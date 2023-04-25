淺談被大眾誤解的香港金像獎：為何《給十九歲的我》拿下最佳電影不算爆冷？

文：袁廸旗

早前香港金像獎得獎名單中，《給十九歲的我》奪得「最佳電影」，以及《神探大戰》奪得多個獎項，引起不少熱議；不過坊間的討論存有不少誤解，包括以下內容。

第二輪投票的爭議

金像獎第二輪投票分專業評審及屬會會員兩部分，很多人批評專業評審，說這是小圈子、黑箱作業；其實金像獎第二輪投票最大爭議的，不在於專業評審，而在於屬會會員。

屬會會員的意思，就是「香港電影導演會」、「香港演藝人協會」等十四個金像獎屬會的會員。屬會會員投票佔百分之四十五，過往一直有聲音批評，屬會會員佔第二輪投票的比率過大，以及各種利益關係和衝突，包括投票方向多根據關係、對方是否同一屬會及其會內地位來決定。

眾獎項中，以「最佳攝影」最具爭議，出現像「香港專業電影攝影師學會」前會長黃岳泰，多次奪得金像獎「最佳攝影」的情況。

相比之下，專業評審成員組成較多元，包括與工業利益關係較少的傳媒、評論人士；至於屬會會員，大家同屬電影工業內，關係密切得多。

如果有黑箱作業、各種操控，大家覺得哪一方比較容易出現呢？這亦是為何當年《十年》奪金像獎「最佳電影」後，「香港影業協會」理事長洪祖星提出取消第二輪專業評審的原因之一。

小圈子及金像獎的一貫取態

以投票人數來看，金像獎其實並不小圈子；小圈子的指控，反而是當年金像獎人士批評電影評論學會大獎、甚至金紫荊獎的措詞。

問題在於，為何金像獎給予部分人士，有小圈子的錯覺呢？首先，金像獎是香港電影工業獎項，以保守、偏向資深和年齡較大的提名人士，以及偏重大製作的行業角度見稱，所以今屆金像獎可說是沒有爆冷的得獎者。

過往金像獎亦很少爆冷，當年《葉問》擊敗《天水圍的日與夜》奪「最佳電影」，或許稱不上爆冷；《十年》奪「最佳電影」，是金像獎為數不多的意外賽果。簡單來說，大眾認為具爭議的賽果，在工業角度來看，可能是理所當然的得獎結果。

所謂小圈子的觀感，或許在於工業取態與評論界、觀眾之間的頗大落差，顯得工業人士的看法像小眾，甚至像活在象牙塔般自我陶醉。

筆者亦認為金像獎「最佳電影」頒給《給十九歲的我》非明智之舉；但根據早前導演會年度大獎、行內人士看法，這算是意料之內的賽果。

如果定要說《給十九歲的我》奪「最佳電影」是意外賽果的話，只能說在工業輕視紀錄片，以及沒有紀錄片奪金像獎「最佳電影」的先例下，成為首部奪「最佳電影」的紀錄片，而非製作上的爭議問題。

獎項對香港電影的意義

我們認識一個地方的電影，很難完全了解當地電影的全貌，往往是從一些得獎電影來了解。我們從金馬獎認識台灣青年導演及其作品，得知台灣電影並非永遠停留在侯孝賢或蔡明亮的年代；但香港電影金像獎，給予外人對香港電影甚麼印象呢？難怪總有外地人以為，香港電影沒有青年人，仍靠著那些漸漸老邁的資深影人支撐著。

另外，近年多部香港電影無法在香港上映，因而無法競逐香港的電影獎項；那麼香港電影獎項，有多大代表香港電影呢？既然大家都知道入圍名單未能反映香港電影全貌下，為何大家對金像獎、甚至評論學會大獎的關注，較以往高呢？這是另一個值得深思的議題。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航