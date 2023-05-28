致失敗的性愛、不結婚的女人：女性戀愛情慾漫畫再引熱潮下，讀者的群像與渴望

我們想讓你知道的是
儘管掛著「情慾漫畫」的噱頭，但穀子卻用各種詼諧的短篇漫畫形式，描述T子在日本跌跌撞撞的情慾冒險——好不容易約到海歸日本菁英，英文流利，生活有品味，但卻性無能；也曾遇到好不容易能夠聊天、個性相合，卻做愛到一半必須被公司Call回去加班的「東京社畜」……
文：許佳琦
近年來，台灣出現越來越多的女性戀愛／情慾／色情漫畫家。這些漫畫近年在台灣引起熱潮，包括漫畫家穀子的《T子%%走》；漫畫家huihui的《廢廢子の充氣大冒險！》、《直到夜色溫柔》；以及日下棗的《三個不結婚的女人》等。裡面對性愛、戀愛、婚姻的種種反思，都引起大量討論。
觀察者認為不同於傳統色情、情慾漫畫中的經常被認為主要迎合男性凝視的想像，這批新鋭女性漫畫家們，注重女性角色為主體，描述她們追求與反思戀愛、描述各式各樣快樂不快樂或難以言説的性體驗，又或者是與交友軟體上的陌生男性們上床的性愛田野紀錄。
《T子%%走》實體漫畫目前不只已於台灣上架，日版也已正式登陸書店，名為《T子の一発旅行》。而huihui與劇作家簡莉穎合作的九篇短漫集《直到夜色溫柔》也在上市三個月內再版逾五刷。至於關注女性婚姻戀愛的作者日下棗，雖然並非直接繪製情慾內容，但作品透過個性迥異的三姊妹討論「女人到底為何一定要結婚」，引起熱烈討論，也吸引許多男性讀者閲讀。
究竟為何這些女性戀愛、情慾漫畫再次於台灣引起熱潮？這些以女性讀者為主、講述戀愛與情慾的作品，和傳統「少女漫畫」有何不同？在本篇報導中，我們除了採訪漫畫家穀子、日下棗之外，也由台灣漫畫基地產業經理、《ccc創作集》客座編輯顧問張曉彤從產業角度觀察，分析這波崛起代表了台灣女性漫畫讀者的群像與渴望。
穿過海洋來睡你：「T子的一發旅行」
在近年最受歡迎的女性漫畫家當中，其中一位就是「穀子」。在過去，穀子一直關注於年輕女性、LGBT族群的戀愛想像。
2019年，她開始在網路上連載作品《T子%%走》。標題中的「% 」讀音為「啪」，指以「啪啪」描述性行為的擬聲詞；同時，「趴趴走」在台灣語境中也有「四處走、到處旅行之意」。
故事講述描述一名外貌姣好、「總是被性慾衝昏頭」的台灣女性「T子」，拖著一隻行李箱，手機裝載著交友軟體，日文只會五十音、卻喜愛日本文化的她，毅然決然決定赴日「隨機約炮」，在與日本男性約會、上床遇到的種種故事。
儘管掛著「情慾漫畫」的噱頭，但穀子卻用各種詼諧的短篇漫畫形式，描述T子在日本跌跌撞撞的情慾冒險——好不容易約到海歸日本菁英，英文流利，生活有品味，但卻性無能；也曾遇到好不容易能夠聊天、個性相合，卻做愛到一半必須被公司Call回去加班的「東京社畜」……種種漫畫經歷，描繪了各種約炮性愛群像，引起大量關注。
「其實最早這些只是畫在IG story畫給朋友們看的故事。因為T子的性冒險，有點像大學朋友們生活的集合體。後來發現迴響很好，就決定發佈在網路上。」
「人物原型一方面參考自學生時期的朋友，但另一方面，也是我很想要能夠畫出這樣的女主角。雖然近年來女性為主角的作品越來越多，但我從小到大看到的漫畫女性角色，在性或愛情都相對被動一點，於是我也想要畫畫看這樣的女性色情角色。」
故事裡的T子，是個對性慾大方渴求的女性，漂亮可愛，又好男色，也有很強的行動力。對T子來説，出國旅行的動機就是和喜歡的日本男性約會、發生關係。
「我知道男性向的色情漫畫也會出現這種『性開放』的女角，但是他們繪畫的角度又常是.....怎麼説呢，常常是很男性凝視的。」穀子説。
「我曾在一個podcast節目中，提到日本漫畫家『水龍敬』的色情作品。他最擅長描繪的類型是所謂的『痴女』，這個日文指的是『女色狼』——她們有很旺盛的精力、愛找男人泄慾。例如這類型的故事中，常會有漂亮女性飢渴難耐，就突然起意，例如跑去公園找陌生男人做愛。」乍看沒什麼敍事邏輯，但因為是提供幻想的色情漫畫，讀者通常不太執著於劇情合理性。
