特別在後記作了分享，例如如何先從英文聊天開始、日文不通該怎麼辦，希望能讀者享受閲讀之餘，也能學到部分知識。