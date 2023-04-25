「今日富察」或許就是「明日台灣」，豈不是讓「抗中保台」更有說服力了嗎？
我們想讓你知道的是
區區一個富察，對於擁有14億人的中國微不足道，但是，在小小的台灣，富察事件卻擾動了無數台灣人的心弦。為了中共統戰大局著想，國安部何把他「當個屁」給放了呢？否則，富察永遠都會成為提醒台灣人務必「抗中保台」的最有力的歷史證人啊？
文：黃澎孝
自從矢板明夫悄悄告訴我富察在上海「失蹤」的消息後，我就憋著一肚子難受，唯恐「盲動」幫了倒忙。其實，像我這樣沒啥文化的人，會認識「文化人」富察，完全是因為矢板明夫和汪浩的關係。他們三位都是「生在新中國，長在紅旗下」卻又走紅在台灣的中國文化人。
可惜的是，國安部可能比我還沒文化，顯然無法理解，富察等仨人，之所以會在台灣受到矚目，並不是因為他們反共或「反中」。恰恰相反，他們倒更像是中共派來台灣搞「文化統戰」的高手。
他們這三位六零後的「原中國人」（汪浩入籍英國，矢板回籍日本，富察準備入籍台灣）之所以會在短短幾年間就在台灣受到矚目，完全不是因為他們有任何反共或反中的言論，而是因為，他們展露出六零後中國知識份子的文化底蘊。
說的更赤裸裸一點，他們顛覆了台灣人認為中國人「沒文化」的偏見。尤其，在沒有喝過「洋墨水」的富察身上，他低調而內斂，謙謙君子溫文爾雅的談吐，不經意之間就展現出「最文明、最進步、最偉大的新中國」知識份子最令人驚艷的人文氣質。
出版業在台灣是屬於至為艱困的行業，「八旗文化」竟然異軍突起地，在富察手上經營得風生水起，真是為中國長臉不少啊。可真沒想到中國國安部竟然就這麼輕率地把一位傑出的中國文化人給拉黑了。
有人說，興許是富察在台灣得罪了某人，結果興風作浪之下，才讓中國國安部被當成「借刀殺人」的工具，才會造成富察在上海「被留下」的誤會。否則，認識富察的台灣文化人實在想不透：富察「被失蹤」對於偉大中國的「國家安全」會有任何裨益呢？
更何況，若從攸關中華民族偉大復興的和平統一大局出發，國安部真的要好好考慮富察事件的「政治影響」。
或許，區區一個富察，對於擁有14億人的中國微不足道，但是，在小小的台灣，富察事件卻擾動了無數台灣人的心弦。尤其對於擁有「口誅筆伐」能量的台灣文化人而言，富察「被失蹤」實不啻在他們敏感的靈魂深處，投下了一顆深水炸彈⋯⋯。讓他們惶惑不安的推想：「今日富察」或許就是「明日台灣」。這豈不是讓「抗中保台」更具有說服力了嗎？
目前中國共有監獄681所；在押犯人已高達164萬人。遠遠足夠樹立中國共產黨的無上威信，實在不差區區富察一人啊。
為了中共統戰大局著想，國安部何不讓富察迅速澄清「誤會」後，就把他「當個屁」給放了呢？否則，富察永遠都會成為提醒台灣人務必「抗中保台」的最有力的歷史證人啊？
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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