「但我在發展T子這個角色的時候，心中設想是有一個女性角色，雖然有很強的性慾，但不一定會以這麼直接的方法發生關係，還是多少得經過一些社會限制。例如，我要做的話，不會讓她們直接去公園直接約陌生人，可能會用社群交友軟體，某種程度上也是T子在滿足自己慾望的同時，仍然不免會有女性對於現實框架的考量。」
穀子説。而事實上她也提到，自己並不是唯一一例，在觀察日本繪師、漫畫家的Pixiv、推特時，她也注意到，女性向色情作品也逐漸開始出現，也確實很受歡迎。和男性向作品的差異就在於，
「女性向作品的男生角色通常都很帥，但男性向作品的男性角色，為了要讓男性讀者投射自己。通常都『沒有臉』、或者是『長得不好看』。但隨著女性讀者的增加，也讓很多男性向創作者開始注意到這塊市場，知道未來男性角色要畫得好看一點。」
穀子：我想畫的是那些「失敗的性」
不過，和陌生男性發生性關係，即使在2023年的台灣，仍然是會讓女性揹負污名的行為。穀子説，她在發表前有很多的顧慮，比方説，會不會有讀者覺得用詼諧手法描述與陌生人上床，實質上就是忽略了女性在性愛過程中可能會受到的潛在傷害？
「我儘量使用可愛的Q版畫風，讓人們不覺得太擬真；另外，也在一開始特別強調女主角『運氣點滿』，遇到的男性大都不是最糟的情況。」單行本中，她也特別在後記作了分享，例如如何先從英文聊天開始、日文不通該怎麼辦，希望能讀者享受閲讀之餘，也能學到部分知識。
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10大必買南投伴手禮
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南投縣為台灣「觀光首都」，在政府和業者努力地經營下，推出非常多具有當地特色的南投伴手禮。以下介紹南投10大人氣伴手禮店家，給遊客參考！
1. 日月老茶廠
超人氣商品：尚品紅玉紅茶-台茶18號
日月老茶廠位在南投魚池鄉，鄰近日月潭、紙教堂。魚池鄉擁有絕佳的地理條件，所種植的紅茶渾厚甘美。老茶廠前身為台灣農林公司的魚池茶廠，921大地震後，重新改裝為觀光茶廠，共有兩層樓，一樓為販賣門市、茶席區、戶外品茶空間與茶類製程產線展示區；二樓有閱讀區、品茶教學區、有機餐廳和共用空間。是一個可以學習識茶、品茶、買茶的好地方。
地址：南投縣魚池鄉中明村有水巷38號
電話：049-2895508 / 049-2895510
營業時間：8:00-17:00
2. Feeling18 - 18度C巧克力工房
超人氣商品：生巧克力
網路名店18度C巧克力工房，從名店變成南投景點，可謂網路行銷成功案例一大經典。店裡的巧克力無論口味、設計、造型皆可看到店家的用心。招牌的生巧克力可挑選多種濃度，入口淡淡酒香、濃醇香滑口感，令人一吃難忘。其中，適合大人小孩的人氣口味為65%情人生巧克力，是可可濃度較低的一款，自己品嘗或贈親友同事都非常適合。近期，18度C還開了生吐司店，有原味和巧克力口味，香濃吐司無須加果醬，單吃就能品嘗到香濃牛奶香，為新人氣必點招牌！
地址：南投縣埔里鎮慈恩街20號
電話：049-2984-263
營業時間：10:00-22:00
3. 集香食品
人氣經典商品：集集火車票餅
集集最有名的就是集集線小火車。復古車廂和氣味，充滿懷舊氛圍。這款用火車車票形狀做成的「火車票餅」，融入南投農業特產和火車意象，在車票造型的餅皮內加入集集香蕉、水果、梅子等餡料，外皮香酥、內餡甜而不膩。彷彿在舌尖演繹另一種集集小鎮風情。目前共有由集集至車埕、集集至二水等7種口味，頗受消費者歡迎！
地址：南投縣集集鎮成功路258號
電話：049-2760770
營業時間：假日09:00-18:00、平日09:30-17:30
4. 天子舒芙蕾
人氣經典商品：法國飛雪奶油舒芙蕾
舒芙蕾柔軟細緻，入口即化，深受年輕人歡迎！店內人氣商品「法國飛雪奶油舒芙蕾」，選用奶油界LV等級之稱的法國飛雪金鑽奶油製作。常溫下品嘗，濃郁的乳酪香味彷彿雲朵般從嘴裡散開；若經窯烤後，口感會變得跟餅乾一樣香脆，每一口都散發迷人奶香。店內對將舒芙蕾的造型設計些巧思，結合頂級原料和在地新鮮食材，讓它由小小的杯裝，加大到6.5吋，品嘗美味也能大呼過癮。
地址：南投縣埔里鎮慈恩街11號
電話：0965-103912
營業時間：假日10:00-19:00、平日 11:00-19:00
