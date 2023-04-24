柯文哲接受美媒專訪：民進黨「求戰」、國民黨「畏戰」，只有民眾黨「不畏戰不求戰」
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柯文哲訪美行在華盛頓的最後一天接受美國之音中文網的專訪。柯文哲談及了自己與前美國國務卿蓬佩奧談話的內容，也闡述自己對台海情勢的看法，認為民進黨求戰、國民黨畏戰，只有民眾黨是務實的不畏戰不求戰，若他當選總統，一定和北京重啟對話。
為備戰2024總統大選，台灣民眾黨主席柯文哲於本月8日率團展開21天的「自由台灣，對話之旅」，訪問美國4個城市，分別是紐約、波士頓、華盛頓、休士頓。
在華盛頓的最後一天，柯文哲接受美國之音中文網（VOA）的專訪時，再次提出「備戰而不畏戰，能戰而不求戰」的口號，並表示民進黨「求戰」、國民黨「畏戰」，只有民眾黨「是不畏戰不求戰」。柯文哲認為有交往總是可以增加善意，最起碼避免誤解，甚至減少擦槍走火，所以若他當選將與北京重啓對話。
來美國面試？
由於欲爭取國民黨提名總統候選人的鴻海創辦人郭台銘日前才剛結束美國行，確定角逐2024總統大選的柯文哲也正在美國拜會政府主管及台灣高層官員，因此美國之音的主持人樊冬寧向柯文哲提問：「外界相當好奇，為什麼好像在台灣要選總統就一定要先來美國，尤其是先來華盛頓訪問，有人說這是來『面試』的。」
柯文哲表示，與其說面試不如說彼此認識，因為美國是台灣最重要的盟邦，對台灣的國家安全有絕對影響。而美國也再三保證他們不會介入台灣的選舉，會保持中立，但在這個條件之下美方也會收集情報，畢竟民眾黨在現階段還有20％的支持度。
柯文哲也提到，由於美中對抗，中國變成美國最大的威脅，台灣又是位在整個第一島鏈的最前線，因為地位政治的關係，所以美國現在對台灣展現了從來沒有過的關注。但他自己來到美國主要是有3個目的，第一是了解美國，畢竟美國還是世界上最強大的國家，而且對台灣的國家安全影響最大，明白的講，全世界敢賣武器給台灣的國家只有一個，所以一定要了解美國。第二，是從美國的角度回看台灣，因為過去在台灣看自己，僅是坐井觀天，所以從美國或是世界角度回看台灣，可以讓台灣在未來做更好的準備。
但柯文哲也略顯遺憾地表示，本來這次訪美還有第三個目的，就是把他自己及民眾黨介紹給美國，因此他日前拜訪前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）時，就和蓬佩奧提到：「我相信美國有99.99%的人不知道台灣有第三勢力」，沒想到蓬佩奧卻回：「美國有99.99%的人也不知道台灣有兩個major party，所以不要難過。」但他和蓬佩奧針對美國希望台灣怎麼做，或是在美中對抗時美國需要台灣扮演什麼樣的角色這些問題上，大概都有廣泛的交換意見，因此柯文哲認為他此行的前面兩個目的算是有達到了。
柯文哲也談及蓬佩奧對台灣外交政策的建議：「他說不要太注重在politics（政治），他說你如果來美國，你有帶企業來，或是跨黨派的來投資，這樣的話會更容易談，他也強調說我們不要政治掛帥，因為經濟還是最fundamental（基本）的。」
民進黨求戰、國民黨畏戰、民眾黨是不畏戰不求戰
在柯文哲訪問華盛頓期間，美國國會剛好舉行了一個模擬解放軍攻台的兵棋推演，結果顯示相關各方都要付出非常高昂的代價，因此樊冬寧也請柯文哲說明對美國兵棋推演結果的看法。
柯文哲表示，他相信俄烏戰爭會讓中國更加謹慎，但若中國決定動手也會更加殘暴，因為中國經不起失敗。柯文哲也提到，他認為目前美國對中國的策略是以嚇阻為主，但會劃一個底線，如果中國越線美國就會展開行動，但具體行動是什麼不會讓人知道。而他認為美國的底線是這樣的，第一是台海雙方不得片面改變現狀，第二是不得使用武力來解決，且美國不支持台灣獨立，這條底線不只是對中國，對台灣也一樣。
關於台海緊張問題，柯文哲也再度重申了民眾黨是「備戰而不畏戰，能戰而不求戰」，且進一步說明他認為民進黨「求戰」，國民黨則是「畏戰」。
柯文哲表示：「人家說投降就不會有戰爭，但這不是我們要的。我認為國民黨對中國大陸太過於配合。而民進黨有時候我們開玩笑說他很像義和團。」
