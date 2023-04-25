民進黨黨內初選：基隆市張秉鈞勝出，張之豪、鄭文婷嘆努力不夠

民進黨本週進行第二階段立委初選黨內民調，今（25）早公布基隆市立委民調結果，該區共有3人角逐，分別為現任安樂區議員張之豪、中山區議員張秉鈞及仁愛區議員鄭文婷，最終由張秉鈞勝出。

本次綜合民調成績中，張秉鈞以17.44％的支持度贏過張之豪的13.06%、鄭文婷的16.88％，另外52.62％受訪民眾無明確人選。民進黨共委託3家民調公司執行，張秉鈞、張之豪、鄭文婷由山水做成的民調結果依序為17.16％、15.32％、15.1％，公信力所做民調結果依序為17.59％、11.29％、14.08％，趨勢所做結果依序為17.56％、12.58％及21.45％。

其中，鄭文婷在趨勢的民調結果贏過其他2人，另外2家都由張秉鈞拿下，但從「無明確人選」的比例看來，民進黨恐怕還有場硬仗要打。

Photo Credit：民進黨

民進黨在該區的強棒、立委蔡適應於3月宣布放棄連任，全心投入總統大選的輔選工作，他在去（2022）年市長選舉中落選，還發生台北大學博士論文的學術倫理爭議，之後3人陸續領表、表態參加初選。

民調結果出爐後，張之豪表示，因為自己努力不夠，初選提名不能過關，「力挽狂瀾，我盡我的本分，努力過了」。鄭文婷也說自己努力不夠，但打了一場美好的初選。蔡適應則發新聞稿回應，這次基隆立委初選中，3名候選人互不攻擊，樹立最好的典範，充分展現民進黨團結的格局和氣勢。

Photo Credit: 中央社 參與民進黨基隆市立委初選的議員張秉鈞（右）、鄭文婷（右2）、張之豪（右3）。

至於張秉鈞若獲提名將可能對上誰，國民黨日前登記參與黨內初選的有2人，都是基隆政治世家出身，分別為現任安樂區議員林沛祥與信義區議員何淑萍。根據國民黨基隆市黨部日前的決議，將採全民調方式進行初選，時間訂在5月11、12、13日。

民進黨第二階段立委初選持續進行，今晚將在台南市第一選區（賴惠員、郭貞慧）、新北市第四選區（吳秉叡、許文琪）執行民調，本週還會確定新北市第三選區（李坤城、李余典、彭佳芸）、桃園市第一選區（鄭運鵬、郭麗華、黃適卓）的人選。

而在上週，民進黨黨內初選確定勝出的人選，有新北市第一選區何博文、台北市第七選區許淑華、桃園市第四選區范綱祥、台北市第二選區王世堅、台中市第六選區江肇國、屏東縣第一選區鍾佳濱、台東縣選區賴坤成、嘉義市選區王美惠。

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核稿編輯：楊士範