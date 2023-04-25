2023坎城影展補增片單：備受爭議的作品入選主競賽，中國新銳魏書鈞打入「一種注目」
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坎城影展公佈補增入選的片單，也讓主競賽單元共計擁有21部作品，而導演凱薩琳科西妮的加入，也代表今年坎城主競賽有7部來自女性導演的電影，將坎城影展主競賽女性導演入選的紀錄，再向上推進。此外，中國也有備受矚目的新銳導演，即將在「一種注目」單元亮相。
2023年第76屆坎城影展昨（24）日公布官方單元的補增片單，其中主競賽單元新增兩部作品，包含尚史蒂芬蘇維禾（Jean-Stephane Sauvaire）的《Black Flies》，以及凱薩琳科西妮（Catherine Corsini）的《Le retour》；至於一種注目競賽單元，同樣新增兩部作品，包含中國備受矚目的新生代導演魏書鈞《河邊的錯誤》，以及艾歷克斯魯茲（Alex Lutz）的《Une nuit》。
隨著尚史蒂芬蘇維禾跟凱薩琳科西妮的加入，今年坎城主競賽單元共計擁有21部作品，而凱薩琳科西妮的出現，也代表今年坎城主競賽有7部來自女性導演的電影，將坎城影展主競賽女性導演入選的紀錄，再向上推進。
除了凱薩琳科西妮之外，其餘入選的女性導演，分別是潔西卡賀斯樂（Jessica Hausner）、卡勞瑟爾賓漢耶（Kaouther Ben Hania）、潔絲汀楚特（Justine Triet）、艾莉絲羅爾瓦雀（Alice Rohrwacher）、凱薩琳布蕾雅（Catherine Breillat）以及首部劇情長片就入圍的Ramata-Toulaye Sy。
不過，凱薩琳科西妮的《Le retour》其實此前就有傳出相關爭議，根據《綜藝報》指出，凱薩琳科西妮遭劇組成員指控騷擾，而劇組其他成員，則被指控對兩名女演員有不當行為。
而根據法國國家電影中心（CNC）表示，此片劇本涉及了15歲女主角的性愛場景，但據稱是在未經兒童委員會同意的情況下拍攝的奇觀，針對此事件，國家電影中心指出，「考慮到製作方未能履行社會責任，已決定撤回對這部電影的補助」。
凱薩琳科西妮的《Le retour》傳出上述爭議風波，在4月13日坎城正式官宣的第一波片單之中，就未見入選。不過，到了昨日的補增片單，《Le retour》仍舊順利闖進了主競賽，也引起部分討論聲音。
至於另一部補增片單進入坎城主競賽的作品，來自美國導演尚史蒂芬蘇維禾（Jean-Stephane Sauvaire）的《Black Flies》，至於本片最受矚目的焦點，是主演為曾經憑藉《神秘河流》、《自由大道》二度拿下奧斯卡影帝的西恩潘（Sean Penn）。
而在華語作品部分，原先來自中國的王兵執導的《青年》順利進入主競賽單元，至於新加坡的陳哲藝執導的《燃冬》則是進入一種注目。
至於昨日的補增片單，則看見了魏書鈞《河邊的錯誤》進入了一種注目，與陳哲藝類似，魏書鈞從坎城發跡之後，也總算於今年進入了官方競賽。
魏書鈞曾在2018年以短片《延邊少年》坎城短片競賽單元特別提及獎，接著2020年及2021年則分別以劇情長片《野馬分鬃》、《永安鎮故事集》入圍坎城影展，前者為首部長片特別單元，後者為導演雙週單元，而到了今年，再以《河邊的錯誤》前進坎城，魏書鈞成為這幾年在坎城最受矚目的中國新生代導演之一。
《河邊的錯誤》改編自中國知名作家余華同名短篇小說，主演為朱一龍、曾美慧孜等人，而能夠順利在坎城亮相，也代表拿到龍標，屆時應該能順利在中國映演。
- 完整官方片單請至坎城影展官網
新聞來源
- The 76th Festival de Cannes Official Selection: additions to the Selection（Cannes）
- Cannes Festival Adds ‘Black Flies’ With Sean Penn, Catherine Corsini’s ‘Le Retour’ to 2023’s Official Selection（Variety）
延伸閱讀
