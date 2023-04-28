台海兵兇戰危，到底是誰讓世界看到台灣？
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中國駐法大使盧沙野接受法國媒體採訪時，就台灣議題舌戰主持人，他說「前蘇聯成員國家不具備主權國家權利」的一席話，惹惱了多個國家與歐盟，不但引來了抗議，也讓台灣再次登上歐美主流媒體。
文：詹威克（台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居）
多年來，台灣不論是外交或者國際能見度，好聽一點是「韜光養晦」，難聽一點的話，可以說是根本沒人理會。國際上不論外交還是學術研究，中國是「顯學」、台灣是「偏門」，連帶地是歐美民間也沒多少人知道台灣，不少台灣人經常碰到啼笑皆非甚至心有戚戚焉的狀況。
當介紹自己來自台灣的時候，有些外國人會答說「我知道你們的首都是曼谷」，或者「我好喜歡你們的冬陰功大蝦湯」這種Taiwan、Thailand傻傻分不清楚的尷尬情況，還被台灣人拿來當成自嘲的材料，可見台灣以前真的是鮮為人知。
以前台灣政府編制上，有個理論上可以「上達天聽」的新聞局，不單是政府與媒體接觸的窗口，也是政府對外宣傳的主要部門，而且在許多台灣駐外代表處派駐了人員。即便經費可以說不缺、人員的素質也不差，但是以國際宣傳的大環境而言，工作很難取得成效，地位也就一年不如一年，所以在2012年被裁撤，從1947年成立，到裁撤總共65年。
所以說，台灣政府也不是沒想辦法在各國媒體上出頭露臉，只是媒體沒興趣，能登上主流媒體大部分也只是因為投書反駁中國方面，或者是對台灣不利的親中言論，要說特別安排版面或者上電視台、電台節目接受專，雖然不敢說從來沒有，但是絕對可謂難上加難。
不過這種情況最近出現了極大的變化，首先是有愈來愈多外國媒體到台灣以不同的方式駐點，另外也有不少媒體雖然不是在台長期駐點或者聘僱特約記者，但是派出記者到台灣採訪，報導範圍從台積電、台灣近視眼問題到台海緊張局勢。
外媒對台灣突然有興趣，跟所謂的「台海兵兇戰危」自然是脫不了關係，尤其是俄國出兵烏克蘭之後，許多媒體將台灣和烏克蘭相提並論；雖然台灣不見得認同這種看法，但是對兩岸錯綜複雜歷史毫無所知的西方一般閱聽眾而言，這種類比對他們而言是比較淺顯易懂的。
另外就是相對於中國與香港的媒體環境艱難，台灣的環境是友善許多，而且台灣本身對兩岸的矛盾情緒、藍綠統獨對立也是吸引外國媒體的一個重要原因。
本來就算是「台海兵兇戰危」，如果一旦沉寂下來，媒體的興趣也就跟著不見了。只是中國時不時舉行軍事演習、軍艦和飛機不斷地逼近海峽中缐或者繞台，甚至已經逼近日本領海，加上中國外交官的「戰狼」經常口出驚人言論，例如這次的盧沙野一席話就招來那麼多國家的嚴重抗議。
由於起點就是台灣的主權問題，那麼報導的時候就勢必要提到台灣，而隨著曝光率的提高，台灣的角度與觀點也逐漸地被納入了報導之中。
從兩蔣、李登輝、陳水扁、馬英九到現在的蔡英文，1950到現在的2023，最近台灣的國際能見度是70多年來最高的。不過，的確有不少台灣人對現在這種國際知名度感到不舒服，認為這是以和中國作對為代價換來的，為台灣帶來的是危險，這種看法其實也是外媒感到有興趣、有意深究的。
另外一派自然是認為台灣的觀點和角度終於被外界所看到、台灣的聲音不再被漠視，尤其是外媒不再以「中國視為叛離的一省」來形容台灣。多年來想方設法、用盡力氣但不得效果的宣傳，如今在短短的時間之內取得如此的效果，他們即便沒有雀躍欣喜，起碼也是感到欣慰。
如果把台灣現在的國際知名度和能見度視為成績的話，能夠有這樣的成績並非單一的原因，例如疫情造成國際市場對晶片需求大增，從而出現供不應求的情況，這讓國際上注意到了台灣的半導體產業。
中國的武力威脅，讓世界注意到了台海是個外媒眼中的熱點，還有前述的中國戰狼外交「脫軌表現」等等，而最大的一個重點就是原本對台灣沒啥興趣的國際媒體，注意到台灣與中國和烏克蘭對俄羅斯最相似的地方，不只是物理威脅或者主權，而是民主和極權政體之間的對抗。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：朱家儀
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2023年電子票券市場調查：Edenred 宜睿智慧蟬聯高滿意度首選
我們想讓你知道的是
近年來電子票券的使用率持續攀升。台灣電子票券領導品牌 Edenred 宜睿智慧，以多元性與便利性為核心設計服務，深耕電子票券系統數十年，成為了行業中的佼佼者。
