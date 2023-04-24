電通行銷傳播集團倡議成立永續行銷聯盟 推動美好創意落實低碳行銷

電通行銷傳播集團作為業界永續發展的先行者與領導者，致力串接跨界資源、創造改變，與更多企業和夥伴落實永續轉型的目標。電通與「地球解方」永續設計行動年會共同號召行銷相關產業公協會，組成永續行銷聯盟，以聯合國永續發展目標SDGs第8、12、13、17項—促進良好工作與經濟成長、負責任生產與消費、參與氣候變遷行動、結合共創行動—為目標，推動永續行銷的觀念與行動，秉持美好創意與低碳行銷的理念，鼓勵大眾採取負責任的消費與選擇，以促進產業的永續發展。

電通集團創意事業群執行長紀緻謙在年會的永續行銷論壇中指出，永續行銷的本質是要為消費者、社會、與企業創造正面價值，但消費者和企業對於永續皆有意願與行動的落差，儘管心理上認同永續，卻不容易轉化成具體實踐。面對這樣的斷點，企業應該連結永續與行銷目標，以清晰的語言向大眾溝通永續的重要性，並創造消費誘因，此外，政府、代理商和媒體也應與企業攜手，打造合作生態系，加速永續發展。

電通集團媒體事業群執行長盧炳勳則建議採取五大行動啟動永續轉型，代理商在產業鏈中扮演著承先啟後的橋樑，應從自身展開，做好低碳營運，並降低廣告製作與媒體採購的碳排放，規劃低碳的獎項與活動，也應強化廣告力量，改變消費者行為。永續行銷聯盟的成立，將可促進生態系更緊密的合作，並借鏡國際標竿，導入媒體減碳工具，讓永續落地台灣，向下扎根。

地球解方總召集人暨5% Design Action社會設計平台創辦人楊振甫表示：「永續行銷聯盟的成立，未來將串連起企業、代理商、工協會、媒體與政府，用行銷力量將好的永續行動有效傳播，更有機會降低永續認知到行為的落差，整合建立行銷生態圈的永續指南。」