抗衡美國在東南亞影響力，中國將與新加坡舉行聯合海上軍演

我們想讓你知道的是
中國和新加坡最快在本週將舉行聯合軍事演習。中國國防部周一在網站上的一個聲明中說，中國海軍將部署「玉林號」導彈護衛艦和「赤壁號」獵掃雷艦參加這一聯合海上演習。 「中新合作-2023」海上聯合演習4月下旬開始至5月上旬結束。
隨著北京加深同東南亞的防衛及安全關係，中國和新加坡最快這個星期將舉行一次聯合軍事演習。這是雙方自2021年以來第一次。
據《路透社》報導，中國國防部周一在網站上的一個聲明中說，中國海軍將部署「玉林號」導彈護衛艦和「赤壁號」獵掃雷艦參加這一聯合海上演習。 「中新合作-2023」海上聯合演習4月下旬開始至5月上旬結束。不過，聲明沒有公佈雙方聯合演習的具體地點。
兩年前，中國和新加坡在南中國海最南端的國際海域舉行了一次軍事演習。此前，兩國升級了2019年雙邊防衛協定，包括進行兩國海陸空軍之間更大規模的演習。
（中國國家主席習近平今年3月31日在國家大會堂與新加坡總理李顯龍會面）
中國與新加坡之間加深軍事合作，正值南海緊張關係因中國在這一地區的不斷軍事化而加劇之際。對南海沒有主權聲索的西方國家，包括美國等國的海軍，為了維護在這一具有戰略意義的國際海域的自由航行權利，近年加強了在南海的艦機航行。
西方國家海軍的自由航行行動引起了宣稱對幾乎整個南海擁有主權的中國的憤怒。除中國外，菲律賓、越南、馬來西亞、汶萊和台灣也都宣稱對南海部分島礁擁有主權。
美國在東南亞地區也有著強勁的同盟關係。去年8月，美國軍方與印尼舉行了一場規模擴大的「超級神鷹之盾」（Super Garuda Shield）的年度演習，澳洲、新加坡以及日本的部隊也首次加入這次至少有4000名軍人的軍演。
在大約同一時間，中國派遣多架戰鬥轟炸機前往泰國參加代號為「鷹擊2022」的聯合軍軍演習。兩國都表示，這場在靠近寮國邊界的泰國東北部舉行的演習是防禦性質的。
去年夏天的這些演習發生在台海緊張昇高的背景之下。此前，美國國會眾議院時任議長佩洛西（Nancy Pelosi）8月初訪問了民主自治的台灣，引發中國軍方在台灣周邊海空域連續多日舉行大規模的封鎖和實彈演習，解放軍發射的幾枚彈道導彈還曾飛越了台北的上空。
報導表示，中國增加與東南亞的軍事往來，被廣泛認為是為了在未來幾年挑戰美國對新加坡、印尼等國家形成的影響力。
本文經美國之音授權刊登，原文見：中國新加坡將舉行聯合海上軍演 抗衡美在東南亞影響力
延伸閱讀
- 「我不是北京耳語者」新加坡總理李顯龍訪美，強調拒美中脫鉤
- 中共二十大後與東協互動關係：對中國而言，東南亞在政經戰略上都存在無比重要的價值
- 中國對東南亞展開「榴槤外交」，學者分析：對抗美國影響力，經濟脅迫效果有限
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
Tags：
搶先直擊友達光電在 Touch Taiwan 2023 兩大亮點：智慧座艙、家庭劇院，打造沉浸式視覺體驗
我們想讓你知道的是
每年 Touch Taiwan（智慧顯示展覽會）可說是顯示器產業的一大盛事，今年友達光電（以下稱友達）在 Touch Taiwan 透過高低層次搭配幾何造型，將 ALED 箱體造型融入其中。關鍵特務搶先帶大家一探究竟，今年友達在 Touch Taiwan 將端出哪些吸睛的應用？
亮點一：智慧座艙 打造車子成為第三生活空間
自動駕駛技術逐漸成熟加上車聯網普及，汽車已成為每個人在住家、辦公室之外的「第三空間」。人和車要更多的互動，當然就需有「顯示器」作為人機互動的關鍵載體，這次友達把一整台車的座艙直接搬到TouchTaiwan現場，讓參觀者體驗全新顯示器科技，感受在車艙內享有工作、娛樂、生活等應用。