5. 久保田烘焙坊
人氣經典商品：咬人貓麵包
位於溪頭旁妖怪村內的「久保田烘焙坊」，是間與眾不同的麵包店。店內「咬人貓麵包」，採用美日現採的新鮮咬人貓葉片，搗成汁液加入麵糰中，再以獨家秘方提味，創造出溪頭人氣商品。咬人貓麵包的出爐時間為早上10:30及下午14:30，出爐前半個小時開始排隊，快出爐前才會發放號碼牌，由此可見其熱銷程度。「咬人貓麵包」外面有一片咬人貓葉，內餡為燻雞起司口味，麵包柔軟又好吃，一個售價30元。店內還有其他KUSO的商品，例如免万炭、塞里涼、狗始糖……等，皆是溪頭必買伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉興產路2-3號
電話：049-261 2121#151
營業時間：10:00-19:00
6. 微熱山丘SunnyHills
人氣經典商品：土鳳梨酥
台灣名產，最知名的鳳梨酥品牌「微熱山丘」，其發源地就在南投，位於139縣道旁的「微熱山丘三合院店」正是創始店。因其採用南投八卦山種植的土鳳梨，內餡酸甜。鳳梨酥在台灣以冬瓜替代鳳梨入餡已行之有年，微熱山丘卻大膽採用土鳳梨做餡料，還鳳梨酥本色，沒想到意外掀起一股土鳳梨酥熱潮。到微熱山丘品嘗鳳梨酥，除了可免費享用一塊鳳梨酥，店家還貼心附上一杯熱茶，在充滿懷舊氣氛下的三合院民宅中，拋開俗務，盡享一片寧靜。
地址：南投縣南投市鳳山里八卦路1100巷2號（139縣道）
電話：049-2292767
營業時間：10:00-18:00
7. 日月潭田園紅茶手工蛋捲
人氣經典商品：紅茶手工蛋捲
日月潭紅茶馳名國際，紅玉、阿薩姆、紅韻、藏芽四大品系，各有特色、韻味十足。近年來紅茶相關加工品在業者創新包裝下，如雨後春筍般在市場熱銷。這款「日月潭田園紅茶手工蛋捲」位於日月潭水社碼頭附近的中興停車場旁，招牌口味為日月潭紅茶蛋捲。每個蛋捲都是現場手工製造，多層次口感，香酥鬆脆，香氣十足。除了招牌紅茶口味，還有芝麻、咖啡和原味等，現場還可試吃，是到日月潭旅遊必買伴手禮之一。
地址：南投縣魚池鄉水社村中興路 38-2號
電話：049-2855538
營業時間：假日09:00-18:30 平日09:30-18:00
8. 久味大姐手工麻糬
人氣經典商品：招牌金條麻糬
南投草屯知名排隊名店非中山街上的「久味大姐手工麻糬」莫屬了！來到現場就能看到店員手工包麻糬，因人數實在太多，還設置自動點餐機。店內超人氣產品「純金金條長條招牌麻糬」，招牌是寫「綜合口味」，但意外的是所謂的「綜合」不是三種個別口味，是一顆就包了三種口味。長條麻糬外面裹上古早味花生磨成的花生粉，裡頭則有熬煮成綿密的萬丹紅豆泥＋芝麻花生內餡，麻糬軟中帶Q不黏牙，難怪每人都是一次3至5盒購買。
地址：南投縣草屯鎮中山街201號
電話：049-2333996
營業時間：05：30-21：00
9. 果丘in
人氣經典商品：白木耳吸凍飲
果丘in位於南投埔里，是台灣少有的「膠質果凍補充包」專賣店。其補充包方便攜帶、即開即飲，精心的吸嘴設計更讓你輕輕一吸，就能嘗到白木耳的Ｑ彈滑順！果丘in採用埔里好水培養的白木耳。每顆都富有膳食纖維及天然的植物膠質，飲用時不只解饞護胃，還更能養顏！口味部分，除了冰糖原味外，還結合南投在地食材，提供如埔里老茶廠紅茶、大坪頂百香果、信義青梅、南投鳳梨以及季節限定的桑椹等多種口味。告別不健康的碳酸飲料，享瘦一下，來包健康的白木耳吸凍飲吧！
地址：南投縣埔里鎮自強路188號
電話：049-2902939
營業時間：10:30-18:00
10. 日香食品廠
推薦商品：冬筍餅
竹山除了知名的冬筍、紅番薯外，還有一項外地人必買的伴手禮「日香冬筍餅」，其已成為冬筍餅的代名詞。日香由創辦人吳萬居先生於63年成立，已傳承三代。日香將地方特色農產品融入麵粉當中，以獨家傳承香料，油炸成香脆可口、風味絕佳之餅乾，目前主力產品為冬筍餅、芋仔餅、蕃薯餅，還有香菇酥、牛蒡餅、海苔餅等，其特色為將農產品特殊加工保留其香味於餅乾之中，口感獨特。目前產品已行銷到全省名超市、觀光區。
地址：南投縣竹山鎮集山路3段207-6號
電話：049-2642540
營業時間：8:00-17:00
以上廣告由南投縣政府農業處提供。