「政治人物在社群媒體個人帳號上封鎖人，是否違反言論自由？」美國最高法院將審理
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第9巡迴上訴法院判定加州的案件勝訴，認定政府官員的社群帳號是公眾平台，須受第一修正案的規範；而第6巡迴上訴法院則認為政治人物的私人帳號，因此封鎖留言者，並不屬於對言論自由的侵害。2案件的審判結果相互衝突，因此訴請最高法院審查。
綜合《紐約時報》、《華盛頓郵報》與《CNN》的報導，美國最高法院在昨（24）日宣布同意受理2個案件，將會裁定政治人物與政府官員在社群媒體上封鎖使用者、留言，是否違反美國憲法第一修正案（The First Amendment）中對言論自由的保障。
加州案件：社群媒體是公眾平台，須受第一修正案規範
加州波威聯合學區（Poway Unified School District）的2名官員－歐康諾羅特克里夫（Michelle O’Connor-Ratcliff）與贊恩（T.J. Zane），常使用社群媒體與選民進行交流、討論學校安全問題、分享學校董事會活動，並邀請家長參加公開會議。
而身為家長的迦尼爾夫婦（Garnier），時常在歐康諾羅特克里夫與贊恩的貼文底下，發表冗長且重複的批評言論，最後被官員封鎖留言。迦尼爾夫婦後對2位官員提起訴訟，並在下級法院獲得了有利於他們的裁決。
美國憲法第一修正案，禁止政府因為言論觀點的不同，限制民眾在公共論壇上的發言。而迦尼爾夫婦認為第一修正案，適用於他們所面臨的情況，身為學區家長，理應有權利在民選官員的社交媒體頁面上發表評論。
2位學區官員則在提交給法院的請願書中表示，儘管他們使用社群媒體發布與學區相關的內容，但他們的社群媒體帳號，並不是為了工作而創建的，學區無法因此管控他們的個人帳戶。歐康諾羅特克里夫與贊恩也指出，當初封鎖迦尼爾夫婦，是因為他們多次重複留言。
針對加州這起案件，第9巡迴上訴法院（ 9th US Circuit Court）認定歐康諾羅特克里夫與贊恩的社群帳號是公眾平台，需要受到憲法第一修正案的規範，民眾在此擁有言論自由，並且判決迦尼爾夫婦勝訴。
第9巡迴上訴法院也表示，如果政府官員透過社群媒體發布公務相關的資訊，那麼他們的帳號，就應該被視為具有公眾性的平台。
密西根州案件：私人帳號不受第一修正案規範
密西根州休倫港市（Port Huron）的行政官（city manager）弗里德（James R. Freed）常在臉書帳號發表政策相關的評論。而其中1篇與休倫港市防疫政策有關的貼文，引來了該市居民林德克（Kevin Lindke）的批評。弗里德後來封鎖了林克德的留言，後者提起訴訟後敗訴。
第6巡迴上訴法院（ 6th US Circuit Court）的塔帕爾（Amul R. Thapar）法官表示，弗里德的臉書帳號是私人帳號，並非作為公務使用，不受第一修正案的規範，因此弗里德並沒有因為封鎖留言而侵害言論自由。
針對密西根州的這起案件，第6巡迴上訴法院表示，只有在社群帳號被用來做公務使用，或是官員工作內容包含經營社群帳號的時候，該帳號才會受到憲法第一修正案的規範。
政治人物的社群帳號，是「私人活動」，還是為了「公眾目的」？
上述2起類似的案件，分別在不同的法院得到了不同的審判結果。第9巡迴上訴法院判定加州的案件勝訴，認定政府官員的社群帳號是公眾平台，須受第一修正案的規範；而第6巡迴上訴法院則認為政治人物的私人帳號不受第一修正案規範，因此封鎖留言者，並不屬於對言論自由的侵害。
2起案件的審判結果相互衝突，因此訴請美國最高法院進行審查，最高法院在24日宣布受理。案件預計在今（2023）年秋天，由9名大法官審理，屆時將裁定美國憲法第一修正案，是否保障民眾，能夠在政府官員與政治人物的社群帳號上留言，而不被封鎖或是屏蔽。
新聞來源
- Supreme Court to Decide Whether Officials Can Block Critics on Social Media（The New York Times）
- Supreme Court to decide if First Amendment stops government officials from blocking social media critics（CNN）
- Supreme Court will decide if officials can be sued for blocking social media critics（Washington Post）
延伸閱讀
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核稿編輯：楊士範
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