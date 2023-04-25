盼韓日和解，尹錫悅：不接受拿百年前殖民統治的事，要求日本下跪道歉
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韓國總統辦公室提到，尹錫悅無法接受拿百年前事情對日本要求下跪道歉的論述，與1998年時任韓國總統金大中在日本國會發表談話時所提出的「因不到50年的不幸歷史否定長達1500年交流與合作史是愚蠢之舉」說法一脈相承。
盼韓日和解，尹錫悅：不接受拿百年前事要日本下跪
（中央社）韓國總統辦公室24日指出，總統尹錫悅接受《華盛頓郵報》（The Washington Post）專訪表示，拿百年前的事情對日本「要求下跪道歉」是令人無法接受的。
《韓聯社》報導，尹錫悅所說「百年前的事情」，指的是日本於1910年至1945年對韓國的殖民統治，日本在此期間犯下一連串暴行，例如讓韓國民眾擔任慰安婦及強迫勞動等行徑。
《華盛頓郵報》24日刊出報導，尹錫悅在90分鐘的專訪中詳細介紹韓國政府對於日本的決策。
尹錫悅受訪說道，韓國的安全問題迫在眉睫，因此與日本政府的合作刻不容緩，對此抱持消極態度的人永遠不會理解政府立場。
尹錫悅還說，歐洲曾經歷殘酷戰爭，但昔日的對手如今正攜手開創未來，這需要決斷力。
韓國總統辦公室也指出，韓日關係正常化刻不容緩，就像歐洲的戰爭當事國在戰後仍能為未來發展而合作一樣，改善韓日關係是兩國面向未來發展的必經之路。
總統辦公室更提到，尹錫悅無法接受拿百年前事情對日本要求下跪道歉的論述，與1998年時任韓國總統金大中在日本國會發表談話時所提出的「因不到50年的不幸歷史否定長達1500年交流與合作史是愚蠢之舉」說法一脈相承。
尹錫悅談台海為全球議題，白宮：拜登立場一致
即將抵美進行國是訪問的韓國總統尹錫悅日前說台海為全球議題。白宮表示，能預期未來幾天印太緊張情勢將是重要議題，也能預期美國總統拜登對兩岸緊張的處理立場非常一致。
尹錫悅即將抵達華府進行國是訪問，他預計在26日與拜登（Joe Biden）舉行會談，會後並將召開聯合記者會。
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）24日在華府外籍記者俱樂部向外媒簡報尹錫悅訪美行時，被問及對尹錫悅日前表示台灣議題是全球性議題的看法，以及拜登與尹錫悅會談是否會觸及台海議題。
柯比不願對尹錫悅的談話表達意見。談到台灣，他指出，可以預期在未來數天，印太緊張情勢將是重要議題，不只北韓，還有來自中國的一系列挑釁與脅迫性行為，特別是在南海與台灣海峽。
柯比指出，拜登將會一貫地清楚表明，沒有理由將這些緊張局勢轉變成任何形式的衝突。美國的一中政策不變，不支持台灣獨立的事實不變，美國將持續依循《台灣關係法》向台灣提供自我防衛能力的事實也不變。
他表示，尹錫悅可以預期拜登對兩岸緊張局勢的處理立場將「非常、非常一致」，與過往大同小異，不僅在拜登政府如此，過去政府也是如此。
尹錫悅18日接受《路透社》專訪時說道，台灣議題不單純是中國與台灣之間的問題，而是跟兩韓關係同樣影響國際社會的全球性議題。他並指台灣緊張情勢是因為試圖以武力改變現狀，韓國和國際社會堅決反對這樣的改變。
尹錫悅的這番說法引來中韓外交戰火。中國外交部批評「台灣問題不容他人置喙」，韓國外交部隨後發布聲明，認為中國外交部對他國元首發言的反應「是嚴重外交失禮」，令人質疑中國國格，同時召見中國駐韓國大使邢海明表達強烈抗議。
尹錫悅提台海，學者：強化對美關係穩個人威信
韓國總統尹錫悅日前受訪提及台海議題，北京跳腳指「內政不容置喙」。學者剖析，尹錫悅涉台發言除了強化對美關係外，也為穩定個人國內威信；後續對台有否實質助益則待觀察。
尹錫悅訪美前接受《路透社》專訪指出，台灣議題是跟兩韓關係同樣影響國際社會的全球性議題，目前的緊張情勢是意圖以武力改變現狀引起。中國外交部回應，「台灣問題純屬中國內政」，向韓國駐中大使鄭在浩提出嚴正交涉。
台灣大學政治學系教授張登及24日接受《中央社》採訪表示，尹錫悅涉台發言除了有強化對美關係、與美國總統拜登（Joe Biden）關係外，也有強化其個人國內威信用意；尹錫悅上任後國內民調不太穩定，他必須透過這樣的方式去穩內政。
他說，日本首相岸田文雄先前到訪正在戰事中的烏克蘭，也有這樣的意味，透過外交大動作去強化領導人國內威信。
張登及指出，台海議題是美國對於印太地區討論熱點，尹錫悅涉台言論加強其與美國關係外，這樣的表態也有機會去平衡美國晶片法案補貼措施對於韓國企業造成的不便處，換取這趟訪美在非公開場合討論相關彌補做法的空間。
他坦言，尹錫悅涉台發言表態較偏向口惠，由於其背後仍有個北韓問題，恐未能如西歐國家等國予以實質性對台關係提升，後續發展仍有待觀察。
台北醫學大學一般通識組教授兼通識教育中心副主任張國城告訴《中央社》，韓國作為亞洲區域國家，也意識到台海關係若是生波，將對區域安全構成強大威脅，這對韓國非常不利，所以一定要反映這個狀況；尹錫悅涉台言論一定程度的表達了其對於台灣的支持。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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