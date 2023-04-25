抗衡美國在東南亞影響力，中國將與新加坡舉行聯合海上軍演

隨著北京加深同東南亞的防衛及安全關係，中國和新加坡最快這個星期將舉行一次聯合軍事演習。這是雙方自2021年以來第一次。

據《路透社》報導，中國國防部周一在網站上的一個聲明中說，中國海軍將部署「玉林號」導彈護衛艦和「赤壁號」獵掃雷艦參加這一聯合海上演習。 「中新合作-2023」海上聯合演習4月下旬開始至5月上旬結束。不過，聲明沒有公佈雙方聯合演習的具體地點。

兩年前，中國和新加坡在南中國海最南端的國際海域舉行了一次軍事演習。此前，兩國升級了2019年雙邊防衛協定，包括進行兩國海陸空軍之間更大規模的演習。

（中國國家主席習近平今年3月31日在國家大會堂與新加坡總理李顯龍會面）

中國與新加坡之間加深軍事合作，正值南海緊張關係因中國在這一地區的不斷軍事化而加劇之際。對南海沒有主權聲索的西方國家，包括美國等國的海軍，為了維護在這一具有戰略意義的國際海域的自由航行權利，近年加強了在南海的艦機航行。

西方國家海軍的自由航行行動引起了宣稱對幾乎整個南海擁有主權的中國的憤怒。除中國外，菲律賓、越南、馬來西亞、汶萊和台灣也都宣稱對南海部分島礁擁有主權。

美國在東南亞地區也有著強勁的同盟關係。去年8月，美國軍方與印尼舉行了一場規模擴大的「超級神鷹之盾」（Super Garuda Shield）的年度演習，澳洲、新加坡以及日本的部隊也首次加入這次至少有4000名軍人的軍演。

在大約同一時間，中國派遣多架戰鬥轟炸機前往泰國參加代號為「鷹擊2022」的聯合軍軍演習。兩國都表示，這場在靠近寮國邊界的泰國東北部舉行的演習是防禦性質的。

去年夏天的這些演習發生在台海緊張昇高的背景之下。此前，美國國會眾議院時任議長佩洛西（Nancy Pelosi）8月初訪問了民主自治的台灣，引發中國軍方在台灣周邊海空域連續多日舉行大規模的封鎖和實彈演習，解放軍發射的幾枚彈道導彈還曾飛越了台北的上空。

報導表示，中國增加與東南亞的軍事往來，被廣泛認為是為了在未來幾年挑戰美國對新加坡、印尼等國家形成的影響力。

本文經美國之音授權刊登，原文見：中國新加坡將舉行聯合海上軍演 抗衡美在東南亞影響力

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