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核稿編輯：楊士範
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化「綠色溢價」阻力為推力，藍圖營造在地實踐永續住宅
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2050年淨零碳排已是各國企業的共識與目標，然而推動溫室氣體減量過程中，導入各種創新解決方案，勢必衍生額外的合規成本與轉型成本，也就是比爾蓋茲（Bill Gates）提出的「綠色溢價（Green Premium）」概念，想進一步降低甚至歸零，則仰賴政策支持、產業合作與社會認同，缺一不可。
全球節能減碳行動方興未艾，綠色溢價卻成為企業實踐永續發展的挑戰之一，比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年出版的書中曾舉了一個例子，指出航空公司想減少飛機碳排放量，全面使用生質燃料的費用支出將比石化燃油高140%，所以消弭綠色溢價，成為下一步必須採取的行動。
當然單靠一家企業的力量，引導綠色溢價歸零實屬不易，唯有打造完整產業生態系，才能取得規模經濟效益。例如近年來太陽能發電成本持續下降，可歸功於政府政策支持、市場需求增加以及生產技術進步，相關面板、電池、模組製造商順利擴大量產，才得以壓低單位成本再推升普及率，創造健康有序的正向循環。
加速綠色意識覺醒，建築與營建業扮演要角
時值各國政府紛紛祭出減碳降排規範，企業也明確設定階段性執行目標，如這套模式及早擴展到其他產業，相信有利於啟動更廣泛的結構變革。尤其聯合國在2021年研究報告中指出，全球溫室氣體排放量高達37%來自建築營造業，能否跨界合作降低永續建築的興建成本，成為迎向淨零未來的關鍵環節。
在台灣，金管會亦提出「綠色金融行動方案3.0」，除了鼓勵金融業整合資源支持淨零轉型，還要求依據碳揭露數據與ESG執行資訊，作為建築營造業的投融資或授信準則，也就是說若沒有引入新的觀念、技術、工法或設備，致力降低建築能源消耗與溫室氣體排放，未來取得貸款的條件限制將會越多。
身為台灣甲級營造廠的藍圖營造，面對國際趨勢與國內政策雙重夾擊，意識到從節能減碳、綠色溢價到永續發展，是建築營造業未來10至20年無法迴避的課題，願意在多年累積的興建品質與服務口碑之上，挺身而出號召更多人響應，擴大這一股改變的力量。
「我們屬於新世代，轉型心態與行動策略應該更積極，帶動上中下游廠商跟著往前衝，籌組共好進步的產業生態系，藉以爭取社會大眾認同。」
藍圖營造建設部總經理賴以軒強調，這是必須勇敢跨出的第一步。近年來無論開發或承建的住宅，開始導入太陽光電、儲能櫃、電力回生等節能減碳設備，也申請綠建築標章和Fitwel健康建築認證，便是著眼於加速房地產市場的綠色意識覺醒。
全面展開永續對話，建立共識匯聚改變力量
主動承擔社會責任並內化為ESG目標，藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲直言，「相較於建築營造業者，已習慣用最低成本追求最高利潤，我們從設計規劃、材料供應到施工技術，盡可能納入各種節能減碳考量。」舉凡嚴選設備廠商、增加在地採購、減少廢棄物產生，都會產生相對應的外溢成本，營造商需要有更高的層次視角，制定綜觀全局的因應策略。
特別是相關設備或系統，在交由社區管委會接手後，仍需配合政府建立完善的監督核查機制，以及供應商串接整合，協助做好後續的保養服務與管理規劃，才能讓住戶知道省了多少電、減了多少碳，願意繼續維持正常運作或汰舊換新，確保低碳轉型的現實與理想不會產生落差，讓永續走進每個人的日常生活裡。
於是藍圖營造計畫把正在做的事情寫成「永續白皮書」，擴大和政府、產業與社會的溝通面向，一方面希望促進了解，只要房地產市場的節能減碳需求不斷增溫，更多設備系統商樂於投入研發、生產與製造，價格不僅將具競爭力，削減建築營造業承受的綠色溢價壓力，也會有更多創新技術被導入應用，提高預期成效。
另一方面，藍圖營造則是公開倡議，鼓勵率先掌握永續契機的建築營造業者，繼續回應國際趨勢、滿足市場需求，只要在良性競爭中獲得絕大多數消費者青睞，就能發揮至關重要的影響力，成為同業爭相效法的對象，推出一個又一個低碳永續住宅計畫，最終造福的還是人類社會，離淨零生活願景再跨近一大步。