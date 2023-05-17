平均每2.44台電動車搭配一支充電樁，中國是如何做到世界第一？

文：李旭弘（一個理工門外漢，卻一路走在電動車浪潮的風口浪尖上。大跨度歷練消費電子、工業電腦、電動車、儲能等產業，見證臺灣車企自主品牌的由盛轉衰，最後投入電動車固態電池的市場開拓，冷靜剖析市場趨勢，熱情推動市場發展，現擔任綠學院綠色帶路人）

《蓋電動車充電站很難嗎？專家揭DC快充站建置五步驟》頻頻登上Google搜尋頭條，業界對於建置SOP佳評不斷並登門詢問，其中一位提出的問題讓我印象深刻：「如何設計好的電動車充電體驗？」

一個好的電動車充電體驗需要前期策略面及商業模式的思考、實打實的建置能力、用戶體驗導向的軟體設計能力，將硬體、系統及車輛虛實整合才可以達成。上一篇我們已經介紹實打實的五步驟，接下來我們以全世界建置DC快充站最快的中國大陸為例，來談如何虛實整合。

根據中國充電聯盟EVCIPA資料，截至2022年10月，中國大陸「新能源車」約1149萬輛，充電基礎設施累計約471萬台，車樁比約為2.44，平均每2.44台電動車搭配一支充電樁。蓋充電站這麼難，還要虛實整合，中國大陸是如何做到的？

三大服務商陣營及其商業模式

其實中國大陸的電動車充電站建設，一開始也跟世界其他國家一樣，主要由政府承擔，數量並不多，故障比例也高。不過他們接著就學聰明了，將新能源汽車購買與充電樁補貼掛鉤，並且允許民間資本進入充電樁行業，開始用網路產業的邏輯經營電動車服務，接著又正式把充電站納入「新基建」七大重點領域，就是在這個策略環節與大家分道揚鑣，世界其他國家連他們的車尾燈都看不見了。

陣營一：車商

在《猴子不知屁股紅！自己都沒做好就急著喊電動車產業是下一座護國神山？》我們提到，車商會在經銷據點蓋自己品牌的充電設備，特斯拉、比亞迪、蔚來汽車等都是這一陣營。車商建置充電站並營運，主要是為了幫助自己賣車，透過打造封閉型生態系，推動自家新能源車銷售，建立客戶忠誠度延伸價值鏈，在全球市場的發展上，特斯拉可稱為發展最完善的成功案例，它的充電體驗也非常好。

陣營二：國有企業

早期肩負著政策推廣的責任，如國家電網、南方電網、中國普天等，成長期過後隨著國營體質發展牛步化，但仍透過國家力量支持佔有一定的市場地位。截至2022年5月，由政府或企業所營運、充電樁數量超過1萬支的共有16個單位，前十大單位加總起來的充電樁數量占比高達85.1%。其中前三名為星星充電、特來電、國家電網，分別占27.8%、27.7%、19.6%，其中第三名國家電網就是國有企業。

陣營三：充電服務營運商

前兩名的星星充電、特來電就屬於第三個陣營了，也就是《猴子不知屁股紅！自己都沒做好就急著喊電動車產業是下一座護國神山？》提到的充電服務營運商。自己買地租地營運的自然最多，社區（小區）、商辦（寫字樓）、連鎖超商、商場百貨、飯店、熱門景點都可以去洽談，但遇到土地不容易取得時怎麼辦？

這時就可以變化出各種合作模式。營運商可以找車商、公車業者、物流公司、網約車平台、工廠、社區物業合建，以營運商為主導，做為平台解決方案提供者，整合上下游資源，為車主提供找樁、加值等服務。一家充電服務營運商可以同時有多種合作模式。

他們是怎麼賺錢的呢？靠停車位的翻桌率。充電服務營運商的商業模式就是電費加一個比例的服務費，透過不同地段、不同時間、加入會員享折扣等比電信資費方案更複雜的設計，時時刻刻更換費率和換優惠活動檔期，他們必須有很強的資訊流能力，否則很容易虧錢。目前多數的充電服務營運商仍在投資階段，少數則已經損益兩平。

規模化的賺錢

透過充電服務營運商將資訊網、能源網、物聯網和設備網四網融合，將能提供更多以前想都想不到的服務。

為了達到規模化賺錢的目的，星星充電和特來電紛紛與其他平台尋求合縱連橫的機會。2020年7月，特來電宣佈全面接入國家電網、星星充電、南方電網，這使得特來電APP覆蓋全國70%以上的充電樁市場。四天後，星星充電也宣佈與國家電網、南方電網、特來電等實現互聯互通，形成全國一張網；二者還接入找樁、快電、雲快充等新能源車充電APP，以及與百度地圖、高德地圖合作導航應用，同時與支付寶合作，為引流注資發展出更多的無限可能性。

兩大巨頭彼此競合，不斷地攻城掠地，朝著SaaS平台、智慧能源管理的方向前進，將資訊網、能源網、物聯網和設備網四網融合，當人、車、能源之間形成高強度、高黏著性的連結，將產出能源大數據、金流大數據、支付大數據、行為大數據等，提供更多以前想都想不到的服務！

改變的本質是不連續的，你不管把多少馬車排在一起，也不能得到一條鐵路。正是因為電動車這條不連續性的道路，才適合作為綠色創業者的你大膽探索。

本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：朱家儀