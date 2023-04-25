2023/04/25,
職場

資方不信遠端辦公效率，透過監控軟體「監督」變本加厲，員工「不爽」消極以對

資方不信遠端辦公效率，透過監控軟體「監督」變本加厲，員工「不爽」消極以對
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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短期派遣及人力資源企業「任仕達控股公司」（Randstad Holding NV）星馬地區總監達斯（Jaya Dass）認為，員工監控軟體怎看都是破壞信任和個人隱私，「如果出於想掌控而監控，確保員工乖乖坐在辦公桌前X小時⋯⋯那遠端工作就整個失去意義」。

（中央社）過去幾年遠端或居家工作因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情而興起，但職場上雇主透過監控軟體「監督」卻有變本加厲情況，員工「不爽」而消極以對，反更不利勞資信任與生產力。

美國CNBC新聞網報導，26歲的軟體工程師夏瑪（Arjun Sharma）一開始對公司筆電裡裝員工監控軟體Time Doctor並不怎麼在意。

他說：「我們會在早上9時簽到登入，就像上下班打卡一樣，頂多就是按下程式（Time Doctor）的開始鍵。我不曉得它追蹤了我多少東西，也沒怎麼放心上。」

直到經理在一對一面談拿出「生產力報告」後，夏瑪才覺得不對勁。

利用遠端辦公的夏瑪說：「就是有統計數字之類的，像有多少時間沒在工作。當我回答這是因為我提前完成工作後，他們就有點『你其實該再多做些其他事』的態度。」

上級管東管西的情況在職場並不罕見，但自疫情以來混合工作型態與居家辦公常態化，助長資方出現所謂「生產力偏執」。

CNBC指出，從傳統的實體辦公轉為混合型態後，85%的上司不大相信員工「生產力」不變，因而疫情以來職場對員工監控軟體需求暴增。據一份報告顯示，與2019年的月平均水準相比，2020年3月員工監控軟體的搜索量增長75%，相關需求在2021年和2022年依然熱絡。

法律事務所Seyfarth Shaw澳洲分所的合夥律師魏佛（Kathryn Weaver）說：「（監控員工）絕非新鮮事，從工業革命開始便有，工廠上下班打洞卡即是。但情況在過去幾年變本加厲⋯⋯大多是以確保職場安全與商務保密的名義為之。」

市面上大多數員工監控軟體現在都能讓使用者即時查看電腦「桌面」的所有內容，從鍵盤輸入、瀏覽情況、電郵、聊天app等不一而足。

維護上網權益的ExpressVPN公司一份報告發現，有近80%的雇主會用監控軟體追蹤員工的表現與他們的上網活動。

73%的經理級主管甚至會保留職員通話紀錄、電郵或簡訊，供評量職員表現之用。

Veriato是諸多員工監控軟體公司中的一個，他們的業績在疫情期間爆量。公司負責中東與亞太的地區銷售經理拉哈克里希南（Rejoy Radhakrishnan）表示，雇主其實大可以「正面方式」使用這類軟體，「像了解員工是否在另覓頭路，如此雇主就能知道員工可能有某些不滿，坦率與員工討論」。

但員工角度顯然不這麼看。ExpressVPN公司的研究顯示，得知自己被盯著時，員工在工時期間更感焦慮和壓力。去年一份研究也顯示監控員工恐得不償失，因為員工更會鑽漏洞摸魚打混，或刻意「慢慢做」。

以報導開頭那位夏瑪為例，他如今就「恨透筆電裡有監控軟體」。

夏瑪說：「這類軟體對生產力有某種幫助，實際卻會很弔詭。因為我就會更慢完成工作，好填滿工時。」

短期派遣及人力資源企業「任仕達控股公司」（Randstad Holding NV）星馬地區總監達斯（Jaya Dass）認為，員工監控軟體怎看都是破壞信任和個人隱私，「如果出於想掌控而監控，確保員工乖乖坐在辦公桌前X小時⋯⋯那遠端工作就整個失去意義」。

在多數情況，只要員工同意，裝這類監控並無違法。律師魏佛以歐盟的通用資料保護規則（GDPR）為例，稱只要事前通知並說明目的，通常就沒問題。

不過魏佛表示，這類監控說明常常埋在繁雜的合約條文裡，員工簽約時未必意識到已同意雇主這麼做，「監控條款通常都埋在一堆合約內容中間，未必然會有大大的紅色標註給你看」，以致勞資之間產生認知差距平添問題。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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