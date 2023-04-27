《教出雙閱讀素養》：三個方法培養「優學者」，避免成為數位新文盲
我們想讓你知道的是
在這個「分享訊息」速度遠超「理解訊息」速度的時代，無法利用3C設備和網路進行學習溝通的人，將被稱為「數位新文盲」，因為在未來，隨時用ChatGPT輔助閱讀，將變成一件再自然不過的事。不過，這也讓我產生了以下幾點問題想追問。
文：曾荃鈺
什麼是雙閱讀素養？
隨著科技進步和資訊爆炸，紙本與數位閱讀逐漸融合，讓現代人相較於過去，需要具備更高階的讀寫能力，才能檢視自己所處的世界。
此外，未能快速適應世界的變化，有效運用3C設備和網路與人交流，表達自己的想法，將是未來不可或缺的基本能力，因此，只有同時具備紙本數位雙閱讀素養，才能適應數位時代下的高速變化，啟動學習。
相反的，在這個「分享訊息」速度遠超「理解訊息」速度的時代，無法利用3C設備和網路進行學習溝通的人，將被稱為「數位新文盲」，因為在未來，隨時用ChatGPT輔助閱讀，將變成一件再自然不過的事，但閱讀素養說起來簡單，要想真的提升，仍須具備理解多元素材，靈活切換紙本和數位工具，運用知識解決生活問題的能力才行。
這讓我不禁想好奇的追問。
- 當答案不再是學習的終點，AI時代下的「閱讀」對個人的意義是什麼？
- 我們該如何從紙本、數位雙閱讀素養中，持續不間斷的優化自己的能力？
- 如何在紙本和數位閱讀之間取得平衡，充分發揮各自優勢，以提升個人的綜合閱讀素養？
- 面對資訊爆炸和快速傳播的環境，我們如何培養批判性思維，避免成為數位新文盲？
- 在AI時代，如何利用人工智能技術提高個人閱讀素養，並且在紙本、數位雙閱讀素養上持續成長？
這些疑問，在由台灣閱讀與學習教育學會理事長，柯華葳教授閱讀研究中心主任陳明蕾老師，與「品學堂」文化長丘美珍老師合作出版的這本書《教出雙閱讀素養：紙本X數位，培養Super優讀者》中，解開了我對這些問題的答案。
書中舉證有科學根據，有提問也有教案示範，完整建構出紙本數位雙素養的教學框架，能陪伴老師共創出有品質的雙素養閱讀課堂。
《教出雙閱讀素養》這本書，內容詳實精彩，教案步驟拆解清晰，我僅整理出三個自己在過去閱讀時未曾思考過的收穫與理解，針對「如何在教學上啟動紙本數位雙素養？」三個方法整理給各位，歡迎大家討論指正。
方法一：多文本閱讀
該如何透過閱讀讓學生進行自主學習呢？因應新時代下的讀者需求，訓練學生同時運用多個資料來源，解決複雜問題的方法，其實我們需要的是多文本閱讀。
這也太簡單了吧，不就是叫我們要多讀書，這可以稱為是一個解辦法嗎？明蕾老師直指重點的說明道：「多文本閱讀，關鍵是要先設定一個特定待解決的問題，做為一個特定待解決的學習任務。」
其實光這一點，我發現大多數人在閱讀時並沒有主動自我要求，我也是到出社會後才明白，只要帶著疑問翻開書本，有時是雜讀、主題式閱讀、跨領域閱讀，仍然可以從運動中體會人生的哲理，在美食中找到寫作的靈感，從小說中反思工作中的人際應對，只要你懂得問自己：「當同一個主題，看了兩篇不同的文本，有沒有什麼是第一篇沒有說的？」
這就是對同主題「不同訊息的理解監控能力」，而這種能力，需要在多文本閱讀中，透過設定學習任務來養成。（P.136）
我其實讀到這裡就很興奮，既然數位時代下雙閱讀素養的目標，是讓學生擁有自學新知的能力，因此多文本閱讀的操作方法就是，在選定學習任務後 （例如討論某公共議題），讓學生自己「從多個文本中，找出解決特定問題的相關訊息」，這就同步考驗著我們的閱讀理解、探究提問、整合組織、讀寫平衡、資訊與通訊科技應用、發表綜述等能力。
而透過特定的學習任務，讓學生能在操作的過程中進行「策略性的閱讀」，除了讀到內容，也精進學生的學習策略，這樣清楚就能提升雙閱讀素養的方法，真的一定要學起來。
方法二：讀寫平衡
該如何讓學生讀過、課堂上討論過、甚至是自己感興趣的知識，可以看得懂，記得住，而且還要用得出來呢？其實關鍵就是「讀寫平衡」。
根據聯合國教科文宣言在2005年指出：「網路時代的學生，需要習得使用「資訊與通訊科技」（ICT），以及掌握在網路上發表意見的能力。」
千萬不要只是在網路數位時代下，被動的接收資訊，任由演算法向我們推播訊息，而是要養成在網路上提出意見，促進共好，表達自身觀點。
要想精進這方面的能力，讀寫平衡就是一件重要的事，因為如果你沒有輸出，輸入再多也沒有用。「讀寫平衡」指的就是「以輸出為導向的輸入」，讓閱讀不僅僅是看跟吸收，更是理解符號跟使用符號，在數位環境下表達想法、判斷訊息的真偽，篩選出適切的重點做成podcast、圖文統整、YouTube，或是針對特定目標書寫成文章或評論，都是讀寫平衡的證明，因為懂輸出的人，才學得最多！（P.54）
「化輸入為輸出」這個觀點讓我想到一個人，他擁有破2000多萬次收聽下載量的 Podcast 說書節目主持人、閱讀前哨站站長瓦基，他能夠在2年內分享超過140篇書評、半年內製作50集Podcast說書內容，且持續每週寫一篇電子報給一萬名訂戶，我也是他節目的忠實粉絲。
