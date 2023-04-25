亞洲各國紛紛表達對台海局勢的關切，但這是一件好事嗎？
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地緣政治成為近年國際最關注議題之一，近來各國紛紛表達對台海局勢的關切，同時也認為台灣是一個危險的地方，這樣的意識到台灣的重要性，是否是一件好事呢？
文：唐啟鈞（清華大學自主學習小組成員）
亞太地區除了傳統強權國家日本與澳洲，本來就對台海局勢相當關切，近期印尼、菲律賓、新加坡、韓國紛紛表達他們對台海局勢擔憂，其中菲律賓、印尼政府甚至已開始研擬撤僑計畫，避免在台公民受到台海衝突波及。
- 菲律賓
菲律賓總統小馬可仕於今年1月證實，去年8月裴洛西訪台、台海緊張局勢升溫時，菲律賓已備妥「撤離在台灣的15萬名菲律賓公民」的應急計畫。菲律賓自從小馬可仕上任總統後，改變了親中疏美的外交政策，試圖在美中間找到新平衡並提升與美國互動關係。
根據2023年4月初菲律賓總統府新聞辦公室發表的聲明，小馬可仕新批准美軍使用的4座基地中，有3座位於菲律賓北部，其中位於卡加延省的海軍基地距台灣僅約400公里，另外一座位於菲國西南端鄰近南海的巴拉巴克島，鄰近南沙群島。
依地理位置看，顯然目的是要讓美軍協防台灣與南海。
該消息曝光後引發北京強烈不滿，中國駐菲大使14日更針對此事警告菲國，如果真的關心在台灣工作的15萬名菲律賓移工安危，就應該明確反對台獨，而不是允許美軍使用基地來火上加油。
對此，菲律賓總統小馬可仕表示，他很快會召見中駐菲大使，要求解釋為何發表這樣的言論；菲律賓外交部長則在議會上表示，菲律賓不會允許美國在菲律賓軍事基地存放被用於涉及台海軍事行動的武器，也不會允許美軍艦機在菲基地補充燃料、維修或重新裝備，試圖消除中方疑慮。
這段時間，菲律賓正與美國展開例行軍演，時間從4月11日持續至28日，規模空前近18000人參與，幾乎是去年軍演的兩倍；與此同時，中國也在其鄰近海域密集展開軍演，其中南海軍演長達38天，將持續至4月30日。雙方動作頻頻，提升了該區域的緊張情勢。
- 印尼
在我國工作的外籍移工中，印尼佔最大比例。繼菲律賓之後，印尼外交部公民保護局近日透露，印尼政府正為在台工作的35萬印尼公民擬定緊急應變計畫，其中包括若台海爆發衝突，如何從台灣及周邊國家撤離，以及預測台灣未來的可能情況。
我國外交部對此表示，保護在台公民是各國駐台代表機構重要工作之一，將持續與各國駐台代表機構保持密切聯繫，就區域情勢交換意見，並適時提供各國為保護在台公民所需的必要協助。
此外，外交部也肯定印尼、菲律賓對在台移工的重視，以及推動區域和平穩定的各項具體作為。
- 新加坡
新加坡總理李顯龍相當關切地緣政治帶來的風險，去年國會演說上，語重心長表明印太地區安全穩定的重要性。
19日，李顯龍在國會參與施政方針辯論，提到了美中在香港、新疆、西藏等議題上有明顯分歧，但最危險的潛在衝突點在台灣。他認為，目前臺灣海峽形勢緊張，各方不斷回應彼此的動作，出現誤判和意外的風險正在持續增加。
對此，民進黨立委趙天麟表示，新加坡一向扮演亞太地區公道伯的角色，李顯龍的呼籲是事實，但不是凸顯我們衝突一觸即發，而是說要坐下來談。
- 韓國
