科技迷潔牙必備神器！飛利浦 Sonicare 旗艦 AI 智能電動牙刷：Sense IQ 智能自動校正刷牙力道保護牙齦、兩天亮白超有感、享受最奢華的潔牙體驗！

對許多科技迷來說，生活家電導入新科技已逐漸成為日常，趕搭上近期 AI 大熱潮，AI 智能不僅讓生活家電更加直覺便利，還提供更多客製化功能，讓消費者的體驗更具個性化、獨一無二！使用體驗大躍進！

編輯這次要開箱的是飛利浦Sonicare新推出的「頂級尊榮 AI 智能音波電動牙刷」，不僅搭載 Sense IQ AI智能偵測技術，絕美機身更榮獲德國紅點設計大獎肯定，集智慧、時尚、功能於一身，堪稱電動牙刷界的頂級之作，就算刷牙只是每天早晚的例行公事，也能滿足科技迷對品味的追求。

Photo Credit:TNL Brand Studio 編輯一拿到手就等不及開箱了呢～(全系列共有三色：香檳金 / 玫瑰金 / 靜夜藍)

搭載三大核心技術、德國紅點美學設計、打造電動牙刷界的頂級尊榮之作！

談起電動牙刷，你是否還停留在外型單調、功能陽春、刷頭尺寸不符、噪音過大等刻板印象？這次，飛利浦推出精品級旗艦機－「 頂級尊榮 AI 智能音波電動牙刷」，導入 Sense IQ AI 智能偵測技術，彷彿有一位專業潔牙師隨侍在側，提醒你正確的刷牙角度與力道，並隨時幫你自動調整，還能對應不同牙齒結構有效清潔喔！

Photo Credit:TNL Brand Studio 盒內包含機身、刷頭、充電底座與充電器外，還附上奢華皮革充電旅行收納盒，齊全的配件讓人感受到原廠滿滿的誠意，無論居家使用或外出攜帶都非常方便！

Photo Credit:TNL Brand Studio 外觀採簡約一體成型機身，擁有媲美超跑的流線身段，散發奢華時尚的美學氛圍，擺放在家中就是一件值得細細品味的家電精品。

Photo Credit:TNL Brand Studio 全機身一體成型的無縫設計，就算使用時沾到水（機身為防水設計），也不用擔心有細縫或小孔滲水卡垢，美觀之餘更兼具實用性。

Photo Credit:TNL Brand Studio 刷頭採用獨家 All-in-one 頂級多效合一設計，只需要一隻刷頭就能完成清潔、護齦、美白等潔牙大小事，不用因應不同功能頻繁更換刷頭，讓刷牙這件事變得更簡單。

Photo Credit:TNL Brand Studio 充電底座採獨特霧面設計，當充電時內部隱約發出藍光，讓充電過程也能營造出高科技氛圍。

Photo Credit:TNL Brand Studio 原廠隨附奢華皮革 Type-C 充電旅行收納盒，收納電動牙刷和刷頭等配件，放入盒中牙刷即自動無線充電，無論出差或旅行，都能隨身攜帶AI 智能電動牙刷體驗潔牙樂趣。值得一「看」的是，原廠收納盒皮革質感相當不錯，每個細節都展現出奢華尊貴氛圍，媲美精品般的存在。

飛利浦Sonicare頂級尊榮 AI 智能音波電動牙刷除了以上特色，當然還有最重要的三大核心技術！接下來，編輯透過日常實際體驗，讓大家更清楚這支AI電動牙刷各項出色的亮點。

Photo Credit:TNL Brand Studio

Sense IQ AI 智能偵測技術：每秒 100 次即時動態感測、隨時提醒刷牙力道範圍

飛利浦 Sonicare AI 智能音波電動牙刷支援 Sense IQ 智能 AI 偵測技術，每秒 100 次即時動態感測刷牙力道、範圍、頻率與時間，刷牙過程中會自動調整潔牙力道，讓使用者以最輕鬆、最正確的姿勢潔牙，避免牙齦受傷、造成不可逆的牙齦萎縮。

Photo Credit:TNL Brand Studio 當刷牙力道太大，牙刷底部就會亮起紫燈提醒；如果刷牙方式錯誤，像是刷牙範圍過大，牙刷底部則會亮橘燈提醒；編輯使用起來覺得這點設計十分貼心，刷牙時只要稍微瞄一眼鏡子，就能迅速掌握目前刷牙狀態。

Photo Credit:TNL Brand Studio 流線機身符合人體工學設計，握柄長度與觸控鍵位置配置剛剛好，提供潔牙時絕佳的手感，加上機身重量僅 116g，即使女生使用也輕鬆無感。

專屬尊榮版 AI 智能 Sonicare APP：詳細紀錄潔牙習慣、客製化分析與指導、彷彿潔牙師隨身在側

飛利浦 Sonicare AI 智能音波電動牙刷搭配專屬「尊榮版 AI 智能Sonicare APP」 使用，初次使用只要依照畫面指示，就能輕鬆完成藍芽配對，就算是新手也能快速上手。

Photo Credit:TNL Brand Studio 「Sonicare APP」 主頁上顯示了目前配對的牙刷、近期潔牙的狀況，若是偵測到編輯刷牙方式過於用力，就會出現減少刷牙力道的提醒； APP 偵測到編輯刷牙時間不足兩分鍾，也會給予提醒喔！

