蘋果率先採用Micro LED新技術，台灣業者組成完整供應鏈戰隊搶訂單
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過去被視為「四大慘業」的LED產業，正面臨轉捩點。由於技術的突破，蘋果公司（Apple）已經率先採用下一個世代的LED技術——Micro LED，而台灣業者將組戰隊面對來自中日韓等國際級的挑戰。
蘋果公司（Apple）率先採用下一個世代的LED技術Micro LED，已經推動LED產業轉型。近日，台灣顯示器產業聯合總會（TDUA）聯合各大協會、業者組成Micro LED戰隊，盼能利用台灣完整產業鏈，達到整合綜效，引領台灣產業發展。
台廠搶攻下一代 LED商機——Micro LED
Micro LED是一種新型的面板技術，它使用了微米級的發光二極體（LED）作為螢幕的像素。相較於傳統的液晶面（LCD）和有機發光二極體（OLED），Micro LED有許多優點，例如更高的亮度、更低的功耗、更長的壽命、更寬的可視角度、對比度。
近日，台灣顯示器產業聯合總會（TDUA）聯合台灣顯示器暨應用產業協會、台灣顯示器材料與元件產業協會、台灣電子設備協會等四大協會與10多家業者，共同成立Micro LED菁英戰隊，整合台灣Micro LED上下游廠商，有利台廠爭取更多國際客戶。
台灣Micro LED大廠富采（Ennostar）日前指出，旗下Micro LED產品，不只持續為產業注入活水，更為量產做足準備。富采攜手集團子公司晶元光電、隆達電子、晶成半導體、元豐新科技、葳天科技，聚焦Micro LED、Mini LED、車用等領域應用，盼展現集團整合綜效，引領台灣產業發展。
以產業的角度來說，台灣在Micro LED的發展上有著不可忽視的優勢，主要是因為台灣擁有強大的半導體產業鏈和豐富的顯示技術經驗。例如：包括LED晶片、封裝、驅動、轉移、檢測等各個環節都有供應鏈可以完成。
此外，富采於2022年年報上也提及，早於富采成立前，集團子公司即洞察LED產業變化，將事業布局從當時仍為市場大宗的⼀般照明，轉移⾄新⼀代面板、⾞⽤、感測、特殊照明等⾼技術、⾼附加價值應⽤上，並延伸三五族半導體磊晶與製程核⼼能⼒，投入新⼀代化合物半導體領域中。
事實上，台灣的半導體廠商可以提供高品質的LED晶片，而台灣的面板廠商可以利用自己在液晶和OLED領域的知識和設備，來解決Micro LED的轉移和驅動等關鍵技術問題。
此外，台灣也有許多專注於Micro LED創新應用的新創公司，例如在穿戴式裝置、汽車照明和大型面板等。
Apple率先應用Micro LED
富采表示，透過與國際品牌合作，領先推出全球第⼀台真正能被稱為量產的Mini LED背光產品，創下全球平板和筆電分區點亮新型⾼畫質顯⽰的里程碑，Mini LED於集團營收占比亦提升⾄ 25%。
富采也將進⼀步把Mini LE的量產經驗與能⼒運⽤在實現Micro LED產品上，協助產業快速達成Micro LED量產的目標。
富采董事長李秉傑解釋，除了在顯示本業著力以外，也在其它核心業務中拓展，包含：車用、感測、特殊照明及新⼀代化合物半導體。至於現在熱門的車用領域，將針對⾞內駕駛監控系統（DMS）、進階駕駛輔助系統（ADAS）、3D手勢辨識應⽤等，協助⾞廠有更好的產品。
研究調查機構集邦科技（TrendForce）報告指出，蘋果已經將導入Micro LED技術於消費性電子產品之中，預計2024年將首先搭載於Apple Watch。受惠於Apple率先應用，2026至2030年Micro LED技術應用範圍則有機會擴大至AR眼鏡、手機、車用顯示等裝置，也意味著商機即將成形。
然而，台灣在Micro LED產業上也面臨著一些劣勢，主要是來自於國際競爭和市場需求。根據各公司的公開資訊，目前全球有許多大型的電子公司，例如三星、蘋果、索尼等，都在積極投入Micro LED的研發和生產，並且擁有強大的品牌影響力和市場平台。
台廠要想在這樣的競爭中突圍，就需要不斷提升自己的技術水平和產品差異化。同時，台灣也要關注Micro LED的市場需求和消費者偏好，並且適時調整自己的產品策略和定位。
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核稿編輯：翁世航
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搶先直擊友達光電在 Touch Taiwan 2023 兩大亮點：智慧座艙、家庭劇院，打造沉浸式視覺體驗