自從保守派尹錫悅上任總統後，韓國親美日、抗北韓的立場逐漸鮮明。由於韓國在軍事上非常依賴美國的協助，美國希望藉此拉攏韓國加入抗中的印太盟友陣營。
由於中韓貿易關係緊密，過去一年尹錫悅大多僅強調北韓的威脅性，對於台海問題則是避談，就連去年產出的第一份印太戰略報告，也幾乎避談中國，並稱北京為「關鍵夥伴」，表現出其尚不想與中國關係惡化，但美國方面時常有意將朝鮮半島問題擴大為印太戰略問題。
18日，韓國總統尹錫悅接受路透社訪問時表示，台灣議題不單純只是中國與台灣之間的問題，而是和兩韓關係一樣超越區域，成為全球性議題。他強調，目前的緊張情勢是意圖以武力改變現狀引起，包括南韓在內的國際社會都堅決反對以武力改變現狀。
中國外交部發言人汪文斌就此表示，「台灣是中國領土不可分割的一部份，台灣問題屬於內政，也是中國核心利益中的核心」、「解決台灣問題是中國人自己的事，不容他人置喙」。
南韓外交部則對媒體發出聲明回應，尹錫悅在訪問中提到反對以武力改變現狀的國際社會普遍原則，但中國外交部發言人的回應令人不得不批評（中國）這項嚴重外交失禮，也令人懷疑中國國格，將傳召中國駐首爾大使表達強烈抗議。
值得注意的是，這是韓國政府罕見就台海議題表示關切，並且對中方說法強烈反擊，而時間點恰在尹錫悅即將訪美之際。
- 越南
越南也是台灣移工重要來源，總人數僅次於印尼。20日，越南外交部副發言人段克越於被媒體詢及，越南是否針對台海局勢擬定撤僑計畫，但他沒有正面回應，只表示台海和平穩定對於世界的和平有重要意義，盼有關各方為維護台海和平做出貢獻。
各國終於意識到台灣的重要性，但這是一件好事嗎？
當各國紛紛表達對台海局勢的關切，同時也認為台灣是一個危險的地方，陸續就投資與移工問題提出分散風險的計畫。一大原因，或許是由於俄烏戰爭與近日的蘇丹內戰，各國政府注意到撤僑措施的重要性，為了以防萬一，台灣也成為他們的計畫範圍。
這不僅顯現鄰國對台海局勢的擔憂，還可能降低他國企業對台灣投資以及人民前來工作的意願，進而損害台灣經濟發展、深化缺工問題。
地緣政治成為近年國際最關注議題之一，台灣因在半導體生產具關鍵地位，各國意識到台灣的重要性，但這是否是一件好事呢？
延伸閱讀
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- 印尼證實擬定35萬人撤僑計畫，我外交部批中國威脅引週邊國家不安
- 美菲「肩並肩」演習扼守巴士海峽樞紐，也迎來「戰略推進」的澳洲
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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慢飛天使的羽翼，輕柔地鼓勵了我：晧晧和我的早療成長之路
我們想讓你知道的是
根據WHO（World Health Organization）統計，發展遲緩兒的發生率約為6%至8%。早期療育是提供0到6歲發展遲緩的幼兒及其家庭所提供的整合性服務，透過專業的支持和特殊的教育方法，幫助他們發展最大潛力。
2019年，由學者Lancioni, G. E.等人發表在《發展和身體殘障期刊》（Journal of Developmental and Physical Disabilities）的一篇論文中，提到使用技術輔助的方式，來支持發展遲緩兒童早期生活技能的效果，發現越早開始進行這樣的輔助教育，越能有效促進遲緩兒童在語言、社交和認知技能的發展；換句話說，只要把握0到6歲的早療黃金期 ，及早接受早期療育的輔助，孩子是有機會克服發展障礙，順利邁向成長路。
