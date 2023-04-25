立委質疑土耳其台灣中心勸募案違法，衛福部調查中，裘振宇：非由協會發起公益勸募
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邱顯智說明，2021年3月於貝殼放大公司募資網站上架的土耳其台灣中心募資案，並未向縣市政府申請勸募許可，未取得勸募字號就逕行募款，已經明顯違法。土耳其台灣中心執行長裘振宇昨天發聲明表示，2021年3月透過貝殼放大公司發起土耳其台灣中心集資計畫，並非由國際人道建築與教育協會發起，不是公益勸募。
立委質疑土耳其台灣中心勸募案違法，衛福部：調查中
（中央社）時代力量立委邱顯智昨（24）日表示，經過衛福部調查，已可認定2021年3月於貝殼放大公司經營的集資平台上架，並募到約新台幣1600多萬元的「土耳其台灣中心」勸募案，屬違法勸募。
不過，衛福部社會救助及社工司長蘇昭如告訴《中央社》記者，目前正在進行相關的資料收集、進行釐清，若有明確違規的部分，也會依公益勸募條例優先處理，要求負責人返還金額；現在相關程序還在進行中，會盡快完成。
邱顯智昨天在立法院召開「2021年土耳其台灣中心募資案違法事實明確，請貝殼放大與裘振宇還捐款人一個真相」記者會，提出相關質疑。
邱顯智指出，針對土耳其台灣中心募資案的爭議，前幾個月在網路及媒體上引起諸多關注，他持續關注，也就臉書上民眾公布的資料、「台灣－雷伊漢勒世界公民中心」發布的聲明稿內容等，邀集相關機關部會釐清，並請機關提供目前掌握的事證。
邱顯智指出，經過衛生福利部調查及基隆市政府、外交部等相關單位彙整資料並提出說明後，已可明確認定2021年3月於貝殼放大公司經營的集資平台上架，並募到約1600多萬元的「土耳其台灣中心」勸募案，屬於違法勸募，發起人應依法退還捐款，讓公益勸募回歸透明法治，才能讓台灣人的共善走得長久。
邱顯智說明，2021年3月於貝殼放大公司募資網站上架的土耳其台灣中心募資案，並未向縣市政府申請勸募許可，未取得勸募字號就逕行募款，已經明顯違法，且募資網站上的發起人「國際人道建築與教育協會」，當時還未完成立案程序，根本不具備合法勸募發起人的資格。
土耳其台灣中心募資惹議，裘振宇：非由協會發起公益勸募
（中央社）土耳其台灣中心執行長裘振宇昨天發聲明表示，2021年3月透過貝殼放大公司發起土耳其台灣中心集資計畫，並非由國際人道建築與教育協會發起，不是公益勸募，協會未涉及違法募款。
時代力量立委邱顯智昨天召開記者會表示，2021年3月於貝殼放大公司經營的集資平台上架，並募到約新台幣1600多萬元的「土耳其台灣中心」勸募案，並未向縣市政府申請勸募許可，未取得勸募字號就逕行募款，且募資網站上的發起人「國際人道建築與教育協會」當時還未完成立案，不具合法勸募發起人資格，屬違法勸募。
國際人道建築與教育協會理事長暨土耳其台灣中心執行長裘振宇昨天晚間透過「台灣雷伊漢勒世界公民中心」臉書（FACEBOOK）粉絲專頁發聲明表示，土耳其台灣中心2020年成立，為支應營運，2021年3月8日透過貝殼放大發起「土耳其台灣中心集資計畫」，當時國際人道建築與教育協會尚未成立，自然尚未進行公益勸募。
裘振宇指出，2021年3月30日「土耳其台灣中心協會」成立，後與駐土耳其代表處、土耳其雷伊漢勒市政府、台灣中心、及台灣中心協會簽署4方備忘錄，其中明訂2021年3月8日發起的集資為台灣中心經費來源之一。
裘振宇說，2021年5月9日國際人道建築與教育協會成立後，曾引發募款爭議，2021年9月11日協會初始會址所在地的基隆市政府即發函澄清，協會並非前述集資計畫發起人、主辦方或執行單位，因此並無涉及違法募款情事。
至於匯款人裘振宇個人帳戶，裘振宇說明，2021年7月26日貝殼放大與土耳其雷伊漢勒市政府簽訂補充契約，款項交由裘振宇全權處理，但2021年12月貝殼放大要匯款至海外時，土耳其已遭法務部調查局列為未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區，因此2021年12月至2022月7月，有5筆款項匯入裘振宇個人帳戶，全數支付台灣中心營運費用。
裘振宇表示，土耳其台灣中心為土台兩國共同支持，並由台灣人全權管理的少見國際救援組織；未來仍將持續定期公布捐款名錄，並接受第三方會計單位稽核，以昭公信。