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每年 Touch Taiwan（智慧顯示展覽會）可說是顯示器產業的一大盛事，今年友達光電（以下稱友達）在 Touch Taiwan 透過高低層次搭配幾何造型，將 ALED 箱體造型融入其中。關鍵特務搶先帶大家一探究竟，今年友達在 Touch Taiwan 將端出哪些吸睛的應用？
亮點一：智慧座艙 打造車子成為第三生活空間
自動駕駛技術逐漸成熟加上車聯網普及，汽車已成為每個人在住家、辦公室之外的「第三空間」。人和車要更多的互動，當然就需有「顯示器」作為人機互動的關鍵載體，這次友達把一整台車的座艙直接搬到TouchTaiwan現場，讓參觀者體驗全新顯示器科技，感受在車艙內享有工作、娛樂、生活等應用。
首先來到駕駛座，映入眼簾的是搭載A柱到A柱的55吋超大型曲面顯示器的FIDMPlus一體化方案。搭配友達AmLED顯示技術，具備高解析、高亮度、廣色域、高對比、低耗能、耐候度高、強光下可視性高等功能，不論何時都能給駕駛最清晰的行車資訊。
除了超大型曲面顯示器外，更搭配了隱藏式彩色鏡頭及感測器，一來可針對駕駛臉部做身份識別，直接呈現個人化模式，像是個人會議行事曆、提醒待辦事項、進行視訊會議等；二來，鏡頭可偵測駕駛操駕狀態，如果疲勞打瞌睡或視線有分心，就能以圖示、聲音發出提醒。也因為有環境光感測器偵測光線強度，顯示器會自動調整亮度，符合駕駛接收資訊的最佳狀態。
另外，若副駕乘客在看影片時小心睡著時，IR感測器也能偵測乘客的眼睛闔上，系統就會自動關閉顯示器暫停播放，達到省電效果。不過副駕乘客看影片時，可能會導致分散駕駛注意力，因此副駕位置有主動式防窺顯示器，從駕駛角度是看不到副駕的內容的，駕駛更能專心開車。此外，副座還有另一個別稱「女王座」，可以觸控螢幕點選顯示器購物，並透過多屏共享連動技術，直接將購物車內容傳送給駕駛座進行結帳買單。
而後方乘客座，因為不用特別關注交通情況，對於玩遊戲或是視訊會議的需求，都能在後座的顯示器完成。本次展出的駕駛後座顯示器有另一項特色，13.5吋BlendedMicroLED顯示器塗上特殊光學薄膜，顯示器與後頭枕融為一體，當顯示器關閉時可以融入於原本座椅材質，不會破壞車裝既又保留高質感空間。
亮點二：家用娛樂 從劇院到電競感受顯示器的多元應用
離開智慧車艙回到家中，想要看一部電影紓壓，如果有一套家庭劇院產品，就能享有媲美電影院大畫面的娛樂饗宴。這次友達在TouchTaiwan展示163吋ALED旗艦級高畫質屏幕，特別製作數支精彩的技術與人文主題影片，讓現場觀眾深入了解ALED的技術優勢。觀賞過程彷彿親臨現場，置身於畫面中的絕美世界之中，再搭配多達16聲道的立體環繞音效，營造出絕佳的沉浸感。
優秀的聲光效果，來自於集結友達各種先進顯示科技的ALED其無縫拼接、可無限延伸的特性，能滿足弧形、L型、球形、甚至不規則角度等需求，呈現最準確的色彩與對比。
另外，友達獨家的A.R.T.–先進抗反光技術，能抵抗環境光的影響又擁有現代人青睞的護眼顯示功能。不僅把容易對眼睛造成負擔的反光、眩光與藍光抑制到最低，更藉由特殊表面結構，大幅降低外部光線照映到顯示器表面的反射光。等於在家看劇就算在白天有陽光射入的狀態，也不用擔心反光看不到影像，並大幅增加影像暗部層次與明暗對比。
最後一站來到電競遊戲區，友達持續帶領全球玩家往前走，今年TouchTaiwan展出的全系列電競專用顯示器，運用友達獨家AmLED、先進抗反光A.R.T.等技術，滿足各類電競愛好者的需求，為全球玩家提供極致的遊戲享受。
本次TouchTaiwan展會當中，特別挑選其中有兩款產品來介紹。第一支是24”FHD540Hz，透過影像的極高刷新率以及不殘影的訴求，幫助電競選手順利取得比賽勝利，可說是專為電競選手量身訂做的顯示器。
第二支曲面電競MNT是49吋的32：9寬螢幕，特別適合熱衷玩即時戰略遊戲的玩家。因為R1000曲面包覆加上5K解析度、360Hz高頻率，各種高規格再強化遊戲的沉浸感。另外，這款產品還有一個特色是畫面對比表現高、層次分明，即使是遊戲的暗態場景也能清楚顯示。
從TouchTaiwan看見友達展示的一系列產品，可發現顯示器的發展一日千里，不再是單向顯示資訊的媒介，而是在不同場景能達成雙向互動的載具。究竟顯示器還能撼動哪些產業運作模式，或是從日常生活帶給使用者「wow」的驚呼，友達雙軸轉型GoPremium打造高附加價值的顯示器，推進顯示器不斷進化升級，讓我們拭目以待！
▼參觀資訊▼
友達|TouchTaiwan2023
4/19(三)-4/21(五)台北南港展覽館1館4F|M1020
拜訪網站了解更多>>https://www.auo2023touchtw.com.tw/