例如住在宜蘭的晧晧，他的爸爸、媽媽也曾經因為晧晧有發展遲緩的問題，感到不知所措。但現在，他們以無與倫比的勇氣，陪著晧晧跨過每一道成長關卡，期待著每一次突然迸現的發展進步。
即使突如其來，也絕不認輸的挑戰
今年一歲的晧晧在滿月施打例行預防針的時候，醫生發現他呼吸的聲音不太對勁，建議晧晧的爸爸媽媽帶他去檢查。「因為醫生有這個警覺性，我們才發現晧晧有喉頭軟化症的問題，因為宜蘭沒有地方可以做治療，所以還要特地到台北去檢查、動手術。」晧晧媽媽回想起當時的過程，仍然覺得是不幸中的大幸：「在給晧晧治療喉頭軟化症的時候，因為護理師要幫晧晧做一些例行的檢查，又發現他的發展跟同齡的小朋友比起來比較慢。雖然已經五、六個月大了，但他的頭還是抬不起來，也不太能轉，所以醫生又安排了檢測，確認他有發展遲緩的現象。」
晧晧的爸爸和媽媽，在得知孩子的狀況當下，感到十分自責、不解，甚至傷心憤怒，但是很快地，兩人就建立起共識——要盡全力幫助晧晧成為一個可以獨立生活的人。「要說我們不緊張、沒有懷疑過『為什麼是我們的兒子』是騙人的啦，但是難過緊張又能怎麼樣？生了就是要養、要負責。晧晧是我們的兒子，我們希望他能擁有健康快樂的人生。」晧晧爸爸堅強地說。就這樣，兩人先是帶著孩子參加了醫院中的早療課程，陪著他接受訓練、復健，然後在晧晧大約八個月大的時候，經過轉介，開啟了伊甸安排的到宅療育服務。
為慢飛天使量身打造一幅成長藍圖
在伊甸早療社工的評估下，每周一天，物理治療師及教保老師到家中幫晧晧上早療課。晧晧因為肌肉高張，脖子較緊無法轉動，而且身體軀幹的肌耐力不佳，常常都只能躺著。不只如此，晧晧對刺激也沒有反應，幾乎沒有明顯的喜好，甚至不太會發出聲音來試著表達自己等。不過透過教保老師跟社工、物理治療師，以及晧晧的爸爸媽媽，一起評估孩子的需求，來找出他與其他同齡的孩子在發展上的差距，然後根據這些差距，為晧晧安排課程。
「晧晧目前早療需求主要著重在肢體發展上，所以我們安排了物理治療師，幫助他把肌肉訓練起來，包括對於刺激的回應、表達自己的能力等。」教保老師說：「這些課程都是因人而異的，有些孩子可能主要是語言的發展遲緩，那我們就會安排語言治療師進行相關評估及居家相關療育建議。」
「我剛接觸晧晧的時候，他基本上就是躺著不動，我常常笑他怎麼這麼懶惰。」雖然嘴上開著玩笑，但物理治療師在幫晧晧復健的時候，可是相當一絲不苟，每一個動作、每一次引導都有目的和意義，而且全程緊盯著晧晧，抓住他在動作變化上的每一個小細節，方便調整接下來的訓練，以及交代孩子的爸爸媽媽，該如何在平日持續練習。「我現在最主要的目的是訓練他的肌肉控制，比方說讓他自己坐著、翻身、抓取物品、轉動頭部等。透過聲光玩具的刺激，或者食物的引誘，讓他可以自己練習用力，去做到這些指定的動作。」不過，在開始這種訓練之前，其實還有更重要的前置工作要完成，就是找到吸引晧晧的「誘因」。
「這真的是最難突破的部份，因為要有誘因，才能啟動孩子願意參與訓練的開關，所以我們其實花了很多的時間在找這個點。」教保老師分享，在接觸晧晧將近半年的時間裡，他和物理治療師、晧晧的爸媽，嘗試了各種方法，直到最近才開始願意主動伸手取物，並且對一些外在刺激有反應，當大家看到晧晧願意試著伸出手去抓米餅來吃，這個小小的動作，讓所有人都感到士氣大振。
逆境中，依然相信有微光照亮前方
