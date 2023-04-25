瑞典智庫SIPRI：2022年全球軍費飆升至2.24兆美元，歐洲國防開支創冷戰以來新高

文：張瑞邦（Tucker Chang）

瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（以下簡稱SIPRI）於2023年4月24日公布世界軍事費用支出報告，調查結果顯示，去（2022）年全球軍事預算開支實質增長3.7％，總軍事支出已創2.24兆美元（約新台幣67.71兆元／約港幣17.52兆元）新高，且全球軍費開支連續8年增加，歐洲的軍事支出更激增13％，是近30年來最大增幅。

根據該智庫的數據指出，全球前三大軍事支出國分別為美國、中國以及俄羅斯，3國的加總佔世界軍費總開支的56％。美國當前仍為全世界最大軍費支出國，去年該國的總軍事費用來到8770億美元，較2021年略增0.7％，並佔全球總額約39％，更是世界第二大軍費支出國中國的3倍。

SIPRI也強調，若非美國通貨膨脹率來到自1981年以來的最高點，美國2022年的軍事預算實質增加率預計還會更高。

至於中國當前仍是全球次大軍事費用支出國，2022年的軍事開支高達2920億美元，雖遠不及美國的8770億美元，但增長率卻高於美國，較2021年增長4.2％，這也是北京當局連續28年維持軍事費用增長的態勢。

為何全球軍事費用支出遽增？

卡達《半島電視台》（Aljazeera）轉述該智庫軍費開支暨武器產製專案資深研究員田楠（Nan Tian）博士的說法表示，近年來世界各國軍事費用支出不斷飆升，彰顯人們生活在越來越不安全的環境中。田楠博士稱：「各國當前都在增強自己的軍事實力，以此應對日趨惡化的安全環境，且多數國家也認為國際間的衝突情形，短期內將難以改善。」

田楠也指出，各國積極厚植軍事力量與俄羅斯入侵烏克蘭存在直接關係，就算俄羅斯目前沒有侵略烏克蘭以外的國家，但為應對克里姆林宮的潛在威脅，眾多當局首腦還是盡可能地增加自身的軍事開支，尤其歐洲諸國更是如此。