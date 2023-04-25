為什麼你現在就該升級至GA4？簡介與GA3的差異以及備份須知
我們想讓你知道的是
距離GA3轉換至新版GA4，你只剩下不到三個月的時間！別再猶豫，現在就開始轉換的工作。透過這篇文章，了解GA4更新差異、實用功能、備份須知，以及其他你該知道的事情！
截至2023年1月，全台網站數量已逾21萬之多，其中高達半數（44%）網站皆有安裝Google Analytics（GA）。作為全球最多行銷人使用的免費網站數據分析工具，現行的通用版GA（GA3）將在 7月1日正式停收資料，而GA3所搜集的數據，也將在2024年全數清空。
距離GA3轉換至新版GA4，你只剩下不到三個月的時間！別再猶豫，現在就開始轉換的工作。這篇文章，TenMax將統整GA4更新差異、實用功能、備份須知，以及其他你該瞭解的事情！
GA3 vs GA4，有什麼差別？
GA4相較舊版GA3，主要有以下六個區別：
1. 跨裝置追蹤：網站、應用程式（APP）資料一把抓，匯聚於同一介面之中，幫助行銷人全面了解用戶全旅程，一次掌握跨裝置、不同接觸點的數據洞察。
2. 正向互動指標：GA3常見的「跳出率」指標，在GA4中已經被替換，改以用正面的「參與度」取代，幫助行銷人了解工作階段中，活躍的用戶工作階段比例。
3. 以事件為核心：GA4以「轉換事件」取代GA3當中的「目標」，行銷人可以自行設定網站中的重要行為，將其作為主要的轉換事件，以便了解用戶旅程，必且針對真正重要的項目進行優化。
4. 同步廣告成效：GA4可與Google Ads同步，行銷人可以在GA4介面當中直接看到廣告的成效，提升帳號與廣告表現的檢視透明度。
5. 機器學習技術：數據洞察一秒取得！GA4內建機器學習算法，可以自動進行數據分析，歸納為趨勢、洞察，並且提供網站優化的實際建議。
6. 資料保存期限：GA4資料僅提供2個月和14個月兩種保存期限，屆滿將刪除網站數據。
100%發揮GA4！必知3大實用功能
了解GA4和GA3的差別後，接著我們進一步看看，三大必知、必用的GA4功能：
1. 事件埋設與追蹤
新版GA4中，追蹤基準從「工作階段」轉以「事件」為主，有利精準掌握真實的用戶行為。過去在通用GA中，如果想搜集「讀者滑動了多少文章比例」、「客人在站內搜尋了什麼商品」等行為，通通都必須進入Google Tag Manager（GTM）手動設定。
新版GA4則自帶網頁瀏覽（page view）、捲動（scroll）、站內搜尋（view search results）等七大類型預設事件，只要安裝好GA4，搜集即刻啟動！
2. AI驅動的受眾預測
分析更細緻之外，應用也升級。系統運用機器學習技術，分析並歸納存入的每筆數據，助攻品牌受眾鎖定。當系統收集到指定額度的資料筆數，即可在「設定」＞「目標對象」頁面中，查看系統提供的預測建議，行銷人可以直接針對「預估未來7天內的潛在購買者」投放廣告；不止如此，還可以串連Google Ads，在廣告設定環節直接選用前述受眾，大幅節省心力。
3. BigQuery資料儲存與應用
「GA4最長只提供14個月資料儲存，巨量數據該怎麼辦？」GA4第一方數據應用最大亮點，在於可以免費串接BigQuery永久儲存資料、獲得完整Raw data，更可以比對與識別單一用戶，進行受眾貼標與分群，幫助行銷人完整了解消費者樣貌、真正擁有數據應用能力。
此外，BigQuery搭載多種AI運算模型，更可串接Google Ads等工具完成第一方數據應用。
如何建置、安裝GA4？
如果現在你還想問：「我一定要用GA4嗎？」答案是「YES！」由於現行GA3將在7月退場，所有的品牌若想繼續使用GA分析網站數據，一定都要建立自家的GA4帳號，並且完成轉換、安裝。至於怎麼做？主要有以下兩種方式：
1.重新安裝（建議做法）
Step 1，在Google Analytics中「建立資源」。
Step 2，建立「資料串流」，蒐集客戶接觸點資料。
Step 3，安裝資料串流至網站或APP，手動或透過GTM埋入代碼。
2. 現有GA3直接升級
現有的GA3可以直接升級至GA4，不過有諸多限制需要留意：一是需要為2017 gtag.js版本；二是當初須為「手動埋GA3代碼至網站」才能透過此方案升級，透過GTM埋設代碼則不能使用此方案。
如果符合資格，便可進到GA管理介面中，點擊「Google Analytics 4設定輔助程式」進行升級。
如何備份GA3歷史資料？
至於⋯⋯過去存在GA3的資料，該如何保存？
1. 手動備份：進入GA3後台，選擇需要的報表並下載csv檔，耗時較久但原始可靠。
2. API備份：使用Google Analytics Reporting API，自訂指令碼或程式，系統即可自動產生並匯出報表。不過使用此方式匯出的資料欄位有所限制，且需要工程師協助支援。
完成備份、建立好GA4，挑戰才剛開始！如何根據自家的商務目標，釐清消費者旅程，埋設高價值的事件？埋好事件後，如何拉出相對應的報表，以獲取所需的資料、產出實用洞察？光有洞察還不夠，若要向主管、長官報告，如何彈指之間將GA4資料視覺化？
