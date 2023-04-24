衣索比亞政府將與奧羅莫解放軍和談，盼複製「提格雷經驗」
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當時部分奧羅莫武裝組織的成員，選擇繼續與政府抗爭，也衍伸出了奧羅莫解放軍。現在，奧羅莫解放陣線雖然被視為一個合法政黨，但奧羅莫解放軍仍被視為一個恐怖組織，以及奧羅莫解放陣線的武裝勢力。2022年11月，艾哈邁德與提格雷人民解放陣線達成休戰協定，而衣國政府在此次與奧羅莫解放軍的和談中，也希望能與奧羅莫解放軍達成類似的協議。
結合《美國之音》、《德國之聲》與《路透社》報導，衣索比亞總理阿邁德（Abiy Ahmed）表示，衣國政府將於4月25日，與反叛組織奧羅莫解放軍（Oromo Liberation Army）在坦尚尼亞舉行和平談判。奧羅莫解放軍證實了此消息，表示政府同意自己開出的，舉行和平談判的條件。
這是衣索比亞與奧羅莫解放軍，經過數十年的衝突後，首次和平談判。阿邁德指出：「衣索比亞政府和人民，非常需要這次談判。」奧羅莫解放軍也在一份聲明中表示：「這是朝著在奧羅米亞地區建立持久和平，所邁出的關鍵且積極的一步。」
誰是奧羅莫解放軍？
奧羅莫解放軍是從奧羅莫解放陣線（Oromo Liberation Front），分裂出來的一個非法組織，奧羅莫解放陣線在2018年以前，是一個遭政府禁止、封殺的反對黨。2018年，阿邁德上任衣索比亞總理時，奧羅莫解放陣線同意解除自己的武裝勢力，並被阿邁德合法化。
然而，當時部分奧羅莫武裝組織的成員，選擇繼續與政府抗爭，也衍伸出了奧羅莫解放軍。現在，奧羅莫解放陣線雖然被視為一個合法政黨，但奧羅莫解放軍仍被視為一個恐怖組織，以及奧羅莫解放陣線的武裝勢力。
奧羅莫解放軍成立的宗旨，是為了保護奧羅莫人的權益，讓奧羅莫人免於受政府的邊緣化。奧羅莫人是衣索比亞最大的族群，佔衣國總人口的三分之一以上。
且由於阿邁德就是奧羅莫人，該族群許多人認為，在阿邁德上任後，奧羅莫人的處境可以獲得改善。但他們都在不久後，對阿邁德失去信心。
奧羅莫解放軍與阿邁德政府有何衝突？
衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴的奧羅米亞地區，長年因種族問題動盪不安，而衣索比亞政府與奧羅莫解放軍，在該地區過去發生的許多屠殺事件中，都怪罪對方是肇事者。
2月2日，奧羅米亞地區爆發針對安哈拉人（衣索比亞第二大族群）的襲擊事件，造成50名安哈拉人死亡。屠殺發生後，衣索比亞人權委員會隨即發布報告，指責奧羅莫解放軍是大屠殺的兇手，故意針對安哈拉平民。奧羅莫解放軍拒絕針對此事件做回應。
2022年10月27日，奧羅米亞地區爆發空襲事件，造成至少60人死亡，100多人受傷。奧羅莫解放軍與奧羅莫解放陣線，也在事件發生後，指責衣索比亞政府為空襲兇手，並在推特上發布貼文，表示有學校遭受政府空襲。針對指控，衣索比亞政府同樣也沒有做出回應。
阿邁德希望複製提格雷和談經驗
衣索比亞政府過去，不只僅與奧羅莫解放軍有矛盾，也長年與衣國北部的反叛組織，提格雷人民解放陣線（The Tigray People's Liberation Front），存在衝突及戰爭。
儘管提格雷人民解放陣線與奧羅莫解放軍，各自和政府的衝突之間沒有關聯，但因為雙方皆有相同的反政府立場，他們也在2021年結成同盟。
2022年11月，阿邁德與提格雷人民解放陣線達成休戰協定，而衣國政府在此次與奧羅莫解放軍的和談中，也希望能與奧羅莫解放軍達成類似的協議。
新聞來源
- Ethiopia to Begin Negotiations With OLA Rebel Group（VOA News）
- Ethiopia announces peace talks with Oromo rebel group（DW News）
- Ethiopia to begin negotiations with OLA rebel group（Reuters）
- Ethiopia commission accuses Oromiya rebels of killing 50 people（Reuters）
- Ethiopian government accused of deadly air strikes on Oromiya region（Reuters）
- Ethiopia and Tigray rebels sign peace deal roadmap（DW News）
