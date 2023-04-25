從Netflix《模仿犯》談心理創傷：為何有人能走出來，有人一輩子沈溺？
我們想讓你知道的是
從台劇《模仿犯》的主角和劇情出發，探討心理創傷的定義、類型，以及影響創傷復原的因素。也分享一些有效的協助方法，幫助那些正在經歷無預警喪失經驗的人。讓我們一起來探索如何面對失去和創傷，並學習如何走出陰霾，重新獲得生活的希望和力量。
文：洪惠嘉
「生命中的創傷經驗，有時會像一道無法逾越的鴻溝，讓人感到絕望和無助。我們將從台劇《模仿犯》的主角和劇情出發，探討心理創傷的定義、類型，以及影響創傷復原的因素。我們也會分享一些有效的協助方法，幫助那些正在經歷無預警喪失經驗的人。讓我們一起來探索如何面對失去和創傷，並學習如何走出陰霾，重新獲得生活的希望和力量。」
創傷的定義是甚麼？有哪些創傷的種類？
創傷是指在身體或心理上遭受到痛苦、損害、威脅或者生命危險的事件或經驗。這些經驗可能會對個人的生理和心理健康造成長期影響。
以下是一些常見的創傷類型。
- 身體創傷：包括身體上的傷害，如割傷、擦傷、骨折等
- 性創傷：包括性騷擾、性侵犯和強姦等經歷
- 損失和悲傷：包括失去摯愛的人（影片中的郭曉其檢察官、路妍真）、寵物或財產等，以及因悲傷而引起的其他負面情緒
- 自然災害：包括地震、颶風、洪水、野火等天災
- 戰爭和恐怖主義：包括直接參與戰爭、遭受戰爭或恐怖襲擊的人們
- 心理創傷：包括被迫目睹暴力、失去信仰、憂鬱、焦慮、自殺、家暴（影片中沈嘉文）等心理疾病等
值得注意的是，每個人對創傷的反應都不同，且對不同創傷的反應也可能不同。心理創傷是一種主觀的經驗。因此，每個人都需要針對其具體情況尋求專業的治療和支持。
「創傷後壓力症候群」的症狀
- 創傷事件持續反覆在腦中呈現或夢見。（影片中的郭曉其檢察官、沈嘉文）
- 有重複經歷此事件的行為或感受。（影片中的郭曉其檢察官、沈嘉文）
- 當面對類似創傷事件的相關情境會引起強烈的心理痛苦或生理反應。
- 創傷後壓力症候群的患者經常出現生理上的病徵；例如：逃避、麻木、恐懼、焦慮、緊張、失眠、過度警覺、活動失去興趣。
影片中的沈嘉文毒品和酒精來麻痺自己的身心，逃避現實；影片中的郭曉其檢察官常常埋頭工作而不懂得變通，這也常導致他犧牲了自己的生活。
創傷的歷程
一般而言，創傷事件發生後，幾星期之內會出現症狀並持續到六個月內，甚至會持續數年以上。
若症狀總時期小於3個月稱之為急性，若達到3個月或更長，稱之為慢性，若在壓力事件之後至少六個月才初次發生症狀稱之為延遲初發。一般而言，上述症狀可能會發生於該創傷事件後的任何時期，並造成患者個人的重大痛苦或損害其重大領域功能。
為何有些人走出創傷，越活越精彩，但有些人一輩子沉浸創傷，被創傷所擾？
這是一個很複雜的問題，因為每個人的創傷經歷和個人資源都不同，會影響到他們處理和克服創傷的能力。
一個可能的解釋是，創傷的影響因素是多樣的。其中一些因素可能包括以下：
1. 創傷的嚴重程度和類型
一些創傷事件可能比其他事件更嚴重和具有破壞性，並且會對個人的生活產生更長期和更嚴重的影響。喪失親人的創傷（影片中的郭曉其檢察官）大於喪失室友／好友（影片中的路妍真）；遭受創傷的時間，年紀越小遭受創傷復原時間（影片中沈嘉文）比年紀稍大遭受創傷復原時間長（影片中的郭曉其檢察官）。
2. 個人因素
這些因素包括個人的資源和特點，如個性、信念、價值觀、適應能力和應對策略等。個人資源能力越強，越有可能更快地恢復適應。個性樂觀積極程度越大（影片中的郭曉其檢察官）復原時間比個性懦弱悲觀（影片中的胡建和）的人短。
3. 環境因素
這些因素包括社交支持、治療和自我照顧能力、文化因素等。這些因素可以為個人提供恢復適應的支持和資源，幫助他們走出創傷。家人支持程度越高復原程度越高（影片中的郭曉其檢察官和影片中的胡建和）; 家人支持程度越低復原程度越低。
