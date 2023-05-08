《MBTI 我，和我的使用說明書》：你從哪裡獲得能量？如何接收資訊？如何做決定與執行？
我們想讓你知道的是
MBTI國際認證講師 雪力：「每個人心中都有16個房間，最符合的人格類型，只是你最喜歡的房間，不代表你永遠只能待在那裏。」找到並接受自我壓抑的那一面，讓自己變得完整，才不會被完美的假象壓垮。運用MBTI就像是翻開自己的使用說明書，好好了解「你」這個產品如何使用，又有哪些地方需要注意和升級。
文：雪力（夏瑄澧）
你即將進入MBTI的世界，探索時，請不要想像自己正扮演著什麼角色，或是在什麼社會情境之中。請記得，你在不同場合的行為，會因為要符合社會的要求而改變，但那不見得是最真實的自己。
所以，請想像自己在一座沒有人的山上，只想過著最舒服的狀態，而無論如何你都被這個世界接受與關愛。
那時的你，會是什麼樣子？
從哪裡獲得能量？
從哪裡獲得能量？外向 vs. 內向 Evs. I
檢視你專注的點在哪裡？從哪裡可以獲得能量？
我們每個人都同時活在兩個世界裡，一個是你與外在互動的世界，也是我們所稱的「社會」；另一個是你的內在世界，也是你可以常常有O.S.的地方。
你的專注力傾向對外還是對內？哪個情況比較能讓你獲得能量？是跟外界互動時，或是獨處、專心待在內在世界的時候呢？
請注意，MBTI的「外向」與「內向」跟日常口語的意思不太一樣。一般認為，外向的人不怕生，天生很會跟人互動、能言善道等；而內向的人就是話比較少，看到人會害羞、不太擅長說話。
然而，MBTI的外向（E）跟內向（I）是在講人的態度、專注的點，以及可以獲得能量的來源。也許E傾向的人比較專注在外，可能因為放更多精神在那裡，所以從小更願意跟人互動，長久的練習也讓他們長大後看似在這方面更為擅長；相對地，I傾向的人更專注於內在世界，有時就算處在很多人的環境裡，也能像自帶小包廂一樣待在自己的小天地裡。但可能因為比較少練習跟外界互動，所以變得不太擅長。然而，如果我們說E傾向的人一定比較會社交、I傾向的人一定不善與人互動，這就流於刻板印象了。
如何接收資訊？實感 vs. 直覺 Svs. N
你從哪裡獲得資訊？哪種資訊比較能夠理解、信任？
S是實感，S傾向的人比較喜歡透過感官來獲取資訊。他們喜歡看得到、摸得到、聽得到、聞得到、嚐得到的事物，也因此，他們比較相信來自感官的資訊。他們看事情會比較關注細節，也比較信賴親身經歷的體驗。S傾向的人通常就是社會上所謂的「實際」的人，他們比較難消化「摸不著邊際」的事情。
N是直覺，N傾向的人比較喜歡觀察大局跟趨勢。他們一點一滴吸收了各種外在環境的線索，再把這些線索連在一起，變成一個他們理解的圖像。不過，這個圖像只存在於他們的腦袋裡，也許自己清楚不過，別人卻看不到。
因為這種特質，他們也比較能接受沒有實際證據的理論，只要這個論述的解釋夠清楚。N傾向的人通常就是人們口中的「夢想家」，因為他們可以接受各種未來的可能性。我們一般認為「直覺」是指第六感（guTfeeling），好像跟人的體質有關，但其實這個「第六感」可以詮釋為我們潛意識所吸收的資訊。要知道，人腦每秒可以接收1,100萬位元的資訊，但我們的意識每秒只能接收40到50位元的資訊，剩下的則會進入潛意識。從這個角度來看，S傾向比較信賴進入意識的那些資訊，而N傾向比較信賴用潛意識資訊拼湊出來的圖像。
以我開蛋糕店的經歷為例，「大家說我適合開、應該開」、「85度C竄紅」等是我意識接收到的資訊；而我在簽約路上聽到「不要做」的聲音，那可能是潛意識根據我的個性、感受等，化成「直覺」傳達給我的訊息。
若是S傾向，比較可能採納前者；若是N傾向，則比較會採納後者。那我明明是N傾向，為什麼卻沒有聽從直覺呢？因為經過了社會化之後，我當時覺得這麼做很不理智。
如何做決定？思考 vs. 情感 Tvs. F
你如何做決定？內心評斷「對」的標準為何？
T是思考，T傾向的人比較擅長用邏輯做決定，通常也覺得這樣做才對。他們傾向讓自己跳脫情境，再做出「合理」的決定，也比較不考量這個決定可能帶給自己或別人的感受。他們可能認為，如果每個人都感情用事，世上哪裡會有公平、公正？每個人都做自己想做的就好了！
