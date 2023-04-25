能高安東軍縱走山難2死：領隊失溫、女教授高山症不治，登山圈熱議「山屋蓋不蓋」

近日發生一起登山遇難的事故，一行6人的登山隊伍於4月18相約前往能高安東軍縱走，碰上今年第一波強勁春雨，腳程較慢的華裔美籍葉姓女教授（56歲）和陳姓領隊（45歲）遇難，雖然有求救，然而領隊被找到時已罹難，今（25）日也尋獲女教授的遺體。本次事件在登山社團引發熱議，有人認為不管如何都不該分開行動，也有人質疑整個路線上山屋數量過少，發生狀況難以及時撤退，又無法避難。

「能高」指的是此山區最北邊的能高山；「安東軍」則是意味最南邊的安東軍山。此一段縱走路線有許多高山湖泊分佈， 也有草坡綿延，是中央山脈稜線上風景十分美麗的一段，稜線上高山湖泊眾多，是台灣高山稜線中，湖泊分布最密的區域，是高山縱走中十分受歡迎的路線。一般來說需要6天的時間，且沿途除了一開始的天池山莊之外都沒有山屋，需要紮營住宿。

事發經過為何？

這組登山隊伍共有6人，包含56歲華裔美籍葉姓女教授、同校美籍55歲女教授及其25歲在台教書的姪女，聘請陳姓嚮導做領隊，以及2名協作同行。18日自南投屯原登山口入山，原計畫24日從奧萬大出。其中2名美籍山友因腳程較快，走在前面，2名協作走在中間，而陳姓領隊與葉姓女教授則居後。

19日晚間，因山區氣候不佳，協作協助走在前面的2位山友決定就地在「台灣池」紮營，隔天原路折返撤退，然而前兩梯次的4人一直未見到陳、葉兩人；4月20日上午，協作和2位走的較快的山友離開台灣池，中午協作發現領隊於上午10點曾傳訊求救，稱2人還在大陸池附近，表示自己疑似失溫、葉女則有高山症情況，且兩人沒有帳篷，只有睡袋和行動糧。

協作先陪2人撤回天池山莊，再折返回去找陳姓領隊和葉女，並通報消防局請求救援，21日上午11點在大陸池營地附近，發現陳姓領隊遺體；由於山區下雨、起濃霧，搜救隊找尋困難，一直到25日才在陳姓領隊遺體被發現附近的邊坡下，也發現葉女教授的遺體。

《自由時報》報導，協助救援的高山協作人員「熊大」說，以前跟陳姓領隊搭配過十幾次帶團登山，陳姓領隊對安全的要求非常嚴格，只要山區情況不對就會要求撤回，所以也常被旅客投訴。這次發生這樣的事件，希望能詳細調查，不要有誤會。

陳姓領隊於19日上午時，曾於箭竹林避風等待腳程較慢的葉女；他並拍攝一段影片說明，選擇撤退不是因為天氣，原因一言難盡，事實上拍攝影片時沒下雨只有風大，他的衣服也是乾的，他表示下山後會把這次行程剪輯成影片，把實戰經驗分享給大家。

山難事件引發熱議，分開走、山屋蓋不蓋各有說法

這起山難事件在登山社群引發諸多討論，有山友指出，「才6個人就分開移動，而且墊後出事這梯，完全沒有帳篷，難道沒考慮到走散與迷路或出狀況的可能性嗎？」

玉山國家公園管理處對此山難也表示，每人的體能狀況不同，從事長距離、長天數登山活動時，速度落差愈來愈大，恐變成「名義上結伴，實質上獨攀」狀況，無論如何同團成員一定要結伴同行。

另外也有人在登山社團提出質疑，認為政府這兩年蓋了不少山屋，但是像能高安東軍這樣天數長距離遠的路線，又是位在中央山脈主稜上，天氣變化大一路幾乎都大草原地形，一旦遇到壞天氣就沒得躲；例如走到白石池萬里池了才要撤退，也並非一天就能撤出，假如裝備不夠或走失落隊就慘了，為何卻連一座山屋都不蓋。他也表示，現在「越級打怪」的人實在太多，有個可以遮風避雨的避難山屋還是有用。

不過同時也有不少人認為，山屋不是萬靈丹，應該要攜帶個人急難救助包和露宿袋。而且沒做足準備就越級打怪、遇到狀況判斷錯誤才是致命死穴，與其依賴山屋不如好好增進自己的能力，不然即使是簡單又有山屋的路線一樣會出事。更有人認為，山屋蓋了，大家可能認為路線難度下降，就會吸引更多準備更不足的人來，山難反而會增加。

失溫、高山症，醫生：身體出現某些症狀就別逞強

王士豪醫師昨天也在臉書上再次分享關於失溫的文章，文中他指出，在高山下雨時，病患淋濕時，失溫導致的意識改變，與高海拔腦水腫或嚴重高山症導致的意識改變，很難以分別，事實上，這兩者有可能同時出現、彼此加重。

失溫的定義，是一個人的核心體溫低於攝氏35度，按照失溫的分級，當一個人在風雨中持續前進卻沒有做防護或沒有尋找遮蔽，如果身體從開始顫抖，到35度到37度間會劇烈顫抖，低於35度則會顫抖減少，這時候不抖了，不代表他已經適應風雨，而是已開始步入失溫，一步步走向死亡。

這時候就必須要阻斷「傳導、對流、及蒸發」，包括尋找遮蔽，脫離濕冷的環境、移至溫暖處。除去潮濕的衣服、換上乾燥的衣服或乾燥的裝備。使用睡墊、乾報紙、睡袋、大背包、露宿袋、塑膠袋、同伴來阻絕寒冷。也要適時給予補充食物及飲水，提供身體能量來維持顫抖反應。

王士豪也提醒，如果沒有脫離寒冷的環境、沒有做適當的處置，失溫絕不可能自己好。失溫的病人，在沒有脫離寒冷的環境、沒有處置時，三小時內就有可能會死亡。

對於這起2死的山難，玉山國家公園管理處表示，今年的天氣迥異於往常，除了缺水旱象，玉山主峰也創下80年來最晚降雪紀錄，呼籲山友高山氣溫比平地低10幾度，加上水氣影響，氣候極不穩定，請登山民眾務必做好防寒、防潮準備，降低失溫、高山症機率，若遇緊急狀況時須審慎面對，拿出撤退的勇氣，以避免憾事發生。