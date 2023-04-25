香港醫療AI危機——在AI時代居安思危
我們想讓你知道的是
香港醫療系統在疫症期間爆煲，歷史遺留下來的問題，是一個重要原因。未來高齡海嘯殺到，若同時有新的大型疾病來襲，脆弱的醫療防線很難抵禦，將又會造成極大的人命傷亡。其實在疫症前，面對人口老化，政府曾減少醫療開支，反映決策者欠缺長遠規劃的眼光和研究準備，碰上醫護人員大量流失，應對方法是找外援，輸入外勞。濟燃眉之急，是沒辦法中的辦法，但這又將進一步打擊員工士氣。
AI時代來臨，有些人從中得到的好處大於壞處，是時代寵兒。不過，以取代人、超越人為最終目標的新科技，汰弱留強的速率奇高，「成功」的有效期比過去任何時候都短。一般人學習能力有限，長遠必跑輸「大市」。今天適應新時勢的挑戰，明日一身本領可能已落伍。就算自強不息，努力吸收新知識，但自我增值和突破得幾多次？世上有神人，但面對無止境進化的AI，能長年保持市場價值者，一定不是多數。所謂贏家，持續慘烈地競爭，從社會精英的金字塔頂掉下來，只會有增無減。
這並非要販賣絕望感，而是想及早做一些貼近現實的預測，提高危機及問題意識。居安思危，超前準備，方有機會把科技造成的苦難減至最少，把壞事扭轉做沒那麼壞的事——假如好運的話。
關乎眾人命運的醫學發展
報道指，微軟會和美國醫療保健軟件公司合作，將GPT-4引進至多間大學的健康中心，自動幫醫護起草寫給患者的回覆。[1]AI亦可結合電子健康紀錄，配合數據分析加快診斷。未來AI的臨床應用，一定不會這般簡單。醫學界中人相信，AI技術不會完全取代人，但最終會對醫療行業產生甚麼無可逆轉的影響？成本較低的人機協作方式，會否大幅降低入職門檻，造成兩極化現象，除了少數管理層及名醫，中低層就降格為善用AI技術的勞工？
當然，新疾病／知識會不斷出現，取材自既有知識庫的AI醫生無用武之地，人的角色在可見將來不會被完全取替。但新疾病及相關知識的開發研究，視乎公共資源及私人資金怎樣投放——例如研發售價高昂的美容藥品，抑或有效但更廉宜的罕見病藥物——頗受社會經濟及政商權力因素影響。新疾病的被發現、被「創造」，使醫療需求增加，但增加幅度會否被自動化造成的減幅抵消，甚至長遠來說，減幅遠超增幅呢？若是後者，一般醫護人員的工作條件和待遇，在新技術湧現的同時，很難相信會變得更好。
香港醫療危機的前世今生
廿三年前，港台《鏗鏘集》有一集名為《苦煞了醫生》[2]，當時中大醫學院院長鍾尚志，以及港大外科系教授范上達教授，接受訪問時均表示，醫管局成立十載，好大喜功，擴張過度，把所有私家醫院的病人都吸納過來，卻又只能以有限資源提供無限服務；大手筆聘用行政人員，卻減少醫療前線人手，令自己走進死胡同。人手不足的老問題去到疫症前的2019年仍未得到解決，情況反而一年比一年差。在流感高峰期，加床加到110%、120%甚為普遍，實際收的病人甚至可能去到130%或140%。加班、超時變成常態，嚴重侵蝕醫護人員本來很想幫人的心態。[3]
醫療系統在疫症期間爆煲，歷史遺留下來的問題，是一個重要原因。未來高齡海嘯殺到，若同時有新的大型疾病來襲，脆弱的醫療防線很難抵禦，將又會造成極大的人命傷亡。其實在疫症前，面對人口老化，政府曾減少醫療開支，反映決策者欠缺長遠規劃的眼光和研究準備。短視的「會計佬思維」，碰上醫護人員大量流失，應對方法是找外援，輸入外勞。濟燃眉之急，是沒辦法中的辦法，但這又將進一步打擊員工士氣。而以決策者的往績來看，即使醫療需要持續上升，但公共資源恐怕不會合乎比例地增加（有大量移山填海的工程要上馬），最終又會導至更多人離開，又再依靠更多外勞。