在大家聯手努力下，晧晧現在已經進步到可以自己坐一陣子，頸部肌肉也柔軟許多，能夠看向吸引他的玩具、零食，甚至在練習到累的時候，會轉頭發出聲音向媽媽求救。這是以前大家都在期待的進步，現在眼看著它真的發生，晧晧媽媽的感觸特別深：「一開始我很自責、很痛苦，還要承受別人的責備，覺得是我生出這樣的孩子。」而在參與了伊甸的早療課程後，不只晧晧有進步，媽媽也跟著進步。「看到晧晧的努力，我覺得我也被鼓勵到了，所以我調適自己，孩子是這樣了，如果我不幫他，他只會更壞，但如果我幫他，他就有可能會變好。」這也是晧晧媽媽想對所有有相同遭遇的家庭，做出的信心喊話。
因為晧晧的媽媽最清楚，早療的過程對參與其中的人有多辛苦。孩子在每一次練習使用肌肉時，所感受到的疼痛感或疲憊感，是他辛苦的地方，他常常累得放聲大哭，聽得媽媽的心都揪在一起。而在晧晧身旁守護的每一個人，從社工、老師、治療師們到晧晧的爸爸媽媽，心裡上的辛苦更是難以言喻。物理治療師分享：「像這種你不知道孩子什麼時候才會有反饋的等待，其實很容易讓家長感到挫折，有一些人甚至會直接質疑到底療育有沒有用？還有孩子在練習過程中會抗拒、會哭，這也是很多家長的罩門，捨不得孩子這麼辛苦，捨不得他哭，於是就放棄了。」
「晧晧的爸爸、媽媽真的是家長界的模範生，不只不怕孩子哭，還非常配合練習。因為我們的課程是一週一次，但是療育要有進步，必須要每天持續、反覆地練，這都需要家長幫忙。我們跟孩子接觸的時間很短暫，但他的變化可能在任何時候發生，如果家長願意協助紀錄，告訴我們孩子每天的表現，其實對我們來說，都是在調整、安排課程上最重要的依據。」教保老師補充。
慢飛天使，也能飛得又穩又遠
其實，晧晧的爸爸媽媽並不是鐵石心腸，他們當然也捨不得孩子哭。「不過，我知道我們一定要達到的目標，就是他將來能夠獨立生活、照顧自己，不然我們兩個如果走了，他怎麼辦？這個世界上，不可能還會有人跟我們一樣為孩子著想了。我現在不讓他哭，他以後哭也沒人理了。」
伊甸長年深根偏鄉的早療服務，多是以據點及到宅服務為主。在過去資訊不足的時候，伊甸社工花了很多心力走訪偏鄉，努力讓當地民眾接受伊甸的存在和服務，進一步願意吸收關於早療的知識。「老一輩所謂『大雞晚啼』的觀念，是耽誤許多遲緩兒接受療育的原因之一。還有就是隔代教養家庭中，爺爺奶奶的心有餘力不足，難以給予幼兒適當的刺激；或者家庭中的雙親都是工作忙碌，疏於給予幼兒完善的照顧等等，都可能會影響孩子的發展。」
教保老師分享自己的經驗：「現在，早療的觀念算是慢慢受到重視，越來越多人願意相信這是一個問題，但是能不能像晧晧的爸媽這樣，願意投入時間跟心力配合，就還需要持續努力。如果能夠有更多家庭願意站出來分享，讓大家看到改變，我相信這會是一個力量——只要遲緩兒能夠越早接受幫助，他趕上發展、順利長大的機會就會越高。」
目前在台灣，早期療育受到越來越多的關注和重視。政府早已開始推動相關政策和措施，並在許多單位積極提供專業培訓、設施和人員，包括醫院、幼兒園或特殊教育學校。而伊甸長年投入孩童早期療育工作，依孩子不同的需求及成長進度，提供多元的療育服務，協助孩子解鎖成長任務，順利長大。同時，伊甸早療服務也為家長提供照顧技巧及陪伴支持，帶領他們了解孩子的遲緩狀況及需求，並將療育融入日常生活，為孩子增加學習刺激。伊甸投入早期療育服務即將屆滿30年，這30年間，早療服務的方法和觀念不斷進步，而伊甸付出的用心則始終如一——用愛陪伴一個孩子，守護一整個家。