衣索比亞政府將與奧羅莫解放軍和談，盼複製「提格雷經驗」

結合《美國之音》、《德國之聲》與《路透社》報導，衣索比亞總理阿邁德（Abiy Ahmed）表示，衣國政府將於4月25日，與反叛組織奧羅莫解放軍（Oromo Liberation Army）在坦尚尼亞舉行和平談判。奧羅莫解放軍證實了此消息，表示政府同意自己開出的，舉行和平談判的條件。

這是衣索比亞與奧羅莫解放軍，經過數十年的衝突後，首次和平談判。阿邁德指出：「衣索比亞政府和人民，非常需要這次談判。」奧羅莫解放軍也在一份聲明中表示：「這是朝著在奧羅米亞地區建立持久和平，所邁出的關鍵且積極的一步。」

誰是奧羅莫解放軍？

奧羅莫解放軍是從奧羅莫解放陣線（Oromo Liberation Front），分裂出來的一個非法組織，奧羅莫解放陣線在2018年以前，是一個遭政府禁止、封殺的反對黨。2018年，阿邁德上任衣索比亞總理時，奧羅莫解放陣線同意解除自己的武裝勢力，並被阿邁德合法化。

然而，當時部分奧羅莫武裝組織的成員，選擇繼續與政府抗爭，也衍伸出了奧羅莫解放軍。現在，奧羅莫解放陣線雖然被視為一個合法政黨，但奧羅莫解放軍仍被視為一個恐怖組織，以及奧羅莫解放陣線的武裝勢力。

奧羅莫解放軍成立的宗旨，是為了保護奧羅莫人的權益，讓奧羅莫人免於受政府的邊緣化。奧羅莫人是衣索比亞最大的族群，佔衣國總人口的三分之一以上。

且由於阿邁德就是奧羅莫人，該族群許多人認為，在阿邁德上任後，奧羅莫人的處境可以獲得改善。但他們都在不久後，對阿邁德失去信心。

奧羅莫解放軍與阿邁德政府有何衝突？

衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴的奧羅米亞地區，長年因種族問題動盪不安，而衣索比亞政府與奧羅莫解放軍，在該地區過去發生的許多屠殺事件中，都怪罪對方是肇事者。

2月2日，奧羅米亞地區爆發針對安哈拉人（衣索比亞第二大族群）的襲擊事件，造成50名安哈拉人死亡。屠殺發生後，衣索比亞人權委員會隨即發布報告，指責奧羅莫解放軍是大屠殺的兇手，故意針對安哈拉平民。奧羅莫解放軍拒絕針對此事件做回應。

2022年6月30日，安哈拉民眾發起抗議，以表達對奧羅莫解放軍，長期壓迫安哈拉族群的不滿｜Photo Credit: GettyImages

2022年10月27日，奧羅米亞地區爆發空襲事件，造成至少60人死亡，100多人受傷。奧羅莫解放軍與奧羅莫解放陣線，也在事件發生後，指責衣索比亞政府為空襲兇手，並在推特上發布貼文，表示有學校遭受政府空襲。針對指控，衣索比亞政府同樣也沒有做出回應。

阿邁德希望複製提格雷和談經驗

衣索比亞政府過去，不只僅與奧羅莫解放軍有矛盾，也長年與衣國北部的反叛組織，提格雷人民解放陣線（The Tigray People's Liberation Front），存在衝突及戰爭。

儘管提格雷人民解放陣線與奧羅莫解放軍，各自和政府的衝突之間沒有關聯，但因為雙方皆有相同的反政府立場，他們也在2021年結成同盟。

2022年11月，阿邁德與提格雷人民解放陣線達成休戰協定，而衣國政府在此次與奧羅莫解放軍的和談中，也希望能與奧羅莫解放軍達成類似的協議。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：翁世航