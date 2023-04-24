柯文哲接受美媒專訪：民進黨「求戰」、國民黨「畏戰」，只有民眾黨「不畏戰不求戰」

為備戰2024總統大選，台灣民眾黨主席柯文哲於本月8日率團展開21天的「自由台灣，對話之旅」，訪問美國4個城市，分別是紐約、波士頓、華盛頓、休士頓。

在華盛頓的最後一天，柯文哲接受美國之音中文網（VOA）的專訪時，再次提出「備戰而不畏戰，能戰而不求戰」的口號，並表示民進黨「求戰」、國民黨「畏戰」，只有民眾黨「是不畏戰不求戰」。柯文哲認為有交往總是可以增加善意，最起碼避免誤解，甚至減少擦槍走火，所以若他當選將與北京重啓對話。

來美國面試？

由於欲爭取國民黨提名總統候選人的鴻海創辦人郭台銘日前才剛結束美國行，確定角逐2024總統大選的柯文哲也正在美國拜會政府主管及台灣高層官員，因此美國之音的主持人樊冬寧向柯文哲提問：「外界相當好奇，為什麼好像在台灣要選總統就一定要先來美國，尤其是先來華盛頓訪問，有人說這是來『面試』的。」

柯文哲表示，與其說面試不如說彼此認識，因為美國是台灣最重要的盟邦，對台灣的國家安全有絕對影響。而美國也再三保證他們不會介入台灣的選舉，會保持中立，但在這個條件之下美方也會收集情報，畢竟民眾黨在現階段還有20％的支持度。

柯文哲也提到，由於美中對抗，中國變成美國最大的威脅，台灣又是位在整個第一島鏈的最前線，因為地位政治的關係，所以美國現在對台灣展現了從來沒有過的關注。但他自己來到美國主要是有3個目的，第一是了解美國，畢竟美國還是世界上最強大的國家，而且對台灣的國家安全影響最大，明白的講，全世界敢賣武器給台灣的國家只有一個，所以一定要了解美國。第二，是從美國的角度回看台灣，因為過去在台灣看自己，僅是坐井觀天，所以從美國或是世界角度回看台灣，可以讓台灣在未來做更好的準備。

但柯文哲也略顯遺憾地表示，本來這次訪美還有第三個目的，就是把他自己及民眾黨介紹給美國，因此他日前拜訪前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）時，就和蓬佩奧提到：「我相信美國有99.99%的人不知道台灣有第三勢力」，沒想到蓬佩奧卻回：「美國有99.99%的人也不知道台灣有兩個major party，所以不要難過。」但他和蓬佩奧針對美國希望台灣怎麼做，或是在美中對抗時美國需要台灣扮演什麼樣的角色這些問題上，大概都有廣泛的交換意見，因此柯文哲認為他此行的前面兩個目的算是有達到了。

Photo Credit: 柯文哲臉書 柯文哲於美國拜會前美國國務卿蓬佩奧。

柯文哲也談及蓬佩奧對台灣外交政策的建議：「他說不要太注重在politics（政治），他說你如果來美國，你有帶企業來，或是跨黨派的來投資，這樣的話會更容易談，他也強調說我們不要政治掛帥，因為經濟還是最fundamental（基本）的。」

民進黨求戰、國民黨畏戰、民眾黨是不畏戰不求戰

在柯文哲訪問華盛頓期間，美國國會剛好舉行了一個模擬解放軍攻台的兵棋推演，結果顯示相關各方都要付出非常高昂的代價，因此樊冬寧也請柯文哲說明對美國兵棋推演結果的看法。

柯文哲表示，他相信俄烏戰爭會讓中國更加謹慎，但若中國決定動手也會更加殘暴，因為中國經不起失敗。柯文哲也提到，他認為目前美國對中國的策略是以嚇阻為主，但會劃一個底線，如果中國越線美國就會展開行動，但具體行動是什麼不會讓人知道。而他認為美國的底線是這樣的，第一是台海雙方不得片面改變現狀，第二是不得使用武力來解決，且美國不支持台灣獨立，這條底線不只是對中國，對台灣也一樣。

關於台海緊張問題，柯文哲也再度重申了民眾黨是「備戰而不畏戰，能戰而不求戰」，且進一步說明他認為民進黨「求戰」，國民黨則是「畏戰」。

柯文哲表示：「人家說投降就不會有戰爭，但這不是我們要的。我認為國民黨對中國大陸太過於配合。而民進黨有時候我們開玩笑說他很像義和團。」

因此柯文哲表明將對中國採取務實路線，他認為交往總是可以增加善意，最起碼避免誤解，甚至減少擦槍走火：「雖然理論上台海應該不會有戰爭，但我們還是要盡力降低戰爭風險，而溝通絕對是必要的。」

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核稿編輯：翁世航