2023/04/25,
政治

侯友宜原本「侯侯做代誌」以逸待勞，新北連番槍響卻人設崩壞「侯侯出歹誌」

侯友宜原本「侯侯做代誌」以逸待勞，新北連番槍響卻人設崩壞「侯侯出歹誌」
侯友宜4月20在新加坡跨海對槍擊案表示震怒｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

一句「侯侯做代誌」，曾讓侯友宜不費吹灰之力贏得新北市連任，孰料避重就輕與趨吉避凶的政治性格，讓侯友宜從侯侯做代誌，變成「侯侯出歹誌」。新北市噠噠噠噠的連番槍響，已經讓侯的鐵漢勇警人設千瘡百孔。

4月19、20日，新北市槍響不停，秩序大亂。在48小時之內，先有飛車追逐槍擊，再有衝鋒槍掃射當鋪，兩案相加一共64槍。有媒體報導，這兩案事涉黑幫毒品交易糾紛，由於12日檢警在新北汐止、宜蘭壯圍破獲10億元新興毒品「喵喵」，華山幫與竹聯幫宏仁會為此爆發衝突。

無論媒體所報導的毒品交易糾紛是否為槍擊案真正原因，新北市藏有大型製毒工廠，黑幫在光天化日下將大街當靶場恣意射擊，卻是不爭的事實。這兩起招搖過市的槍擊案，是繼去年底淡水新市鎮爆發26位民眾遭詐騙集團囚禁施虐以來，新北市最為誇張、最令輿論譁然的治安事件。

鐵漢勇警，只會震怒再震怒？

兩起槍擊案發時，新北市市長侯友宜才剛為了躲避「圓仔湯」風暴遠赴新加坡，事後處置竟只是刻意釋出擺拍影片，假借與新北市警察局長廖訓誠通話為由，表演一齣鐵漢震怒的政治戲碼。下令緝查幕後犯罪集團，這點侯友宜沒做錯，但是短短半年前侯友宜才在「新（北）浦寨」26人囚禁事件中，震怒宣示「不放過任何一個歹徒」，現在又震怒宣示「全面掃蕩」，如何能夠服眾？

震怒再震怒，不僅讓人聯想到前台中市長胡志強一天到晚震怒、跟黑道宣戰，也讓人看破侯友宜建立在警察身分的核心人設正在崩塌。去年「新浦寨」事件當下，全台鎂光燈都聚集在新竹市，侯友宜得以「歲月靜好」、「侯侯做代誌」，運用自己長年打點良好的媒體關係，巧妙地隔出防火牆，彷彿淡水大規模綁架與自己無關。

選戰結束後，侯友宜挾國民黨內最大諸侯氣勢準備問鼎總統，可侯友宜又怕被貼上烙跑標籤，面對媒體提問總是模模糊糊，不停跳針，被網友笑稱是「侯AI」、「HoHoGPT」。

儘管受到質疑，侯友宜始終挾龐大市政資源與選戰成績綁架國民黨，對於媒體、民意、國際社會的問題一概無視。侯友宜算準民進黨在外交領域屢有斬獲，卻苦於缺電、缺蛋、台南88槍、台北88會館等內政問題，他也樂於以自己最擅長的正義勇警父母官人設面對大眾，繼續歲月靜好，等待國民黨的總統提名。

可是人算不如天算，侯友宜想要以逸待勞，他自己卻後院失火。飛車追逐槍擊、衝鋒槍掃射當鋪，已經讓輿論沸騰，22日警方更公布，板橋該間當舖在四月中旬就發生過槍擊。前次開槍的15歲朱姓少年，更氣焰囂張的拍影片PO網：「你們板橋華山就是垃圾，敗壞公司名氣，你們公司只能教出你們這些垃圾。」

倘若侯友宜真心維護治安，怎麼會對新北市的多次槍擊毫無作為，直到衝鋒槍掃射震驚社會才來拍片「演侯戲」？正因為侯友宜以木訥、務實警察為核心人設，這幾次槍擊對侯友宜形象已經產生致命傷。

新北加強檢肅幫派及防制少年遭吸收因應策略會議
Photo Credit: 中央社
雙北近日發生多起槍擊案，「加強檢肅幫派及防制少年遭吸收因應策略」會議22日在新北市土城警分局舉行，會中召集新北市各警分局長、偵查隊長、掃黑專責隊及少年隊與會研商。 中央社記者黃旭昇新北市攝 112年4月22日

藍營氣氛微妙，侯友宜氣勢衰退

一句「侯侯做代誌」，曾讓侯友宜不費吹灰之力贏得新北市連任，孰料避重就輕與趨吉避凶的政治性格，讓侯友宜從侯侯做代誌，變成「侯侯出歹誌」。

作為藍營最大百里侯，侯友宜與國民黨卻有奇特的距離感。侯友宜因為反對乾式儲存場，向來不願大力支持核能，在南投立委補選一戰中，侯友宜也刻意與林明溱保持距離不願站台。種種自掃門前雪的做法，都讓藍營不知如何面對侯友宜，既期待又怕受傷害。

反觀其他總統大位角逐者，賴清德接棒黨主席後親上南投前線，積極運作派系整合與在地宣傳工作，助攻蔡培慧漂亮逆轉，從而讓民進黨止血；同樣爭取國民黨總統提名的鴻海集團創辦人郭台銘，選前公開為國民黨候選人林明溱拉票，雖然林明溱並未當選，郭台銘仍贏得部分藍營的好感與關注。

隨後蔡英文總統與郭台銘先後出訪美國，更讓國人強烈意識到侯友宜對外交事務的冷漠與缺席，從而激起「侯降郭升」的民調趨勢。面對賴清德厚實的支持率，以及郭台銘追趕的爆發力，侯友宜能夠寄望的政治籌碼，在於「侯侯做代誌」的保守穩健形象，以及本命區新北的政績。

然而新北市噠噠噠噠的連番槍響，已經讓侯的鐵漢勇警人設千瘡百孔。在圓仔湯、連續槍擊爆發前，郭台銘已經藉著外交成果在民調迎頭趕上。如今侯友宜還有未依法招標出國、斷橋的市政問題，很難想像侯友宜在人設崩壞的危機下，還有辦法挽救自己傾頹的支持率。照這樣看來，侯友宜已經失去總統大選機會，2024更有可能會是郭賴對決了。

本文由恕我無法支持授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


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