金門「落番」時代下的婚姻地景
我們想讓你知道的是
落番時代下的金門，大部分已婚的番客或是出洋後回鄉成親的番客，仍是隻身下南洋，將妻子留在家鄉照顧父母與子女。類似的情況在同屬僑鄉的廣東與福建兩省亦相當普遍，這種異地婚姻被認為是傳統漢人「男主外，女主內」性別分工的產物。
文：邱筱喬
近年來台灣日本殖民時期歷史研究（含文學史與藝術史研究）的知識轉譯成果百花齊放，從面向大眾的知識性讀物、漫畫、戲劇、電視劇，到結合跨領域研究成果與素材的美術館及博物館展覽等，儼然形成一股台灣史熱潮。令我印象深刻的是，在這些不同媒介的展示中，關於歷史人物的呈現有更多的私人性，主題也相當多元繽紛，例如：日治時期台籍知識份子的現代思想與自由戀愛觀，及「新女性」的誕生等，著實打開一個重新認識過去的視野。
也許正是在台灣史研究欣欣向榮的這一刻，我們應繼續擴展這個回看歷史的視野，例如：關於19世紀晚期到20世紀初期，與台灣島處於不同政治脈絡的金門的情況。本文將聚焦於金門的一個特殊時期，其中跨國移工、婚姻與現代性產生密切的互動，形塑了當地與跨域的特殊婚姻地景。我將結合歷史文獻、金門女性的口述歷史集、及我個人採集的田野資料，描述「落番」時代下金門的婚姻地景，特別是知識青年與留鄉婦女的婚姻願景與現實人生。
「落番」（luò fān）為閩南語詞彙，是金門人用來描述19世紀中期到20世紀初期，大批島上年輕男子前往東南亞（當時所謂的「南洋」）工作賺錢的現象。[1]「番」字體現了漢人本位觀點，對於金門島民來說，東南亞為「番地」，是文明未開的地區，亦是陌生危險的土地。
落番現象反映了當時清朝政府與西方殖民帝國之間實力的不對等：英國在1842年中英鴉片戰爭後，迫使清廷開放五口通商（包含與金門鄰近的廈門），並取得香港，將之發展成跨太平洋航線的重要門戶；1860年清廷又敗於英法聯軍，簽訂《北京條約》，正式應允華人出洋。儘管目的地是「番地」，對於地瘠人貧的金門島民來說，落番是個翻轉人生的機會，於是大量男性放手一博，從鄰近的廈門上船，一路前往東南亞的新加坡、馬來西亞與印尼等地，成為「番客」。[2]
金門所屬的福建省及鄰近的廣東省皆是大量男性勞力移出的地區，由於許多移工最後在海外成家定居，成為「華僑」，因此福建及廣東兩省也被稱為「僑鄉」。[3]大批出洋的番客或僑民在海外努力賺錢寄回家鄉，這些匯款被稱為「僑匯」，逐漸成為金門許多家庭的主要收入來源。事業有成的番客更是帶動金門當地社會的現代化，從蓋洋樓、鋪路、引進西醫與公衛，到建立學校與推動西方現代教育。
本文討論將聚焦於1920到1940年代，這是上述大部分現代化建設出現的時代，也是清廷被推翻及中華民國建立的新體制時期。在此政治經濟劇變的脈絡中，金門島民與番客有了新的婚姻願景，既有的婚姻習俗也被附上了新的意義，新想法與舊制度交會下產生了這時金門特殊的婚姻地景。以下我先說明這些出洋的金門男性是如何結婚的。
不在場的新郎：父母作主的婚姻
漢人在金門定居的歷史久遠，到了明清兩代，好幾個地方宗族已培養多位子孫參與科舉考試並取得功名，其中不乏考取進士者。這反映了金門島民對官方正統儒家文化的深刻吸收，並呈現於宗族聚落中雄偉的家廟與宗祠建築，及莊嚴的祭祖儀式。在兩性關係上，自然也是恪守儒家嚴格的兩性分界，婚姻主要是由雙方父母作主，這也包括在早期台灣常見的「童養媳」婚姻。在20世紀初期大量男性島民落番的情況下，留在原鄉或僑鄉的父母積極為適齡兒子尋找婚配對象，或是以童養媳的方式，先為即將出洋的兒子找好未來的妻子。
一位金門的報導人告訴我，他的叔叔在十三歲時前往新加坡工作，而他的祖母在兒子出發之前，為其找了一位童養媳，使其陪伴在自己身邊。等到兒子到達適婚年齡時，這位母親不斷寫信催促兒子回家；在信中，這位不識字的母親，畫下迎娶時做熱鬧的鑼鼓，以告訴兒子趕快回來成親。
中國社會學家陳達於1930年代在福建與廣東僑鄉做的調查，也指出留在原鄉的父母費盡心思為在海外的兒子尋覓原鄉的婚配對象。例如：即便是很貧窮的家庭，也想方設法將兒子的僑匯省下一部分，以供兒子結婚時的聘金與婚禮等開銷。[4]這些男性移工的婚姻雖看似遵循慣例，但父母決定兒子婚姻的權力並非不可挑戰；事實上，在那遠距離通訊極度困難的時代，在原鄉的父母並無法掌握兒子的情況，也時時擔心兒子出洋後就音訊全無。
