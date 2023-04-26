論投降主義的不道德性：虛妄的反戰自以為義，還誤將「躺平」作「和平」
我們想讓你知道的是
無論反戰論者多麽想極力辯解，只要細究他們的反戰主張，都不難發現就是投降的體面說法而已。畢竟直接向處於戰爭邊緣的社會倡議投降，實在是件懦弱、有失格調、太low的事了，講「反戰」多麼清新而脫俗啊，然而這也意味著事不關己與脫離現實。
文：陳信仲（京都大學大學院教育學研究科博士班）
從三月中旬以傅大為、郭力昕等人為首的學者成立「台灣反戰聲明工作小組」以來，台灣陸續出現了各種名為「反戰」實則要台灣「親中、投降、解除戰備武裝」的主張（儘管後者猶抱琵琶半遮面、點名出來還會被反駁，但邏輯推論後的結果只能是如此）。
三月底則有公民團體主張要就反戰一事舉行公民投票，四月中，龍應台在紐時有故作清高而陶醉不已的投書，實則在內文裡呼之欲出的「反戰／投降」論，為在台的投降主義推向暫時性的高潮。這些聲音的出現，不消說部分是台灣社會在國民黨地方選舉大勝過後發作的零星症狀。
三月底更有前總統馬英九「身先士卒」地不顧台灣的安危與輿論的勸戒，也要訪問中國的執念。用「這個」來代指總統職稱是如何屈辱地損及國家尊嚴不說，值得注意的，是串連了此前不斷鋪陳的、從政界到學界乃至親藍媒體與言論界，名為反戰實為反美、唸作和平實為投降的謬論；從思想到行動一氣呵成，在台投降主義的陣營，於焉而生。
讓人疑惑的是，無論從學理還是常識，在在都顯示出這些言論對現實的嚴重偏離。然而儘管已經是人盡皆知的離譜，這些人仍未見收手之勢，在面臨輿論的質疑時反而高呼「打壓」與「壓迫言論自由」，更讓旁觀者有大惑不解之感。筆者嘗試在本文釐清這樣的困惑，說明為何這樣的反戰論述，對台灣而言於學理與常識都是不合理的，甚至到了虛妄與敗德的境地。
如果我們梳理當前甚囂塵上、不斷進行自我辯解的反戰論述，大致上可以總結出以下邏輯。其主要訴求就是不要備戰，與中國和談（讀者不難發現，這其實就是投降主義比較「體面」的變形），因為：
- 備戰就是順了美國帝國主義的意，讓台灣成為美中爭霸的棋子。
- 備戰就是挑釁中國，讓中國更早打來，使全島捲入戰爭當中。
- 因此要趕緊跟中國和談，避免淪落到烏克蘭那樣慘烈的犧牲當中。
反戰的虛妄：自以為義之餘，還誤將「躺平」作「和平」
針對第一點與第二點，我們只需要捫心自問：「不備戰對岸就不會打來嗎？」以及「在中國對台灣的侵略上，美國（或是美中爭霸的格局）是助力還是阻力？」就會知道這些命題的荒謬之處。
台灣島上只要心智正常的住民，大概都知道對岸對台灣的恐嚇與領土野心，早於近幾年才愈發明朗的美中對立情勢。無論台灣自己有沒有戰爭準備，「台灣是中國不可分割的一部分」早就是被中國官方一再宣傳的口號，也被記載在中國憲法的序言當中。
只要中國不放棄對台灣的領土宣稱與野心，「收復」台灣就是中國遲早要實行的任務。在這當中，美中爭霸的局勢事實上推遲了中國侵略台灣的進程，無論反戰論者吃多少美國國內進步派的口水、說出多麼違反常識的謬論，都改變不了當前中國忌憚美國而不敢輕舉妄動的客觀事實。
至於美國自身在道德上的複雜性，以及美國作為帝國主義該如何評價，儘管並非本文主要要著墨的，但我們也可以看到反戰論者在這件事情上既不公允也缺乏客觀的學術評價。之於前者，反戰論者選擇性地忽略了中國對新疆、香港以及邊疆弱小民族的殘酷鎮壓與屠殺；之於後者，反戰論者缺乏比較的視野。
我們或可從德國歷史學家尤根・奧斯特罕默（Jürgen Osterhammel）於1995年出版的《殖民主義—歷史、型態與後果》（Kolonialismus. Geschichte–Formen–Folgen）這本小書中獲得啟發。
