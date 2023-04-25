維吉尼亞州長楊京來台簽署經貿備忘錄：與台灣合作不只有經貿意義，更有國安考量
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「亞洲行第一站選在台灣開始再適合不過了，代表我們對台灣的重視」，楊京接受媒體提問時說，美國要建立一個強韌安全的供應鏈，不只是經貿的合作意義，還有安全的考量。
目前在台訪問的維吉尼亞州州長楊京（Glenn Youngkin）今（25）日與經濟部政務次長陳正祺簽署台灣–維吉尼亞州「經貿合作備忘錄」，承諾未來將改善台灣與維州的雙向貿易投資，楊京強調，與台灣、日本和南韓這些合作夥伴共同打造供應鏈，不只是經貿的合作意義，還有安全的考量。
楊京在本（4）月24與25日率團訪台，訪台期間簽署法案，讓台灣成為維州繼德國、南韓與日本後，在海外設立的第4個商務辦事處。楊京今日出席在外交部舉辦的「台灣–維吉尼亞州『經貿合作備忘錄』簽署儀式」，與經濟部政務次長陳正祺簽署經貿合作備忘錄。外交部長政務次長田中光、經濟部與美國在台協會台北辦事處（AIT/T）等單位官員均將出席觀禮。
「亞洲行第一站選在台灣開始再適合不過了，代表我們對台灣的重視」，楊京接受媒體提問時說，美國要建立一個強韌安全的供應鏈，不只是經貿的合作意義，還有安全的考量，特別是在半導體、製藥、電動車供應鏈、能源及電池儲能系統，都要跟信任的夥伴合作，因此他才會率團到台灣、日本、南韓訪問，他相信美國應該與這些夥伴站在一起，並且幫助這些夥伴國家。
於此同時，可能會參與共和黨總統初選的佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）也正在亞洲訪問，行程包括日本、韓國、以色列和英國，楊京雖未表態是否角逐2024總統大選，但是被外界看好的候選人之一，共和黨兩位潛在的總統候選人都在亞洲訪問，美國對亞洲的重視可見一斑。
媒體提問，總統拜登（Joe Biden）曾多次表示願意協防台灣，楊京表示，台美關係很重要，台灣這個區域的經濟貢獻良多，他身為維吉尼亞州的州長，任務就是推進台灣與維吉尼亞的經貿往來，深化台灣與維吉尼亞的合作夥伴關係，增進彼此之間的投資。
楊京強調，維吉尼亞港口有非常龐大的基礎設施，該州也有卓越的學術和高等教育機構，進而擁有領先全美的勞動力，他認為維吉尼亞州應該能成為半導體供應鏈未來的據點，他也在這次的台灣行中和許多人討論這點。
五角大廈、海軍陸戰基地所在地，維吉尼亞立法禁止中國購買農地
今年2月，維吉尼亞州議會通過一項法案，禁止嚴重危害美國國家安全的外國勢力在維吉尼亞州購買農地，可能包括中國、伊朗等國家。楊京今日表示，他支持這項法案，也已經簽署生效，他指出維吉尼亞州的地理位置非常重要，是五角大廈、匡提科（Quantico）海軍陸戰隊基地、瓦勞埔島（Wallops Island）太空發射基地以及其他多達30個軍事設施的所在地，「我們要非常謹慎，避免不守法的外國勢力在這裡購買農地。」
被問及美國各州接連查獲中國透過「海外警察服務站」從事秘密警察行為，維吉尼亞州是否也被滲透？楊京表示，他不認為維吉尼亞州有這樣的警察服務站，但未來仍會小心行事，他也相信美國聯邦政府已對此展開合適且有幫助的舉措。
楊京致詞時表示，透過簽署今天的備忘錄，加強鞏固維吉尼亞和台灣之間的長期關係，這份經貿備忘錄將共同改善台灣和維吉尼亞州的協調與合作，完善雙向貿易與投資，將共同創造機會。
楊京承諾，將利用維州領先的基礎設施，包括最近被評為美國最高效港口的維吉尼亞港，加強供應鏈物流，也將增加台灣和維吉尼亞州商界領袖和公司之間的實地考察和合作。
楊京也提到，過去兩天訪問成果相當豐碩，有機會與蔡總統見面，並與企業界領袖見面，包括半導體、製造業、航太與運輸業者等。他表示此行促進在台設立維州商務辦事處以及與台灣簽署備忘錄，能進一步加強經貿關係，很期待未來無論在經貿或各領域上的夥伴關係。
台灣是維吉尼亞州第十大進口來源國
外交部長政務次長田中光致詞時表示，台灣是維吉尼亞州第十大進口來源國，和第九大出口來源國。今日簽署的經貿合作備忘錄證明雙方對進一步發展經貿關係的堅定承諾，相信將為雙方創造更多機會，推動雙邊發展。
田中光表示，長期以來台美經貿關係穩固，台灣為美國第八大貿易夥伴，台商去年對美投資10億美元，比前年成長了128%。自去年台美展開21世紀貿易倡議以來，雙方進行了兩輪談判，總統蔡英文上週也在台灣美國商會謝年飯上表示，台灣熱切希望與美國尋求簽署自由貿易協定（FTA）的機會，田中光說，這些協議將有助於擴大台灣與維州企業的合作機會。
田中光也預告，下週台灣將派出最大的代表團之一參加「選擇美國」投資峰會（SelectUSA），強調台美雙邊合作和牢固的伙伴關係。
