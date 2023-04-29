圖表設計：如何利用「雷達圖」的視覺衝突感，來加強數據之間的對比？
我們想讓你知道的是
「競爭」彷彿就是商業社會的代名詞。產品的銷量、員工的業績、市佔的比例，每年每月鬥個你死我活。這些具競爭性的數據，大多數會採用長條圖或是圓餅圖來表示，我們來看一下，如何利用雷達圖的視覺衝突感，來加強數據之間的對比。在商業應用以外、獎項與選舉的候選人支持度也是適用的場合呢。
文：上班族簡報日常
「競爭」彷彿就是商業社會的代名詞。產品的銷量、員工的業績、市佔的比例，每年每月鬥個你死我活。這些具競爭性的數據，大多數會採用長條圖或是圓餅圖來表示，我們來看一下，如何利用雷達圖的視覺衝突感，來加強數據之間的對比。在商業應用以外、獎項與選舉的候選人支持度也是適用的場合呢。
是次的教材來自於端傳媒較早前奧斯卡頒獎禮的系列報導。
在圖中可以看到五個長條從中央擴散開來，營造出互相競爭的視覺效果。可能你會覺得，這樣做很簡單，把五個長條形的形狀，各自旋轉再組合便可以吧？可是形狀朝中央對齊其實不是想像中容易（教材便有出現不整齊的情況），而且，既然有自動化的方法，又何苦要做手工呢？
第1步：擴張數據的範圍
改造由長條圖開始，將「比例」列的數據呈對角線錯開如下：
現在於錯開後的空白位置補上零，秘訣是當數列中只有一個非零值，而其餘的數值都是零的時候，就可迫使雷達圖由繪出網狀，變成繪出一條直線。
第2步：加入預設雷達圖
完成數據的梳理與準備，下一步就是選擇「演員」及「比例」的內容並加入軟件中預設的雷達圖。你看，毫無難度之下雷達圖已經基本成型了喲！
第3步：修正雷達圖設計
產出了雷達圖的原型，就可以修正設計來加強溝通的效益。
先進行減噪，把軸線上的數字隱藏，因為各個數據點最終會配上很大的標籤，所以軸線上的刻度就相對不重要；再把五條數據線的顏色統一並加粗顯示（可隨個人喜好修改cap／join type 使其變成圓頭）；
接著是突出訊息，把軸線跨度由5%改為10%，並把軸線的最大值設定值訂為35%，這個組合會使最外圍的網線只得30%，目的就是造就楊紫瓊的支持比例（32.6%） 突出於網線外，視覺上更突出其領先地位。
第4步：加入數據的標籤
最後也是最需要心思的一步就是標籤的處理。當然你可以走懶惰又直接的路線，手動以文字方塊為每個數據線配上標籤，不是錯誤的做法；也可以繼續看下去學習解難技巧，將來遇上其他問題也更容易解決。
看到這裡你可能會想，在之前幾次的資訊圖表改造，學會了應用CHAR（10）來強制標籤的分行，今次的教材也是採用兩行的標籤，可否用同樣的做法呢？
遺憾地是不能夠這樣做。
CHAR（10）沒錯可以帶來兩行的標籤，但是不能分開設定兩行之間各自的字體和大小，共同進退之下，就不能夠做到教材中的上大下小效果。
另一個角度是考慮separator，軟件中數據標籤的設定，可以選擇不同內容之間的separator，當中的new line就可以幫助我們達致兩行標籤，並且可以分開設定字體及大小。
教材中的第一行是數值，第二行是分數，然而在軟件中，數據標籤設定頁，從上而下，Value from cells（可用來顯示分數）是先於Values（用來顯示數值），而且無法改動次序，那麼，難道我們只可以造出第一行是分數，第二行是數值的數據標籤嗎？
也不一定呢。
既然Value from cells是先於Values，就乾脆用Value from cells來顯示分數吧！記住按下Select Range時把整列的數值也選取而不是單一儲存格；然後標籤第二行的分數，則可以來自於Series Name設定，做法就是在試算表中，把演員的名字（反正在教材中演員名字會另外顯示）換轉成分數便可。
延伸問題：六項數據又可以嗎？
常見的雷達圖多是五邊形的設定，套用現在所學的，數據線由圖中央擴散開去的設計，能夠支援五個數據點。
要是有六個數據點，又可以怎麼辦呢？這種設計就只有那麼狹窄的應用嗎？
不用擔心，其實在軟件之中，選取六組數據（還記得要依對角線錯開嗎？六組數據就是6X6的儲存格）並加入雷達圖，就會自動調整和顯示全部六組數據，雷達圖背後的網格也會自動調整成為六邊形，十分方便。
可是六個數據點會有一個問題，就是數據線從中央擴散開來時，因為是六條線的關係，與五條線相比，會出現了三對平行線，而影響了視覺上對長度的判斷。
這個時候我們可以花一點小心思，在圖中央繪上一個*形圖案，簡約地協助區分平行線。
設計考量：沒有哪裡都適用的設計
學會了這種圖表設計技巧，當然不代表所有場景也會適用，所以也要學會各種技巧的使用時機。
由長條圖換成雷達圖，固然可以增加視覺的衝突感，但只適用於五至七個數據點，再多的話看上去就只會像花瓣般密集，光有設計感而失去了簡報需要的快速可讀性。
另外，數值之間也要有一定差異，這種設計才會有效與好看。試想像一下，同樣五項數據，但是全都是約20%上下，雷達圖看上去也變得像花瓣一樣。
數據線之間各有不同的角度，因此視覺上要比較長度就沒那麼容易，也就是為什麼標籤的文字不能夠太小的原因，觀眾可以直接看標籤而省去視覺比較。
結語
雷達圖多數用於比較兩組數據，然而只要稍花一下心思，也可以成為長條圖的變奏版，也就是說，手頭上的工具可以有多於一種用途 ，多觀察就能夠打破固有的認知。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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家用寬頻要穩定，鎖定三大關鍵
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若是仔細比較市面上常見的家用寬頻業者所提供的方案，可以發現到有部份第四台網路雖說也有 300M、500M 與 1G 下載速率的方案，但搭配的上傳速率僅僅只有 50M，真的很不夠用啊！而 HiNet 光世代相對上傳速度就超給力，以 300M 下載方案來說就搭配 150M 的上傳頻寬，500M 與 1G 方案也搭配了 250M 與 600M 的上傳頻寬，相對更為充裕，也更能滿足消費者現今使用網路的需求。
2.光纖到府穩又快
目前市面上的各大家用寬頻業者都已經標榜升級「光纖網路」，同樣都是號稱光纖，但實際上細節可是有所區別，以第四台寬頻網路來說，從機房端到使用者端，實際上是有區分「光纖段」與「同軸電纜段」的區別；而 HiNet 光世代 300M (含)以上採用「光纖到府」架構，可大大的提升網路穩定度。
3.連外頻寬大才不卡
許多網路用戶除了經常使用國內服務，也會需要來自於國外的即時內容來源，也因此「連外頻寬」也會是影響網路體驗的重要關鍵之一，若是網路服務提供業者的網路建設整備度不足－像是骨幹容量不夠、互連或海纜頻寬餘裕度不足…等，就很容易發生連線不穩定、網速緩慢與卡頓，甚至是斷線的問題。
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