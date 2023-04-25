澳洲布局印太迎來二戰後最大規模國防調整；澳中經貿回溫，雙方關係仍「回不去了」
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西澳大學政治與國際關係學教授陳傑表示，工黨政府不會像莫里森（Scott Morrison）政府經常提起台灣議題，但會堅持「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）路線；工黨政府對中政策緩和，不過不會對雙方關係抱有太大幻想，蜜月期已經不會再來。
澳洲二戰來最大規模國防調整，優先發展長程打擊
（中央社）24日發布的「國防戰略檢討」報告，建議澳洲進行第二次世界大戰以來最大規模的國防策略調整，將長程精準打擊，國內生產導引武器及外交列為優先事項。
《路透社》報導，這份報告說，美國不再是「印太地區的單極領導者」，美中之間的激烈競爭正在定義這個地區，而強權競爭「有可能引發衝突」。
報告指出，澳洲北部基地將成為嚇阻對手、保護貿易路線和通訊的重點。
報告還說，中國正進行自第二次世界大戰以來最大規模的軍事建設，並在澳洲鄰近地區進行戰略競爭。
這份機密報告的公開版本說，澳洲必須「避免我們作為一個國家當前面臨的最高等級戰略風險，也就是區域內可能發生重大衝突。」
報告說，在這個「飛彈時代」，對澳洲的軍事威脅並不需要入侵。澳洲將與美國更加密切合作，包括增加雙邊軍事計畫以及接受更多美軍輪流進駐，其中包括潛艦。
報告同時提到，澳洲還必須加強與太平洋和東南亞國家的往來。
澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）說，這份報告的結果「將強化我們的國家安全，並確保我們對未來挑戰做好準備。」
澳洲國防經費將在今後10年增加，但未來4年將穩定保持在190億澳元（約新台幣3890億元），其中78億澳元是從已取消的計畫轉移。
澳中經貿看似回溫，雙方關係仍「回不去了」
澳洲政府官員、商業團體相繼走訪中國，澳中關係看似回暖。但專家說，工黨對中政策緩和，雙方經貿恢復往來，彼此關係仍「回不去了」，國際局勢、價值觀等差異使澳中不再互信。
繼澳洲維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）3月訪中後，西澳州州長麥高恩（Mark McGowan）4月17日也前往中國；另據澳洲媒體報導，一支由澳洲公司高管和地方政府官員組成的商業代表團23日訪問中國，為期6天。
澳中經貿關係看似回暖，學者則認為雙方關係在缺乏互信基礎下，「回不去了」。
《美國之音》22日報導引述西澳大學政治與國際關係學教授陳傑意見指出，中國領導人習近平去（2022）年與澳洲總理艾班尼斯在印尼會面、澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）訪中等事件後，澳中間有了關係回溫跡象。
陳傑說，工黨政府對中政策友善，中國也有意將澳洲視為與法國、德國一樣可以離間美國者，於是在這種情況下，出現了兩個隸屬工黨的州長前往中國一事，這兩個州都力促使中國留學生回流澳洲。
陳傑表示，工黨政府不會像莫里森（Scott Morrison）政府經常提起台灣議題，但會堅持「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）路線；工黨政府對中政策緩和，不過不會對雙方關係抱有太大幻想，蜜月期已經不會再來。
雪梨科技大學國際研究學院教授馮崇義認為，澳洲不宜過度期待與中國恢復商貿關係可獲得的利益。中國的統戰力量在澳洲滲透極為嚴重，近年來，澳洲從政府到社會都開始警戒，不可能如從前那樣般地信任中國。
他說，中國在澳洲建立統戰系統，在媒體、學界、商界甚至是政界，嚴重地影響澳洲政治。澳洲社會已經覺醒，畢竟中國是不同的制度與價值觀，即使逐漸恢復商貿往來，也不值得信任。特別是楊恆鈞與成蕾兩名澳洲公民在中國被捕數年仍未獲釋，中國政府的作為讓澳洲社會無法接受。