根據奧斯特罕默的分類，壟斷殖民地的內政外交事務之餘，還派遣代理人執行中央的權限，這種典型的殖民帝國行徑，正符合中國對周遭的擴張行為。至於當前美國其實更像奧斯特罕默所說的非正式帝國：
因為不想耗費成本與國力，在與他國外交上僅想確保在經濟上的優越性，對於台灣來說重要的差別是，只有後者可以確保台灣在政治上的自主性，而唯有政治上的自主性，才能確保一個國家的自由民主與人權保障。不消說，這對台灣而言是至關重要的「死活問題」。
只看得到美國的弊病，而看不到中國更顯而易見的破綻，這是道德上的偏頗，一般來說叫做自以為義。而不在乎台灣面臨的實際危險、指責台灣加強自我防衛的急需、錯判中國共產黨的統治性質，這是誤以為「只要躺得夠平、老共的飛彈就打不到我」的虛妄。
敗德的和平：抵抗縱有犧牲，也好過投降放任屠殺的發生
反戰論者的主張除了虛妄，支撐他們睜眼說瞎話的信念，也是可疑的。例如第三點所提到的，他們會以烏克蘭為例，認為烏克蘭備戰八年仍舊戰況膠著。因此我們應該不要備戰而要積極謀求和平（和談、妥協或投降），為了盡量減少戰爭傷亡。
然而他們完全沒有察覺到其中的問題：一、如果烏克蘭備戰八年仍陷入苦戰，則毫不備戰不就瞬間灰飛煙滅嗎？二、不戰爭就不會有傷亡嗎？
諷刺的是，對於後者的疑問，反戰論者自己也是否定的。換言之，連他們自己也不相信中國共產黨不會屠殺台灣人，他們主張：「不積極備戰放低姿態求和平、求和不成則迎戰、招致屠殺再抵抗」這樣的三階段論，在第三階段，反戰論者直接承認了「中國軍隊殲滅國軍後屠殺人民」的可能性，那不就瓦解反戰論者背後的立論基礎了嗎？投降是可能招致屠殺的。
不得不說，反戰論者連日來的謬論當中，唯一堪稱正確的是預見了中國屠殺弱小民族的可能性，可惜的是這並不只是可能性而已。在鮮少見諸台灣報章媒體雜誌，但在各國都有諸多研究出版的新疆議題上，中國公安對當地人的誘殺與屠殺，已經從過去的零星事件變成系統性的常規操作。
Tags：
對自己好也對別人好！家樂福社群變成「誇誇群」，鼓勵每個永續的最佳選擇
我們想讓你知道的是
家樂福近年致力於食物轉型的實踐，善盡永續的企業社會責任，最近積極推廣「從i開始」的價格與價值標示合一行動，將永續影響力從生產前進到消費端，並搭配活潑有趣的社群操作，讓消費者了解選擇的價值與意義，號召民眾一起發揮影響力！
相信嗎，永續與否取決於你我的一念之間。生活中，除了政府、企業等組織展開減碳、減塑、環境保育等永續行動，同為地球一員的我們，還能夠透過哪些行動，讓永續種子於日常萌芽？其實答案遠比想像中單純、簡單──做正確的選擇。
我們的生活世界是連鎖的，每個小選擇都必然影響著另一個行動。就像我們習以為常的「生產」與「消費」，如果產品的生產過程可以對環境友善、兼顧動物福利，那麼不論消費者有心或無意的選擇背後，都會直接與間接助長對永續議題的支持。簡單的供需法則不只賦予兩者緊密依存的關聯性，也在我們每次選擇的當下，都擁有足以改變世界的影響力。
社群行銷化身大型感謝祭？家樂福打造誇誇群，感謝用消費支持永續的你！
但是，改變更多時候發生在牧場、甚至是遙遠的森林或海洋，「這真的是最好的選擇嗎？」面對看不見、摸不著的影響力，消費者難免感到疑惑。為了讓大家感受影響力，今年家樂福發揮創意，別出心裁的打造另類行銷方式──誇誇群。
跟風熱門開花舞，置入商品宣傳「從i開始-i的鼓勵」，reels上線2天逾10萬觀看。
顧名思義，誇誇群就是利用社群貼文，誇獎每一位做出正確選擇的消費者。消費者只要購買特定產品，並於貼文中留言，家樂福小編就會化身為貨運司機、小農、乳牛，甚至是衛生「股」長等角色，以「您的留言真是精煉，就像透明鮮奶吐司一樣沒有加水！」、「從留言就看出您受過良好的管教，簡直跟FSC認證衛生紙對森林的管理一樣優質。」等略帶幽默的留言，鼓勵做出正確選擇的消費者，告訴所有關心永續、付出行動的人們──你真棒。
家樂福「從i開始」永續選品，讓民眾用消費選擇改變世界！
