澳洲布局印太迎來二戰後最大規模國防調整；澳中經貿回溫，雙方關係仍「回不去了」

澳洲二戰來最大規模國防調整，優先發展長程打擊

（中央社）24日發布的「國防戰略檢討」報告，建議澳洲進行第二次世界大戰以來最大規模的國防策略調整，將長程精準打擊，國內生產導引武器及外交列為優先事項。

《路透社》報導，這份報告說，美國不再是「印太地區的單極領導者」，美中之間的激烈競爭正在定義這個地區，而強權競爭「有可能引發衝突」。

報告指出，澳洲北部基地將成為嚇阻對手、保護貿易路線和通訊的重點。

報告還說，中國正進行自第二次世界大戰以來最大規模的軍事建設，並在澳洲鄰近地區進行戰略競爭。

這份機密報告的公開版本說，澳洲必須「避免我們作為一個國家當前面臨的最高等級戰略風險，也就是區域內可能發生重大衝突。」

報告說，在這個「飛彈時代」，對澳洲的軍事威脅並不需要入侵。澳洲將與美國更加密切合作，包括增加雙邊軍事計畫以及接受更多美軍輪流進駐，其中包括潛艦。

報告同時提到，澳洲還必須加強與太平洋和東南亞國家的往來。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）說，這份報告的結果「將強化我們的國家安全，並確保我們對未來挑戰做好準備。」

澳洲國防經費將在今後10年增加，但未來4年將穩定保持在190億澳元（約新台幣3890億元），其中78億澳元是從已取消的計畫轉移。

澳中經貿看似回溫，雙方關係仍「回不去了」

澳洲政府官員、商業團體相繼走訪中國，澳中關係看似回暖。但專家說，工黨對中政策緩和，雙方經貿恢復往來，彼此關係仍「回不去了」，國際局勢、價值觀等差異使澳中不再互信。

繼澳洲維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）3月訪中後，西澳州州長麥高恩（Mark McGowan）4月17日也前往中國；另據澳洲媒體報導，一支由澳洲公司高管和地方政府官員組成的商業代表團23日訪問中國，為期6天。

澳中經貿關係看似回暖，學者則認為雙方關係在缺乏互信基礎下，「回不去了」。

《美國之音》22日報導引述西澳大學政治與國際關係學教授陳傑意見指出，中國領導人習近平去（2022）年與澳洲總理艾班尼斯在印尼會面、澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）訪中等事件後，澳中間有了關係回溫跡象。

陳傑說，工黨政府對中政策友善，中國也有意將澳洲視為與法國、德國一樣可以離間美國者，於是在這種情況下，出現了兩個隸屬工黨的州長前往中國一事，這兩個州都力促使中國留學生回流澳洲。

陳傑表示，工黨政府不會像莫里森（Scott Morrison）政府經常提起台灣議題，但會堅持「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）路線；工黨政府對中政策緩和，不過不會對雙方關係抱有太大幻想，蜜月期已經不會再來。

雪梨科技大學國際研究學院教授馮崇義認為，澳洲不宜過度期待與中國恢復商貿關係可獲得的利益。中國的統戰力量在澳洲滲透極為嚴重，近年來，澳洲從政府到社會都開始警戒，不可能如從前那樣般地信任中國。

他說，中國在澳洲建立統戰系統，在媒體、學界、商界甚至是政界，嚴重地影響澳洲政治。澳洲社會已經覺醒，畢竟中國是不同的制度與價值觀，即使逐漸恢復商貿往來，也不值得信任。特別是楊恆鈞與成蕾兩名澳洲公民在中國被捕數年仍未獲釋，中國政府的作為讓澳洲社會無法接受。

前台灣駐澳代表林松煥說，澳中經貿關係雖然持續改善，但是基於大環境發生重大改變，澳中關係不可能如過去般友好，中國在俄烏戰爭暗中支持俄羅斯、台海局勢緊張等地緣政治，民主自由對抗專制極權儼然成形。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航