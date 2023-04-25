華航高雄空服員不得加入桃園市空服員工會，工會組織以工作地點認定合理嗎？

我們想讓你知道的是
日前華航高雄空服員被公司要求簽署2016年華航罷工時已和華航公司協議廢除的「勞動基準法84-1約定書」，桃園市空服員職業工會申請不當勞動行為裁決，卻被勞動部以團體協議僅限在「桃園市」內工作的空服員為由，表示在高雄市工作的空服員不算在桃園工會的組織內，駁回裁決。但高雄空服員也會去桃園上班、華航公司登記地也在桃園，為什麼不能加入桃園工會？
日前中華航空公司（以下簡稱華航公司）違反與桃園市空服員職業工會（以下簡稱桃空工）簽署的罷工協議，個別向華航高雄基地的空服員施壓簽署「勞動基準法84-1約定書」（以下簡稱84-1條），遭到桃空工向勞動部申請不當勞動行為裁決。
但勞動部以桃空工僅能招收在「桃園市」內工作的空服員為會員為由，表示在高雄市工作的空服員不算在桃空工的組織範圍內，因此華航並無違反罷工協議也沒有構成不當勞動行為，駁回裁決。
桃空工接續提起行政訴訟，然台北高等行政法院維持與勞動部相同見解，最高行政法院甚至以「會破壞高雄地區空服員的團結權」為由，限制桃空工招收高雄基地空服員。
今（25）日，時代力量立法委員邱顯智偕同桃空工召開記者會，呼籲修正《工會法》第6條第2項，規定「職業工會，應以同一直轄市或縣（市）為組織區域」的條文內容，以符合現代跨國、跨縣市、甚至線上的工作型態，保障所有勞工權益。
被桃園的公司派到高雄上班，我該加入哪個工會？
桃空工理事潘家洛說明，空服員無論任職於華航或長榮，雇主都在桃園，訓練地點也在桃園，更何況空服員職業特殊，跨區跨國工作是常態，住在高雄的空服員，也會受公司指派服勤桃園航班。
之前華航醞釀罷工時，華航公司監看高雄地區的罷工說明會、不當懲處或調動高雄空服員幹部，勞動部和行政法院都認定是不當勞動行為，但換作是高雄地區會員被迫簽署84-1條時卻變更見解，前後矛盾的立場，令人難以接受。
桃空工法律顧問劉冠廷也解釋，本屆釋憲的申請標的就是《工會法》第6條第2項「職業工會，應以同一直轄市或縣（市）為組織區域」。條文爭議處在於職業工會是否只是在特定縣市做登記？還是進一步限制職業工會的活動範圍只能以登記的特定縣市為限？而最高法院裁定的結果是後者。
雖然最高法院已裁定《工會法》第6條第2項的內容解釋是職業工會的活動範圍只能以登記的特定縣市為限，但劉冠廷指出這之中還是有許多不明確的地方值得進一步探討。
舉桃空工為例，若依《工會法》第6條第2項，桃空工會員就是以桃園市為主要組織活動的範圍：「但什麼叫做以桃園市為主要組織活動的範圍？是以勞工的居所地主要以桃園為準嗎？還是以勞工在桃園市服勞務為準？那如果勞工服勞務的地方橫跨縣市，尤其是交通運輸業可能在不同縣市，那勞務提供地要怎麼認定？比如華航公司營業登記地是在桃園市，員工都是跟華航公司簽約，但基地在高雄的空服員也需要去桃園服勤，那為什麼他們不能加入桃園市空服員職業工會？」
劉冠廷表示，上述這些問題法條都沒有明確的解釋，而不同的解釋會影嚮到勞工的基礎勞動權，這樣的不確定性明顯違反法律明確性原則。
且在華航罷工簽署的協議裡，是有含括高雄空服員的。而就勞資雙方的立場，在一次協商中就可以同時處理桃園跟高雄兩地的勞動條件，理應是對雙方有利的事，所以在罷工協議時，華航公司完全沒有去質疑高雄組員能不能加入桃空工這件事。
但是後來華航公司為了逼迫高雄空服員簽署84-1條，進入裁決會就改口說高雄空服員不能加入桃空工，這很明顯是華航公司為了規避違法的託辭，法院跟裁決卻還是買單，這是非常不合理的。
自組工會也無法與公司協商
據《團體協約結法》第6條規定，職業工會要跟特定雇主談團體協約時，工會會員人數必須要超過公司僱用同樣職業勞工人數的2分之1，才有資格談團協。以桃空工的空服員會員為例，桃空工的會員人數要超過華航公司空服員人數的一半，才能去談團協。
在這個標準下，高雄市空服員就算自己組織了高雄市職業空服員工會，也無法跟華航公司談團協，因為華航公司的空服員人數有3000多個，但高雄地區的空服員頂多300個，不可能超過2分之1。