Photo Credit:TNL Brand Studio 開啟電源開始潔牙前，可以先在 APP 裡設定習慣的刷牙起始位置，例如編輯設定就從左下方牙齒開始進行清潔，這部份可依個人喜好或習慣決定。

Photo Credit:TNL Brand Studio 潔牙過程中如果力道過大、或是刷動的幅度過大時，APP 都會即時出現提示，Sense IQ 智能偵測同時會讓機身自動降速、調整刷牙力道，機身底部也會發出紫色或橘色的亮燈來作為提醒，編輯認為這是非常聰明又實用的設計。

Photo Credit:TNL Brand Studio 刷牙過程中，「尊榮版 AI 智能Sonicare APP」會隨時出現提醒，彷彿 AI 專業潔牙師隨侍在側。

Photo Credit:TNL Brand Studio 完成刷牙後，會依據個人潔牙狀況，提醒需加強的部位，接著跟著指示再花一點時間就完成完整的潔牙程序。編輯在使用過程中發現，相較傳統牙刷不確定是否有正確清潔、潔牙時間不足、甚至有很多刷不到的死角，使用飛利浦 Sonicare AI 智能音波電動牙刷搭配尊榮版 APP後，能徹底掌握每一顆牙齒的清潔狀況，同時檢視自己刷牙不足之處，牙齒的潔淨程度大幅有感提升。

Photo Credit:TNL Brand Studio 每次刷牙後會提供客製化個人潔牙分析與指導，例如針對刷牙力道、清潔範圍給予建議。透過分析可以發現，編輯因為過去使用傳統牙刷，刷牙力道仍有過大的情形，APP 即時又精確的分析提醒，讓編輯可以趕快矯正刷牙的力道與模式。

Photo Credit:TNL Brand Studio 另外，尊榮版Sonicare APP獨家支援12 區口腔定位感應，除了潔牙動作、力道、區域，也紀錄刷毛停留在齒面的時間，確保刷毛停留在每顆牙齒內外的時間足夠（尊榮版APP獨家的功能），所有潔牙相關的數據都會整理成每日、每周、每月及完整一年完整的潔牙報告。刷牙過程中任何細微動作、包括過去「偷懶」比較少刷到的區域都會被詳實紀錄，這下不努力刷不行了！

Photo Credit:TNL Brand Studio 可根據個人口腔狀況，於APP內自訂清潔、美白、護齦、敏感與深度清潔 5 種潔牙模式，其中「敏感模式」是在Sonicare全系列中獨有的功能。像是編輯先前刷牙時間經常不足，因此選用 Deep clean 模式矯正自己刷牙的習慣。

Photo Credit:TNL Brand Studio 早上趕時間、刷牙來不及打開手機 APP 怎麼辦？免擔心，就算手機不在身邊或刷牙時沒有打開APP，所有刷牙的數據也會自動同步更新到Sonicare APP 。

All-in-one 頂級多效合一刷頭搭配音波流體潔力，清潔力再升級：特殊刷毛傾斜角度設計、深入齒縫有效清除牙菌斑

飛利浦 Sonicare AI 智能音波電動牙刷搭配 All-in-one 頂級多效合一刷頭，一隻刷頭即可達 20 倍牙菌斑清潔力*、15 倍護齦力*、2 天有感亮白*，直接省去每次使用都要更換不同功效刷頭的麻煩。

Photo Credit:TNL Brand Studio 仔細看會發現，All-in-one 頂級多效合一刷頭表面採用特殊刷毛傾斜角度與三角設計，這是提高潔牙效果的一大關鍵，能有效接觸牙齒表面，清除暗藏在牙縫間的牙菌斑。

Photo Credit:TNL Brand Studio 什麼是音波流體潔力？即透過音波震動驅動水流，創造出的水流可以深入齒縫間清潔食物殘渣與牙菌斑。而這款AI智能音波電動牙刷清潔力再升級，具全系列最強的清潔效果，高達 20 倍牙菌斑清潔力*。*出自於飛利浦實驗室報告，與手動牙刷相比，實際效果因人而異。

Photo Credit:TNL Brand Studio

最簡易直覺的使用方式 給牙齒最極致的保護

編輯簡單分享使用兩周心得，不得不佩服Sense IQ 智能 AI 偵測技術確實厲害，在刷牙過程中隨時自動調整潔牙力道，當刷牙太用力時，會明顯感受到力道變小，且調整的瞬間相當自然舒適，與過去使用一般電動牙刷只能「憑感覺盲刷」截然不同。如果要用一句話形容Sense IQ AI智能偵測技術，那就是「聽起來很神奇，用起來很輕鬆。」

此外，編輯也大力推薦「尊榮版 AI 智能隨身APP」，可以清楚掌握每一顆牙的刷牙力道、刷毛停留時間，並以日誌的方式詳細紀錄，讓使用者能照顧每一顆牙齒。

總體來說，飛利浦 Sonicare AI 智能音波電動牙刷集三大核心技術Sense IQ AI智能、All-in-one 刷頭，和尊榮版智能APP於一身，不僅富有智慧內涵、更具奢華精品級外型，徹底打破大家對電動牙刷的印象，加上簡易直覺的使用方式，是科技迷維護牙齒健康的最佳首選。

Photo Credit:TNL Brand Studio

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