F是情感，F傾向的人比較習慣從情感面、同理心來做決定。他們比較知道自己的感受，也比較善於透過換位思考來理解別人的感覺。因此，他們做決定時會想更深入了解相關人物的感受，通常也會把人性放在邏輯前面，因為「一樣米養百樣人」，人又不是機器，怎麼可能用一套系統套用在所有人身上？「情、理、法」相比，當然是「情」大於一切！
實際上，T傾向的人不是沒有情感，F傾向的人也不是沒有邏輯。我覺得最受刻板印象影響的心智功能就是這個了。以MBTI官方統計來說，較多男性是T傾向，較多女性是F傾向，所以這個功能常常也跟社會的性別刻板印象（stereotype）掛勾在一起，加深了誤會。
做決定後，如何執行？判斷 vs. 感知 Jvs. P
做了決定之後，你會用什麼方式執行？
J是判斷，J傾向的人比較喜歡有條理的執行方式。
對他們來說，效率很重要，而人生就是不斷地下判斷、做決定，再往前行。從每天早上起床要不要多睡五分鐘、穿什麼出門，到是否結婚、要不要生小孩，他們通常都會想辦法控制外在環境，依照他們的規劃來做事情。
他們透過對外在的控制來達到內心的自由，因為如果能知道幾點幾分會發生什麼事情，就不會有突發狀況讓自己措手不及，這樣一來也比較不會因為未知而感到焦慮。
P是感知，P傾向的人比較喜歡靈活、有彈性的生活。對他們來說，過程與體驗是重要的，他們的內在抓緊了這個信念，渴望外在的自由。
P傾向的人不喜歡被約束，因為他們每分每秒都在感知各種訊息，如果一切都規劃得很詳細，他們可能被迫放棄一些體驗人生的機會，做事情也不能隨機應變。對他們來說，人生就像遠征冒險，「將在外，君命有所不受」，不可能預先寫死各種情況。
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【圖解】領航5G勢在必行！5G+創新應用師資最佳產業實戰推手等你同行
我們想讓你知道的是
除了校園與產業的媒合，師資人才培訓也是「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的重點目標；舉凡輔導業師、校園教師、育成經理人以及5G產業相關新創領袖，都是創新應用師資人才招募計畫的目標對象，盼能透過計畫的參與交流，教學相長輔導校園與新創人才。
臺灣自108年5月10日核定「臺灣5G行動計畫」，全力發展各式5G電信加值服務及垂直應用服務，提升數位競爭力、實現智慧生活，時至今日，隨著5G應用場景越來越普及， 5G相關的技術研發和人才需求也快速增加，根據國家發展委員會《111-113年重點產業人才供需調查及推估》彙整報告，因應物聯網、5G產品與應用服務持續增加，通訊（含5G）產業人才需求年增5000人，是需求量增加前三大產業，而IC設計、通訊相關產業平均每年新增的需求人數合計為2萬6340人，結合智慧製造、AI應用服務更高達7萬4990人，顯見由於5G趨勢議題發酵，進而帶動通訊暨5G相關產業專業人才需求上升。從學校到企業、政府部門皆紛紛加強5G人才培訓，因此，優秀的5G師資人才，勢必也將成為推動產業升級和創新應用的重要關鍵。
人才 x 技術，多角媒合交流打造亮眼成果
當國內企業市場普遍求才若渴，為了促進臺灣產業轉型升級，自民國109年起，經濟部工業局即開辦「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，不只是從產學合作端著手，更瞄準傳道授業的師資超前部署，以強大的國內外大廠資源，為師資們提供一個多元的增能環境，加值後不僅優化國內師資能量，更為培訓5G人才繼續努力。
不過，了解創新應用師資內容之前，讓我們先看看過去幾年推動5G師資人才培訓這方面，擁有怎樣亮眼成績？109至111年期間，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」共推動74位種子師資，這些種子師資都是經過培訓後協助新創團隊、企業或校園人才，加速產業升級的重要推手之一！讓我們透過以下的實例，看看5G+創新應用師資究竟達成了什麼樣具體的幫助。
#亮點一：加深跨域交流應用，1+1>2！