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核稿編輯：楊士範
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搶先直擊友達光電在 Touch Taiwan 2023 兩大亮點：智慧座艙、家庭劇院，打造沉浸式視覺體驗
我們想讓你知道的是
每年 Touch Taiwan（智慧顯示展覽會）可說是顯示器產業的一大盛事，今年友達光電（以下稱友達）在 Touch Taiwan 透過高低層次搭配幾何造型，將 ALED 箱體造型融入其中。關鍵特務搶先帶大家一探究竟，今年友達在 Touch Taiwan 將端出哪些吸睛的應用？
亮點一：智慧座艙 打造車子成為第三生活空間
自動駕駛技術逐漸成熟加上車聯網普及，汽車已成為每個人在住家、辦公室之外的「第三空間」。人和車要更多的互動，當然就需有「顯示器」作為人機互動的關鍵載體，這次友達把一整台車的座艙直接搬到TouchTaiwan現場，讓參觀者體驗全新顯示器科技，感受在車艙內享有工作、娛樂、生活等應用。
首先來到駕駛座，映入眼簾的是搭載A柱到A柱的55吋超大型曲面顯示器的FIDMPlus一體化方案。搭配友達AmLED顯示技術，具備高解析、高亮度、廣色域、高對比、低耗能、耐候度高、強光下可視性高等功能，不論何時都能給駕駛最清晰的行車資訊。
除了超大型曲面顯示器外，更搭配了隱藏式彩色鏡頭及感測器，一來可針對駕駛臉部做身份識別，直接呈現個人化模式，像是個人會議行事曆、提醒待辦事項、進行視訊會議等；二來，鏡頭可偵測駕駛操駕狀態，如果疲勞打瞌睡或視線有分心，就能以圖示、聲音發出提醒。也因為有環境光感測器偵測光線強度，顯示器會自動調整亮度，符合駕駛接收資訊的最佳狀態。
另外，若副駕乘客在看影片時小心睡著時，IR感測器也能偵測乘客的眼睛闔上，系統就會自動關閉顯示器暫停播放，達到省電效果。不過副駕乘客看影片時，可能會導致分散駕駛注意力，因此副駕位置有主動式防窺顯示器，從駕駛角度是看不到副駕的內容的，駕駛更能專心開車。此外，副座還有另一個別稱「女王座」，可以觸控螢幕點選顯示器購物，並透過多屏共享連動技術，直接將購物車內容傳送給駕駛座進行結帳買單。
而後方乘客座，因為不用特別關注交通情況，對於玩遊戲或是視訊會議的需求，都能在後座的顯示器完成。本次展出的駕駛後座顯示器有另一項特色，13.5吋BlendedMicroLED顯示器塗上特殊光學薄膜，顯示器與後頭枕融為一體，當顯示器關閉時可以融入於原本座椅材質，不會破壞車裝既又保留高質感空間。
亮點二：家用娛樂 從劇院到電競感受顯示器的多元應用
離開智慧車艙回到家中，想要看一部電影紓壓，如果有一套家庭劇院產品，就能享有媲美電影院大畫面的娛樂饗宴。這次友達在TouchTaiwan展示163吋ALED旗艦級高畫質屏幕，特別製作數支精彩的技術與人文主題影片，讓現場觀眾深入了解ALED的技術優勢。觀賞過程彷彿親臨現場，置身於畫面中的絕美世界之中，再搭配多達16聲道的立體環繞音效，營造出絕佳的沉浸感。
優秀的聲光效果，來自於集結友達各種先進顯示科技的ALED其無縫拼接、可無限延伸的特性，能滿足弧形、L型、球形、甚至不規則角度等需求，呈現最準確的色彩與對比。
另外，友達獨家的A.R.T.–先進抗反光技術，能抵抗環境光的影響又擁有現代人青睞的護眼顯示功能。不僅把容易對眼睛造成負擔的反光、眩光與藍光抑制到最低，更藉由特殊表面結構，大幅降低外部光線照映到顯示器表面的反射光。等於在家看劇就算在白天有陽光射入的狀態，也不用擔心反光看不到影像，並大幅增加影像暗部層次與明暗對比。
最後一站來到電競遊戲區，友達持續帶領全球玩家往前走，今年TouchTaiwan展出的全系列電競專用顯示器，運用友達獨家AmLED、先進抗反光A.R.T.等技術，滿足各類電競愛好者的需求，為全球玩家提供極致的遊戲享受。
本次TouchTaiwan展會當中，特別挑選其中有兩款產品來介紹。第一支是24”FHD540Hz，透過影像的極高刷新率以及不殘影的訴求，幫助電競選手順利取得比賽勝利，可說是專為電競選手量身訂做的顯示器。
第二支曲面電競MNT是49吋的32：9寬螢幕，特別適合熱衷玩即時戰略遊戲的玩家。因為R1000曲面包覆加上5K解析度、360Hz高頻率，各種高規格再強化遊戲的沉浸感。另外，這款產品還有一個特色是畫面對比表現高、層次分明，即使是遊戲的暗態場景也能清楚顯示。
從TouchTaiwan看見友達展示的一系列產品，可發現顯示器的發展一日千里，不再是單向顯示資訊的媒介，而是在不同場景能達成雙向互動的載具。究竟顯示器還能撼動哪些產業運作模式，或是從日常生活帶給使用者「wow」的驚呼，友達雙軸轉型GoPremium打造高附加價值的顯示器，推進顯示器不斷進化升級，讓我們拭目以待！
▼參觀資訊▼
友達|TouchTaiwan2023
4/19(三)-4/21(五)台北南港展覽館1館4F|M1020
拜訪網站了解更多>>https://www.auo2023touchtw.com.tw/