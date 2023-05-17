平均每2.44台電動車搭配一支充電樁，中國是如何做到世界第一？
我們想讓你知道的是
根據資料，截至2022年10月，中國大陸新能源車約1149萬輛，充電基礎設施累計約471萬台，平均每2.44台電動車搭配一支充電樁。蓋充電站這麼難，還要虛實整合，中國大陸是如何做到世界第一的？
文：李旭弘（一個理工門外漢，卻一路走在電動車浪潮的風口浪尖上。大跨度歷練消費電子、工業電腦、電動車、儲能等產業，見證臺灣車企自主品牌的由盛轉衰，最後投入電動車固態電池的市場開拓，冷靜剖析市場趨勢，熱情推動市場發展，現擔任綠學院綠色帶路人）
《蓋電動車充電站很難嗎？專家揭DC快充站建置五步驟》頻頻登上Google搜尋頭條，業界對於建置SOP佳評不斷並登門詢問，其中一位提出的問題讓我印象深刻：「如何設計好的電動車充電體驗？」
一個好的電動車充電體驗需要前期策略面及商業模式的思考、實打實的建置能力、用戶體驗導向的軟體設計能力，將硬體、系統及車輛虛實整合才可以達成。上一篇我們已經介紹實打實的五步驟，接下來我們以全世界建置DC快充站最快的中國大陸為例，來談如何虛實整合。
根據中國充電聯盟EVCIPA資料，截至2022年10月，中國大陸「新能源車」約1149萬輛，充電基礎設施累計約471萬台，車樁比約為2.44，平均每2.44台電動車搭配一支充電樁。蓋充電站這麼難，還要虛實整合，中國大陸是如何做到的？
三大服務商陣營及其商業模式
其實中國大陸的電動車充電站建設，一開始也跟世界其他國家一樣，主要由政府承擔，數量並不多，故障比例也高。不過他們接著就學聰明了，將新能源汽車購買與充電樁補貼掛鉤，並且允許民間資本進入充電樁行業，開始用網路產業的邏輯經營電動車服務，接著又正式把充電站納入「新基建」七大重點領域，就是在這個策略環節與大家分道揚鑣，世界其他國家連他們的車尾燈都看不見了。
- 陣營一：車商
在《猴子不知屁股紅！自己都沒做好就急著喊電動車產業是下一座護國神山？》我們提到，車商會在經銷據點蓋自己品牌的充電設備，特斯拉、比亞迪、蔚來汽車等都是這一陣營。車商建置充電站並營運，主要是為了幫助自己賣車，透過打造封閉型生態系，推動自家新能源車銷售，建立客戶忠誠度延伸價值鏈，在全球市場的發展上，特斯拉可稱為發展最完善的成功案例，它的充電體驗也非常好。
- 陣營二：國有企業
早期肩負著政策推廣的責任，如國家電網、南方電網、中國普天等，成長期過後隨著國營體質發展牛步化，但仍透過國家力量支持佔有一定的市場地位。截至2022年5月，由政府或企業所營運、充電樁數量超過1萬支的共有16個單位，前十大單位加總起來的充電樁數量占比高達85.1%。其中前三名為星星充電、特來電、國家電網，分別占27.8%、27.7%、19.6%，其中第三名國家電網就是國有企業。
- 陣營三：充電服務營運商
前兩名的星星充電、特來電就屬於第三個陣營了，也就是《猴子不知屁股紅！自己都沒做好就急著喊電動車產業是下一座護國神山？》提到的充電服務營運商。自己買地租地營運的自然最多，社區（小區）、商辦（寫字樓）、連鎖超商、商場百貨、飯店、熱門景點都可以去洽談，但遇到土地不容易取得時怎麼辦？
這時就可以變化出各種合作模式。營運商可以找車商、公車業者、物流公司、網約車平台、工廠、社區物業合建，以營運商為主導，做為平台解決方案提供者，整合上下游資源，為車主提供找樁、加值等服務。一家充電服務營運商可以同時有多種合作模式。
