2023/04/25,
中國

劉畊宏等5購物主播，遭中國消保機構點名產品有品質問題、虛假宣傳等現象

劉畊宏等5購物主播，遭中國消保機構點名產品有品質問題、虛假宣傳等現象
Photo Credit: 劉畊宏微博

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中國消費者保護機構昨（24）日公布數據，指列入分析的14名中國知名購物主播中，包括台籍劉畊宏在內的5名主播被反映的問題即占9成。這5人推銷的產品，分別被反映有品質問題、虛假宣傳等現象。

（中央社）中國消費者保護機構昨（24）日公布數據，指列入分析的14名中國知名購物主播中，包括台籍劉畊宏在內的5名主播被反映的問題即占9成。這5人推銷的產品，分別被反映有品質問題、虛假宣傳等現象。

綜合香港《星島日報》及中國媒體報導，消費者網、對外經濟貿易大學消費者保護法研究中心、北京陽光消費大數據研究院等機構，昨天發表「直播帶貨消費維權輿情分析報告」，對14名主播直播帶貨的消費維權輿情數據進行分析，得出上述結果。報告並指，短片平台的直播帶貨問題明顯多於傳統電商平台，需重點關注。

報導引述報告內容指出，14名列入分析的購物主播中，瘋狂小楊哥、李佳琦、劉畊宏、羅永浩、辛巴等5人的相關輿情（消費者反映）比重即占90.97％。其中又以瘋狂小楊哥的29.27％居冠，其次是李佳琦的28.49％，劉畊宏以15.01％排名第3。

根據報告，瘋狂小楊哥、李佳琦的虛假宣傳輿情突出；劉畊宏、羅永浩、辛巴的產品品質輿情突出；李佳琦、羅永浩的價格誤導輿情突出；李佳琦、辛巴的發貨問題輿情突出；李佳琦的退換貨輿情較為突出；瘋狂小楊哥、羅永浩、辛巴的不文明帶貨輿情突出。

報告指出，目前中國直播帶貨存在的主要問題，有產品品質、虛假宣傳、不文明帶貨、價格誤導、發貨、退換貨、銷售違禁商品和誘導場外交易等。其中，產品品質和虛假宣傳比重最高，分別達45.75％和37.82％，其餘則占5％左右及以下。

至於直播平台，涉及抖音的維權輿情比重居冠，達55.41％；其次是快手的26.76％；淘寶以15.67％排名第3。

這項報告建議，對購物直播間實行分級分類管理。對粉絲量大、影響力大的主播應重點監管；對於風險營銷行為，應採取限制流量、彈窗提示等措施；對於違規直播間及主播，應予以警告、封停、聯合懲戒等方式處理。

新聞來源

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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