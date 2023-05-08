《心魔》：被打者打出安打不是壞事，至少我已經證明自己能穩定投出好球
我們想讓你知道的是
雖然心魔仍在，但我已經變得很擅長把負面思緒暫時阻擋在外，提前在內心防線堆起沙包，避免掉過去感覺終究會發生的恐慌洪患，再透過一百倒數、呼吸練習，每數一個數字就做一次深呼吸，減緩心跳的速度。到這個階段，我通常不用數到七十五或八十，就能夠讓身心靈回到自我能夠掌控的狀態。
文：瑞克・安基爾（Rick Ankiel）、提姆・布朗（Tim Brown）
到最後，雖然我沒有完全恢復到發病前的狀態，但至少能回到大聯盟投球，投到我覺得自己是個投手的程度。
比賽日當天，我腦子裡仍然會想著即將到來的賽事，感到不安，心臟時快時慢地跳動著，直到開賽前一小時，那段很安靜也沒有什麼事情可做的時間，默默盯著牆上的時鐘等待，焦慮和恐慌才會漸漸趨緩下來。
雖然心魔仍在，但我已經變得很擅長把負面思緒暫時阻擋在外，提前在內心防線堆起沙包，避免掉過去感覺終究會發生的恐慌洪患，再透過一百倒數、呼吸練習，每數一個數字就做一次深呼吸，減緩心跳的速度。到這個階段，我通常不用數到七十五或八十，就能夠讓身心靈回到自我能夠掌控的狀態。夜晚的噩夢依舊猖狂，但我有「閱讀」這個手段去安撫它們，清晨看場電影或做做運動，也能讓噩夢對我的影響減到最低。
二○○一年春天以來，我歷經了一百零一又三分之二局的小聯盟投球、無數次停機和開機、大把的淚水、跟多夫曼上千次的談話、數百萬顆練投（真的投出去的，加上腦內想像的）、一次湯米・約翰手術，終於在二○○四年九月七日回到大聯盟賽場。那天下午，我步出下榻飯店大門，過馬路走到對面的聖地牙哥教士隊主場——沛可球場（Petco Park），準備迎接比賽。紅雀隊的先發投手是蘇潘（Jeff Suppan），而我則是在牛棚待命，教練團的想法是，如果有那種張力相對較小的情境，再安排我上場。不過對於「張力相對較小」的定義，我跟教練的尺度應該不太一樣。
我既不是那個發病前的安基爾，也不是前幾年被心魔糾纏、跌倒最低谷的安基爾。過去那隻讓我從聖露西港高中劇升上大聯盟的勁爆左臂，已不復存在；但我現在也不會像之前易普症最嚴重時，每跨一步、每擺一次臂都會自我懷疑。
走進沛可球場時，我自認是倖存者，雖然還不到百分之百信任自己的程度，但有足夠的信心能在大聯盟球場上把球控制好。我會運用心理技巧穩住心跳；看著捕手手套，相信自己能把球投到手套附近；有辦法完成至少一局投球，讓隊友們離勝利又少三個出局數。
我的速球跟過去並不一樣，而這是刻意為之的結果。現在的速球球速大概只有八十九到九十英里，但穩定性較高，因為我沒有用全力投，如果全力投，速度最快應該還是有九十五英里。要是我接下來還能在大聯盟生存，關鍵不會在球速，而是自我控制。我得控制好心理，心跳和情緒才能穩定；我得控制好力道和出手，才能把球投在可以接受的進壘點。這樣就夠了。不管我的出賽情境在別人眼裡有多麼不重要，但對我來說，每次出賽都是我職業生涯一息尚存的證明。我想做到的就是存活下來。
沛可球場當時非常新，誕生還不滿一年，某種程度上跟我很像，因為一部分的我才剛經歷完重生，也很新。此時的我，沒有徹底擺脫恐懼，但已經變得沒那麼害怕。從下車、走過停車場、經過保全，到通過球場大廳、走進球員休息室、找到自己的置物櫃、取下掛在裡面的制服，整個過程我都踏著堅定的步伐、心跳也沒有因焦慮而失控。
沒錯，我不再是那個覺得自己所向披靡的二十一歲小夥子了，現在的我已經二十五歲；就算沒那麼年輕，我還是對那天抱持希望，為自己終於走到那一步感到驕傲，期許自己能夠成為嶄新的投手，心智更強壯、內心更善良。
還是必須老實說，這一路走來真的夠累人的，可是我還是辦到了，跟著其他在九月名單擴編之下升上大聯盟的投手，來到紅雀的陣容當中。好久沒回來了，上次我出現在紅雀的大聯盟名單，眼裡還噙著淚水，請求球隊把我送到小聯盟暫時避避風頭。
那天是一個週二夜晚，九月份的聖地牙哥，天氣已經轉涼。二○○四年的紅雀隊戰力壯盛，整個例行賽拿下一百零五勝，挺進季後賽後在第一輪擊敗洛杉磯道奇，緊接著在國聯冠軍賽打敗太空人，晉級世界大賽；儘管在世界大賽慘遭紅襪隊橫掃，但無損那季紅雀隊陣容堅強的事實：擁有三位在年度最有價值球員票選榜上有名的野手——普侯斯（Albert Pujols）、羅倫（Scott Rolen）、艾德蒙斯；四位十五勝級的先發投手——蘇潘、卡本特（Chris Carpenter）、馬奇斯（Jason Marquis）、莫里斯；以及單季收下四十七次救援成功的終結者伊思林豪森。
將近三個球季沒有在大聯盟出賽、球速降了幾英里的我，也對那年的紅雀有所貢獻，雖然只是在九月份投了十個意義不大、沒有其他人會記得的局數，但我自己可是永遠不會忘記那十局的投球。
先發的蘇潘投完前五局，牛棚裡的電話響了。「安基爾。」聽到自己的名字被叫到，我脫下夾克，拿著手套到熱身的投手丘，開始活動身體。當時紅雀以四比二領先，教練安排我投第六局。
就這樣，在我完成大聯盟初登板的五年後、在季後賽對勇士投球的四年後、中間經歷看似永無止境的苦難，我終於再次踏上大聯盟球場的外野草坪，踩著輕鬆的步伐，跑向投手丘。站在投手丘中央，踏了踏投手板，眼神望向對面，本壘板後方準備要接我球的捕手，不是別人，就是馬西尼。我心想：真有趣，馬西尼沒能接捕我對勇士的那場比賽，過了這些年，他沒有再錯過我重返大聯盟的第一次投球。
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目前負責南臺科技大學校園行動電信中心的資訊工程學系杜俊育助理教授，亦在完成計畫多元課程後，融合國際5G知能並與臺廠網通業者合作，斥資千萬打造國內自主5G企業專網平台，致力5G O-RAN技術與應用服務驗證，創造貼近產業實作環境，深化產學合作。
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