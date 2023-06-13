金門「落番」時代下的婚姻地景

文：邱筱喬

近年來台灣日本殖民時期歷史研究（含文學史與藝術史研究）的知識轉譯成果百花齊放，從面向大眾的知識性讀物、漫畫、戲劇、電視劇，到結合跨領域研究成果與素材的美術館及博物館展覽等，儼然形成一股台灣史熱潮。令我印象深刻的是，在這些不同媒介的展示中，關於歷史人物的呈現有更多的私人性，主題也相當多元繽紛，例如：日治時期台籍知識份子的現代思想與自由戀愛觀，及「新女性」的誕生等，著實打開一個重新認識過去的視野。

也許正是在台灣史研究欣欣向榮的這一刻，我們應繼續擴展這個回看歷史的視野，例如：關於19世紀晚期到20世紀初期，與台灣島處於不同政治脈絡的金門的情況。本文將聚焦於金門的一個特殊時期，其中跨國移工、婚姻與現代性產生密切的互動，形塑了當地與跨域的特殊婚姻地景。我將結合歷史文獻、金門女性的口述歷史集、及我個人採集的田野資料，描述「落番」時代下金門的婚姻地景，特別是知識青年與留鄉婦女的婚姻願景與現實人生。

「落番」（luò fān）為閩南語詞彙，是金門人用來描述19世紀中期到20世紀初期，大批島上年輕男子前往東南亞（當時所謂的「南洋」）工作賺錢的現象。[1]「番」字體現了漢人本位觀點，對於金門島民來說，東南亞為「番地」，是文明未開的地區，亦是陌生危險的土地。

落番現象反映了當時清朝政府與西方殖民帝國之間實力的不對等：英國在1842年中英鴉片戰爭後，迫使清廷開放五口通商（包含與金門鄰近的廈門），並取得香港，將之發展成跨太平洋航線的重要門戶；1860年清廷又敗於英法聯軍，簽訂《北京條約》，正式應允華人出洋。儘管目的地是「番地」，對於地瘠人貧的金門島民來說，落番是個翻轉人生的機會，於是大量男性放手一博，從鄰近的廈門上船，一路前往東南亞的新加坡、馬來西亞與印尼等地，成為「番客」。[2]

金門所屬的福建省及鄰近的廣東省皆是大量男性勞力移出的地區，由於許多移工最後在海外成家定居，成為「華僑」，因此福建及廣東兩省也被稱為「僑鄉」。[3]大批出洋的番客或僑民在海外努力賺錢寄回家鄉，這些匯款被稱為「僑匯」，逐漸成為金門許多家庭的主要收入來源。事業有成的番客更是帶動金門當地社會的現代化，從蓋洋樓、鋪路、引進西醫與公衛，到建立學校與推動西方現代教育。

本文討論將聚焦於1920到1940年代，這是上述大部分現代化建設出現的時代，也是清廷被推翻及中華民國建立的新體制時期。在此政治經濟劇變的脈絡中，金門島民與番客有了新的婚姻願景，既有的婚姻習俗也被附上了新的意義，新想法與舊制度交會下產生了這時金門特殊的婚姻地景。以下我先說明這些出洋的金門男性是如何結婚的。

Photo Credit: 邱筱喬攝影 建於金門碧山的洋樓。

不在場的新郎：父母作主的婚姻

漢人在金門定居的歷史久遠，到了明清兩代，好幾個地方宗族已培養多位子孫參與科舉考試並取得功名，其中不乏考取進士者。這反映了金門島民對官方正統儒家文化的深刻吸收，並呈現於宗族聚落中雄偉的家廟與宗祠建築，及莊嚴的祭祖儀式。在兩性關係上，自然也是恪守儒家嚴格的兩性分界，婚姻主要是由雙方父母作主，這也包括在早期台灣常見的「童養媳」婚姻。在20世紀初期大量男性島民落番的情況下，留在原鄉或僑鄉的父母積極為適齡兒子尋找婚配對象，或是以童養媳的方式，先為即將出洋的兒子找好未來的妻子。

一位金門的報導人告訴我，他的叔叔在十三歲時前往新加坡工作，而他的祖母在兒子出發之前，為其找了一位童養媳，使其陪伴在自己身邊。等到兒子到達適婚年齡時，這位母親不斷寫信催促兒子回家；在信中，這位不識字的母親，畫下迎娶時做熱鬧的鑼鼓，以告訴兒子趕快回來成親。

中國社會學家陳達於1930年代在福建與廣東僑鄉做的調查，也指出留在原鄉的父母費盡心思為在海外的兒子尋覓原鄉的婚配對象。例如：即便是很貧窮的家庭，也想方設法將兒子的僑匯省下一部分，以供兒子結婚時的聘金與婚禮等開銷。[4]這些男性移工的婚姻雖看似遵循慣例，但父母決定兒子婚姻的權力並非不可挑戰；事實上，在那遠距離通訊極度困難的時代，在原鄉的父母並無法掌握兒子的情況，也時時擔心兒子出洋後就音訊全無。

透過為兒子找一位原鄉的妻子，及不斷地催促兒子回鄉成親，或許是許多父母消解焦慮的一種方式，也是期待兒子最終能回鄉延續香火的一種努力。從強調親屬實踐的人類學新親屬研究來說，這些父母為兒子婚事付出的心力，可視為親屬實踐的構成性力量（constitutive power）的展現，[5]以達到傳宗接代這個較保守的繁衍目的；但稍後我也會指出，這個構成性力量也可能啟動改變，以培養能面對新環境的下一代。

大量落番的年輕男子不只是引發其父母的焦慮，也顯著衝擊了僑鄉的婚姻市場。進入20世紀之後，愈來愈多金門家庭仰賴僑匯的挹注，及期待番客回鄉時帶回來的大批禮物；在海外建立起大事業的人，更在家鄉建造融合中西方建築特色的宏偉洋樓。這些物質性的感官衝擊，誘發了身在僑鄉的人的想像，強化了落番與賺取財富的連結，使得僑民成為婚姻市場上熱門的婚配人選。在一份由金門珠山薛氏宗族所發行，讓海外僑民能與僑鄉鄉親保持聯繫的僑刊《顯影》中，可見許多相關的記事。[6]