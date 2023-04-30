【影評】《恐怖行星》：恐龍加上外星人的設定新穎，劇情深度卻令人啼笑皆非

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有的電影讓人看了啼笑皆非。《恐怖行星》就是這樣的例子。

這是一部外星人在地球冒險的電影。同類型的影視作品自然很多，80年代尤其流行。從《E.T》、《家有阿福》，到《尖頭外星族》，主題常是描寫異於人類文明的外星生物，跟地球人之間的互動。

這類片型到了21世紀變得很少，主要當然是因為奇幻作品跟英雄電影左右了近20年的科幻、動作電影的市場。異生物多退居到恐怖片與驚悚片的領域，或類似《異星入境》或《怪奇物語》那樣的，比較具有對於時空之間討論的深度科幻小說式的作品。

當然傳統上外星人入侵的傑作，如《第九禁區》的作品，也依然不從市場消失。只是風潮不如往年。

《恐怖行星》調性上也是走外星人路線，但不知道編導在想什麼，把這部片弄成完全四不像的尷尬作品。

Photo Credit: 《恐怖行星》劇照

用地球人的造型來飾演外星人

本片的故事極為簡單，描述「索馬里斯」星球發生災難事故後，飛行員米爾斯指揮官駕駛太空船帶領倖存者逃難，卻意外墬落在地球上。飛船上的人全數遇難，他帶領唯一存活卻跟他語言不通的小女孩寇拉，面對地球上的危險生物，並試圖搭上逃生船逃離地球。