他們是怎麼賺錢的呢？靠停車位的翻桌率。充電服務營運商的商業模式就是電費加一個比例的服務費，透過不同地段、不同時間、加入會員享折扣等比電信資費方案更複雜的設計，時時刻刻更換費率和換優惠活動檔期，他們必須有很強的資訊流能力，否則很容易虧錢。目前多數的充電服務營運商仍在投資階段，少數則已經損益兩平。
規模化的賺錢
透過充電服務營運商將資訊網、能源網、物聯網和設備網四網融合，將能提供更多以前想都想不到的服務。
為了達到規模化賺錢的目的，星星充電和特來電紛紛與其他平台尋求合縱連橫的機會。2020年7月，特來電宣佈全面接入國家電網、星星充電、南方電網，這使得特來電APP覆蓋全國70%以上的充電樁市場。四天後，星星充電也宣佈與國家電網、南方電網、特來電等實現互聯互通，形成全國一張網；二者還接入找樁、快電、雲快充等新能源車充電APP，以及與百度地圖、高德地圖合作導航應用，同時與支付寶合作，為引流注資發展出更多的無限可能性。
兩大巨頭彼此競合，不斷地攻城掠地，朝著SaaS平台、智慧能源管理的方向前進，將資訊網、能源網、物聯網和設備網四網融合，當人、車、能源之間形成高強度、高黏著性的連結，將產出能源大數據、金流大數據、支付大數據、行為大數據等，提供更多以前想都想不到的服務！
改變的本質是不連續的，你不管把多少馬車排在一起，也不能得到一條鐵路。正是因為電動車這條不連續性的道路，才適合作為綠色創業者的你大膽探索。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：朱家儀
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉等地區之南投地區農場、休閒農業區，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於臺灣中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
國姓鄉
南投休閒農業區 - 糯米橋休閒農業區
糯米橋休閒農業區位於國姓鄉北港村，是一處位於山區的客家小農村，區內有許多特色景點，如縣定古蹟糯米橋、「看見台灣」的百年茄苳老樹、音樂水車、 打石文化園區、當地信仰中心「碧雲宮」、松柏崙步道、 眉冷山步道、芙蓉瀑布等，適合全家一同出遊。四季宜人的氣候也孕育許多優質農產，有國姓咖啡、香茅、 檸檬、芭樂、絲瓜、橄欖及冷泉米等，讓人吃的安心、健康。當然，來這裡更要享受悠遊慢活，糯米橋休閒農業區內內有多家休閒農場、渡假民宿、特色餐廳與咖啡館。團體遊客亦可事先預約區內景點導覽解說服務與產業體驗活動，如香茅香皂體驗、咖啡沖泡體驗、咖啡烘豆體驗、葉拓T恤、檸檬醋體驗、冷泉米包裝體驗、爆米香體驗、季節性採果等，寓教於樂、回憶滿滿。非常推薦您來糯米橋休閒農業區旅遊與夜宿，親山樂水之餘， 也能身歷其境感受客家庄多元的產業文化與夜晚的寧靜星空之美。
地址：南投縣國姓鄉北港村北原路50號（糯米橋休閒農業區促進協會）
【鄰近景點】
糯米橋
茄苳神木老樹
芙蓉瀑布
【農業與伴手禮】
冷泉米、香茅精油、國姓咖啡、橄欖
【交通方式】
由國道3號轉國道6號下國姓交流道，轉往國姓方向沿著省道台14線（中潭公路）前行，於柑仔林左轉接往133縣道，經過國姓市區於長流加油站右轉接省道台21線，約十分鐘車程即可到達「糯米橋休閒農業區」。
（南下）
走國道一號至南屯交流道下，接中彰快速道路，再接國道三號往南投、草屯方向，至草屯交流道下經台 14 線道往國姓鄉再接台 21 線至北港村糯米橋休閒農業區。
（北上）
走國道三號至草屯交流道下，經台 14 線道往國姓鄉，再接台 21 線至北港村糯米橋休閒農業區。
南投休閒農業區 - 福龜休閒農業區
