2023/04/25,
影劇

2023坎城影展補增片單：備受爭議的作品入選主競賽，中國新銳魏書鈞打入「一種注目」

2023坎城影展補增片單：備受爭議的作品入選主競賽，中國新銳魏書鈞打入「一種注目」
Photo Credit: Festival de Cannes

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坎城影展公佈補增入選的片單，也讓主競賽單元共計擁有21部作品，而導演凱薩琳科西妮的加入，也代表今年坎城主競賽有7部來自女性導演的電影，將坎城影展主競賽女性導演入選的紀錄，再向上推進。此外，中國也有備受矚目的新銳導演，即將在「一種注目」單元亮相。

2023年第76屆坎城影展昨（24）日公布官方單元的補增片單，其中主競賽單元新增兩部作品，包含尚史蒂芬蘇維禾（Jean-Stephane Sauvaire）的《Black Flies》，以及凱薩琳科西妮（Catherine Corsini）的《Le retour》；至於一種注目競賽單元，同樣新增兩部作品，包含中國備受矚目的新生代導演魏書鈞《河邊的錯誤》，以及艾歷克斯魯茲（Alex Lutz）的《Une nuit》。

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Photo Credit: Festival de Cannes
第76屆坎城影展主視覺

隨著尚史蒂芬蘇維禾跟凱薩琳科西妮的加入，今年坎城主競賽單元共計擁有21部作品，而凱薩琳科西妮的出現，也代表今年坎城主競賽有7部來自女性導演的電影，將坎城影展主競賽女性導演入選的紀錄，再向上推進。

除了凱薩琳科西妮之外，其餘入選的女性導演，分別是潔西卡賀斯樂（Jessica Hausner）、卡勞瑟爾賓漢耶（Kaouther Ben Hania）、潔絲汀楚特（Justine Triet）、艾莉絲羅爾瓦雀（Alice Rohrwacher）、凱薩琳布蕾雅（Catherine Breillat）以及首部劇情長片就入圍的Ramata-Toulaye Sy。

不過，凱薩琳科西妮的《Le retour》其實此前就有傳出相關爭議，根據《綜藝報》指出，凱薩琳科西妮遭劇組成員指控騷擾，而劇組其他成員，則被指控對兩名女演員有不當行為。

而根據法國國家電影中心（CNC）表示，此片劇本涉及了15歲女主角的性愛場景，但據稱是在未經兒童委員會同意的情況下拍攝的奇觀，針對此事件，國家電影中心指出，「考慮到製作方未能履行社會責任，已決定撤回對這部電影的補助」。

凱薩琳科西妮的《Le retour》傳出上述爭議風波，在4月13日坎城正式官宣的第一波片單之中，就未見入選。不過，到了昨日的補增片單，《Le retour》仍舊順利闖進了主競賽，也引起部分討論聲音。

至於另一部補增片單進入坎城主競賽的作品，來自美國導演尚史蒂芬蘇維禾（Jean-Stephane Sauvaire）的《Black Flies》，至於本片最受矚目的焦點，是主演為曾經憑藉《神秘河流》、《自由大道》二度拿下奧斯卡影帝的西恩潘（Sean Penn）。

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Photo Credit: GettyImages
凱薩琳科西妮曾在2021年以《La fracture》獲得坎城酷兒金棕櫚

而在華語作品部分，原先來自中國的王兵執導的《青年》順利進入主競賽單元，至於新加坡的陳哲藝執導的《燃冬》則是進入一種注目。

至於昨日的補增片單，則看見了魏書鈞《河邊的錯誤》進入了一種注目，與陳哲藝類似，魏書鈞從坎城發跡之後，也總算於今年進入了官方競賽。

魏書鈞曾在2018年以短片《延邊少年》坎城短片競賽單元特別提及獎，接著2020年及2021年則分別以劇情長片《野馬分鬃》、《永安鎮故事集》入圍坎城影展，前者為首部長片特別單元，後者為導演雙週單元，而到了今年，再以《河邊的錯誤》前進坎城，魏書鈞成為這幾年在坎城最受矚目的中國新生代導演之一。

《河邊的錯誤》改編自中國知名作家余華同名短篇小說，主演為朱一龍、曾美慧孜等人，而能夠順利在坎城亮相，也代表拿到龍標，屆時應該能順利在中國映演。

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核稿編輯：楊士範


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