首先來到駕駛座，映入眼簾的是搭載A柱到A柱的55吋超大型曲面顯示器的FIDMPlus一體化方案。搭配友達AmLED顯示技術，具備高解析、高亮度、廣色域、高對比、低耗能、耐候度高、強光下可視性高等功能，不論何時都能給駕駛最清晰的行車資訊。
除了超大型曲面顯示器外，更搭配了隱藏式彩色鏡頭及感測器，一來可針對駕駛臉部做身份識別，直接呈現個人化模式，像是個人會議行事曆、提醒待辦事項、進行視訊會議等；二來，鏡頭可偵測駕駛操駕狀態，如果疲勞打瞌睡或視線有分心，就能以圖示、聲音發出提醒。也因為有環境光感測器偵測光線強度，顯示器會自動調整亮度，符合駕駛接收資訊的最佳狀態。
另外，若副駕乘客在看影片時小心睡著時，IR感測器也能偵測乘客的眼睛闔上，系統就會自動關閉顯示器暫停播放，達到省電效果。不過副駕乘客看影片時，可能會導致分散駕駛注意力，因此副駕位置有主動式防窺顯示器，從駕駛角度是看不到副駕的內容的，駕駛更能專心開車。此外，副座還有另一個別稱「女王座」，可以觸控螢幕點選顯示器購物，並透過多屏共享連動技術，直接將購物車內容傳送給駕駛座進行結帳買單。
而後方乘客座，因為不用特別關注交通情況，對於玩遊戲或是視訊會議的需求，都能在後座的顯示器完成。本次展出的駕駛後座顯示器有另一項特色，13.5吋BlendedMicroLED顯示器塗上特殊光學薄膜，顯示器與後頭枕融為一體，當顯示器關閉時可以融入於原本座椅材質，不會破壞車裝既又保留高質感空間。
亮點二：家用娛樂 從劇院到電競感受顯示器的多元應用
離開智慧車艙回到家中，想要看一部電影紓壓，如果有一套家庭劇院產品，就能享有媲美電影院大畫面的娛樂饗宴。這次友達在TouchTaiwan展示163吋ALED旗艦級高畫質屏幕，特別製作數支精彩的技術與人文主題影片，讓現場觀眾深入了解ALED的技術優勢。觀賞過程彷彿親臨現場，置身於畫面中的絕美世界之中，再搭配多達16聲道的立體環繞音效，營造出絕佳的沉浸感。
優秀的聲光效果，來自於集結友達各種先進顯示科技的ALED其無縫拼接、可無限延伸的特性，能滿足弧形、L型、球形、甚至不規則角度等需求，呈現最準確的色彩與對比。
另外，友達獨家的A.R.T.–先進抗反光技術，能抵抗環境光的影響又擁有現代人青睞的護眼顯示功能。不僅把容易對眼睛造成負擔的反光、眩光與藍光抑制到最低，更藉由特殊表面結構，大幅降低外部光線照映到顯示器表面的反射光。等於在家看劇就算在白天有陽光射入的狀態，也不用擔心反光看不到影像，並大幅增加影像暗部層次與明暗對比。
最後一站來到電競遊戲區，友達持續帶領全球玩家往前走，今年TouchTaiwan展出的全系列電競專用顯示器，運用友達獨家AmLED、先進抗反光A.R.T.等技術，滿足各類電競愛好者的需求，為全球玩家提供極致的遊戲享受。
本次TouchTaiwan展會當中，特別挑選其中有兩款產品來介紹。第一支是24”FHD540Hz，透過影像的極高刷新率以及不殘影的訴求，幫助電競選手順利取得比賽勝利，可說是專為電競選手量身訂做的顯示器。
第二支曲面電競MNT是49吋的32：9寬螢幕，特別適合熱衷玩即時戰略遊戲的玩家。因為R1000曲面包覆加上5K解析度、360Hz高頻率，各種高規格再強化遊戲的沉浸感。另外，這款產品還有一個特色是畫面對比表現高、層次分明，即使是遊戲的暗態場景也能清楚顯示。
從TouchTaiwan看見友達展示的一系列產品，可發現顯示器的發展一日千里，不再是單向顯示資訊的媒介，而是在不同場景能達成雙向互動的載具。究竟顯示器還能撼動哪些產業運作模式，或是從日常生活帶給使用者「wow」的驚呼，友達雙軸轉型GoPremium打造高附加價值的顯示器，推進顯示器不斷進化升級，讓我們拭目以待！
▼參觀資訊▼
友達|TouchTaiwan2023
4/19(三)-4/21(五)台北南港展覽館1館4F|M1020
拜訪網站了解更多>>https://www.auo2023touchtw.com.tw/