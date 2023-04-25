從Netflix《模仿犯》談心理創傷：為何有人能走出來，有人一輩子沈溺？

文：洪惠嘉

「生命中的創傷經驗，有時會像一道無法逾越的鴻溝，讓人感到絕望和無助。我們將從台劇《模仿犯》的主角和劇情出發，探討心理創傷的定義、類型，以及影響創傷復原的因素。我們也會分享一些有效的協助方法，幫助那些正在經歷無預警喪失經驗的人。讓我們一起來探索如何面對失去和創傷，並學習如何走出陰霾，重新獲得生活的希望和力量。」

創傷的定義是甚麼？有哪些創傷的種類？

創傷是指在身體或心理上遭受到痛苦、損害、威脅或者生命危險的事件或經驗。這些經驗可能會對個人的生理和心理健康造成長期影響。

以下是一些常見的創傷類型。

身體創傷：包括身體上的傷害，如割傷、擦傷、骨折等 性創傷：包括性騷擾、性侵犯和強姦等經歷 損失和悲傷：包括失去摯愛的人（影片中的郭曉其檢察官、路妍真）、寵物或財產等，以及因悲傷而引起的其他負面情緒 自然災害：包括地震、颶風、洪水、野火等天災 戰爭和恐怖主義：包括直接參與戰爭、遭受戰爭或恐怖襲擊的人們 心理創傷：包括被迫目睹暴力、失去信仰、憂鬱、焦慮、自殺、家暴（影片中沈嘉文）等心理疾病等

值得注意的是，每個人對創傷的反應都不同，且對不同創傷的反應也可能不同。心理創傷是一種主觀的經驗。因此，每個人都需要針對其具體情況尋求專業的治療和支持。

「創傷後壓力症候群」的症狀

創傷事件持續反覆在腦中呈現或夢見。（影片中的郭曉其檢察官、沈嘉文）

有重複經歷此事件的行為或感受。（影片中的郭曉其檢察官、沈嘉文）

當面對類似創傷事件的相關情境會引起強烈的心理痛苦或生理反應。

創傷後壓力症候群的患者經常出現生理上的病徵；例如：逃避、麻木、恐懼、焦慮、緊張、失眠、過度警覺、活動失去興趣。

影片中的沈嘉文毒品和酒精來麻痺自己的身心，逃避現實；影片中的郭曉其檢察官常常埋頭工作而不懂得變通，這也常導致他犧牲了自己的生活。

創傷的歷程

一般而言，創傷事件發生後，幾星期之內會出現症狀並持續到六個月內，甚至會持續數年以上。

若症狀總時期小於3個月稱之為急性，若達到3個月或更長，稱之為慢性，若在壓力事件之後至少六個月才初次發生症狀稱之為延遲初發。一般而言，上述症狀可能會發生於該創傷事件後的任何時期，並造成患者個人的重大痛苦或損害其重大領域功能。

為何有些人走出創傷，越活越精彩，但有些人一輩子沉浸創傷，被創傷所擾？

這是一個很複雜的問題，因為每個人的創傷經歷和個人資源都不同，會影響到他們處理和克服創傷的能力。

一個可能的解釋是，創傷的影響因素是多樣的。其中一些因素可能包括以下：

1. 創傷的嚴重程度和類型

一些創傷事件可能比其他事件更嚴重和具有破壞性，並且會對個人的生活產生更長期和更嚴重的影響。喪失親人的創傷（影片中的郭曉其檢察官）大於喪失室友／好友（影片中的路妍真）；遭受創傷的時間，年紀越小遭受創傷復原時間（影片中沈嘉文）比年紀稍大遭受創傷復原時間長（影片中的郭曉其檢察官）。

2. 個人因素

這些因素包括個人的資源和特點，如個性、信念、價值觀、適應能力和應對策略等。個人資源能力越強，越有可能更快地恢復適應。個性樂觀積極程度越大（影片中的郭曉其檢察官）復原時間比個性懦弱悲觀（影片中的胡建和）的人短。

3. 環境因素

這些因素包括社交支持、治療和自我照顧能力、文化因素等。這些因素可以為個人提供恢復適應的支持和資源，幫助他們走出創傷。家人支持程度越高復原程度越高（影片中的郭曉其檢察官和影片中的胡建和）; 家人支持程度越低復原程度越低。

綜合以上因素，有些人可能會比其他人更容易從創傷中恢復，因為他們擁有更多的資源和支持，或者可能更容易找到有效的應對策略。而對於那些沉浸在創傷中的人，他們可能需要更多的時間、支持和治療才能夠克服創傷的影響。

克服創傷的正向影響因子是甚麼？負向因子是甚麼？

正向影響因子如下：

社會支持：身邊的人提供情感和實際上的支援，能夠幫助創傷後的人建立積極的人際關係，從而促進自我成長和癒合。（影片中的郭曉其檢察官） 個人強韌力：這是一個人因應壓力和創傷的能力。一個具有高強韌力的人可以在經歷創傷時更快地恢復，更積極地去尋找解決問題的方法，從而減少創傷的影響。 積極心態：這包括積極的情緒、思考和行為，能夠幫助創傷後的人減輕負面情緒，提高自尊心和生命品質。 專業治療：專業治療包括心理治療、藥物治療等，能夠為受創傷影響的人提供有效的幫助和支持，提高治療效果，加速康復。

負向影響因子如下：

孤立無援：缺乏社會支持和關係網絡的人往往無法找到解決問題的方法，可能導致創傷後的恢復受到阻礙。（影片中的沈嘉文） 沒有應對能力：一些人可能因為自身的特點或缺乏必要的應對能力，導致無法有效地應對創傷事件，從而增加受創傷影響的程度。（影片中的沈嘉文，年紀太小無法逃脫） 不良生活方式：如吸煙、喝酒、毒品等不良習慣，可能會加重創傷後的負面影響。（影片中的沈嘉文，長期跟一個罹患憂鬱症的母親住） 創傷事件的嚴重程度：一些特別嚴重的創傷事件，比如戰爭、自然災害等，可能會加重創傷後的影響。影片中的沈嘉文， 這個小男孩可能會經歷多種創傷和心理困擾。

如何協助無預警喪失家人創傷的人？

無預警喪失家人可能會給人帶來極大的心理創傷，這種情況下，以下是一些協助他們克服創傷的方法。

提供情感支持：在這個時候，需要提供給受創者足夠的情感支持，讓他們知道他們不是孤單的，並且能夠共享他們的情感。讓他們表達他們的情感，聆聽他們的感受，並且應該確保讓他們知道他們的情感被理解和接受。 提供實際幫助：這個時候，受創者可能無法處理日常生活中的事務。因此，提供實際幫助如烹飪食物，幫助處理財務，清理家務等，可以減輕他們的負擔。 指引他們尋求專業治療：有時情感支持是不足夠的，因此可以協助他們尋求專業治療，以幫助他們克服創傷。專業的治療師可以提供各種治療方法，包括認知行為療法、心理動力療法、身體療法等等，這些治療方法可以幫助他們更快地恢復適應。 避免壓力：在此期間，受創者需要足夠的時間和空間，去克服他們的悲傷，這意味著他們可能需要緩慢地返回到正常的日常生活中。因此，應避免對他們施壓或強迫他們進行某些活動，讓他們可以按照自己的步調去克服創傷。

最後，如果您有擔心或疑問，也可以與專業的心理治療師聯繫，以獲得更進一步的指導和支持。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航