綜合以上因素，有些人可能會比其他人更容易從創傷中恢復，因為他們擁有更多的資源和支持，或者可能更容易找到有效的應對策略。而對於那些沉浸在創傷中的人，他們可能需要更多的時間、支持和治療才能夠克服創傷的影響。
克服創傷的正向影響因子是甚麼？負向因子是甚麼？
正向影響因子如下：
- 社會支持：身邊的人提供情感和實際上的支援，能夠幫助創傷後的人建立積極的人際關係，從而促進自我成長和癒合。（影片中的郭曉其檢察官）
- 個人強韌力：這是一個人因應壓力和創傷的能力。一個具有高強韌力的人可以在經歷創傷時更快地恢復，更積極地去尋找解決問題的方法，從而減少創傷的影響。
- 積極心態：這包括積極的情緒、思考和行為，能夠幫助創傷後的人減輕負面情緒，提高自尊心和生命品質。
- 專業治療：專業治療包括心理治療、藥物治療等，能夠為受創傷影響的人提供有效的幫助和支持，提高治療效果，加速康復。
負向影響因子如下：
- 孤立無援：缺乏社會支持和關係網絡的人往往無法找到解決問題的方法，可能導致創傷後的恢復受到阻礙。（影片中的沈嘉文）
- 沒有應對能力：一些人可能因為自身的特點或缺乏必要的應對能力，導致無法有效地應對創傷事件，從而增加受創傷影響的程度。（影片中的沈嘉文，年紀太小無法逃脫）
- 不良生活方式：如吸煙、喝酒、毒品等不良習慣，可能會加重創傷後的負面影響。（影片中的沈嘉文，長期跟一個罹患憂鬱症的母親住）
- 創傷事件的嚴重程度：一些特別嚴重的創傷事件，比如戰爭、自然災害等，可能會加重創傷後的影響。影片中的沈嘉文， 這個小男孩可能會經歷多種創傷和心理困擾。
如何協助無預警喪失家人創傷的人？
無預警喪失家人可能會給人帶來極大的心理創傷，這種情況下，以下是一些協助他們克服創傷的方法。
- 提供情感支持：在這個時候，需要提供給受創者足夠的情感支持，讓他們知道他們不是孤單的，並且能夠共享他們的情感。讓他們表達他們的情感，聆聽他們的感受，並且應該確保讓他們知道他們的情感被理解和接受。
- 提供實際幫助：這個時候，受創者可能無法處理日常生活中的事務。因此，提供實際幫助如烹飪食物，幫助處理財務，清理家務等，可以減輕他們的負擔。
- 指引他們尋求專業治療：有時情感支持是不足夠的，因此可以協助他們尋求專業治療，以幫助他們克服創傷。專業的治療師可以提供各種治療方法，包括認知行為療法、心理動力療法、身體療法等等，這些治療方法可以幫助他們更快地恢復適應。
- 避免壓力：在此期間，受創者需要足夠的時間和空間，去克服他們的悲傷，這意味著他們可能需要緩慢地返回到正常的日常生活中。因此，應避免對他們施壓或強迫他們進行某些活動，讓他們可以按照自己的步調去克服創傷。
最後，如果您有擔心或疑問，也可以與專業的心理治療師聯繫，以獲得更進一步的指導和支持。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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2023年電子票券市場調查：Edenred 宜睿智慧蟬聯高滿意度首選
我們想讓你知道的是
近年來電子票券的使用率持續攀升。台灣電子票券領導品牌 Edenred 宜睿智慧，以多元性與便利性為核心設計服務，深耕電子票券系統數十年，成為了行業中的佼佼者。
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電子票券相較於傳統紙質票券，具有幾乎壓倒性的優勢：便利、環保、選擇多、易使用、易保存、易查詢等，這也是電子票券得以備受青睞的主要原因，特別在重大節慶如母親節、三節禮金和尾牙禮品等更容易被採用。企業在預算及使用便利度的考量之下，選用禮品兌換券、品牌面額券等電子票券，既可以彈性符合企業預算，又能讓大家都滿意，電子票券使選擇禮品變得更加簡單。
