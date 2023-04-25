立委質疑土耳其台灣中心勸募案違法，衛福部調查中，裘振宇：非由協會發起公益勸募

立委質疑土耳其台灣中心勸募案違法，衛福部：調查中

（中央社）時代力量立委邱顯智昨（24）日表示，經過衛福部調查，已可認定2021年3月於貝殼放大公司經營的集資平台上架，並募到約新台幣1600多萬元的「土耳其台灣中心」勸募案，屬違法勸募。

不過，衛福部社會救助及社工司長蘇昭如告訴《中央社》記者，目前正在進行相關的資料收集、進行釐清，若有明確違規的部分，也會依公益勸募條例優先處理，要求負責人返還金額；現在相關程序還在進行中，會盡快完成。

邱顯智昨天在立法院召開「2021年土耳其台灣中心募資案違法事實明確，請貝殼放大與裘振宇還捐款人一個真相」記者會，提出相關質疑。

邱顯智指出，針對土耳其台灣中心募資案的爭議，前幾個月在網路及媒體上引起諸多關注，他持續關注，也就臉書上民眾公布的資料、「台灣－雷伊漢勒世界公民中心」發布的聲明稿內容等，邀集相關機關部會釐清，並請機關提供目前掌握的事證。

邱顯智指出，經過衛生福利部調查及基隆市政府、外交部等相關單位彙整資料並提出說明後，已可明確認定2021年3月於貝殼放大公司經營的集資平台上架，並募到約1600多萬元的「土耳其台灣中心」勸募案，屬於違法勸募，發起人應依法退還捐款，讓公益勸募回歸透明法治，才能讓台灣人的共善走得長久。

邱顯智說明，2021年3月於貝殼放大公司募資網站上架的土耳其台灣中心募資案，並未向縣市政府申請勸募許可，未取得勸募字號就逕行募款，已經明顯違法，且募資網站上的發起人「國際人道建築與教育協會」，當時還未完成立案程序，根本不具備合法勸募發起人的資格。

土耳其台灣中心募資惹議，裘振宇：非由協會發起公益勸募

（中央社）土耳其台灣中心執行長裘振宇昨天發聲明表示，2021年3月透過貝殼放大公司發起土耳其台灣中心集資計畫，並非由國際人道建築與教育協會發起，不是公益勸募，協會未涉及違法募款。

時代力量立委邱顯智昨天召開記者會表示，2021年3月於貝殼放大公司經營的集資平台上架，並募到約新台幣1600多萬元的「土耳其台灣中心」勸募案，並未向縣市政府申請勸募許可，未取得勸募字號就逕行募款，且募資網站上的發起人「國際人道建築與教育協會」當時還未完成立案，不具合法勸募發起人資格，屬違法勸募。

國際人道建築與教育協會理事長暨土耳其台灣中心執行長裘振宇昨天晚間透過「台灣雷伊漢勒世界公民中心」臉書（FACEBOOK）粉絲專頁發聲明表示，土耳其台灣中心2020年成立，為支應營運，2021年3月8日透過貝殼放大發起「土耳其台灣中心集資計畫」，當時國際人道建築與教育協會尚未成立，自然尚未進行公益勸募。

裘振宇指出，2021年3月30日「土耳其台灣中心協會」成立，後與駐土耳其代表處、土耳其雷伊漢勒市政府、台灣中心、及台灣中心協會簽署4方備忘錄，其中明訂2021年3月8日發起的集資為台灣中心經費來源之一。

裘振宇說，2021年5月9日國際人道建築與教育協會成立後，曾引發募款爭議，2021年9月11日協會初始會址所在地的基隆市政府即發函澄清，協會並非前述集資計畫發起人、主辦方或執行單位，因此並無涉及違法募款情事。

至於匯款人裘振宇個人帳戶，裘振宇說明，2021年7月26日貝殼放大與土耳其雷伊漢勒市政府簽訂補充契約，款項交由裘振宇全權處理，但2021年12月貝殼放大要匯款至海外時，土耳其已遭法務部調查局列為未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區，因此2021年12月至2022月7月，有5筆款項匯入裘振宇個人帳戶，全數支付台灣中心營運費用。

裘振宇表示，土耳其台灣中心為土台兩國共同支持，並由台灣人全權管理的少見國際救援組織；未來仍將持續定期公布捐款名錄，並接受第三方會計單位稽核，以昭公信。

對於此案，衛福部社會救助及社工司稍早表示，目前正在進行相關的資料收集、進行釐清，若有明確違規的部分，也會依公益勸募條例優先處理，要求負責人返還金額；現在相關程序還在進行中，會盡快完成。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航