話說回來，永續消費不只是消費者的個人選擇，更是企業作為提供者與監督者，需要肩負起的社會責任──而讓人們選擇最好的前提，就是提供給他們最好的選擇。無論是尊重動物、同理動物感知的「家樂福動物福利宣言計畫」，還是2019年起力倡的蛋雞「非籠飼」，推出嚴選非籠飼（放牧）雞蛋，並逐年提升非籠飼雞蛋的銷售佔比，或是近期要求上游供應商符合「屠宰場福利改善作業」等，種種實踐企業社會責任的具體行動，都讓我們看見家樂福回到永續根本，實踐「讓消費者越買世界越好」的永續轉型過程。
此外，我們還可以從家樂福「從i開始」標示下的2,500支的i商品，一窺家樂福針對產品供應鏈提出的解決方案。下面就來看看「透明鮮奶吐司」及「家樂福抽取式衛生紙」的廣告短片，究竟是如何讓消費者認識動物福利及森林保育等永續生產的含意吧！
【家樂福食物轉型】從i開始10大行動 動物福利篇
【家樂福食物轉型】家樂福從i開始10大行動 森林保育篇
廣告短片略帶奇幻的表現方式，不只再次回應「選擇」的影響力，更用掌聲響起傳遞世界對正確選擇的深刻感激，甚至讓人聯想到「美好生活目標」（Good Life Goals）的概念，將選擇與具體的永續行動連結了起來。例如美好生活目標對應SDG 2的行動為「了解農作物生產歷程」、「購買當地、當季且遵守公平貿易之食物」，而這兩點就完美落實在透明鮮奶吐司的生產過程之中。如此一來，當消費者做出選擇，也就成為SDGs目標的實踐者，為永續環境貢獻微薄力量。
健康買的起，永續看的見：發揮影響力從i開始
永續食物轉型議題發展至今，家樂福已將企業影響力從生產端擴散至消費者端。例如近期推動的「從i開始，我就是影響力」，就是利用從i開始價標牌將生產端的資訊透明化，透過「價格」與「價值」標示合一，讓消費者端看見金錢之外的價值，促成更多永續的選擇與行動。
除了資訊透明化，「為什麼」也是永續食物轉型中很重要的一環，而「從i開始」就是答案。「i」賦予永續行動相當多層次詮釋，最初淺的一層是「我」（I），不只意味著從我開始行動，也是對我更好的選擇；再進階些，是「愛」[ i ]，指涉出於愛而行動──為了我愛的人，也為了我們所愛的社會、土地與環境；最深層則是「Impact」（影響力），詮釋「從i開始」不只希望促進永續發展，更是對世界產生的正向影響。
在某次採訪中，家樂福文教基金會蘇小真執行長表示，「消費者不需要很多種選擇，他只需要比較好的選擇。」於是，家樂福攜手相同理念的小農及供應商夥伴，一起推動健康飲食、友善生產、在地支持及負責任生產等永續轉型，將「從i開始」的概念具現為「營養食品、無添加物、有機商品、生態農業、在地創生、動物福利、永續漁業、永續發展、減少塑料、森林保育」10項類別分項，讓民眾具體看見「選擇的理由」。
除了更優質多元的選擇，家樂福也沒忘記消費者最在意的事情──價格。家樂福運用「規模經濟」的優勢，嚴格把關從食材誕生到製作的每個環節，努力降低「食物里程」，將繁複的供應鏈簡化再簡化，讓食物原料、製程都更加單純。當商品製程規格提高、生產普及，供應與消費的互動自然能夠取得平衡的價格，打造小農開心、環境放心、消費者安心的三贏局面。「從i開始」也從形而上的分類與概念，轉化為深具永續實踐意義的行動號召！
永續的路上，沒有人是局外人──和家樂福一起落實永續食物轉型！
「永續的路上，沒有人是局外人。」不只是看似聳動的標語，更是真真切切的事實。無論是多走一些路、還是多花一點錢，永續生活總是伴隨著付出；但當我們換個角度思考，消費不只是我們滿足生活需求的手段，如今更成為通往永續的途徑，我們有什麼理由不試著為自己所愛的人、為生活著的土地多付出一些、多努力一些呢？
畢竟，永續生活的重點並不是把一切有違永續的事物都視為敵人，而是我們應該更有意識的「選擇」對自己、也對環境友善的生活方式。改變永遠不嫌晚，現在就和家樂福一起加入永續行動，用消費發揮影響力吧！