瓦基非常強調，所謂有效閱讀跟紀錄的筆記，就是要能夠運用框架，高效的輸出文章並精準提煉重點，並且在有限的時間內將產出最大化，建立起龐大的資料庫，留給未來的自己使用，我想這點跟《教出雙閱讀素養》中所提到的讀寫平衡觀念，皆是英雄所見，我也深感認同。
方法三：反思與提問
老師究竟希望學生在這個閱讀主題或任務中展現哪些能力？該如何確定孩子學會？這時候，反思與提問是評量學習狀態的指標，老師應該要規畫能讓學生展現出學習表現的任務，讓學生在閱讀跟自主學習的過程中，自然的展現自己「學習到了什麼」，並公開評分與引導的Rubric評量規準，學生才能清楚知道自己可以往「哪些環節持續努力」。
例如，老師很常反射性的問學生們：「懂了嗎？」「還有沒有問題？」但在提問的方向上，明蕾老師建議，在教學時與其直接告訴學生答案，不如問一些關於「學科之間概念關係」的問題，其實就是引導學生閱讀的方法，這個提問者，可以是學生自己，也可以是老師。
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化「綠色溢價」阻力為推力，藍圖營造在地實踐永續住宅
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2050年淨零碳排已是各國企業的共識與目標，然而推動溫室氣體減量過程中，導入各種創新解決方案，勢必衍生額外的合規成本與轉型成本，也就是比爾蓋茲（Bill Gates）提出的「綠色溢價（Green Premium）」概念，想進一步降低甚至歸零，則仰賴政策支持、產業合作與社會認同，缺一不可。
全球節能減碳行動方興未艾，綠色溢價卻成為企業實踐永續發展的挑戰之一，比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年出版的書中曾舉了一個例子，指出航空公司想減少飛機碳排放量，全面使用生質燃料的費用支出將比石化燃油高140%，所以消弭綠色溢價，成為下一步必須採取的行動。
當然單靠一家企業的力量，引導綠色溢價歸零實屬不易，唯有打造完整產業生態系，才能取得規模經濟效益。例如近年來太陽能發電成本持續下降，可歸功於政府政策支持、市場需求增加以及生產技術進步，相關面板、電池、模組製造商順利擴大量產，才得以壓低單位成本再推升普及率，創造健康有序的正向循環。
加速綠色意識覺醒，建築與營建業扮演要角
時值各國政府紛紛祭出減碳降排規範，企業也明確設定階段性執行目標，如這套模式及早擴展到其他產業，相信有利於啟動更廣泛的結構變革。尤其聯合國在2021年研究報告中指出，全球溫室氣體排放量高達37%來自建築營造業，能否跨界合作降低永續建築的興建成本，成為迎向淨零未來的關鍵環節。
在台灣，金管會亦提出「綠色金融行動方案3.0」，除了鼓勵金融業整合資源支持淨零轉型，還要求依據碳揭露數據與ESG執行資訊，作為建築營造業的投融資或授信準則，也就是說若沒有引入新的觀念、技術、工法或設備，致力降低建築能源消耗與溫室氣體排放，未來取得貸款的條件限制將會越多。
身為台灣甲級營造廠的藍圖營造，面對國際趨勢與國內政策雙重夾擊，意識到從節能減碳、綠色溢價到永續發展，是建築營造業未來10至20年無法迴避的課題，願意在多年累積的興建品質與服務口碑之上，挺身而出號召更多人響應，擴大這一股改變的力量。
「我們屬於新世代，轉型心態與行動策略應該更積極，帶動上中下游廠商跟著往前衝，籌組共好進步的產業生態系，藉以爭取社會大眾認同。」
藍圖營造建設部總經理賴以軒強調，這是必須勇敢跨出的第一步。近年來無論開發或承建的住宅，開始導入太陽光電、儲能櫃、電力回生等節能減碳設備，也申請綠建築標章和Fitwel健康建築認證，便是著眼於加速房地產市場的綠色意識覺醒。
全面展開永續對話，建立共識匯聚改變力量
主動承擔社會責任並內化為ESG目標，藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲直言，「相較於建築營造業者，已習慣用最低成本追求最高利潤，我們從設計規劃、材料供應到施工技術，盡可能納入各種節能減碳考量。」舉凡嚴選設備廠商、增加在地採購、減少廢棄物產生，都會產生相對應的外溢成本，營造商需要有更高的層次視角，制定綜觀全局的因應策略。
特別是相關設備或系統，在交由社區管委會接手後，仍需配合政府建立完善的監督核查機制，以及供應商串接整合，協助做好後續的保養服務與管理規劃，才能讓住戶知道省了多少電、減了多少碳，願意繼續維持正常運作或汰舊換新，確保低碳轉型的現實與理想不會產生落差，讓永續走進每個人的日常生活裡。
於是藍圖營造計畫把正在做的事情寫成「永續白皮書」，擴大和政府、產業與社會的溝通面向，一方面希望促進了解，只要房地產市場的節能減碳需求不斷增溫，更多設備系統商樂於投入研發、生產與製造，價格不僅將具競爭力，削減建築營造業承受的綠色溢價壓力，也會有更多創新技術被導入應用，提高預期成效。
另一方面，藍圖營造則是公開倡議，鼓勵率先掌握永續契機的建築營造業者，繼續回應國際趨勢、滿足市場需求，只要在良性競爭中獲得絕大多數消費者青睞，就能發揮至關重要的影響力，成為同業爭相效法的對象，推出一個又一個低碳永續住宅計畫，最終造福的還是人類社會，離淨零生活願景再跨近一大步。