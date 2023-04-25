2023/04/25,
中國

繼張家界4青年跳崖輕生後，中國再傳相約尋死事件，2男1女四川森林服毒自殺

繼張家界4青年跳崖輕生後，中國再傳相約尋死事件，2男1女四川森林服毒自殺
Photo Credit: Shutterstock/達志影像

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陸媒報導，20日四川省什邡市一個森林內，也發生2男1女服毒自殺事件。3人年齡介於23至30歲，分別來自四川、福建及河南。報導指出，22日下午有戶外徒步的遊客路過什邡市鎣華山的天鵝林場三道巖時，發現2男1女躺在冷杉叢林中一處空地上，走近一看，發現3人早已沒有呼吸。

（中央社）中國早前發生4名青年相約湖南張家界服毒跳崖輕生事件，陸媒報導，20日四川省什邡市一個森林內，也發生2男1女服毒自殺事件。3人年齡介於23至30歲，分別來自四川、福建及河南。

陸媒《紅星新聞》報導，24日凌晨四川什邡市公安局通報，22日下午5時許，什邡市公安局接到民眾報警稱，在什邡市鎣華鎮某林場內發現3名死者。接報後公安機關迅速趕赴現場。

通報表示，查明事件是20日下午，謝某（女，30歲，四川巴中人）、周某某（男，26歲，福建泉州人）、梁某某（男，23歲，河南許昌人）等3人由外地到達什邡市鎣華鎮天橋村七組後，在林場深處服毒自殺身亡。

報導指出，22日下午有戶外徒步的遊客路過什邡市鎣華山的天鵝林場三道巖時，發現2男1女躺在冷杉叢林中一處空地上，走近一看，發現3人早已沒有呼吸。

驚嚇的遊客連忙報警求助。什邡市國有林場、鎣華鎮政府、鎣華派出所，離事發地最近的天橋村及什邡市消防等部門共100多人趕赴現場。直至23日凌晨死者遺體才被抬下山送往殯儀館。

有目擊的村民表示，2男1女躺在三道巖的一個平台上，女的躺中間，兩男躺在兩邊。有村民指警方在現場發現疑似劇毒物品。

報導表示，什邡當地人和網友稱現場為「天鵝林場」，長年被迷霧籠罩，異常幽靜。從成都出發自駕1.5小時可抵達，該處也被稱為成都周邊「迷霧森林」，受戶外愛好者青睞。每年都有人在迷霧中迷路請求救援。

這是中國在本月第2起被發現的青年相約赴死事件。

4日，4名分別來自四川、河北、河南、福建農村的進城務工青年，透過網路相約前往湖南省張家界天門山的玻璃棧道，翻越護欄跳崖，其中3名男性身亡，1名女性雖在跳崖前被攔阻，但她已服下大量毒藥，經送醫急救仍告死亡。

綜合中國媒體報導，這4名青年各自寫下遺言，內容一致表達自己「具有民事行為能力，本人是自殺，與其他人無關」，顯見求死意志堅決。這4人全數來自農村，家境貧窮，自己及家人的景況都不佳，尋死原因讓外界揣測。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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