如果以上是你的困擾，TenMax專業GA4導入顧問團隊，從資料備份、轉換安裝、事件規劃到報表應用，都能為你提供客製化服務。
本文經TenMax騰學廣告科技授權刊登，原文發表於此
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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搶先直擊友達光電在 Touch Taiwan 2023 兩大亮點：智慧座艙、家庭劇院，打造沉浸式視覺體驗
我們想讓你知道的是
每年 Touch Taiwan（智慧顯示展覽會）可說是顯示器產業的一大盛事，今年友達光電（以下稱友達）在 Touch Taiwan 透過高低層次搭配幾何造型，將 ALED 箱體造型融入其中。關鍵特務搶先帶大家一探究竟，今年友達在 Touch Taiwan 將端出哪些吸睛的應用？
亮點一：智慧座艙 打造車子成為第三生活空間
自動駕駛技術逐漸成熟加上車聯網普及，汽車已成為每個人在住家、辦公室之外的「第三空間」。人和車要更多的互動，當然就需有「顯示器」作為人機互動的關鍵載體，這次友達把一整台車的座艙直接搬到TouchTaiwan現場，讓參觀者體驗全新顯示器科技，感受在車艙內享有工作、娛樂、生活等應用。
首先來到駕駛座，映入眼簾的是搭載A柱到A柱的55吋超大型曲面顯示器的FIDMPlus一體化方案。搭配友達AmLED顯示技術，具備高解析、高亮度、廣色域、高對比、低耗能、耐候度高、強光下可視性高等功能，不論何時都能給駕駛最清晰的行車資訊。
除了超大型曲面顯示器外，更搭配了隱藏式彩色鏡頭及感測器，一來可針對駕駛臉部做身份識別，直接呈現個人化模式，像是個人會議行事曆、提醒待辦事項、進行視訊會議等；二來，鏡頭可偵測駕駛操駕狀態，如果疲勞打瞌睡或視線有分心，就能以圖示、聲音發出提醒。也因為有環境光感測器偵測光線強度，顯示器會自動調整亮度，符合駕駛接收資訊的最佳狀態。
另外，若副駕乘客在看影片時小心睡著時，IR感測器也能偵測乘客的眼睛闔上，系統就會自動關閉顯示器暫停播放，達到省電效果。不過副駕乘客看影片時，可能會導致分散駕駛注意力，因此副駕位置有主動式防窺顯示器，從駕駛角度是看不到副駕的內容的，駕駛更能專心開車。此外，副座還有另一個別稱「女王座」，可以觸控螢幕點選顯示器購物，並透過多屏共享連動技術，直接將購物車內容傳送給駕駛座進行結帳買單。
而後方乘客座，因為不用特別關注交通情況，對於玩遊戲或是視訊會議的需求，都能在後座的顯示器完成。本次展出的駕駛後座顯示器有另一項特色，13.5吋BlendedMicroLED顯示器塗上特殊光學薄膜，顯示器與後頭枕融為一體，當顯示器關閉時可以融入於原本座椅材質，不會破壞車裝既又保留高質感空間。
亮點二：家用娛樂 從劇院到電競感受顯示器的多元應用
離開智慧車艙回到家中，想要看一部電影紓壓，如果有一套家庭劇院產品，就能享有媲美電影院大畫面的娛樂饗宴。這次友達在TouchTaiwan展示163吋ALED旗艦級高畫質屏幕，特別製作數支精彩的技術與人文主題影片，讓現場觀眾深入了解ALED的技術優勢。觀賞過程彷彿親臨現場，置身於畫面中的絕美世界之中，再搭配多達16聲道的立體環繞音效，營造出絕佳的沉浸感。
優秀的聲光效果，來自於集結友達各種先進顯示科技的ALED其無縫拼接、可無限延伸的特性，能滿足弧形、L型、球形、甚至不規則角度等需求，呈現最準確的色彩與對比。
另外，友達獨家的A.R.T.–先進抗反光技術，能抵抗環境光的影響又擁有現代人青睞的護眼顯示功能。不僅把容易對眼睛造成負擔的反光、眩光與藍光抑制到最低，更藉由特殊表面結構，大幅降低外部光線照映到顯示器表面的反射光。等於在家看劇就算在白天有陽光射入的狀態，也不用擔心反光看不到影像，並大幅增加影像暗部層次與明暗對比。
最後一站來到電競遊戲區，友達持續帶領全球玩家往前走，今年TouchTaiwan展出的全系列電競專用顯示器，運用友達獨家AmLED、先進抗反光A.R.T.等技術，滿足各類電競愛好者的需求，為全球玩家提供極致的遊戲享受。
本次TouchTaiwan展會當中，特別挑選其中有兩款產品來介紹。第一支是24”FHD540Hz，透過影像的極高刷新率以及不殘影的訴求，幫助電競選手順利取得比賽勝利，可說是專為電競選手量身訂做的顯示器。
第二支曲面電競MNT是49吋的32：9寬螢幕，特別適合熱衷玩即時戰略遊戲的玩家。因為R1000曲面包覆加上5K解析度、360Hz高頻率，各種高規格再強化遊戲的沉浸感。另外，這款產品還有一個特色是畫面對比表現高、層次分明，即使是遊戲的暗態場景也能清楚顯示。
從TouchTaiwan看見友達展示的一系列產品，可發現顯示器的發展一日千里，不再是單向顯示資訊的媒介，而是在不同場景能達成雙向互動的載具。究竟顯示器還能撼動哪些產業運作模式，或是從日常生活帶給使用者「wow」的驚呼，友達雙軸轉型GoPremium打造高附加價值的顯示器，推進顯示器不斷進化升級，讓我們拭目以待！
▼參觀資訊▼
友達|TouchTaiwan2023
4/19(三)-4/21(五)台北南港展覽館1館4F|M1020
拜訪網站了解更多>>https://www.auo2023touchtw.com.tw/