前台灣駐澳代表林松煥說，澳中經貿關係雖然持續改善，但是基於大環境發生重大改變，澳中關係不可能如過去般友好，中國在俄烏戰爭暗中支持俄羅斯、台海局勢緊張等地緣政治，民主自由對抗專制極權儼然成形。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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化「綠色溢價」阻力為推力，藍圖營造在地實踐永續住宅
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2050年淨零碳排已是各國企業的共識與目標，然而推動溫室氣體減量過程中，導入各種創新解決方案，勢必衍生額外的合規成本與轉型成本，也就是比爾蓋茲（Bill Gates）提出的「綠色溢價（Green Premium）」概念，想進一步降低甚至歸零，則仰賴政策支持、產業合作與社會認同，缺一不可。
全球節能減碳行動方興未艾，綠色溢價卻成為企業實踐永續發展的挑戰之一，比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年出版的書中曾舉了一個例子，指出航空公司想減少飛機碳排放量，全面使用生質燃料的費用支出將比石化燃油高140%，所以消弭綠色溢價，成為下一步必須採取的行動。
當然單靠一家企業的力量，引導綠色溢價歸零實屬不易，唯有打造完整產業生態系，才能取得規模經濟效益。例如近年來太陽能發電成本持續下降，可歸功於政府政策支持、市場需求增加以及生產技術進步，相關面板、電池、模組製造商順利擴大量產，才得以壓低單位成本再推升普及率，創造健康有序的正向循環。
加速綠色意識覺醒，建築與營建業扮演要角
時值各國政府紛紛祭出減碳降排規範，企業也明確設定階段性執行目標，如這套模式及早擴展到其他產業，相信有利於啟動更廣泛的結構變革。尤其聯合國在2021年研究報告中指出，全球溫室氣體排放量高達37%來自建築營造業，能否跨界合作降低永續建築的興建成本，成為迎向淨零未來的關鍵環節。
在台灣，金管會亦提出「綠色金融行動方案3.0」，除了鼓勵金融業整合資源支持淨零轉型，還要求依據碳揭露數據與ESG執行資訊，作為建築營造業的投融資或授信準則，也就是說若沒有引入新的觀念、技術、工法或設備，致力降低建築能源消耗與溫室氣體排放，未來取得貸款的條件限制將會越多。
身為台灣甲級營造廠的藍圖營造，面對國際趨勢與國內政策雙重夾擊，意識到從節能減碳、綠色溢價到永續發展，是建築營造業未來10至20年無法迴避的課題，願意在多年累積的興建品質與服務口碑之上，挺身而出號召更多人響應，擴大這一股改變的力量。
「我們屬於新世代，轉型心態與行動策略應該更積極，帶動上中下游廠商跟著往前衝，籌組共好進步的產業生態系，藉以爭取社會大眾認同。」
藍圖營造建設部總經理賴以軒強調，這是必須勇敢跨出的第一步。近年來無論開發或承建的住宅，開始導入太陽光電、儲能櫃、電力回生等節能減碳設備，也申請綠建築標章和Fitwel健康建築認證，便是著眼於加速房地產市場的綠色意識覺醒。
全面展開永續對話，建立共識匯聚改變力量
主動承擔社會責任並內化為ESG目標，藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲直言，「相較於建築營造業者，已習慣用最低成本追求最高利潤，我們從設計規劃、材料供應到施工技術，盡可能納入各種節能減碳考量。」舉凡嚴選設備廠商、增加在地採購、減少廢棄物產生，都會產生相對應的外溢成本，營造商需要有更高的層次視角，制定綜觀全局的因應策略。
特別是相關設備或系統，在交由社區管委會接手後，仍需配合政府建立完善的監督核查機制，以及供應商串接整合，協助做好後續的保養服務與管理規劃，才能讓住戶知道省了多少電、減了多少碳，願意繼續維持正常運作或汰舊換新，確保低碳轉型的現實與理想不會產生落差，讓永續走進每個人的日常生活裡。
於是藍圖營造計畫把正在做的事情寫成「永續白皮書」，擴大和政府、產業與社會的溝通面向，一方面希望促進了解，只要房地產市場的節能減碳需求不斷增溫，更多設備系統商樂於投入研發、生產與製造，價格不僅將具競爭力，削減建築營造業承受的綠色溢價壓力，也會有更多創新技術被導入應用，提高預期成效。
另一方面，藍圖營造則是公開倡議，鼓勵率先掌握永續契機的建築營造業者，繼續回應國際趨勢、滿足市場需求，只要在良性競爭中獲得絕大多數消費者青睞，就能發揮至關重要的影響力，成為同業爭相效法的對象，推出一個又一個低碳永續住宅計畫，最終造福的還是人類社會，離淨零生活願景再跨近一大步。