在數位化的普及和發展下，AI、ChatGPT 等數位科技應用正快速發展，也為各行各業帶來眾多美好的數位前景。隨著大眾對數位化的接受度不斷提高，人們對於數位服務的使用情境也有了更多元的想像，其中，電子票券的應用也在近年來廣受眾多企業與消費者的青睞。
電子票券相較於傳統紙質票券，具有幾乎壓倒性的優勢：便利、環保、選擇多、易使用、易保存、易查詢等，這也是電子票券得以備受青睞的主要原因，特別在重大節慶如母親節、三節禮金和尾牙禮品等更容易被採用。企業在預算及使用便利度的考量之下，選用禮品兌換券、品牌面額券等電子票券，既可以彈性符合企業預算，又能讓大家都滿意，電子票券使選擇禮品變得更加簡單。
在這個數位化的浪潮中，台灣電子票券領導品牌 Edenred 宜睿智慧，以多元性與便利性為核心設計服務，深耕電子票券系統數十年，成為該產業中的佼佼者。Edenred 宜睿智慧除了擁有各類型的電子票券服務外，還提供了更為完整的企業福利解決方案，包括數位化的員工福利自助採購平台、員工福利票券App，助力企業更有效率地管理員工福利、提高員工滿意度。
電子票券已成為現代消費的新趨勢
在經歷疫情的催化，電子票券成為時下最夯的消費應用，並且有著無限的可能性。透過數位化，不僅能提高工作效率、節省工時，還能精準掌握數量的需求，對於發券者與兌換者而言，更能夠提供即時的便利。
技術的不斷進步和創新，也使得電子票券有更多應用場景，包括在生活中的食衣住行等方面都能夠體現其便利性。
如今，許多企業和公司都開始將電子票券納入其經營策略，以提高效率、節省時間和提高客戶體驗。然而，若企業或公司的系統沒有與時俱進，即便有心想提升效率，依然有可能會因為種種條件限制而難以推動。因此，在建構數位化票券系統時，必須從人性化的設計出發，例如讓使用者能夠輕鬆地兌換、使用電子票券，而不用再去領取紙本票券。此外，讓票券的面額更為靈活、易用，以及提供便捷的查詢、兌換方式，也是重要的考量因素。
設計良好的電子票券系統可以為企業和消費者帶來更多的價值。對於企業而言，電子票券系統可以幫助他們更加精確地掌握數量，避免浪費和損失，同時也可以節省工時和簡化流程。
對於消費者而言，電子票券系統可以提供更加方便、快捷和安全的購物體驗，只需透過手機或其他電子設備就能輕鬆完成消費。電子票券不僅是一種技術工具，更是一種智慧生活方式的體現。隨著技術和應用場景的不斷發展和擴展，電子票券將成為未來數位生活中不可或缺的一部分。
Edenred 宜睿智慧在電子票券市場獲得高滿意度評價
Edenred 宜睿智慧是來自法國的電子票券領域專家，憑藉其先進的技術與優質的服務，成功地獲得了使用者的高度滿意。據 2023 的市調結果顯示，Edenred 宜睿智慧有著 87.6% 的高滿意度評價，蟬聯「公司品牌滿意度」之首，同時也獲得市場知名度冠軍。這顯示 Edenred 宜睿智慧在行業中的卓越表現，得到了廣大客戶及消費者的信任與認可。
除此之外，Edenred 宜睿智慧的電子票券使用十分簡便，短短幾秒內就能完成直覺式的操作，不須額外註冊或填寫資料，並且成功避免了個資外洩的風險。透過電子化，企業更可以省下禮品儲存空間和派發的時間成本，不管是遠距辦公或員工遍布全台，三節與各項福利發券都可以在一鍵之間完成，平均每年可以省下 600 個作業工時、減少約 75 天的人力成本，為企業帶來了極大的效益和福利。
結合三大功能，Edenred 宜睿智慧提供更靈活的購買選擇
在最先進的加密技術下，Edenred 宜睿智慧讓使用者的個人資訊得到最完善的保障，使用者可以安心享受電子票券帶來的便利，不用擔心繁雜的付款流程和安全問題；同時進一步結合「品牌隨選」、「面額自訂」、「票夾管理」三大功能，充分滿足用戶在「通路使用」、「額度管理」及「票券儲存」的需求。
以「自訂面額」為例，此功能不僅讓使用者可以根據個人需求或偏好自由定義票券面額，更提供了更靈活的購買選擇。而 Edenred 宜睿智慧的「品牌通路自由配置」也讓企業可以按照自己的需求配置合適的品牌通路，使得禮券更具有個性化和差異化。這些功能的結合，能夠讓企業和個人用戶更加便利地使用電子票券，同時也減少了浪費和不必要的成本，是一個節省成本並且更為環保的選擇。
電子票券的未來：延續綠色福利概念，為企業實現綠色減碳目標，推動永續發展
根據統計，有九成消費者都曾收到電子票券作為禮物或贈品，消費者喜好電子票券的三大優勢為便利、環保、選擇多。此三大優勢使電子票券已然成為消費者贈禮及企業福利不可或缺的選擇。
作為台灣電子票券市場的領導品牌，Edenred 宜睿智慧的「綠色福利」概念更是順應了現代永續發展的趨勢，提供符合環保理念的電子票券解決方案，讓使用者可以無紙化地數位管理票券，同時也為企業在 ESG 環保浪潮下，實現了綠色減碳的目標。隨著無接觸的概念在防疫時代的普及，以及環保減碳發展的趨勢愈漸受到重視，Edenred 宜睿智慧未來也將持續開創電子票券的新應用，為電子票券生態系統注入新的活力。