潘家洛更無奈的表示：「勞動部用『會破壞高雄空服員的團結權』為理由不讓他們加入桃園的工會。但大家知不知道，無論是華航或長榮，就算全部高雄地區200多個空服員團結起來，為了勞資爭議來罷工的時候，他們會成功嗎？我可以很肯定地告訴大家，不會成功，因為高雄空服員被桃園（空服員）的取代性太大了，只要兩家公司從桃園派一些人下來，這一切都結束了，高雄空服員就像即溶奶粉一樣，馬上就被稀釋、被取代。」
桃園國際機場作為台灣唯一的特等民用航空站，所有航空公司都把基地設在桃園，但大多航空公司在台北松山、高雄或是其他的地方，都有航勤的需求。
因此整個航空產業鍊，包括之前有勞資爭議的桃園航勤、長榮航勤，在這個法律底下，只要不在桃園基地工作的員工，就沒有辦法成立職業工會，無法跟雇主談團協。劉冠廷表示，這個法律適用結果，將對這些非在母公司登記地工作的人造成集體勞動權的限制跟禁止。
大恆國際法律事務所律師李荃和也表示，桃空工高雄空服員的問題其實跟4月11日憲法法庭召開的「幽靈人口」言詞辯論非常類似，雖然是看似不同的背景跟法規，其實都表現了同一件事，如果我想投票為什麼要以我的住居所為地？當我今天移戶籍的時候，就變成是虛偽的？
同樣的，如果我今天想要參與工會、團協，為什麼是以我主要的工作地為限？這些法規適用結果都在呈現一種情況，就是認為生活地跟工作地都必須像地縛靈一樣被綁在同一個地方。如果大法官認為「幽靈人口」是憲法上可能構成違憲的議題，那麼本案何嘗不是？
Tags：
別再讓孩子喝致命的髒水，搶救兒童立即行動！
我們想讓你知道的是
全球每天約有800名5歲以下兒童死於缺乏乾淨水。沒有乾淨水的生活，是地球上1/10人口面臨的現實。這些孩子需要大家的幫助，一起加入救援行動，別再讓孩子因喝髒水而死！
沒有乾淨水的生活，是地球上1/10人口面臨的現實。更殘酷的是每天有許多兒童死於水傳染疾病。數百萬婦女和兒童為了取水，每天平均步行6公里取水，這迫使他們無法正常上學和工作，同時也剝奪了孩子們應有的童年生活。這些孩子需要你我協力搶救！
安全乾淨的水對兒童的生存至關重要。適當的環境及個人衛生可防止疾病和感染的散播 ，並確保兒童的尊嚴。缺乏這些基本服務，兒童生活的最基本需求就得不到滿足。根據聯合國兒童基金會統計，全球仍有6億兒童沒有乾淨的水可喝，11億兒童缺乏安全衛生的廁所可用，6.89億兒童缺乏維護個人衛生的資源，1.49億兒童被迫毫無尊嚴的在露天排便，缺乏乾淨水及衛生每天造成約800名5歲以下兒童死亡。另外因為生產時沒有亁淨水可用，每年有100萬人死於不潔分娩。不潔分娩的感染佔所有新生兒死亡的26%和孕產婦死亡的11%。
世界展望會，從1985年開始專注於提供乾淨的飲用水， 衛生教育、衛生設施給服務的每一個社區、每一位婦女及兒童，堅持「每一個孩子都有喝乾淨水的權利」。在全球各地，世界展望會提供超過 700名水利工程、衛生設施相關的專業人員。為確保最需要地方的人們得到幫助，世界展望會專注於極端貧窮，殘疾，農村及疫病流行的地區。不僅提供乾淨水給家庭，也供水給社區學校和醫療保健設施。
透過量身訂製的供水設施，利用適當的水源，以人工鑽井以減少成本，並安裝以太陽能為動力的抽水幫浦，為社區帶來乾淨的飲用水，目前平均每天安裝超過100座供水設施。並且從管理者到鑽井團隊的每一位員工，都是訓練精良又有經驗的工作者，這也是世界展望會水資源計畫能與眾不同的主要原因。更重要的是在提供服務的同時，訓練當地人作為維修技工，即便世界展望會結束當地的服務離開後，社區居民仍可永續地管理並使用這些設施。
您可以和我們一起幫助他們獲得乾淨水帶來的轉變。國際非政府組織 - 世界展望會，已成為開發中國家最大的乾淨水提供者，台灣世界展望會也是台灣投入最多 SDGs #6「確保所有人都能享有水、衛生及其永續管理」的NGO組織。因全世界捐助者的愛心，每10秒就能為世界多一個人提供乾淨的飲水——並且承諾在2030年前，世界展望會工作的每個地方的每個人都可以有乾淨的水可以喝。也期望在2025年達成幫助1,500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。
全世界有近8億人無法獲得乾淨飲用水，但其實我們只要省下一點點錢，讓世界展望會透過集資的力量，在缺水的地方建造供水設施，如太陽能/機械幫浦井，手動幫浦井，接管引水等，每人平均只要分攤300元，就可以讓世界上多一個人從此有乾淨水可以使用。讓我們一次幫一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝!
立即加入搶救兒童的行列，別再讓兒童因喝髒水而死亡！https://wvtaiwan.com/ElOii