路過雞肉店，只是為了聞一下雞肉的味道——那些全球通膨危機下的極端脆弱人群

梅塞雷特．阿迪斯（Meseret Addis）的聲音低沉顫抖，83歲的她大部分時間都躺在床上。

她深吸了一口氣，放上了鼻導管，以便呼吸更多的氧氣。

「我不想受罪，我不想饑寒交迫。」她說。

在衣索比亞首都亞的阿迪斯阿貝巴，阿迪斯和三個孫子共用一個小房間。她的女兒死於糖尿病，她也是一個寡婦。

孩子們在學校吃早餐和午餐，所以阿迪斯省下她能買得起的一點食物做晚餐。她一天只吃一頓飯，而且不是每天都吃。

「我們只是吃Qolo（一種傳統的烤穀物混合物），喝水，然後睡覺。如果連這一點都沒有，我們也無能為力。」

她的故事並非個案。

「他們是不可見的」

BBC採訪了世界各地的老年人，了解全球通貨膨脹危機的影響。

他們的故事揭示了極端脆弱人群是如何依賴慈善機構的幫助，以及為滿足他們基本需求，我們所面臨的挑戰。

「關於老年人的數據完全缺失。」聯合國老年人人權問題獨立專家克勞迪婭．馬勒（Claudia Mahler）告訴BBC。

「當涉及到支持系統時，他們被拋在後面，因為他們不可見。」她說，更多發聲團體將他們排除。

一項由國際機構資助的慈善網絡助老會（HelpAge）對10個國家進行的最新研究顯示，老年人正在採取「極端措施來生存」，從走上乞討之路到放棄醫護治療。

Photo Credit: Beka Atoma / BBC News 梅塞雷特．阿迪斯

「你看我病了，我在床上，如果得不到支持，我只能等死。」阿迪斯說，她在冰冷的臥室裡蓋上毯子。

在4000多公里外黎巴嫩首都貝魯特，躺在床上的愛麗絲．喬巴尼安（Alice Chobanian）面臨類似的絕望。

「我不想談論我試圖自殺的次數。」67歲的她說。

專家表示，這場危機對老年人的心理健康影響是嚴重的。

「憂鬱並未被視作憂鬱，它們只是被視為『與年齡有關的東西』，『不那麼嚴重』的東西，但這是一個完全被忽視的大問題。」馬勒說。

喬巴尼安在黎巴嫩首都的小臥室裡總共住著10個人，包括兩個最近離婚的女兒和她們的8個孩子。

她說，自2020年以來，她們的經濟狀況一直在惡化，「事情從未像現在這樣艱難」。

一系列重疊的危機

聯合國世界糧食計劃署表示，面臨嚴重糧食不安全的人數從2019年的1.35億，增加到2022年的3.45億。

除了COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）和氣候變化之外，俄羅斯於2022年2月入侵烏克蘭，導致全球食品、能源和藥品供應鏈中斷，通貨膨脹飆升。

黎巴嫩在這場戰爭之前就已經陷入危機，去年食品通膨達到372.8％。

Photo Credit: Zakaria Jaber / BBC News 愛麗絲

「我的孫女們喜歡路過雞肉店，只是為了聞一下雞肉的味道。」喬巴尼安說。

「昨天他們說他們餓了，我什麼都沒有，他們說，『讓我們睡覺吧，希望我們能夢到雞。』」

喬巴尼安每月從女兒的看護工作中賺取20美元。

「在危機之前，我曾經賣過針織服裝。在這場危機中，沒人買任何東西。我賣的東西成了奢侈品，人們付不起錢了。」

老年婦女受到的打擊更大

專家說，像阿迪斯女士和喬巴尼安這樣的老年婦女「在這場危機中首當其衝」。

「當食物有限時，社會文化規範往往迫使女性第一個放棄吃飯。此外，由於現有社會不平等，女性賺取收入的能力較弱。」助老會（HelpAge）收入保障部門負責人鮑勃．巴巴賈尼安（Bob Babajanian）表示。

「這也轉化為特定的家庭內部現狀，女性對資源控制較少。」

婦女往往是孩子和親戚的主要照顧者。而且，當她們外出工作或從事非正式工作時，她們的收入往往低於男性。

馬勒表示：「我們經常談論男女之間的薪酬差距，但這也存在養老金和津貼差距。」

「如果婦女或女孩無法獲得良好的教育，她們將永遠無法獲得與男性同等的就業機會，這也會導致她們無法透過養老金或其他津貼獲得足夠的支持和援助。」

但老年男性也會面臨嚴峻的挑戰。

一天黃昏，齊奧丁．希爾吉（Ziauddin Khilji）坐在他位於巴基斯坦伊斯蘭堡的汽車工作室的台階上。他的妻子在接受了7年的透析治療後在上個月去世。

Photo Credit: Kiran Fatima / BBC News 齊奧丁．希爾吉

68歲時，他仍然需要工作，因為他沒有養老金。但他的大多數客戶在過去一年裡都消失了。

「曾經有一段時間，我們一整天都沒有空閒時間；現在，這是我一大早以來的第一份工作。」希爾吉指著滿是灰塵的機器說。

2023年2月，巴基斯坦的消費品價格出現了近50年來最大的同比漲幅。

他現在睡在工作室後面的折疊床墊上。但即使這樣也面臨著風險，因為上個月工作室租金翻了一倍多。

他妻子的醫療費用貸款也越來越貴，因為利率也在急劇上升。

「我是一名糖尿病患者，我有一個心臟支架，我的腎臟痛。但是我的藥現在很貴。有時候我就不吃了。當我負擔得起的時候，我就買。不然，我能怎麼做？」

Photo Credit: Beka Atoma / BBC News 梅塞雷特．阿迪斯

衣索比亞的阿迪斯也停止購買她肺部疾病所需的大部分重要藥物。

這些都印證了助老會的研究，該研究表明，價格上漲阻礙了老年人獲得醫療服務和藥品。

第一次用食物銀行

這場危機對老年人的影響超出了衣索比亞、黎巴嫩和巴基斯坦等發展中國家。在英國這個富裕的國家，影響也很明顯。

74歲的塔巴尼．西索爾（Thabani Sithole）是一名退休護士，住在倫敦南部。她不得不依靠一個叫做食物銀行的社區組織來獲得她所需要的食物。

Photo Credit: BBC News 塔巴尼．西索爾

「我從來沒有想過要用食物銀行，從來沒有，因為一切看起來都很好。憑著我僅有的一點積蓄，我想『為什麼這些人要用食物銀行？』」