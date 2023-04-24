《特殊教育法》二讀：5年內達成師生比1：8，心評人員專職化保留送協商

《特殊教育法》今（24）日在立法院教育及文化委員會二讀，部分條文保留送協商。其中，幾項修法重點都有了初步成果，例如通過附帶決議，保障特教預算逐年增加，並在5年內達成特教師生比1：8的目標，至於心理評量人員專職化的問題，條文則保留送協商。

《特教法》第9條明定中央政府與地方政府的特殊教育預算比例，在修法版本中，中央政府每年的特教預算不得低於當年度教育主管預算的4.5%，地方政府不得低於5%，對此，立法院教文會多名委員均主張應提高中央預算佔比到5％、提高地方預算到5.5％。

教文會在進行逐條審查時，教育部解釋，部定比例不能再增加，否則會牴觸《財政紀律法》，但這幾年在特教領域有無障礙環境、增加特教助理員、心理評量專職化等議題需要重點支持，因此教育部建議，為了符合《財政紀律法》，條文採院版條文、不提高比例，但會把資源及經費挹注列入附帶決議。

在先前的修法討論中，教育部長潘文忠就已經承諾，對於特教預算的增加「義不容辭」，潘文忠本次說明，《財政紀律法》的規範不只是針對特別法律，行政院各部會都會有這樣的參考依循。教文會召委范雲總結時，詢問潘文忠是否也認為用附帶決議增加預算，潘則點頭表同意。

最後教文會通過附帶決議，教育部應依未來各教育階段學生數預估值，合理寬編年度特殊教育預算，並逐年增加，以保障特教學生學習權，並維護教學現場特教品質。

教文會通過5年師生比1：8

攸關特教現場的師生比的第12條也是本次修法重點，教育部對此表示，降低師生比需要很細緻的人力評估與規劃準備工作，在短時間內立法的話，將來執行上可能出現困難，因此建議暫時不要將師生比落入法律條文，同時會提出附帶決議設定一些規劃。

該條附帶決議指出，基於短時間進用大量師資恐不利於人才之擇優聘用，且涉及地方政府規劃教師人力進用之相關作業，也應有完整的配套措施，教育部以5年達成師生比1：8為努力目標，同時爭取預算協助地方政府，並要求其落實辦理。

然而，立委黃國書並不認同附帶決議的理由，「短時間進用大量師資不利於人才擇優聘用，那是你們的行政問題，怎麼會寫成理由？」，而涉及地方政府規劃的部分，也是地方政府的事情。

因此，張廖萬堅建議將附帶決議改為，請教育部確實盤點分散式資源班實施配置情形，人數較多的學校應督導地方政府優先改善，同樣以5年達成師生比1：8為目標，最終也以此通過。

心評專職化送協商，特教評鑑併同其他評鑑辦理

教育現場長期反映，心理評量導致教師在評量期間工作繁重、影響教學，因此主張心評人力專職化。針對本次第18條心評專職化的部分，教育部表示，可以採用附帶決議的方式，第18條仍維持院版文字，但心評人員的規劃、評估再做進一步的處理。不過吳思瑤、范雲等多名立委還是堅持要讓心評人員專職化，不希望做退讓，因此該條文保留送協商。

第52條則是關於辦理特教評鑑的頻率，先前教育現場反映，不只法規內寫的每4年辦理一次特教評鑑，每當遇到校長考評、學校評鑑、幼兒園評鑑，特教往往也是評鑑項目之一，導致許多特教教師年年遇到評鑑，在評鑑期間得處理繁重的文書工作，無法兼顧教學，甚至影響學生受教權。

因此，本次逐條審查決議，未來高中以下學校及幼兒園的特教評鑑，每4年辦理一次，並與「學校校務評鑑、幼兒園評鑑或校長辦學績效考評」併同辦理為原則。

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核稿編輯：翁世航