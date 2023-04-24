《特殊教育法》二讀：5年內達成師生比1：8，心評人員專職化保留送協商
我們想讓你知道的是
攸關特教現場的師生比的第12條也是本次修法重點，教育部對此表示，降低師生比需要很細緻的人力評估與規劃準備工作，在短時間內立法的話，將來執行上可能出現困難，因此建議暫時不要將師生比落入法律條文，同時會提出附帶決議設定一些規劃。
《特殊教育法》今（24）日在立法院教育及文化委員會二讀，部分條文保留送協商。其中，幾項修法重點都有了初步成果，例如通過附帶決議，保障特教預算逐年增加，並在5年內達成特教師生比1：8的目標，至於心理評量人員專職化的問題，條文則保留送協商。
《特教法》第9條明定中央政府與地方政府的特殊教育預算比例，在修法版本中，中央政府每年的特教預算不得低於當年度教育主管預算的4.5%，地方政府不得低於5%，對此，立法院教文會多名委員均主張應提高中央預算佔比到5％、提高地方預算到5.5％。
教文會在進行逐條審查時，教育部解釋，部定比例不能再增加，否則會牴觸《財政紀律法》，但這幾年在特教領域有無障礙環境、增加特教助理員、心理評量專職化等議題需要重點支持，因此教育部建議，為了符合《財政紀律法》，條文採院版條文、不提高比例，但會把資源及經費挹注列入附帶決議。
在先前的修法討論中，教育部長潘文忠就已經承諾，對於特教預算的增加「義不容辭」，潘文忠本次說明，《財政紀律法》的規範不只是針對特別法律，行政院各部會都會有這樣的參考依循。教文會召委范雲總結時，詢問潘文忠是否也認為用附帶決議增加預算，潘則點頭表同意。
最後教文會通過附帶決議，教育部應依未來各教育階段學生數預估值，合理寬編年度特殊教育預算，並逐年增加，以保障特教學生學習權，並維護教學現場特教品質。
教文會通過5年師生比1：8
攸關特教現場的師生比的第12條也是本次修法重點，教育部對此表示，降低師生比需要很細緻的人力評估與規劃準備工作，在短時間內立法的話，將來執行上可能出現困難，因此建議暫時不要將師生比落入法律條文，同時會提出附帶決議設定一些規劃。
該條附帶決議指出，基於短時間進用大量師資恐不利於人才之擇優聘用，且涉及地方政府規劃教師人力進用之相關作業，也應有完整的配套措施，教育部以5年達成師生比1：8為努力目標，同時爭取預算協助地方政府，並要求其落實辦理。
然而，立委黃國書並不認同附帶決議的理由，「短時間進用大量師資不利於人才擇優聘用，那是你們的行政問題，怎麼會寫成理由？」，而涉及地方政府規劃的部分，也是地方政府的事情。
因此，張廖萬堅建議將附帶決議改為，請教育部確實盤點分散式資源班實施配置情形，人數較多的學校應督導地方政府優先改善，同樣以5年達成師生比1：8為目標，最終也以此通過。
心評專職化送協商，特教評鑑併同其他評鑑辦理
教育現場長期反映，心理評量導致教師在評量期間工作繁重、影響教學，因此主張心評人力專職化。針對本次第18條心評專職化的部分，教育部表示，可以採用附帶決議的方式，第18條仍維持院版文字，但心評人員的規劃、評估再做進一步的處理。不過吳思瑤、范雲等多名立委還是堅持要讓心評人員專職化，不希望做退讓，因此該條文保留送協商。
第52條則是關於辦理特教評鑑的頻率，先前教育現場反映，不只法規內寫的每4年辦理一次特教評鑑，每當遇到校長考評、學校評鑑、幼兒園評鑑，特教往往也是評鑑項目之一，導致許多特教教師年年遇到評鑑，在評鑑期間得處理繁重的文書工作，無法兼顧教學，甚至影響學生受教權。
因此，本次逐條審查決議，未來高中以下學校及幼兒園的特教評鑑，每4年辦理一次，並與「學校校務評鑑、幼兒園評鑑或校長辦學績效考評」併同辦理為原則。
延伸閱讀
- 特教代理教師的苦衷：終於得到孩子信賴卻得離開，要養家糊口怎麼全心考教甄？
- 《特教法》修法：立委籲減輕心評沉重負擔，教育部稱專職化入法「就回不來」
- 行政院版《特殊教育法》草案拿掉「生活」協助，家長憂影響特教生學習，立委要求維持現行條文
【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
2023年電子票券市場調查：Edenred 宜睿智慧蟬聯高滿意度首選
我們想讓你知道的是
近年來電子票券的使用率持續攀升。台灣電子票券領導品牌 Edenred 宜睿智慧，以多元性與便利性為核心設計服務，深耕電子票券系統數十年，成為了行業中的佼佼者。
在數位化的普及和發展下，AI、ChatGPT 等數位科技應用正快速發展，也為各行各業帶來眾多美好的數位前景。隨著大眾對數位化的接受度不斷提高，人們對於數位服務的使用情境也有了更多元的想像，其中，電子票券的應用也在近年來廣受眾多企業與消費者的青睞。