- Ethiopia’s gov’t and Tigrayan forces agree to end two-year war（aljazeera）
延伸閱讀
- 非洲聯盟積極斡旋內戰落幕，衣索比亞政府與提格雷省叛軍同意「永久停止敵對活動」
- 衣索比亞內戰：總理阿比靠無人機扭轉戰局，但和平仍是遙遙無期
- 《外交政策》盤點2023年全球10大衝突熱點：台海危機、東非混戰⋯⋯以及看不見盡頭的俄烏戰爭
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：翁世航
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化「綠色溢價」阻力為推力，藍圖營造在地實踐永續住宅
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2050年淨零碳排已是各國企業的共識與目標，然而推動溫室氣體減量過程中，導入各種創新解決方案，勢必衍生額外的合規成本與轉型成本，也就是比爾蓋茲（Bill Gates）提出的「綠色溢價（Green Premium）」概念，想進一步降低甚至歸零，則仰賴政策支持、產業合作與社會認同，缺一不可。
全球節能減碳行動方興未艾，綠色溢價卻成為企業實踐永續發展的挑戰之一，比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年出版的書中曾舉了一個例子，指出航空公司想減少飛機碳排放量，全面使用生質燃料的費用支出將比石化燃油高140%，所以消弭綠色溢價，成為下一步必須採取的行動。
當然單靠一家企業的力量，引導綠色溢價歸零實屬不易，唯有打造完整產業生態系，才能取得規模經濟效益。例如近年來太陽能發電成本持續下降，可歸功於政府政策支持、市場需求增加以及生產技術進步，相關面板、電池、模組製造商順利擴大量產，才得以壓低單位成本再推升普及率，創造健康有序的正向循環。
加速綠色意識覺醒，建築與營建業扮演要角
時值各國政府紛紛祭出減碳降排規範，企業也明確設定階段性執行目標，如這套模式及早擴展到其他產業，相信有利於啟動更廣泛的結構變革。尤其聯合國在2021年研究報告中指出，全球溫室氣體排放量高達37%來自建築營造業，能否跨界合作降低永續建築的興建成本，成為迎向淨零未來的關鍵環節。
在台灣，金管會亦提出「綠色金融行動方案3.0」，除了鼓勵金融業整合資源支持淨零轉型，還要求依據碳揭露數據與ESG執行資訊，作為建築營造業的投融資或授信準則，也就是說若沒有引入新的觀念、技術、工法或設備，致力降低建築能源消耗與溫室氣體排放，未來取得貸款的條件限制將會越多。
身為台灣甲級營造廠的藍圖營造，面對國際趨勢與國內政策雙重夾擊，意識到從節能減碳、綠色溢價到永續發展，是建築營造業未來10至20年無法迴避的課題，願意在多年累積的興建品質與服務口碑之上，挺身而出號召更多人響應，擴大這一股改變的力量。
「我們屬於新世代，轉型心態與行動策略應該更積極，帶動上中下游廠商跟著往前衝，籌組共好進步的產業生態系，藉以爭取社會大眾認同。」
藍圖營造建設部總經理賴以軒強調，這是必須勇敢跨出的第一步。近年來無論開發或承建的住宅，開始導入太陽光電、儲能櫃、電力回生等節能減碳設備，也申請綠建築標章和Fitwel健康建築認證，便是著眼於加速房地產市場的綠色意識覺醒。
全面展開永續對話，建立共識匯聚改變力量
主動承擔社會責任並內化為ESG目標，藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲直言，「相較於建築營造業者，已習慣用最低成本追求最高利潤，我們從設計規劃、材料供應到施工技術，盡可能納入各種節能減碳考量。」舉凡嚴選設備廠商、增加在地採購、減少廢棄物產生，都會產生相對應的外溢成本，營造商需要有更高的層次視角，制定綜觀全局的因應策略。
特別是相關設備或系統，在交由社區管委會接手後，仍需配合政府建立完善的監督核查機制，以及供應商串接整合，協助做好後續的保養服務與管理規劃，才能讓住戶知道省了多少電、減了多少碳，願意繼續維持正常運作或汰舊換新，確保低碳轉型的現實與理想不會產生落差，讓永續走進每個人的日常生活裡。
於是藍圖營造計畫把正在做的事情寫成「永續白皮書」，擴大和政府、產業與社會的溝通面向，一方面希望促進了解，只要房地產市場的節能減碳需求不斷增溫，更多設備系統商樂於投入研發、生產與製造，價格不僅將具競爭力，削減建築營造業承受的綠色溢價壓力，也會有更多創新技術被導入應用，提高預期成效。
另一方面，藍圖營造則是公開倡議，鼓勵率先掌握永續契機的建築營造業者，繼續回應國際趨勢、滿足市場需求，只要在良性競爭中獲得絕大多數消費者青睞，就能發揮至關重要的影響力，成為同業爭相效法的對象，推出一個又一個低碳永續住宅計畫，最終造福的還是人類社會，離淨零生活願景再跨近一大步。