福龜村名源自於境內最大聚落「龜仔頭」之首字，加上吉言佳字「福」而成。福龜村為草屯鎮進入國姓鄉的首經之地，居民以客家人居多。土地利用早年以旱田為主，但在福龜圳開鑿之後，紛紛轉作高經濟價值作物。「福龜休閒農業區」地點在南投縣國姓鄉福龜村，位於台14線通往埔里、日月潭中點，處烏溪南岸緊鄰烏溪畔，景色優美宜人，內有水圳生態步道、環村自行車 道，不管是騎車、散步都能欣賞區內的山林綠野風光，還可眺望遠處的九九峰，自然天成的景觀令人身心舒暢。除外，更透過休閒農業的深度，將本區塑造為生態、產業、生活之田園樂活區。
地址：南投縣國姓鄉中正路一段206-5號（福龜休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
阿嬤洗衣墩
橋聳雲天
北玄宮
【農業與伴手禮】
檸檬、草莓、木瓜、砂糖橘、枇杷、蜜棗、咖啡
【交通方式】
1. 國道3號轉國道6號，國姓交流道下台 14 線，即抵達福龜休閒農業區。
2. 高鐵台中站搭乘南投客運往埔里，轉日月潭線(不經國道6號) ，於福龜站下車
3. 台中火車站搭乘南投客運、全航客運往埔里 (不經國道6號) ，於福龜站下車。
埔里鎮
南投休閒農業區 - 桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，台21線往日月潭方向途中。921地震後，當地居民攜手重建，結合在地豐富的農業和生態，加強社區營造，創造出多元的自然觀光旅程，深受遊客喜愛。透過在地導覽，可觀賞社區內蝴蝶、青蛙、蜻蜓、豆娘、鳥類、螢火蟲、野生植物…等。「桃米休閒農業區」除串聯當地商家、景點，並與暨南大學合作，加強觀光資源開發與行銷，多次榮獲政府機關表揚，成為農村再造典範。
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號（桃米休閒農業區推展協會）
【鄰近景點】
桃米親水公園
暨南大學
紙教堂
妮娜巧克力城堡
【農業與伴手禮】
茭白筍、桃米筍干、醬筍、百香果
【交通方式】
國道3號214k接國道6號，國道6號29k下愛蘭交流道，往日月潭方向行駛，於台21線51k右轉（全家便利商店），即可抵達。
南投農場 - 台一生態休閒農場
「台一生態休閒農場」位於南投縣埔里鎮，園區廣大。園區以自然教育生態為主軸，近年來增加多設施，如蝴蝶園、昆蟲生態館、水上花園餐廳、花屋、光合廣場、仙人掌生態區、押花生活館……等主題場域；較特別的是，園區還設置全台唯一的「花神廟」，一旁還有「花神許願池」供遊客許願，許願成功花仙子還會贈送你一個小驚喜。園區門票分為純欣賞風景與折抵消費（飲食或採果），是情侶、親子旅遊的好去處。
【鄰近景點】
埔里觀光酒廠
台灣地理中心碑
台光香草園
埔里鯉魚潭
【農業與伴手禮】
百香果、果醋、香蕉果乾、柿子果乾、草莓果乾
【交通方式】
從南部或北部前往：國道三號於霧峰系統214K接國道六號，至埔里終點端處出口下，左轉台14線往霧社方向，下出口約3分鐘即可抵達。
從東部前往：花蓮太魯閣入山往合歡山方向行駛，經清境農場、霧社、奧萬大國家森林遊樂區，接台14線西行下山沿著指標即可到達。
魚池鄉
南投休閒農業區 - 大雁休閒農業區
「大雁休閒農業區」位於魚池鄉大雁村，為知名日月潭紅茶產地。921地震後，當地居民投入重建與社區營造工作，推廣紅茶種植，經多年的改良和推廣，魚池鄉的紅玉紅茶、紅韻紅茶、阿薩姆紅茶、蜜香紅茶已遠近馳名，深獲國內外消費者認可。到大雁休閒農業區，除了可以品嘗紅茶料理、體驗捏陶外，亦可登上金龍山頂欣賞壯闊雲海美景，當地也有許多民宿供住宿，可以趁此遠離塵囂，好好放鬆沉澱再出發。
