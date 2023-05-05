《四時花令》：花，開到了荼蘼之時，就意味著結束、消逝、訣別
我們想讓你知道的是
四時流轉，看見奼紫嫣紅的花朵綻放，若能了解花的典故趣聞、更能吟詩誦詞，不亦快哉？作者以十二月的花令為花園，旁徵博引三百餘首古典詩詞，與讀者一同走進古典文學的二十四種花草世界。
文：石繼航
十四、開到荼蘼花事了
《紅樓夢》第六十三回中寫大觀園眾女兒行酒令時掣花簽，麝月抽到的那支，上面正是一枝荼蘼花，題著「韶華勝極」四字，又有一句舊詩：「開到荼蘼花事了」，後注「在席各飲三杯送春」。
書中說：「寶玉見了，就皺皺眉兒，忙將簽藏了」，為什麼要皺眉？因為荼蘼開於暮春花殘之際，所謂「韶華勝極」，表面是好話，但話裡有話，「勝極」，也就是到了頭的意思，物極必反嘛。寶玉感覺到此句話象徵著「三春過後諸芳盡」的不祥。而按舊稿的原意，麝月正是像春暮的荼蘼一樣，是寶玉的「那些花兒」中最後伴在他身邊的。
寶玉隱隱有所領悟，這才「皺眉藏簽」。然而，該來的總要來，該去的總要去。
睡足酴醾夢亦香
荼蘼，其實和薔薇、玫瑰、月季一樣，都是屬於薔薇科的一種植物，在我們今天，似乎不大提這個名字，但在古詩詞中，倒是屢屢可見荼蘼的影子。
荼蘼，有時也寫作酴醾。酴醾本是一種酒的名字，那為什麼荼蘼也寫成這兩個字呢？《群芳譜》是這樣解釋的：「本名荼蘼，一種色黃似酒，故加酉字。」意思是說因為有一種開黃花的荼蘼很像黃酒的顏色，所以就和酒名混同了。
這兩首詩中寫的就是黃顏色的荼蘼：
荼蘼．歐陽修
清明時節散天香，輕染鵝兒一抹黃。最是風流堪賞處，美人取作浥羅裳。
荼蘼．黃庭堅
漢宮嬌額半塗黃，入骨濃薰賈女香。日色漸遲風力細，倚欄偷舞白霓裳。
不過，大多數的荼蘼卻為白色，楊萬里很不樂意人們把荼蘼和酒拉扯上關係，他有詩道：「以酒為名卻謗她，冰為肌骨月為家。」也是，花如美人，一旦熏上滿身酒氣，就不像名門高第的女子了。所以，大多數詩中還是吟詠白色荼蘼的居多。
黃庭堅有〈觀王主簿家酴醾〉一詩：
肌膚冰雪薰沉水，百草千花莫比芳。露濕何郎試湯餅，日烘荀令炷爐香。
風流徹骨成春酒，夢寐宜人入枕囊。輸與能詩王主簿，瑤台影裡據胡床。
詩中的「肌膚冰雪」就是說荼蘼的花色白，頸聯的「何郎」「湯餅」也是此意：三國時何晏面白如玉，皇帝疑其敷粉，於是大熱天讓他吃湯餅，何晏吃得汗流滿面，一擦汗，臉卻更白了。宋人王十朋有詞寫荼糜「露褒瓊枝，臉透何郎暈」，也是因此典故。而「薰沉水」「荀令炷爐香」等則是形容荼蘼的花香。
才女朱淑真有一首荼蘼詩：
花神未怯春歸去，故遣仙姿殿後芳。白玉體輕蟾魄瑩，素紗囊薄麝臍香。
夢思洛浦嬋娟態，愁記瑤台淡淨妝。勾引詩情清絕處，一枝和雨在東牆。
其中這句「白玉體輕蟾魄瑩，素紗囊薄麝臍香」也是誇荼蘼又白又香的樣子。
荼蘼香氣濃郁，宋人趙孟堅〈客中思家〉詩道：「微風過處有清香，知是荼蘼隔短牆。」陸游也有詩說：「福州正月把離杯，已見酴醾壓架開。吳地春寒花漸晚，北歸一路摘香來。」多情才子秦少游則由荼蘼的花香憶起舊日戀人的衣香：
賞荼蘼有感
春來百物不入眼，唯見此花堪斷腸。借問斷腸緣底事，羅衣曾似此花香。
賈寶玉在大觀園題額時也用了一聯：「吟成豆蔻才猶豔，睡足荼蘼夢亦香。」
暢飲酴醾美酒，睡足荼蘼香夢，也算是人生一樂吧。
謝了荼蘼春事休
荼蘼開於春暮之時，此時正是百花已盡的時候。前面說過許多「芍藥殿春風」「薔薇殿春風」之類的詩，其實她們遠沒有荼蘼更晚。蘇軾有詩：「荼靡不爭春，寂寞開最晚。」荼蘼開時，往往已是初夏。
宋人趙彥端曾寫道：「千種繁春，春已去，翩然遠跡。誰通道，荼蘼枝上，靜中留得。」意思是說，春天被荼蘼的花朵兒留住了。很有白居易詩中「長恨春歸無覓處，不知轉入此中來」的意思。宋人王千秋也說過：「何物慰儂懷，荼蘼最後開。」
辛棄疾這首〈虞美人〉寫得很是生動有趣：
群花泣盡朝來露，爭奈春歸去。不知庭下有荼蘼，偷得十分春色，怕春知。
淡中有味清中貴，飛絮殘英避。露華微滲玉肌香，恰似楊妃初試，出蘭湯。
辛棄疾把庭下暗開的荼蘼，寫成是「偷」了春色，怕春知曉而暗暗開的。孔乙己說讀書人「偷」書不算「偷」，固然不對，而詩中藝術中，確實對「偷」字不必咬真。但凡用這個偷字時，並無惡意，多為俏皮之語。像林妹妹也說海棠「偷來梨蕊三分白」嘛。
宋代韓元吉有一首〈臨江仙〉，這樣寫道：
不恨綠陰桃李過，荼蘼正向人開。一樽清夜月徘徊。
花如人意好，月為此花來。
未信人間香有許，卻疑同住瑤台。紛紛殘雪墮深杯。
直教攀折盡，猶勝酒醒回。
韓元吉是愛國詩人，風格和辛棄疾相近，這首詞也寫得達觀開闊。然而，更多的詩人面對荼蘼，卻沒有「不恨綠陰桃李過」的心情，他們往往都是心生淒然的。
宋代才女吳淑姬有〈小重山〉一詞：
謝了荼蘼春事休。無多花片子，綴枝頭。庭槐影碎被風揉。鶯雖老，聲尚帶嬌羞。
獨自倚妝樓。一川煙草浪，襯雲浮。不如歸去下簾鉤。心兒小，難著許多愁。
「謝了荼蘼春事休」，真令人不覺掩卷長嘆。愁來如天大，心兒怎麼放得下？
開篇時說過，《紅樓夢》引了這樣一句詩：「開到荼蘼花事了」，這來自宋代詩人王淇的〈春暮遊小園〉：
一從梅粉褪殘妝，塗抹新紅上海棠；開到荼蘼花事了，絲絲天棘出莓牆。
荼蘼花在佛典中也常提及，又稱之為彼岸花。她開在往生的路上，她開在遺忘前生的彼岸。
愛到荼蘼，意蘊生命中最燦爛、最繁華或最刻骨銘心的愛即將失去。花謝心埋的感觸，有誰不曾有過？亦舒有小說《開到荼蘼》，王菲也有兩首歌，一名〈開到荼蘼〉，一名〈花事了〉。
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