行業能否健全發展的關鍵
當各行各業普遍受AI革命衝擊，掀起無休止的失業潮，只有有條件、有能力的少數人受惠於新科技，並且笑到最後。世上大部分政府都落力發展高新科技，但AI是兩面刃，不能一廂情願地以為靠它做大經濟個餅，便可讓社會不同階層分享到更多餅碎。所謂涓滴效應，去到現實世界，是另一回事。先進經濟體大都貧富懸殊，香港更最為嚴重，但香港過去的經濟不興旺嗎？做大了經濟的餅，最終是哪些人獲得利益為主？且看香港的超級富豪到底做甚麼生意。
涓滴效應被不少經濟學者批評，諾獎得主史迪格里茲甚至認為，在所謂「自由市場」的調節過程中，財富不是向下，而是向上流，造成富者愈富的財富再分配現象。只要叢林法則沒受到有效約束，社會制度（例如稅制）沒相應變革，AI創新的成果（所謂經濟的餅做大了）同樣會被少數精英階層掠取，令財富更加集中到少數人手上。
贏家全取，這樣的競爭就算帶來所謂進步，但值得我們追求？社會持續向下流，經濟赤貧化，加上嬰兒潮人口老化，政府要幾多資源才可舒緩社會大眾的厄困？政府捉襟見肘，醫療領域的創新，以及研究新的疾病這等任務，自然由財雄勢大的藥廠、醫療科企及背後的金主把持。金主們最想得到甚麼？當然是長命幾百歲，以及藉著人機合一技術大大提升自己的體能和智能。科技發展的方向，依照原有的經濟邏輯，將會集中在「基因改造人」、「上載靈魂」、「零件更換」（器官培植及移植）或返老還童等領域之內。這些新醫學的服務對象不會是一般人，一般人付不起錢。
註：
- 微軟被爆自研AI晶片降成本（20-4-2023，信報）
- 香港電台：《鏗鏘集：苦煞了醫生》
- 護士工作調查｜研究指港年輕護士看重工作生活平衡 升職意欲低 都大倡改善工作環境挽留人才（24-3-2023，明報）
文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於此。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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2023年電子票券市場調查：Edenred 宜睿智慧蟬聯高滿意度首選
我們想讓你知道的是
近年來電子票券的使用率持續攀升。台灣電子票券領導品牌 Edenred 宜睿智慧，以多元性與便利性為核心設計服務，深耕電子票券系統數十年，成為了行業中的佼佼者。
在數位化的普及和發展下，AI、ChatGPT 等數位科技應用正快速發展，也為各行各業帶來眾多美好的數位前景。隨著大眾對數位化的接受度不斷提高，人們對於數位服務的使用情境也有了更多元的想像，其中，電子票券的應用也在近年來廣受眾多企業與消費者的青睞。
電子票券相較於傳統紙質票券，具有幾乎壓倒性的優勢：便利、環保、選擇多、易使用、易保存、易查詢等，這也是電子票券得以備受青睞的主要原因，特別在重大節慶如母親節、三節禮金和尾牙禮品等更容易被採用。企業在預算及使用便利度的考量之下，選用禮品兌換券、品牌面額券等電子票券，既可以彈性符合企業預算，又能讓大家都滿意，電子票券使選擇禮品變得更加簡單。
在這個數位化的浪潮中，台灣電子票券領導品牌 Edenred 宜睿智慧，以多元性與便利性為核心設計服務，深耕電子票券系統數十年，成為該產業中的佼佼者。Edenred 宜睿智慧除了擁有各類型的電子票券服務外，還提供了更為完整的企業福利解決方案，包括數位化的員工福利自助採購平台、員工福利票券App，助力企業更有效率地管理員工福利、提高員工滿意度。
電子票券已成為現代消費的新趨勢
