2023/04/25,
醫療

成立1197天後指揮中心將退場：5/1起COVID-19降為第四類傳染病、3年來發生哪些大事？

成立1197天後指揮中心將退場：5/1起COVID-19降為第四類傳染病、3年來發生哪些大事？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

成立近1200天的「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」今（25）日下午宣布正式進入退場。疫情期間許多重大事件影響甚大，令人記憶猶新。《關鍵評論網》邀請您一起回顧這長長三年發生的各種大事件。

自COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情出現，成立近1200天的「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」今（25）日下午宣布正式進入退場。隨著疫情逐漸趨緩，指揮中心進入最後盤點階段，預計27日將舉辦終場記者會，說明疫情、播放防疫感謝影片及頒獎。

指揮官王必勝表示，2023年5月1日起防疫降階，COVID-19自第五類法定傳染病調整為第四類，指揮中心同日解編，由衛福部主政繼續整備應變工作。指揮中心自2020年1月20日成立到2023年4月30日，共設立1197天。

指揮中心表示，未來將持續儲備及提供各年齡層公費COVID-19疫苗接種；隨時參考最新實證及各國接種建議，提報ACIP專家會議討論後續接種計畫。

另外家用抗原快篩試劑實名制將實施至4月30日止，自5月1日起退場。提醒民眾如有購買實名制家用抗原快篩試劑需求，可於今年4月30日前，儘快持健保卡至健保特約藥局購買。

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Photo Credit: 指揮中心
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Photo Credit: 指揮中心

指揮中心解編後，民眾仍可透過以下管道獲取防疫相關資訊：

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Photo Credit: 指揮中心
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Photo Credit: 指揮中心

COVID-19疫情大事記

根據國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心數據，自第一起確診病例出現到今天，疫情在台灣共造成1023萬9998例確診病例，累計死亡病例達1萬9005人。疫情期間許多重大事件影響甚大，令人記憶猶新。《關鍵評論網》邀請您一起回顧這長長三年多發生的各種大事件。

2019年

12月底，中國武漢市華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」

武漢疾控中心學者：1月初已出現人傳人疫情
Photo Credit: 中新社提供 via 中央社
被視為疫情源頭的武漢華南海鮮市場

2020年

1月18日，世界衛生組織（WHO）將武漢肺炎正名為「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）。

1月21日， 台灣出現第一例境外移入個案，由武漢搭機入境。

1月23日，中國武漢為防疫實施「封城」，管制進出。

1月28日， 台灣出現第一例本土個案，是先前確診境外移入個案的同住家人。

1月31日， WHO宣布：定調COVID-19為「國際公衛緊急事件」。中國面臨聲譽、經濟雙重損失的打擊。

2月6日， 民眾搶購口罩導致缺貨，指揮中心宣布實施口罩實名制，民眾可使用健保卡在全國6000多家健保特約藥局購買。

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Photo Credit: 中央社

2月8日，寶瓶星號從基隆港出發，原計畫在那霸旅遊後，7日回到基隆，但台灣因鑽石公主號郵輪確診事件，6日宣布，所有國際郵輪禁止停靠台灣港口，導致寶瓶星號被拒於門外。

2月16日，台灣出現首例確診死亡個案，社區感染拉警報。

2月27日，因應國際疫情緊急，時任行政院院長蘇貞昌宣布中央流行疫情指揮中心提升為一級開設，由陳時中擔任指揮官。

3月11日，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）宣布疫情已成為全球「大流行」。

4月18日，敦睦艦隊爆發群聚感染，軍方緊急召回艦隊700多人採檢檢疫。

4月30日，指揮中心推行「防疫新生活運動」，鼓勵民眾在維持防疫措施的狀況下，可以開始參加戶外活動。

12月21日，一名確診的紐西蘭籍長榮航空外籍機師感染友人，打破連續252天無「本土案例」紀錄。

2021年

1月12日，衛生福利部桃園醫院出現群聚感染，指揮中心執行部桃醫院清空計畫。

3月3日，首批AZ疫苗抵台，共27萬劑。

4月20日，中華航空2名貨機機組員確診，隨後感染擴大，防疫旅館桃園諾富特機場飯店發生群聚感染事件。

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Photo Credit: 中央社
諾富特華航桃園機場飯店

5月9日，宜蘭縣遊藝場、新北市蘆洲區社區、萬華茶藝陸續發生相關聯的群聚感染

5月19日，指揮中心宣布全台升級三級警戒，實施簡訊實聯制，外出店家或公共場所，先拿手機出來掃描成為日常。

5月22日，陳時中於22日例行記者會提出「校正回歸」名詞，意指將延後登錄的COVID-19確診病例數依採檢時間追加到之前公布的數據，以正確反映並研判疫情趨勢之統計方法。由於對此新詞彙的陌生，引發民眾熱議與正反評論。

5月28日，首批莫德納疫苗到貨。

6月11日，屏東枋山、枋寮爆發Delta變異株群聚感染事件

7月8日，COVID-19公費疫苗預約平台上線，開放全國登記。

7月19日，高端疫苗通過EUA，8月開始供應20歲以上施打。

7月27日，全台疫情降回二級警戒。

9月3日，首批輝瑞/BNT疫苗到貨。

客製化標籤BNT疫苗60餘萬劑抵台（3）
Photo Credit: 中央社
由華航班機CI-62、以客機載貨方式運送的BNT疫苗抵達桃園國際機場。

10月8日，行政院發行振興五倍券，刺激消費。

12月9日，中研院基因體中心實驗室研究人員工作過程接觸病原之後確診，匡列85人至集中檢疫所隔離。

2022年

1月3日，桃園機場爆發群聚感染，陳時中表示嚴峻的考驗剛開始，呼籲「能打疫苗盡快去打」。

4月14日，恩恩事件：新北市2歲確診男童病程發展迅速，卻在家長打電話給相關單位求援時遇到互轉單位、電話未接等困難，為Omicron變異株大規模流行後首例兒童重症與死亡案例。後續指揮中心調整確診期間就醫規定，居家隔離者若生命危急須緊急就醫，可自行開車、步行前往。

恩恩爸爸：永不放棄追真相
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新北市染疫過世男童「恩恩」追思會，圖為恩恩的父親。

4月18日，衛福部國家中醫藥研究所研發出「清冠一號」，指揮中心針對居家照護確診者公費補助。然因確診者眾多而大缺貨，黑市喊價高達5000元。

4月24日，本土單日確診首次破5000例。

4月27日，指揮中心宣布取消簡訊實聯制，並以台灣社交距離APP取代。


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