2023/04/25,
中國

港媒：中國「砍樹還耕」確保糧食安全，20年「退耕還林」政策下架

港媒：中國「砍樹還耕」確保糧食安全，20年「退耕還林」政策下架
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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報導認為，大陸種種重視耕地規模的做法，與近年國際局勢不穩、中國重視自身糧食安全有關；去年俄烏戰爭爆發後，中國更強調「確保18億畝耕地實至名歸」。在一些山區因人口搬遷，土地荒蕪多年，地方政府鼓勵農民發展果園，種植戶也把身家都投進去了，「好不容易收成了，現在卻要人家砍樹！」

（中央社）據報導，中國當局已暫停實施了20年的退耕還林政策，取而代之的是重新砍樹還耕，目的是保障糧食安全；有民眾投訴，地方官員為了完成「政治任務」，不惜破壞綠林。

《明報》24日在報導中指出，在「牢牢把握糧食安全主動權」、嚴守耕地保護紅線的要求下，過去一年大陸不少地方都在推進「退林還耕」，而這與近年國際局勢不穩、中國重視自身糧食安全有關。

報導表示，有四川成都市民說，當地一條重金打造的「環城綠道」近期就被拆除，用作農耕地塊；當地問政平台反映，當局原先計畫投資人民幣400多億元（約新台幣1776億元）予以打造，但目前部分路段的綠化植物已被拆除，種上了小麥等農作物。

相關平台表示，「修好的綠地景觀花了不少錢，用都沒用幾天就拆了，完全是浪費公帑」。

除了這塊繞城綠道，成都城區內多地都在推動復耕；住在高新西區的居民投訴，原本規畫為清水河公園的地塊已基本完工，卻拆除綠化景觀進行復耕。

據報導，周邊居民對此十分憤怒，表示「耕地分布零散，完全沒有實際效益，浪費國家經費」。

對此，多個部門回應指出，這是按政策要求推動復耕，不存在違規；報導引述四川國土資源系統的相關知情人士說，堅守耕地底線是當前自然資源系統內的「重大工作」，對於已建成的公共設施進行「糾偏」拆除，是保護耕地工作的具體執行。

報導指出，不僅四川，打擊「耕地非農化」在過去一年已成為大陸地方政府的整治工作，比如在河南開封市南曹鄉，當局就組織了專員專班，對退林還耕做宣傳講解。

報導認為，大陸種種重視耕地規模的做法，與近年國際局勢不穩、中國重視自身糧食安全有關；去年俄烏戰爭爆發後，中國更強調「確保18億畝耕地實至名歸」。

對於「退耕還林」政策被叫停，武漢大學中國鄉村治理研究中心研究員呂德文撰文指出，為整改農地「非糧化」，基層幹部出於「政治任務」的需要，只能硬着頭皮上。

他表示，「南方某村，去年被上級硬逼着開荒，村裏只能花了幾萬塊錢開荒。沒想到今年任務更多。村幹部說，再這麼下去，村就要破產了。」

呂德文表示，在一些山區，因人口搬遷，土地荒蕪多年，地方政府鼓勵農民發展果園，種植戶也把身家都投進去了，「好不容易收成了，現在卻要人家砍樹！」

據介紹，退耕還林政策始於1998年的長江水災，當年的國務院總理朱鎔基總結災後重建方針，就包括了「封山植樹、退耕還林」。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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