電子票券相較於傳統紙質票券，具有幾乎壓倒性的優勢：便利、環保、選擇多、易使用、易保存、易查詢等，這也是電子票券得以備受青睞的主要原因，特別在重大節慶如母親節、三節禮金和尾牙禮品等更容易被採用。企業在預算及使用便利度的考量之下，選用禮品兌換券、品牌面額券等電子票券，既可以彈性符合企業預算，又能讓大家都滿意，電子票券使選擇禮品變得更加簡單。
在這個數位化的浪潮中，台灣電子票券領導品牌 Edenred 宜睿智慧，以多元性與便利性為核心設計服務，深耕電子票券系統數十年，成為該產業中的佼佼者。Edenred 宜睿智慧除了擁有各類型的電子票券服務外，還提供了更為完整的企業福利解決方案，包括數位化的員工福利自助採購平台、員工福利票券App，助力企業更有效率地管理員工福利、提高員工滿意度。
電子票券已成為現代消費的新趨勢
在經歷疫情的催化，電子票券成為時下最夯的消費應用，並且有著無限的可能性。透過數位化，不僅能提高工作效率、節省工時，還能精準掌握數量的需求，對於發券者與兌換者而言，更能夠提供即時的便利。
技術的不斷進步和創新，也使得電子票券有更多應用場景，包括在生活中的食衣住行等方面都能夠體現其便利性。
如今，許多企業和公司都開始將電子票券納入其經營策略，以提高效率、節省時間和提高客戶體驗。然而，若企業或公司的系統沒有與時俱進，即便有心想提升效率，依然有可能會因為種種條件限制而難以推動。因此，在建構數位化票券系統時，必須從人性化的設計出發，例如讓使用者能夠輕鬆地兌換、使用電子票券，而不用再去領取紙本票券。此外，讓票券的面額更為靈活、易用，以及提供便捷的查詢、兌換方式，也是重要的考量因素。
設計良好的電子票券系統可以為企業和消費者帶來更多的價值。對於企業而言，電子票券系統可以幫助他們更加精確地掌握數量，避免浪費和損失，同時也可以節省工時和簡化流程。
對於消費者而言，電子票券系統可以提供更加方便、快捷和安全的購物體驗，只需透過手機或其他電子設備就能輕鬆完成消費。電子票券不僅是一種技術工具，更是一種智慧生活方式的體現。隨著技術和應用場景的不斷發展和擴展，電子票券將成為未來數位生活中不可或缺的一部分。
Edenred 宜睿智慧在電子票券市場獲得高滿意度評價
Edenred 宜睿智慧是來自法國的電子票券領域專家，憑藉其先進的技術與優質的服務，成功地獲得了使用者的高度滿意。據 2023 的市調結果顯示，Edenred 宜睿智慧有著 87.6% 的高滿意度評價，蟬聯「公司品牌滿意度」之首，同時也獲得市場知名度冠軍。這顯示 Edenred 宜睿智慧在行業中的卓越表現，得到了廣大客戶及消費者的信任與認可。
除此之外，Edenred 宜睿智慧的電子票券使用十分簡便，短短幾秒內就能完成直覺式的操作，不須額外註冊或填寫資料，並且成功避免了個資外洩的風險。透過電子化，企業更可以省下禮品儲存空間和派發的時間成本，不管是遠距辦公或員工遍布全台，三節與各項福利發券都可以在一鍵之間完成，平均每年可以省下 600 個作業工時、減少約 75 天的人力成本，為企業帶來了極大的效益和福利。
結合三大功能，Edenred 宜睿智慧提供更靈活的購買選擇
在最先進的加密技術下，Edenred 宜睿智慧讓使用者的個人資訊得到最完善的保障，使用者可以安心享受電子票券帶來的便利，不用擔心繁雜的付款流程和安全問題；同時進一步結合「品牌隨選」、「面額自訂」、「票夾管理」三大功能，充分滿足用戶在「通路使用」、「額度管理」及「票券儲存」的需求。
以「自訂面額」為例，此功能不僅讓使用者可以根據個人需求或偏好自由定義票券面額，更提供了更靈活的購買選擇。而 Edenred 宜睿智慧的「品牌通路自由配置」也讓企業可以按照自己的需求配置合適的品牌通路，使得禮券更具有個性化和差異化。這些功能的結合，能夠讓企業和個人用戶更加便利地使用電子票券，同時也減少了浪費和不必要的成本，是一個節省成本並且更為環保的選擇。
電子票券的未來：延續綠色福利概念，為企業實現綠色減碳目標，推動永續發展
根據統計，有九成消費者都曾收到電子票券作為禮物或贈品，消費者喜好電子票券的三大優勢為便利、環保、選擇多。此三大優勢使電子票券已然成為消費者贈禮及企業福利不可或缺的選擇。
作為台灣電子票券市場的領導品牌，Edenred 宜睿智慧的「綠色福利」概念更是順應了現代永續發展的趨勢，提供符合環保理念的電子票券解決方案，讓使用者可以無紙化地數位管理票券，同時也為企業在 ESG 環保浪潮下，實現了綠色減碳的目標。隨著無接觸的概念在防疫時代的普及，以及環保減碳發展的趨勢愈漸受到重視，Edenred 宜睿智慧未來也將持續開創電子票券的新應用，為電子票券生態系統注入新的活力。