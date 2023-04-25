2023/04/25,
印太

抗衡美國在東南亞影響力，中國將與新加坡舉行聯合海上軍演

抗衡美國在東南亞影響力，中國將與新加坡舉行聯合海上軍演
中國國家主席習近平今年3月31日在國家大會堂與新加坡總理李顯龍會面。Photo Credit：李顯龍

我們想讓你知道的是

中國和新加坡最快在本週將舉行聯合軍事演習。中國國防部周一在網站上的一個聲明中說，中國海軍將部署「玉林號」導彈護衛艦和「赤壁號」獵掃雷艦參加這一聯合海上演習。 「中新合作-2023」海上聯合演習4月下旬開始至5月上旬結束。

隨著北京加深同東南亞的防衛及安全關係，中國和新加坡最快這個星期將舉行一次聯合軍事演習。這是雙方自2021年以來第一次。

據《路透社》報導，中國國防部周一在網站上的一個聲明中說，中國海軍將部署「玉林號」導彈護衛艦和「赤壁號」獵掃雷艦參加這一聯合海上演習。 「中新合作-2023」海上聯合演習4月下旬開始至5月上旬結束。不過，聲明沒有公佈雙方聯合演習的具體地點。

兩年前，中國和新加坡在南中國海最南端的國際海域舉行了一次軍事演習。此前，兩國升級了2019年雙邊防衛協定，包括進行兩國海陸空軍之間更大規模的演習。

（中國國家主席習近平今年3月31日在國家大會堂與新加坡總理李顯龍會面）

中國與新加坡之間加深軍事合作，正值南海緊張關係因中國在這一地區的不斷軍事化而加劇之際。對南海沒有主權聲索的西方國家，包括美國等國的海軍，為了維護在這一具有戰略意義的國際海域的自由航行權利，近年加強了在南海的艦機航行。

西方國家海軍的自由航行行動引起了宣稱對幾乎整個南海擁有主權的中國的憤怒。除中國外，菲律賓、越南、馬來西亞、汶萊和台灣也都宣稱對南海部分島礁擁有主權。

美國在東南亞地區也有著強勁的同盟關係。去年8月，美國軍方與印尼舉行了一場規模擴大的「超級神鷹之盾」（Super Garuda Shield）的年度演習，澳洲、新加坡以及日本的部隊也首次加入這次至少有4000名軍人的軍演。

在大約同一時間，中國派遣多架戰鬥轟炸機前往泰國參加代號為「鷹擊2022」的聯合軍軍演習。兩國都表示，這場在靠近寮國邊界的泰國東北部舉行的演習是防禦性質的。

去年夏天的這些演習發生在台海緊張昇高的背景之下。此前，美國國會眾議院時任議長佩洛西（Nancy Pelosi）8月初訪問了民主自治的台灣，引發中國軍方在台灣周邊海空域連續多日舉行大規模的封鎖和實彈演習，解放軍發射的幾枚彈道導彈還曾飛越了台北的上空。

報導表示，中國增加與東南亞的軍事往來，被廣泛認為是為了在未來幾年挑戰美國對新加坡、印尼等國家形成的影響力。

本文經美國之音授權刊登，原文見：中國新加坡將舉行聯合海上軍演 抗衡美在東南亞影響力

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。