地址：南投縣魚池鄉大雁村大雁巷42-2號（大雁休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
金龍山
大雁茶園風光
靈龍護庄
澀水森林步道水上瀑布
【農業與伴手禮】
香菇、蘭花與紅茶、陶藝品
【交通方式】
（南下）
國道3號接國道6號，至愛蘭交流道下（接台14往埔里），埔里（接台21線）往魚池方向，經過大雁隧道後，於54.5公里處依指標轉進投66-1鄉道，即可進入大雁澀水社區。
（北上）
國道3號至竹山交流道下左轉往社寮轉往集集方向，接新台16線經集集、水里再接台131線（或台21線經日月潭）至魚池鄉，即可進入大雁澀水區。
南投休閒農業區 - 大林休閒農業區
「大林休閒農業區」位於魚池鄉大林村，原是典型的農業聚落。在近幾年休閒旅遊興盛的帶動下，開始轉型朝向觀光產業發展，包括民宿、餐飲、農場、 農特產開發販售等，提供給遊客更豐富的賞玩服務。 本區屬於日月潭國家風景區轄內，不難想見此處山水的迷人之處，而知名的遊樂園九族文化村就位於本區的中心位置，更具備吸引遊客到訪的優勢資源。除了美麗風光與設備完善的園區外，純樸農村的風貌，更讓遊客有機會體驗貼近自然的休閒樂趣。 多元的農村景觀與自然生態，植物原始林相完整，還有台港特有種「桃實百日青」的國寶級樹種，蝶類、鳥類、蟬類、甲蟲等種類繁多。這裡不僅可以觀賞蘭花及參觀菇園，更有世界虹吸式咖啡大賽得到亞軍的優質咖啡，歡迎您來細細品嘗！
地址：南投縣魚池鄉大林村金天巷8號（大林休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
日月潭
九族文化村
向山遊客中心
文武廟
【農業與伴手禮】
紅茶、紅茶梅、懷古茶簍、香菇、咖啡、蘭花
【交通方式】
（南下）
國道3號接國道6號，在愛蘭交流道下（接台14往埔里），埔里（接台21線）往魚池、九族方向。
（北上）
走國道三號至竹山交流道下左轉往社寮、集集方向接台16線經集集、水里，接投131線至魚池（或台21線經日月潭）、九族。
南投休閒農業區 -日月潭頭社活盆地休閒農業區
頭社活盆地休閒農業區位於南投縣魚池鄉台21線上、水里與日月潭之間，為日月潭環潭公路的入口，亦屬國家風景區轄內。在行政區上包括武登村與頭社村， 共同組成的一個近橢圓形的盆地，是個小而美、小而豐富的精緻休閒農業區。本區原本為邵族部落的居住地，「頭社」即來自於原住民，後來居民以漢人為主， 在本區仍可看到原住民及漢族拓墾的文化遺跡。至於「活盆地」則是因為本區由較淺的湖泊區域淤積而成，加上特有的泥炭土層豐富的含水量，讓整個盆地底似乎有點晃動，猶如活著一般。豐富多樣的自然美景，加上人文歷史的資產，以及傳統農業與村莊的純樸美感，頭社活盆地是個適合盤桓數日的休閒旅遊區域，尤其便利的交通與鄰近日月潭風景區的特點，更推薦您把這兒當成深度體驗南投風情的核心據點！
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷46號（日月潭頭社活盆地休閒農業區促進會）
【鄰近景點】
日月潭
九族文化村
向山遊客中心
文武廟
【農業與伴手禮】
紅茶、香菇
【交通方式】
（南下）
國道 3 號→國道 6 號→愛蘭交流道下→台 14 線往埔里→台 21 線往 日月潭→經商店區、水社壩及水社隧道→日月潭頭社活盆地休閒農業區。
（北上）
國道 3 號→名間交流道下→左轉台 3 線往集集、水里→台 16 線至 水里後右轉往蛇窯→台 21 線往日月潭→日月潭頭社活盆地休閒農業區。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。