對於此案，衛福部社會救助及社工司稍早表示，目前正在進行相關的資料收集、進行釐清，若有明確違規的部分，也會依公益勸募條例優先處理，要求負責人返還金額；現在相關程序還在進行中，會盡快完成。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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AI助攻心佔率！解密中國信託銀行培養AI科技軍火庫，瞄準顧客實現精準個人化服務
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中國信託打造以數位轉型導向的「科技軍火庫」，成員兼具科技及金融背景，組成人工智慧研發、IT及商業分析與規劃團隊。究竟，中信銀行是如何培養出這支具有國際級戰力的AI大隊？
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中信銀行聚焦兩大AI戰略
組織要從零開始培養一支極具戰力的AI軍團，擬定事半功倍的計畫最是上策。中信銀行透過奠基競爭力護城河；廣納科技、金融及IT人才；並且找到對的攻擊點快速在AI服務稱王，在去年獲得《Global Finance》頒發的「全球傑出金融創新實驗室」。
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AI要實際落地，往往最需跨界人才的互動，因此中信銀行讓第一線接觸顧客的金融部門提出想法，借助他們長期累積的領域知識（Domain Knowledge），搭配IT好手一起幫助數據科學家開闢路徑。在理解彼此語言及共識之下，進而挖掘出龐雜數據礦中的金子，給予資料模型最適切的指令。
最後是找到市場迫切的痛點，藉此優化服務品質提升品牌心佔率。中信銀行聚焦兩大戰略，也就是「投其所好」及「無所不在」，環繞於顧客體驗的本質，設想顧客在線上、線下與中信銀行的各種接觸情境，給予深度及廣度兼具的服務。也是在這兩大戰略之下，中信銀行先後創造兩個知名的AI服務。
提供消費者適合的優惠券，「猜你喜歡」個人化推薦展現萬中選一
現代人使用信用卡已習以為常，但要刷哪張卡搭配哪個優惠券讓效益最大，則是許多消費者最在意的事。為了維持信用卡的黏著度，並且確保合作商家的優惠/酷碰券在發送前，能掌握「要準備多少張？用什麼通路發送？主力客群瞄準誰？」這就是AI能幫上忙的切入點。
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透過主動推薦，讓顧客使用優惠券的意願更提升，也能幫助業務部門擴展更多異業商家，願意跟我們合作，創造消費者、商家、中信的三贏局面。確實，透過AI預測領券的誘因，也讓顧客養成使用中信銀行網銀的習慣，無形中還有助曝光理財、投資相關方案，擴大更多金融產品的銷售。
小細節大學問，AI幫助刷卡通知每月少掉3.5萬通來電數
刷完信用卡之後，網銀APP通常會跳出通知，或是每月電子訂單能查詢每筆刷卡紀錄。然而消費者最常遇到這類情境，例如用信用卡付款Uber Eats，但刷卡通知明細僅顯示優食台灣股份有限公司，日後容易造成卡友誤以為信用卡被盜刷，還要額外撥打客服電話查詢。
以中信銀行為例，旗下約有520萬戶信用卡、金融卡客戶，每年累積4.2億筆刷卡數，統計發現，信用卡刷卡後的消費通知明細內容僅3成比例讓客戶直覺理解，因此每月固定有3.5萬通的疑慮來電，造成客服人力浪費也形成消費者不便。於是，AI使力的契機便是透過大數據進行比對，歸類出大眾易理解又直白的商店別名，將別名加註到刷卡消費通知，自然就能減少卡友的疑慮。
中信銀行透過NLP深度學習、文本聚類、文本和時間序列特徵工程，幫助編譯和整理大量的歷史刷卡數據。接著開發出商店分類的AI算法，讓系統把既有資料與外部數據的慣用語進行比對，匹配出消費者一眼就能看懂的關鍵字。
這項工程讓原本僅有3成客戶可以直覺理解刷卡消費通知明細內容的比例大幅提升到9成，例如優食台灣股份有限公司附加Uber Eats名稱、睿能創意營銷股份有限公司附加Gogoro品牌名，也讓卡友對每筆消費訂單一目瞭然，因此每月疑慮電話減少4成，相當於減少1萬多通的消費者來電數。另一方面，這部分的AI自動化流程應用，也讓中信銀行獲得2項發明、5項新型專利核准，證明相關技術的獨特性。
追求AI運算「效度」，仍需以人為本「溫度」
從近期AI火熱程度，不難預測未來電腦輔助人腦的人機協作比例將大幅提升。不過科技一日千里的速度之下，中信銀行仍強調不能忘記「以人為本」的精神，也就是追求AI算力效能之際，也不能忽視有溫度的互動。
可以想見，未來AI能洞察龐雜資料，但仍需要資料科學家、金融專家協力洞悉人性。科技可以讓金融服務更無遠弗屆，想要持續鞏固顧客心佔率，中信銀行會持續朝「服務的本質仍要以人出發」方向努力！