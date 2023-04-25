2023/04/25,
美加

【國際大風吹】散布陰謀論 vs 新聞自由，福斯新聞挨告為何選擇花240億天價和解？

【國際大風吹】散布陰謀論 vs 新聞自由，福斯新聞挨告為何選擇花240億天價和解？
Photo Credit: 國際大風吹

我們想讓你知道的是

福斯新聞在2020美國大選期間大幅報導電子投票作假遭告，最終支付約240億台幣和解金，專家表示，如果官司打下去，有可能福斯高層主管、塔克卡森等當家主持人、甚至母公司董事長通通要出庭作證，如果到時候被迫在法庭上坦承不相信陰謀論，恐怕更尷尬。

你還記得2020年11月美國總統大選的計票過程，遭到前總統川普的強烈質疑，震撼全美國，甚至引發全球關注嗎？當時，川普眼看自己在很多關鍵州的得票數，落後給對手拜登，開始聲稱大選有舞弊、造假。其中，提供全美20幾州投開票軟硬體的技術服務商多明尼恩（Dominion Voting Systems），就被川普團隊點名是做票黑手之一。

計票數字竟然半夜直線上升，當時應該已經暫停計票了，就是因為多明尼恩操盤手介入灌票、偷改系統。

川普委任律師 雪妮鮑爾（Sidney Powell）

為了反擊指控，多明尼恩系統對播出相關報導的美國有線電視福斯新聞網，提出誹謗訴訟。這起官司被封為世紀審判的官司，台灣時間4月19號要正式開庭的前一刻，雙方突然宣告達成和解，由福斯新聞支付7.87億美金、超過240億台幣的天價和解金。

這個牽扯到大選陰謀論、新聞和言論自由尺度的這場官司，到底是怎麼一回事？

散布陰謀論 vs 新聞自由

福斯是美國收視率最高的有線電視新聞網，不論2020全年或大選投票日當晚，都穩坐收視冠軍寶座，力挺川普的保守派立場也相當明確，而多明尼恩主張，福斯新聞不顧事實真相，持續惡意報導多明尼恩把川普的票偷換成拜登的票，或多明尼恩跟民主黨關係很密切等各種指控，不只傷害選民對民主制度的信心，也重創多明尼恩作為投票科技供應商的商譽，因此求償16億美金。

不過誹謗罪要成立，難度並不低。多明尼恩希望證明福斯新聞團隊早就知道陰謀論與事實不符，卻還是選擇報導出去。

在開庭的前置程序中，多明尼恩已經公開了不少爆炸性的證據。例如，包括塔克·卡森（Tucker Carlson）幾位福斯最知名的當家主持人，談到川普律師團隊的時候，曾經私下批評他們對於大選舞弊的主張是無稽之談，簡直是瘋了。

未命名
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另外，談到有一位福斯的白宮記者，針對川普對多明尼恩的指控做了事實查核，這些主持人也擔心會讓保守派觀眾不滿，傷害公司形象和股價，所以要想辦法把這位記者開除。

換句話說，多明尼恩主張，福斯擔心川普對保守派觀眾的影響力太大，不敢得罪，因此寧可放棄新聞倫理標準，報導不實內容。而福斯則反駁說，這些指控不論真假，都關係到公共利益，媒體當然有責任報導。

福斯說，任何新聞媒體都會這樣做，如果總統或總統身邊的人提出指控，他們的工作就是報導出去，這受憲法第一修正案（言論自由）保護。

美聯社媒體線記者 大衛柏德（Dave Bauder）

天價和解金背後，福斯並未公開認錯

隨著大選塵埃落定，相關調查也顯示，當初川普提出的舞弊指控，都不是真的，或者就算計票過程有瑕疵也不足以影響結果。那麼，當初大肆報導這些陰謀論的媒體，是該負上法律責任，還是受到言論自由的保護呢？頓時讓這起誹謗案備受矚目。

如今，雙方達成和解，雖然在法律層面來看，沒有真的判決有罪或無罪，但多明尼恩強調，同意付和解金就代表福斯新聞心虛認錯。

真相很重要 謊言必有後果......政治光譜上的所有人，可以也應該針對任何重大議題持不同看法，但如果美國民主還要再延續250年，甚至更久，大家都該以真相為準。

多明尼恩系統委任律師 賈斯汀尼爾森（Justin Nelson）

7.87億美金的和解金，對福斯來說並不是小錢，差不多是福斯去年稅前營收的4分之1，也是美國史上前幾高的媒體誹謗案和解金額。

法律學者認為，之所以最後和解收場，主要是兩家公司都不希望承擔更多風險。對福斯來說，如果官司打下去，有可能高層主管、當家主持人，甚至福斯新聞母公司董事長、名列全球前百大富豪的媒體大亨梅鐸本人，通通要出庭作證。如果到時候被迫在法庭上坦承不相信陰謀論，或其他不利的證詞，恐怕更尷尬，進一步傷害公司形象。

另外，CNN、紐約時報等媒體也報導，儘管多明尼恩認為和解就等於認錯，但和解書其實沒有要求福斯新聞公開道歉，澄清當初的報導不實。畢竟民調指出，大選過後2年多的現在，很多共和黨支持者依然相信2020大選有做票，卻沒有因為這次官司和解而獲得澄清，對於導正社會輿論而言，並沒有幫助。

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Photo Credit: GettyImages

相關訴訟還很多，陰謀論餘波盪漾

話又說回來，儘管這起案子和解了，美國大選陰謀論所掀起的法律戰，卻還在進行當中。畢竟除了福斯新聞之外，多明尼恩還另外控告川普競選團隊成員，以及兩家極右派媒體誹謗。這些官司都還要打下去。

對於福斯新聞來說，也面對另一家選舉科技公司Smartmatic的誹謗指控，同時，一位已經離職的節目製作人也跳出來指控，公司律師對她下指導棋，要求她在多明尼恩誹謗案當中，要說出對公司有利的證詞。

另外路透社也報導，福斯新聞母公司、福斯公司的股東，已經申請調閱資料，包括電子郵件、會議記錄等等，要看看福斯新聞的董事以及高層主管，有沒有好好監管對2020大選的報導。如果沒有，這些投資人可能會提告，要福斯新聞高層負責承擔誹謗案造成的損失。

假訊息不會消失，恐怕會更嚴重，這場官司解決不了所有問題，所有人都得堅持以事實為討論基礎。

多明尼恩系統委任律師賈斯汀尼爾森

去年，美國知名極右翼自媒體名嘴亞歷克斯瓊斯（Alex Jones），因為聲稱2012年的桑迪胡克小學槍擊案是自導自演的騙局，遭到法院重判，要向死者家屬賠償9.65億美金、超過台幣300億元。如今，福斯與多明尼恩的誹謗案，以福斯支付和解金收場。似乎都在象徵，新聞媒體不能躲在言論自由的保護傘下，散布陰謀論。

不過這個後真相年代，這些案例能不能讓媒體更自律，讓大眾也更小心接收到的資訊，恐怕還有待觀察。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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