當5G技術與室內設計跨域結合，能夠激盪出什麼樣的火花？由陽明交通大學與僑光科技大學共同組成的「室實擺在眼前」，在僑光科技大學機械與電腦輔助工程系林昱呈主任的指導與鄭淳詩講師的帶領下，應用5G XR數位虛擬設計建構數位展場，榮獲2022通訊大賽-5G領航創新應用競賽斬獲概念組數位娛樂領域冠軍。團隊也以3D掃描與追蹤定位之核心技術，進一步與中興大學物聯網製造基地合作，開發國產晶片並持續以AI演算法讓沉浸體驗最佳化，優化使用者體驗，讓概念產品能夠創造產品商品化。
另一個例子則是將5G技術應用在農業，致理科大行銷與流通管理系暨商務與智慧創新研究所費聿明副教授，透過本計畫加值5G專業知能，輔導團隊「雲聯勁網」將5G技術結合AI辨識雞隻健康狀態，成功獲得2021通訊大賽-5G領航創新應用競賽概念組冠軍。此外，團隊也加入RFID技術，記錄雞隻的移動距離並換算雞跑步步數，成功入選科技部2022Fiti創新創業激勵計畫。
這樣類似的技術，費聿明副教授也進一步協助團隊應用於臺製咖啡烘培機聯網智能化，買家透過遠端控制烘豆流程，運用5G即時傳輸影像與聲音，再經由AI辨別協助完成咖啡豆烘焙，從農業到餐飲，逐步將5G通訊擴散應用在不同領域中。
#亮點二：激發產學合作，開拓更多可能！
各領域延伸應用外，企業與校園間的資源整合更利於5G量能的延續，新創公司「獵戶科技」便是透過計畫平台與國立陽明交通大學串接，展開「5G專網場域測試」與「定位數據優化5G網路管理功能」合作，並於MWC(Mobile World Congress) 2023巴塞隆納進行相關展示。
而國立高雄科技大學智慧商務系李仕雄副教授，則是透過整合衛星與5G通訊，將技術轉移衛星通訊模組與對話啟動協定相互傳輸功能應用於產業界，且在計畫支持下持續投入產業人才培育與發展，因應高齡化社會變遷，以物聯網技術與人工智慧演算法，開發更便民有感的智慧長照系統與免鑰匙智慧辨識模組。
目前負責南臺科技大學校園行動電信中心的資訊工程學系杜俊育助理教授，亦在完成計畫多元課程後，融合國際5G知能並與臺廠網通業者合作，斥資千萬打造國內自主5G企業專網平台，致力5G O-RAN技術與應用服務驗證，創造貼近產業實作環境，深化產學合作。
#亮點三：投入混成培育，一起壯大5G能量！
除了實戰應用，創新應用師資也會成為加值數位內容的重要推手，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」官方網站上有許多提供給學員學習的線上課程，以及社群論壇交流等資源，經培訓之後，種子師資也會擔任講師、資訊專家等，協同學員成長；或者投入這些相關線上資源的產出，如自製影音課程、撰寫社群專欄文章等。
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透過5G創新應用師資綜合培育，以及多元課程加值，讓師資結合其原本既有育成輔導經驗，就能共同協助新創/學生團隊孵育5G應用，同時也讓自己擁有更多實戰經驗與拓展人脈網絡、與更多同好交流。112年 5G+ 創新應用師資歡迎盡快報名加入，培訓方案詳細內容請見下圖：
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5G跨域創新時代，實戰應用成關鍵！
除了前述的創新應用師資可以幫助提升產業5G相關技術含量，為了讓學生未來投入職場時，能夠快速接軌產業節奏與實作需求，如何鏈結產業與新鮮人也是「5G+產業新星揚帆啟航計畫」很重要的一環，截至112年4月17日，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」已累積1120位學生報名參加，成功推動至少10案產學合作計畫、媒合395位產業新星，歷年媒合率高達98％。「5G+產業新星揚帆啟航計畫」作為培養5G產業即戰力的推手，希望透過邀請大專校院應屆畢業生、大三以上或碩博士在學生前來參與5G研發實戰，只要報名完成媒合，即可進入相關實戰研習，藉此精準鏈結企業與新鮮人，不僅讓學生畢業即可學以致用，更是作為讓學生超前部署、提前做好職涯規劃的最佳利器。
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