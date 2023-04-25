維吉尼亞州長楊京來台簽署經貿備忘錄：與台灣合作不只有經貿意義，更有國安考量

目前在台訪問的維吉尼亞州州長楊京（Glenn Youngkin）今（25）日與經濟部政務次長陳正祺簽署台灣–維吉尼亞州「經貿合作備忘錄」，承諾未來將改善台灣與維州的雙向貿易投資，楊京強調，與台灣、日本和南韓這些合作夥伴共同打造供應鏈，不只是經貿的合作意義，還有安全的考量。

楊京在本（4）月24與25日率團訪台，訪台期間簽署法案，讓台灣成為維州繼德國、南韓與日本後，在海外設立的第4個商務辦事處。楊京今日出席在外交部舉辦的「台灣–維吉尼亞州『經貿合作備忘錄』簽署儀式」，與經濟部政務次長陳正祺簽署經貿合作備忘錄。外交部長政務次長田中光、經濟部與美國在台協會台北辦事處（AIT/T）等單位官員均將出席觀禮。

「亞洲行第一站選在台灣開始再適合不過了，代表我們對台灣的重視」，楊京接受媒體提問時說，美國要建立一個強韌安全的供應鏈，不只是經貿的合作意義，還有安全的考量，特別是在半導體、製藥、電動車供應鏈、能源及電池儲能系統，都要跟信任的夥伴合作，因此他才會率團到台灣、日本、南韓訪問，他相信美國應該與這些夥伴站在一起，並且幫助這些夥伴國家。

於此同時，可能會參與共和黨總統初選的佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）也正在亞洲訪問，行程包括日本、韓國、以色列和英國，楊京雖未表態是否角逐2024總統大選，但是被外界看好的候選人之一，共和黨兩位潛在的總統候選人都在亞洲訪問，美國對亞洲的重視可見一斑。

媒體提問，總統拜登（Joe Biden）曾多次表示願意協防台灣，楊京表示，台美關係很重要，台灣這個區域的經濟貢獻良多，他身為維吉尼亞州的州長，任務就是推進台灣與維吉尼亞的經貿往來，深化台灣與維吉尼亞的合作夥伴關係，增進彼此之間的投資。

楊京強調，維吉尼亞港口有非常龐大的基礎設施，該州也有卓越的學術和高等教育機構，進而擁有領先全美的勞動力，他認為維吉尼亞州應該能成為半導體供應鏈未來的據點，他也在這次的台灣行中和許多人討論這點。

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝 維吉尼亞州州長楊京（左）25日與經濟部次長陳正祺（右）共同簽署經貿合作備忘錄。

五角大廈、海軍陸戰基地所在地，維吉尼亞立法禁止中國購買農地

今年2月，維吉尼亞州議會通過一項法案，禁止嚴重危害美國國家安全的外國勢力在維吉尼亞州購買農地，可能包括中國、伊朗等國家。楊京今日表示，他支持這項法案，也已經簽署生效，他指出維吉尼亞州的地理位置非常重要，是五角大廈、匡提科（Quantico）海軍陸戰隊基地、瓦勞埔島（Wallops Island）太空發射基地以及其他多達30個軍事設施的所在地，「我們要非常謹慎，避免不守法的外國勢力在這裡購買農地。」

Virginia poised to ban foreign adversaries from buying farmland.



The Democrat-led Virginia Senate passed a bill from Republican state Sen. Richard Stuart to prohibit foreign governments from making agricultural land purchases after 2023. https://t.co/qQN2n6P3pR — American Logistics Association (@ALA_National_HQ) February 8, 2023

被問及美國各州接連查獲中國透過「海外警察服務站」從事秘密警察行為，維吉尼亞州是否也被滲透？楊京表示，他不認為維吉尼亞州有這樣的警察服務站，但未來仍會小心行事，他也相信美國聯邦政府已對此展開合適且有幫助的舉措。

楊京致詞時表示，透過簽署今天的備忘錄，加強鞏固維吉尼亞和台灣之間的長期關係，這份經貿備忘錄將共同改善台灣和維吉尼亞州的協調與合作，完善雙向貿易與投資，將共同創造機會。

楊京承諾，將利用維州領先的基礎設施，包括最近被評為美國最高效港口的維吉尼亞港，加強供應鏈物流，也將增加台灣和維吉尼亞州商界領袖和公司之間的實地考察和合作。

楊京也提到，過去兩天訪問成果相當豐碩，有機會與蔡總統見面，並與企業界領袖見面，包括半導體、製造業、航太與運輸業者等。他表示此行促進在台設立維州商務辦事處以及與台灣簽署備忘錄，能進一步加強經貿關係，很期待未來無論在經貿或各領域上的夥伴關係。

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝 維吉尼亞州州長楊京（左）25日與經濟部次長陳正祺（右）共同簽署經貿合作備忘錄。

台灣是維吉尼亞州第十大進口來源國

外交部長政務次長田中光致詞時表示，台灣是維吉尼亞州第十大進口來源國，和第九大出口來源國。今日簽署的經貿合作備忘錄證明雙方對進一步發展經貿關係的堅定承諾，相信將為雙方創造更多機會，推動雙邊發展。

田中光表示，長期以來台美經貿關係穩固，台灣為美國第八大貿易夥伴，台商去年對美投資10億美元，比前年成長了128%。自去年台美展開21世紀貿易倡議以來，雙方進行了兩輪談判，總統蔡英文上週也在台灣美國商會謝年飯上表示，台灣熱切希望與美國尋求簽署自由貿易協定（FTA）的機會，田中光說，這些協議將有助於擴大台灣與維州企業的合作機會。

田中光也預告，下週台灣將派出最大的代表團之一參加「選擇美國」投資峰會（SelectUSA），強調台美雙邊合作和牢固的伙伴關係。

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核稿編輯：楊士範