在經歷疫情的催化，電子票券成為時下最夯的消費應用，並且有著無限的可能性。透過數位化，不僅能提高工作效率、節省工時，還能精準掌握數量的需求，對於發券者與兌換者而言，更能夠提供即時的便利。
技術的不斷進步和創新，也使得電子票券有更多應用場景，包括在生活中的食衣住行等方面都能夠體現其便利性。
如今，許多企業和公司都開始將電子票券納入其經營策略，以提高效率、節省時間和提高客戶體驗。然而，若企業或公司的系統沒有與時俱進，即便有心想提升效率，依然有可能會因為種種條件限制而難以推動。因此，在建構數位化票券系統時，必須從人性化的設計出發，例如讓使用者能夠輕鬆地兌換、使用電子票券，而不用再去領取紙本票券。此外，讓票券的面額更為靈活、易用，以及提供便捷的查詢、兌換方式，也是重要的考量因素。
設計良好的電子票券系統可以為企業和消費者帶來更多的價值。對於企業而言，電子票券系統可以幫助他們更加精確地掌握數量，避免浪費和損失，同時也可以節省工時和簡化流程。
對於消費者而言，電子票券系統可以提供更加方便、快捷和安全的購物體驗，只需透過手機或其他電子設備就能輕鬆完成消費。電子票券不僅是一種技術工具，更是一種智慧生活方式的體現。隨著技術和應用場景的不斷發展和擴展，電子票券將成為未來數位生活中不可或缺的一部分。
Edenred 宜睿智慧在電子票券市場獲得高滿意度評價
Edenred 宜睿智慧是來自法國的電子票券領域專家，憑藉其先進的技術與優質的服務，成功地獲得了使用者的高度滿意。據 2023 的市調結果顯示，Edenred 宜睿智慧有著 87.6% 的高滿意度評價，蟬聯「公司品牌滿意度」之首，同時也獲得市場知名度冠軍。這顯示 Edenred 宜睿智慧在行業中的卓越表現，得到了廣大客戶及消費者的信任與認可。
除此之外，Edenred 宜睿智慧的電子票券使用十分簡便，短短幾秒內就能完成直覺式的操作，不須額外註冊或填寫資料，並且成功避免了個資外洩的風險。透過電子化，企業更可以省下禮品儲存空間和派發的時間成本，不管是遠距辦公或員工遍布全台，三節與各項福利發券都可以在一鍵之間完成，平均每年可以省下 600 個作業工時、減少約 75 天的人力成本，為企業帶來了極大的效益和福利。
結合三大功能，Edenred 宜睿智慧提供更靈活的購買選擇
在最先進的加密技術下，Edenred 宜睿智慧讓使用者的個人資訊得到最完善的保障，使用者可以安心享受電子票券帶來的便利，不用擔心繁雜的付款流程和安全問題；同時進一步結合「品牌隨選」、「面額自訂」、「票夾管理」三大功能，充分滿足用戶在「通路使用」、「額度管理」及「票券儲存」的需求。
以「自訂面額」為例，此功能不僅讓使用者可以根據個人需求或偏好自由定義票券面額，更提供了更靈活的購買選擇。而 Edenred 宜睿智慧的「品牌通路自由配置」也讓企業可以按照自己的需求配置合適的品牌通路，使得禮券更具有個性化和差異化。這些功能的結合，能夠讓企業和個人用戶更加便利地使用電子票券，同時也減少了浪費和不必要的成本，是一個節省成本並且更為環保的選擇。
電子票券的未來：延續綠色福利概念，為企業實現綠色減碳目標，推動永續發展
根據統計，有九成消費者都曾收到電子票券作為禮物或贈品，消費者喜好電子票券的三大優勢為便利、環保、選擇多。此三大優勢使電子票券已然成為消費者贈禮及企業福利不可或缺的選擇。
作為台灣電子票券市場的領導品牌，Edenred 宜睿智慧的「綠色福利」概念更是順應了現代永續發展的趨勢，提供符合環保理念的電子票券解決方案，讓使用者可以無紙化地數位管理票券，同時也為企業在 ESG 環保浪潮下，實現了綠色減碳的目標。隨著無接觸的概念在防疫時代的普及，以及環保減碳發展的趨勢愈漸受到重視，Edenred 宜睿智慧未來也將持續開創電子票券的新應用，為電子票券生態系統注入新的活力。