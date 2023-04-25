香港醫療AI危機——在AI時代居安思危

AI時代來臨，有些人從中得到的好處大於壞處，是時代寵兒。不過，以取代人、超越人為最終目標的新科技，汰弱留強的速率奇高，「成功」的有效期比過去任何時候都短。一般人學習能力有限，長遠必跑輸「大市」。今天適應新時勢的挑戰，明日一身本領可能已落伍。就算自強不息，努力吸收新知識，但自我增值和突破得幾多次？世上有神人，但面對無止境進化的AI，能長年保持市場價值者，一定不是多數。所謂贏家，持續慘烈地競爭，從社會精英的金字塔頂掉下來，只會有增無減。

這並非要販賣絕望感，而是想及早做一些貼近現實的預測，提高危機及問題意識。居安思危，超前準備，方有機會把科技造成的苦難減至最少，把壞事扭轉做沒那麼壞的事——假如好運的話。

關乎眾人命運的醫學發展

報道指，微軟會和美國醫療保健軟件公司合作，將GPT-4引進至多間大學的健康中心，自動幫醫護起草寫給患者的回覆。[1]AI亦可結合電子健康紀錄，配合數據分析加快診斷。未來AI的臨床應用，一定不會這般簡單。醫學界中人相信，AI技術不會完全取代人，但最終會對醫療行業產生甚麼無可逆轉的影響？成本較低的人機協作方式，會否大幅降低入職門檻，造成兩極化現象，除了少數管理層及名醫，中低層就降格為善用AI技術的勞工？

當然，新疾病／知識會不斷出現，取材自既有知識庫的AI醫生無用武之地，人的角色在可見將來不會被完全取替。但新疾病及相關知識的開發研究，視乎公共資源及私人資金怎樣投放——例如研發售價高昂的美容藥品，抑或有效但更廉宜的罕見病藥物——頗受社會經濟及政商權力因素影響。新疾病的被發現、被「創造」，使醫療需求增加，但增加幅度會否被自動化造成的減幅抵消，甚至長遠來說，減幅遠超增幅呢？若是後者，一般醫護人員的工作條件和待遇，在新技術湧現的同時，很難相信會變得更好。

Photo Credit: GettyImages

香港醫療危機的前世今生

廿三年前，港台《鏗鏘集》有一集名為《苦煞了醫生》[2]，當時中大醫學院院長鍾尚志，以及港大外科系教授范上達教授，接受訪問時均表示，醫管局成立十載，好大喜功，擴張過度，把所有私家醫院的病人都吸納過來，卻又只能以有限資源提供無限服務；大手筆聘用行政人員，卻減少醫療前線人手，令自己走進死胡同。人手不足的老問題去到疫症前的2019年仍未得到解決，情況反而一年比一年差。在流感高峰期，加床加到110%、120%甚為普遍，實際收的病人甚至可能去到130%或140%。加班、超時變成常態，嚴重侵蝕醫護人員本來很想幫人的心態。[3]

醫療系統在疫症期間爆煲，歷史遺留下來的問題，是一個重要原因。未來高齡海嘯殺到，若同時有新的大型疾病來襲，脆弱的醫療防線很難抵禦，將又會造成極大的人命傷亡。其實在疫症前，面對人口老化，政府曾減少醫療開支，反映決策者欠缺長遠規劃的眼光和研究準備。短視的「會計佬思維」，碰上醫護人員大量流失，應對方法是找外援，輸入外勞。濟燃眉之急，是沒辦法中的辦法，但這又將進一步打擊員工士氣。而以決策者的往績來看，即使醫療需要持續上升，但公共資源恐怕不會合乎比例地增加（有大量移山填海的工程要上馬），最終又會導至更多人離開，又再依靠更多外勞。

行業能否健全發展的關鍵

當各行各業普遍受AI革命衝擊，掀起無休止的失業潮，只有有條件、有能力的少數人受惠於新科技，並且笑到最後。世上大部分政府都落力發展高新科技，但AI是兩面刃，不能一廂情願地以為靠它做大經濟個餅，便可讓社會不同階層分享到更多餅碎。所謂涓滴效應，去到現實世界，是另一回事。先進經濟體大都貧富懸殊，香港更最為嚴重，但香港過去的經濟不興旺嗎？做大了經濟的餅，最終是哪些人獲得利益為主？且看香港的超級富豪到底做甚麼生意。

涓滴效應被不少經濟學者批評，諾獎得主史迪格里茲甚至認為，在所謂「自由市場」的調節過程中，財富不是向下，而是向上流，造成富者愈富的財富再分配現象。只要叢林法則沒受到有效約束，社會制度（例如稅制）沒相應變革，AI創新的成果（所謂經濟的餅做大了）同樣會被少數精英階層掠取，令財富更加集中到少數人手上。

贏家全取，這樣的競爭就算帶來所謂進步，但值得我們追求？社會持續向下流，經濟赤貧化，加上嬰兒潮人口老化，政府要幾多資源才可舒緩社會大眾的厄困？政府捉襟見肘，醫療領域的創新，以及研究新的疾病這等任務，自然由財雄勢大的藥廠、醫療科企及背後的金主把持。金主們最想得到甚麼？當然是長命幾百歲，以及藉著人機合一技術大大提升自己的體能和智能。科技發展的方向，依照原有的經濟邏輯，將會集中在「基因改造人」、「上載靈魂」、「零件更換」（器官培植及移植）或返老還童等領域之內。這些新醫學的服務對象不會是一般人，一般人付不起錢。

註：

文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於此。

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin