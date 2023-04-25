為什麼你現在就該升級至GA4？簡介與GA3的差異以及備份須知

截至2023年1月，全台網站數量已逾21萬之多，其中高達半數（44%）網站皆有安裝Google Analytics（GA）。作為全球最多行銷人使用的免費網站數據分析工具，現行的通用版GA（GA3）將在 7月1日正式停收資料，而GA3所搜集的數據，也將在2024年全數清空。

距離GA3轉換至新版GA4，你只剩下不到三個月的時間！別再猶豫，現在就開始轉換的工作。這篇文章，TenMax將統整GA4更新差異、實用功能、備份須知，以及其他你該瞭解的事情！

GA3 vs GA4，有什麼差別？

GA4相較舊版GA3，主要有以下六個區別：

1. 跨裝置追蹤：網站、應用程式（APP）資料一把抓，匯聚於同一介面之中，幫助行銷人全面了解用戶全旅程，一次掌握跨裝置、不同接觸點的數據洞察。

2. 正向互動指標：GA3常見的「跳出率」指標，在GA4中已經被替換，改以用正面的「參與度」取代，幫助行銷人了解工作階段中，活躍的用戶工作階段比例。

3. 以事件為核心：GA4以「轉換事件」取代GA3當中的「目標」，行銷人可以自行設定網站中的重要行為，將其作為主要的轉換事件，以便了解用戶旅程，必且針對真正重要的項目進行優化。

4. 同步廣告成效：GA4可與Google Ads同步，行銷人可以在GA4介面當中直接看到廣告的成效，提升帳號與廣告表現的檢視透明度。

5. 機器學習技術：數據洞察一秒取得！GA4內建機器學習算法，可以自動進行數據分析，歸納為趨勢、洞察，並且提供網站優化的實際建議。

6. 資料保存期限：GA4資料僅提供2個月和14個月兩種保存期限，屆滿將刪除網站數據。

100%發揮GA4！必知3大實用功能

了解GA4和GA3的差別後，接著我們進一步看看，三大必知、必用的GA4功能：

1. 事件埋設與追蹤

新版GA4中，追蹤基準從「工作階段」轉以「事件」為主，有利精準掌握真實的用戶行為。過去在通用GA中，如果想搜集「讀者滑動了多少文章比例」、「客人在站內搜尋了什麼商品」等行為，通通都必須進入Google Tag Manager（GTM）手動設定。

新版GA4則自帶網頁瀏覽（page view）、捲動（scroll）、站內搜尋（view search results）等七大類型預設事件，只要安裝好GA4，搜集即刻啟動！

2. AI驅動的受眾預測

分析更細緻之外，應用也升級。系統運用機器學習技術，分析並歸納存入的每筆數據，助攻品牌受眾鎖定。當系統收集到指定額度的資料筆數，即可在「設定」＞「目標對象」頁面中，查看系統提供的預測建議，行銷人可以直接針對「預估未來7天內的潛在購買者」投放廣告；不止如此，還可以串連Google Ads，在廣告設定環節直接選用前述受眾，大幅節省心力。

3. BigQuery資料儲存與應用

「GA4最長只提供14個月資料儲存，巨量數據該怎麼辦？」GA4第一方數據應用最大亮點，在於可以免費串接BigQuery永久儲存資料、獲得完整Raw data，更可以比對與識別單一用戶，進行受眾貼標與分群，幫助行銷人完整了解消費者樣貌、真正擁有數據應用能力。

此外，BigQuery搭載多種AI運算模型，更可串接Google Ads等工具完成第一方數據應用。

如何建置、安裝GA4？

如果現在你還想問：「我一定要用GA4嗎？」答案是「YES！」由於現行GA3將在7月退場，所有的品牌若想繼續使用GA分析網站數據，一定都要建立自家的GA4帳號，並且完成轉換、安裝。至於怎麼做？主要有以下兩種方式：

1.重新安裝（建議做法）

Step 1，在Google Analytics中「建立資源」。

Step 2，建立「資料串流」，蒐集客戶接觸點資料。

Step 3，安裝資料串流至網站或APP，手動或透過GTM埋入代碼。

2. 現有GA3直接升級

現有的GA3可以直接升級至GA4，不過有諸多限制需要留意：一是需要為2017 gtag.js版本；二是當初須為「手動埋GA3代碼至網站」才能透過此方案升級，透過GTM埋設代碼則不能使用此方案。

如果符合資格，便可進到GA管理介面中，點擊「Google Analytics 4設定輔助程式」進行升級。

如何備份GA3歷史資料？

至於⋯⋯過去存在GA3的資料，該如何保存？

1. 手動備份：進入GA3後台，選擇需要的報表並下載csv檔，耗時較久但原始可靠。

2. API備份：使用Google Analytics Reporting API，自訂指令碼或程式，系統即可自動產生並匯出報表。不過使用此方式匯出的資料欄位有所限制，且需要工程師協助支援。

完成備份、建立好GA4，挑戰才剛開始！如何根據自家的商務目標，釐清消費者旅程，埋設高價值的事件？埋好事件後，如何拉出相對應的報表，以獲取所需的資料、產出實用洞察？光有洞察還不夠，若要向主管、長官報告，如何彈指之間將GA4資料視覺化？

如果以上是你的困擾，TenMax專業GA4導入顧問團隊，從資料備份、轉換安裝、事件規劃到報表應用，都能為你提供客製化服務。

本文經TenMax騰學廣告科技授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航