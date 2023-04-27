《教出雙閱讀素養》：三個方法培養「優學者」，避免成為數位新文盲

文：曾荃鈺

什麼是雙閱讀素養？

隨著科技進步和資訊爆炸，紙本與數位閱讀逐漸融合，讓現代人相較於過去，需要具備更高階的讀寫能力，才能檢視自己所處的世界。

此外，未能快速適應世界的變化，有效運用3C設備和網路與人交流，表達自己的想法，將是未來不可或缺的基本能力，因此，只有同時具備紙本數位雙閱讀素養，才能適應數位時代下的高速變化，啟動學習。

相反的，在這個「分享訊息」速度遠超「理解訊息」速度的時代，無法利用3C設備和網路進行學習溝通的人，將被稱為「數位新文盲」，因為在未來，隨時用ChatGPT輔助閱讀，將變成一件再自然不過的事，但閱讀素養說起來簡單，要想真的提升，仍須具備理解多元素材，靈活切換紙本和數位工具，運用知識解決生活問題的能力才行。

這讓我不禁想好奇的追問。

當答案不再是學習的終點，AI時代下的「閱讀」對個人的意義是什麼？ 我們該如何從紙本、數位雙閱讀素養中，持續不間斷的優化自己的能力？ 如何在紙本和數位閱讀之間取得平衡，充分發揮各自優勢，以提升個人的綜合閱讀素養？ 面對資訊爆炸和快速傳播的環境，我們如何培養批判性思維，避免成為數位新文盲？ 在AI時代，如何利用人工智能技術提高個人閱讀素養，並且在紙本、數位雙閱讀素養上持續成長？

​這些疑問，在由台灣閱讀與學習教育學會理事長，柯華葳教授閱讀研究中心主任陳明蕾老師，與「品學堂」文化長丘美珍老師合作出版的這本書《教出雙閱讀素養：紙本X數位，培養Super優讀者》中，解開了我對這些問題的答案。

​書中舉證有科學根據，有提問也有教案示範，完整建構出紙本數位雙素養的教學框架，能陪伴老師共創出有品質的雙素養閱讀課堂。

《教出雙閱讀素養》這本書，內容詳實精彩，教案步驟拆解清晰，我僅整理出三個自己在過去閱讀時未曾思考過的收穫與理解，針對「如何在教學上啟動紙本數位雙素養？」三個方法整理給各位，歡迎大家討論指正。

方法一：多文本閱讀

​該如何透過閱讀讓學生進行自主學習呢？因應新時代下的讀者需求，訓練學生同時運用多個資料來源，解決複雜問題的方法，其實我們需要的是多文本閱讀。

​這也太簡單了吧，不就是叫我們要多讀書，這可以稱為是一個解辦法嗎？明蕾老師直指重點的說明道：​「多文本閱讀，關鍵是要先設定一個特定待解決的問題，做為一個特定待解決的學習任務。」

​其實光這一點，我發現大多數人在閱讀時並沒有主動自我要求，我也是到出社會後才明白，只要帶著疑問翻開書本，有時是雜讀、主題式閱讀、跨領域閱讀，仍然可以從運動中體會人生的哲理，在美食中找到寫作的靈感，從小說中反思工作中的人際應對，只要你懂得問自己：​「當同一個主題，看了兩篇不同的文本，有沒有什麼是第一篇沒有說的？」

​這就是對同主題「不同訊息的理解監控能力」，而這種能力，需要在多文本閱讀中，透過設定學習任務來養成。（P.136）

​我其實讀到這裡就很興奮，既然數位時代下雙閱讀素養的目標，是讓學生擁有自學新知的能力，因此多文本閱讀的操作方法就是，在選定學習任務後 （例如討論某公共議題），讓學生自己「從多個文本中，找出解決特定問題的相關訊息」，這就同步考驗著我們的閱讀理解、探究提問、整合組織、讀寫平衡、資訊與通訊科技應用、發表綜述等能力。

而透過特定的學習任務，讓學生能在操作的過程中進行「策略性的閱讀」，除了讀到內容，也精進學生的學習策略，這樣清楚就能提升雙閱讀素養的方法，真的一定要學起來。​

​方法二：讀寫平衡

​該如何讓學生讀過、課堂上討論過、甚至是自己感興趣的知識，可以看得懂，記得住，而且還要用得出來呢？其實關鍵就是「讀寫平衡」。

​根據聯合國教科文宣言在2005年指出：「網路時代的學生，需要習得使用「資訊與通訊科技」（ICT），以及掌握在網路上發表意見的能力。」

千萬不要只是在網路數位時代下，被動的接收資訊，任由演算法向我們推播訊息，而是要養成在網路上提出意見，促進共好，表達自身觀點。

​要想精進這方面的能力，讀寫平衡就是一件重要的事，因為如果你沒有輸出，輸入再多也沒有用。「讀寫平衡」指的就是「以輸出為導向的輸入」，讓閱讀不僅僅是看跟吸收，更是理解符號跟使用符號，在數位環境下表達想法、判斷訊息的真偽，篩選出適切的重點做成podcast、圖文統整、YouTube，或是針對特定目標書寫成文章或評論，都是讀寫平衡的證明，因為懂輸出的人，才學得最多！（P.54）

「化輸入為輸出」這個觀點讓我想到一個人，他擁有破2000多萬次收聽下載量的 Podcast 說書節目主持人、閱讀前哨站站長瓦基，他能夠在2年內分享超過140篇書評、半年內製作50集Podcast說書內容，且持續每週寫一篇電子報給一萬名訂戶，我也是他節目的忠實粉絲。

瓦基非常強調，所謂有效閱讀跟紀錄的筆記，就是要能夠運用框架，高效的輸出文章並精準提煉重點，並且在有限的時間內將產出最大化，建立起龐大的資料庫，留給未來的自己使用，我想這點跟《教出雙閱讀素養》中所提到的讀寫平衡觀念，皆是英雄所見，我也深感認同。

​方法三：反思與提問

​老師究竟希望學生在這個閱讀主題或任務中展現哪些能力？該如何確定孩子學會？這時候，反思與提問是評量學習狀態的指標，老師應該要規畫能讓學生展現出學習表現的任務，讓學生在閱讀跟自主學習的過程中，自然的展現自己「學習到了什麼」，並公開評分與引導的Rubric評量規準，學生才能清楚知道自己可以往「哪些環節持續努力」。

​例如，老師很常反射性的問學生們：「懂了嗎？」「還有沒有問題？」但在提問的方向上，明蕾老師建議，在教學時與其直接告訴學生答案，不如問一些關於「學科之間概念關係」的問題，其實就是引導學生閱讀的方法，這個提問者，可以是學生自己，也可以是老師。