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電子票券已成為現代消費的新趨勢
在經歷疫情的催化，電子票券成為時下最夯的消費應用，並且有著無限的可能性。透過數位化，不僅能提高工作效率、節省工時，還能精準掌握數量的需求，對於發券者與兌換者而言，更能夠提供即時的便利。
技術的不斷進步和創新，也使得電子票券有更多應用場景，包括在生活中的食衣住行等方面都能夠體現其便利性。
如今，許多企業和公司都開始將電子票券納入其經營策略，以提高效率、節省時間和提高客戶體驗。然而，若企業或公司的系統沒有與時俱進，即便有心想提升效率，依然有可能會因為種種條件限制而難以推動。因此，在建構數位化票券系統時，必須從人性化的設計出發，例如讓使用者能夠輕鬆地兌換、使用電子票券，而不用再去領取紙本票券。此外，讓票券的面額更為靈活、易用，以及提供便捷的查詢、兌換方式，也是重要的考量因素。
設計良好的電子票券系統可以為企業和消費者帶來更多的價值。對於企業而言，電子票券系統可以幫助他們更加精確地掌握數量，避免浪費和損失，同時也可以節省工時和簡化流程。
對於消費者而言，電子票券系統可以提供更加方便、快捷和安全的購物體驗，只需透過手機或其他電子設備就能輕鬆完成消費。電子票券不僅是一種技術工具，更是一種智慧生活方式的體現。隨著技術和應用場景的不斷發展和擴展，電子票券將成為未來數位生活中不可或缺的一部分。
Edenred 宜睿智慧在電子票券市場獲得高滿意度評價
Edenred 宜睿智慧是來自法國的電子票券領域專家，憑藉其先進的技術與優質的服務，成功地獲得了使用者的高度滿意。據 2023 的市調結果顯示，Edenred 宜睿智慧有著 87.6% 的高滿意度評價，蟬聯「公司品牌滿意度」之首，同時也獲得市場知名度冠軍。這顯示 Edenred 宜睿智慧在行業中的卓越表現，得到了廣大客戶及消費者的信任與認可。
除此之外，Edenred 宜睿智慧的電子票券使用十分簡便，短短幾秒內就能完成直覺式的操作，不須額外註冊或填寫資料，並且成功避免了個資外洩的風險。透過電子化，企業更可以省下禮品儲存空間和派發的時間成本，不管是遠距辦公或員工遍布全台，三節與各項福利發券都可以在一鍵之間完成，平均每年可以省下 600 個作業工時、減少約 75 天的人力成本，為企業帶來了極大的效益和福利。
結合三大功能，Edenred 宜睿智慧提供更靈活的購買選擇
在最先進的加密技術下，Edenred 宜睿智慧讓使用者的個人資訊得到最完善的保障，使用者可以安心享受電子票券帶來的便利，不用擔心繁雜的付款流程和安全問題；同時進一步結合「品牌隨選」、「面額自訂」、「票夾管理」三大功能，充分滿足用戶在「通路使用」、「額度管理」及「票券儲存」的需求。
以「自訂面額」為例，此功能不僅讓使用者可以根據個人需求或偏好自由定義票券面額，更提供了更靈活的購買選擇。而 Edenred 宜睿智慧的「品牌通路自由配置」也讓企業可以按照自己的需求配置合適的品牌通路，使得禮券更具有個性化和差異化。這些功能的結合，能夠讓企業和個人用戶更加便利地使用電子票券，同時也減少了浪費和不必要的成本，是一個節省成本並且更為環保的選擇。
電子票券的未來：延續綠色福利概念，為企業實現綠色減碳目標，推動永續發展
根據統計，有九成消費者都曾收到電子票券作為禮物或贈品，消費者喜好電子票券的三大優勢為便利、環保、選擇多。此三大優勢使電子票券已然成為消費者贈禮及企業福利不可或缺的選擇。
作為台灣電子票券市場的領導品牌，Edenred 宜睿智慧的「綠色福利」概念更是順應了現代永續發展的趨勢，提供符合環保理念的電子票券解決方案，讓使用者可以無紙化地數位管理票券，同時也為企業在 ESG 環保浪潮下，實現了綠色減碳的目標。隨著無接觸的概念在防疫時代的普及，以及環保減碳發展的趨勢愈漸受到重視，Edenred 宜睿智慧未來也將持續開創電子票券的新應用，為電子票券生態系統注入新的活力。