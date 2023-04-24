蘋果率先採用Micro LED新技術，台灣業者組成完整供應鏈戰隊搶訂單

蘋果公司（Apple）率先採用下一個世代的LED技術Micro LED，已經推動LED產業轉型。近日，台灣顯示器產業聯合總會（TDUA）聯合各大協會、業者組成Micro LED戰隊，盼能利用台灣完整產業鏈，達到整合綜效，引領台灣產業發展。

台廠搶攻下一代 LED商機——Micro LED

Micro LED是一種新型的面板技術，它使用了微米級的發光二極體（LED）作為螢幕的像素。相較於傳統的液晶面（LCD）和有機發光二極體（OLED），Micro LED有許多優點，例如更高的亮度、更低的功耗、更長的壽命、更寬的可視角度、對比度。

近日，台灣顯示器產業聯合總會（TDUA）聯合台灣顯示器暨應用產業協會、台灣顯示器材料與元件產業協會、台灣電子設備協會等四大協會與10多家業者，共同成立Micro LED菁英戰隊，整合台灣Micro LED上下游廠商，有利台廠爭取更多國際客戶。

台灣Micro LED大廠富采（Ennostar）日前指出，旗下Micro LED產品，不只持續為產業注入活水，更為量產做足準備。富采攜手集團子公司晶元光電、隆達電子、晶成半導體、元豐新科技、葳天科技，聚焦Micro LED、Mini LED、車用等領域應用，盼展現集團整合綜效，引領台灣產業發展。

以產業的角度來說，台灣在Micro LED的發展上有著不可忽視的優勢，主要是因為台灣擁有強大的半導體產業鏈和豐富的顯示技術經驗。例如：包括LED晶片、封裝、驅動、轉移、檢測等各個環節都有供應鏈可以完成。

此外，富采於2022年年報上也提及，早於富采成立前，集團子公司即洞察LED產業變化，將事業布局從當時仍為市場大宗的⼀般照明，轉移⾄新⼀代面板、⾞⽤、感測、特殊照明等⾼技術、⾼附加價值應⽤上，並延伸三五族半導體磊晶與製程核⼼能⼒，投入新⼀代化合物半導體領域中。

事實上，台灣的半導體廠商可以提供高品質的LED晶片，而台灣的面板廠商可以利用自己在液晶和OLED領域的知識和設備，來解決Micro LED的轉移和驅動等關鍵技術問題。

此外，台灣也有許多專注於Micro LED創新應用的新創公司，例如在穿戴式裝置、汽車照明和大型面板等。

Apple率先應用Micro LED

富采表示，透過與國際品牌合作，領先推出全球第⼀台真正能被稱為量產的Mini LED背光產品，創下全球平板和筆電分區點亮新型⾼畫質顯⽰的里程碑，Mini LED於集團營收占比亦提升⾄ 25%。

富采也將進⼀步把Mini LE的量產經驗與能⼒運⽤在實現Micro LED產品上，協助產業快速達成Micro LED量產的目標。

富采董事長李秉傑解釋，除了在顯示本業著力以外，也在其它核心業務中拓展，包含：車用、感測、特殊照明及新⼀代化合物半導體。至於現在熱門的車用領域，將針對⾞內駕駛監控系統（DMS）、進階駕駛輔助系統（ADAS）、3D手勢辨識應⽤等，協助⾞廠有更好的產品。

研究調查機構集邦科技（TrendForce）報告指出，蘋果已經將導入Micro LED技術於消費性電子產品之中，預計2024年將首先搭載於Apple Watch。受惠於Apple率先應用，2026至2030年Micro LED技術應用範圍則有機會擴大至AR眼鏡、手機、車用顯示等裝置，也意味著商機即將成形。

然而，台灣在Micro LED產業上也面臨著一些劣勢，主要是來自於國際競爭和市場需求。根據各公司的公開資訊，目前全球有許多大型的電子公司，例如三星、蘋果、索尼等，都在積極投入Micro LED的研發和生產，並且擁有強大的品牌影響力和市場平台。

台廠要想在這樣的競爭中突圍，就需要不斷提升自己的技術水平和產品差異化。同時，台灣也要關注Micro LED的市場需求和消費者偏好，並且適時調整自己的產品策略和定位。

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核稿編輯：翁世航