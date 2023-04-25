2023/04/25,
印太

亞洲各國紛紛表達對台海局勢的關切，但這是一件好事嗎？

亞洲各國紛紛表達對台海局勢的關切，但這是一件好事嗎？
新加坡總理李顯龍 | Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

地緣政治成為近年國際最關注議題之一，近來各國紛紛表達對台海局勢的關切，同時也認為台灣是一個危險的地方，這樣的意識到台灣的重要性，是否是一件好事呢？

文：唐啟鈞（清華大學自主學習小組成員）

亞太地區除了傳統強權國家日本與澳洲，本來就對台海局勢相當關切，近期印尼、菲律賓、新加坡、韓國紛紛表達他們對台海局勢擔憂，其中菲律賓、印尼政府甚至已開始研擬撤僑計畫，避免在台公民受到台海衝突波及。

  • 菲律賓

菲律賓總統小馬可仕於今年1月證實，去年8月裴洛西訪台、台海緊張局勢升溫時，菲律賓已備妥「撤離在台灣的15萬名菲律賓公民」的應急計畫。菲律賓自從小馬可仕上任總統後，改變了親中疏美的外交政策，試圖在美中間找到新平衡並提升與美國互動關係。

根據2023年4月初菲律賓總統府新聞辦公室發表的聲明，小馬可仕新批准美軍使用的4座基地中，有3座位於菲律賓北部，其中位於卡加延省的海軍基地距台灣僅約400公里，另外一座位於菲國西南端鄰近南海的巴拉巴克島，鄰近南沙群島。

依地理位置看，顯然目的是要讓美軍協防台灣與南海。

該消息曝光後引發北京強烈不滿，中國駐菲大使14日更針對此事警告菲國，如果真的關心在台灣工作的15萬名菲律賓移工安危，就應該明確反對台獨，而不是允許美軍使用基地來火上加油。

對此，菲律賓總統小馬可仕表示，他很快會召見中駐菲大使，要求解釋為何發表這樣的言論；菲律賓外交部長則在議會上表示，菲律賓不會允許美國在菲律賓軍事基地存放被用於涉及台海軍事行動的武器，也不會允許美軍艦機在菲基地補充燃料、維修或重新裝備，試圖消除中方疑慮。

這段時間，菲律賓正與美國展開例行軍演，時間從4月11日持續至28日，規模空前近18000人參與，幾乎是去年軍演的兩倍；與此同時，中國也在其鄰近海域密集展開軍演，其中南海軍演長達38天，將持續至4月30日。雙方動作頻頻，提升了該區域的緊張情勢。

肩並肩軍演 菲美陸戰隊實彈演習
Photo Credit: 中央社
菲美「肩並肩」聯合軍事演習
  • 印尼

在我國工作的外籍移工中，印尼佔最大比例。繼菲律賓之後，印尼外交部公民保護局近日透露，印尼政府正為在台工作的35萬印尼公民擬定緊急應變計畫，其中包括若台海爆發衝突，如何從台灣及周邊國家撤離，以及預測台灣未來的可能情況。

我國外交部對此表示，保護在台公民是各國駐台代表機構重要工作之一，將持續與各國駐台代表機構保持密切聯繫，就區域情勢交換意見，並適時提供各國為保護在台公民所需的必要協助。

此外，外交部也肯定印尼、菲律賓對在台移工的重視，以及推動區域和平穩定的各項具體作為。

  • 新加坡

新加坡總理李顯龍相當關切地緣政治帶來的風險，去年國會演說上，語重心長表明印太地區安全穩定的重要性。

19日，李顯龍在國會參與施政方針辯論，提到了美中在香港、新疆、西藏等議題上有明顯分歧，但最危險的潛在衝突點在台灣。他認為，目前臺灣海峽形勢緊張，各方不斷回應彼此的動作，出現誤判和意外的風險正在持續增加。

對此，民進黨立委趙天麟表示，新加坡一向扮演亞太地區公道伯的角色，李顯龍的呼籲是事實，但不是凸顯我們衝突一觸即發，而是說要坐下來談。

  • 韓國

自從保守派尹錫悅上任總統後，韓國親美日、抗北韓的立場逐漸鮮明。由於韓國在軍事上非常依賴美國的協助，美國希望藉此拉攏韓國加入抗中的印太盟友陣營。

由於中韓貿易關係緊密，過去一年尹錫悅大多僅強調北韓的威脅性，對於台海問題則是避談，就連去年產出的第一份印太戰略報告，也幾乎避談中國，並稱北京為「關鍵夥伴」，表現出其尚不想與中國關係惡化，但美國方面時常有意將朝鮮半島問題擴大為印太戰略問題。

18日，韓國總統尹錫悅接受路透社訪問時表示，台灣議題不單純只是中國與台灣之間的問題，而是和兩韓關係一樣超越區域，成為全球性議題。他強調，目前的緊張情勢是意圖以武力改變現狀引起，包括南韓在內的國際社會都堅決反對以武力改變現狀。

中國外交部發言人汪文斌就此表示，「台灣是中國領土不可分割的一部份，台灣問題屬於內政，也是中國核心利益中的核心」、「解決台灣問題是中國人自己的事，不容他人置喙」。

南韓外交部則對媒體發出聲明回應，尹錫悅在訪問中提到反對以武力改變現狀的國際社會普遍原則，但中國外交部發言人的回應令人不得不批評（中國）這項嚴重外交失禮，也令人懷疑中國國格，將傳召中國駐首爾大使表達強烈抗議。

值得注意的是，這是韓國政府罕見就台海議題表示關切，並且對中方說法強烈反擊，而時間點恰在尹錫悅即將訪美之際。

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Photo Credit: GettyImages
韓國總統尹錫悅（左）與日本首相岸田文雄（右）舉行領袖會談
  • 越南

越南也是台灣移工重要來源，總人數僅次於印尼。20日，越南外交部副發言人段克越於被媒體詢及，越南是否針對台海局勢擬定撤僑計畫，但他沒有正面回應，只表示台海和平穩定對於世界的和平有重要意義，盼有關各方為維護台海和平做出貢獻。

各國終於意識到台灣的重要性，但這是一件好事嗎？

當各國紛紛表達對台海局勢的關切，同時也認為台灣是一個危險的地方，陸續就投資與移工問題提出分散風險的計畫。一大原因，或許是由於俄烏戰爭與近日的蘇丹內戰，各國政府注意到撤僑措施的重要性，為了以防萬一，台灣也成為他們的計畫範圍。

這不僅顯現鄰國對台海局勢的擔憂，還可能降低他國企業對台灣投資以及人民前來工作的意願，進而損害台灣經濟發展、深化缺工問題。

地緣政治成為近年國際最關注議題之一，台灣因在半導體生產具關鍵地位，各國意識到台灣的重要性，但這是否是一件好事呢？

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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