因此柯文哲表明將對中國採取務實路線，他認為交往總是可以增加善意，最起碼避免誤解，甚至減少擦槍走火：「雖然理論上台海應該不會有戰爭，但我們還是要盡力降低戰爭風險，而溝通絕對是必要的。」
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核稿編輯：翁世航
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化「綠色溢價」阻力為推力，藍圖營造在地實踐永續住宅
我們想讓你知道的是
2050年淨零碳排已是各國企業的共識與目標，然而推動溫室氣體減量過程中，導入各種創新解決方案，勢必衍生額外的合規成本與轉型成本，也就是比爾蓋茲（Bill Gates）提出的「綠色溢價（Green Premium）」概念，想進一步降低甚至歸零，則仰賴政策支持、產業合作與社會認同，缺一不可。
全球節能減碳行動方興未艾，綠色溢價卻成為企業實踐永續發展的挑戰之一，比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年出版的書中曾舉了一個例子，指出航空公司想減少飛機碳排放量，全面使用生質燃料的費用支出將比石化燃油高140%，所以消弭綠色溢價，成為下一步必須採取的行動。
當然單靠一家企業的力量，引導綠色溢價歸零實屬不易，唯有打造完整產業生態系，才能取得規模經濟效益。例如近年來太陽能發電成本持續下降，可歸功於政府政策支持、市場需求增加以及生產技術進步，相關面板、電池、模組製造商順利擴大量產，才得以壓低單位成本再推升普及率，創造健康有序的正向循環。
加速綠色意識覺醒，建築與營建業扮演要角
時值各國政府紛紛祭出減碳降排規範，企業也明確設定階段性執行目標，如這套模式及早擴展到其他產業，相信有利於啟動更廣泛的結構變革。尤其聯合國在2021年研究報告中指出，全球溫室氣體排放量高達37%來自建築營造業，能否跨界合作降低永續建築的興建成本，成為迎向淨零未來的關鍵環節。
在台灣，金管會亦提出「綠色金融行動方案3.0」，除了鼓勵金融業整合資源支持淨零轉型，還要求依據碳揭露數據與ESG執行資訊，作為建築營造業的投融資或授信準則，也就是說若沒有引入新的觀念、技術、工法或設備，致力降低建築能源消耗與溫室氣體排放，未來取得貸款的條件限制將會越多。
身為台灣甲級營造廠的藍圖營造，面對國際趨勢與國內政策雙重夾擊，意識到從節能減碳、綠色溢價到永續發展，是建築營造業未來10至20年無法迴避的課題，願意在多年累積的興建品質與服務口碑之上，挺身而出號召更多人響應，擴大這一股改變的力量。
「我們屬於新世代，轉型心態與行動策略應該更積極，帶動上中下游廠商跟著往前衝，籌組共好進步的產業生態系，藉以爭取社會大眾認同。」
藍圖營造建設部總經理賴以軒強調，這是必須勇敢跨出的第一步。近年來無論開發或承建的住宅，開始導入太陽光電、儲能櫃、電力回生等節能減碳設備，也申請綠建築標章和Fitwel健康建築認證，便是著眼於加速房地產市場的綠色意識覺醒。
全面展開永續對話，建立共識匯聚改變力量
主動承擔社會責任並內化為ESG目標，藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲直言，「相較於建築營造業者，已習慣用最低成本追求最高利潤，我們從設計規劃、材料供應到施工技術，盡可能納入各種節能減碳考量。」舉凡嚴選設備廠商、增加在地採購、減少廢棄物產生，都會產生相對應的外溢成本，營造商需要有更高的層次視角，制定綜觀全局的因應策略。
特別是相關設備或系統，在交由社區管委會接手後，仍需配合政府建立完善的監督核查機制，以及供應商串接整合，協助做好後續的保養服務與管理規劃，才能讓住戶知道省了多少電、減了多少碳，願意繼續維持正常運作或汰舊換新，確保低碳轉型的現實與理想不會產生落差，讓永續走進每個人的日常生活裡。
於是藍圖營造計畫把正在做的事情寫成「永續白皮書」，擴大和政府、產業與社會的溝通面向，一方面希望促進了解，只要房地產市場的節能減碳需求不斷增溫，更多設備系統商樂於投入研發、生產與製造，價格不僅將具競爭力，削減建築營造業承受的綠色溢價壓力，也會有更多創新技術被導入應用，提高預期成效。
另一方面，藍圖營造則是公開倡議，鼓勵率先掌握永續契機的建築營造業者，繼續回應國際趨勢、滿足市場需求，只要在良性競爭中獲得絕大多數消費者青睞，就能發揮至關重要的影響力，成為同業爭相效法的對象，推出一個又一個低碳永續住宅計畫，最終造福的還是人類社會，離淨零生活願景再跨近一大步。