透過為兒子找一位原鄉的妻子，及不斷地催促兒子回鄉成親，或許是許多父母消解焦慮的一種方式，也是期待兒子最終能回鄉延續香火的一種努力。從強調親屬實踐的人類學新親屬研究來說，這些父母為兒子婚事付出的心力，可視為親屬實踐的構成性力量（constitutive power）的展現，[5]以達到傳宗接代這個較保守的繁衍目的；但稍後我也會指出，這個構成性力量也可能啟動改變，以培養能面對新環境的下一代。
大量落番的年輕男子不只是引發其父母的焦慮，也顯著衝擊了僑鄉的婚姻市場。進入20世紀之後，愈來愈多金門家庭仰賴僑匯的挹注，及期待番客回鄉時帶回來的大批禮物；在海外建立起大事業的人，更在家鄉建造融合中西方建築特色的宏偉洋樓。這些物質性的感官衝擊，誘發了身在僑鄉的人的想像，強化了落番與賺取財富的連結，使得僑民成為婚姻市場上熱門的婚配人選。在一份由金門珠山薛氏宗族所發行，讓海外僑民能與僑鄉鄉親保持聯繫的僑刊《顯影》中，可見許多相關的記事。[6]
Tags：
【圖解】在台灣，等一項癌症救命新藥需要等上超過700天，而日本最快只需要60天！台灣人，你真的有「命」等嗎？
我們想讓你知道的是
等一項救命的藥物，需要多久時間？台灣新藥從申請日到健保正式給付生效，如癌症創新新藥等重大疾病藥物，平均需等超過700天；而鄰近國家日本，則是60-90天內。換句話說，台灣人一旦生了病，想要用到新研發的救命藥物，病人需耗時等待。台灣人，真的有「命」能等嗎？
2022年中，余苑綺因癌症過世，不僅讓演藝圈許多粉絲與親友不捨與難過，也讓許多同是癌症病友的患者與家屬，感到忐忑不安。余苑綺從2014年罹患直腸癌後，立委余天耗費數百萬就為替女兒挽命，甚至四處奔走希望爭取美國最新的抗癌藥物，可惜最終未能等到就已離世。
看得到卻用不到的救命新藥
事實上，類似遺憾在台灣時有所聞。即使國外屢有救命新藥問世，台灣人卻不一定能使用得到。根據數據顯示，在日、韓、以色列、加拿大等11個高所得國家中，台灣的肺癌存活率在高所得國家排名倒數第四，只有日本的一半；攝護腺癌存活率為倒數第一、乳癌倒數第二，胃癌則輸日本、韓國。若以平均餘命來看，台灣也比日本短少三年。
國人平均餘命、癌症存活率等指標，落後其他國家，健康投資不足也是一大原因。若與鄰近的日本比較，日本整體醫療支出佔整體GDP比例為11%、其中強制性醫療保險支出8.3%、藥費支出2.3％，而台灣則是6.1%、3.5%、1.2％，三者占比皆低於日本。
慢性病、罕見疾病甚至是現今新興癌症治療趨勢，如免疫療法、精準醫療等，亟具突破性、療效更佳的治療，在健保資源有限下，被限縮給付，導致病人只能自力救濟，自掏腰包使用。
為什麼新藥新科技導入台灣那麼難？
健保業務也包含引進新藥及新科技，但為什麼仍讓新藥新科技導入受阻？首要原因就是健保財源不足，進而排擠新藥引進。雖然每年的健保預算相較25年前開辦時的2000多億元，已成長到8000億元，但醫療費用年年成長，仍跟不上如雨後春筍增加的治療項目。台灣整體藥費支出早已偏低，新藥預算更是嚴重不足，不但零成長，甚至還負成長。
財務衝擊下，造成新藥給付審理流程頻頻卡關，許多國外原廠新藥因台灣議價空間小，使得引入時程拉長、健保給付條件越趨嚴格。許多效果良好的藥品，卻因支出費用高，在健保現有預算限制下，只得限縮藥品的給付範圍，讓可使用的病人族群也連帶限縮。
無法與國際治療標準接軌的台灣
新藥納入給付前都得先進行「醫療科技評估」（HTA），意即評估新藥引進是否具有成本效益，但常常因財務衝擊大，在醫療科技評估（HTA）這關就被擋了下來。依據2019年藥品查驗中心醫療科技評估（HTA）報告顯示，僅3成癌症患者所需用藥能獲得健保給付。
影響的不僅是個人減少延長生命機會，也讓台灣用藥標準大幅落後先進國家。根據統計，台灣新藥從申請日到入健保給付生效，如癌症等重大疾病創新藥物，平均審查需超過700天；而鄰近國家的日本，則是在60-90天內。
尤其，相較於食品藥物管理署核准的藥品適應症，台灣健保給付的藥品適用範圍，因為預算相對限縮，僅部分適應症可以納入健保，未納保之適應症的病人必須自救苦等審核通過。換句話說，台灣人一旦患重大疾病，可能只有三個殘忍選擇：一是使用既有治療控制病情苦等新藥納保；二是賣車賣房自費使用藥品換取生命延續；三若金錢耗盡最後只能放棄治療。反觀日本，新藥給付不僅時間快速，甚至是依照仿單所有的適應症都給付，民眾可以使用到依照仿單給付的最新藥品。
環環相扣下，台灣標準治療早已和國際嚴重偏離。政府對於台灣醫療政策要有前瞻性的思考，應全面檢討醫療資源利用效率，增加新藥預算以加速新藥新科技納入給付，為台灣民眾謀求新藥可近性及最佳醫療選擇權利。