《嗅覺之謎》：歐洲人的濃厚體味，來自於清潔劑效能不佳？

文：瑞秋・赫茲博士（Rachel Herz, Ph.D.）

歐洲人的濃厚體味來自清潔劑效能不佳

十九世紀期間，科學家興致勃勃地將所有事物分門別類，包括按照性別、年齡、種族、甚至髮色來歸納人體氣味。當時認為，黑褐色頭髮的人體味濃烈，而金髮人體味似麝香。根據目前的文獻，沒有任何內容記載髮色與體味之間的關聯性，但有確實的證據指出，年齡、性別及種族與體味的某些一般特質有關。

比方說，亞洲人所具有的頂漿腺總數遠低於白種人，體毛也比較少。在這兩種因素的共同影響下，亞洲人的體味顯然就比歐洲人淡得多。

日本人類學家安達（Adachi）在其一九○三年出版的書籍諷刺寫道：「黃種人身上根本聞不到什麼！」另一方面，安達寫道，歐洲人的體味總是相當明顯，即使沐浴後也一樣，白種人的氣味簡直其臭無比。連知名的梵文性愛手冊《印度愛經》，也提及毛茸茸白種人的惡臭令人反胃。得知自己與生俱來的氣味讓人覺得作嘔，總是讓白種歐洲人大吃一驚，尤其他們如此習以為常於用體味證明自己的優越性。

在聲稱黑人與白人無法合作邁向文明世界的諸多主張中，歷久不衰的一個看法。 就是，黑人有種氣味讓白人聞了不舒服……白人一般認為，這個論點就是黑白兩族間不可能親近的決定性終極證據。

上文引自一九三七年出版的一本書，但這段論述忽略了上一世紀早就存在的，無法忍受體味的迂腐短見。即便今日，種族主義者仍厚顏無恥地利用人種的體味特質做為辯護藉口。前法國總理賈克・席哈克（Jacques Chirac）在企圖贏得「反移民」族群的選票時曾公開宣布，他與法國勞工們一致同感：「可不願忍受隔壁移民家庭的噪音及臭味，還不勞而獲社會福利。」對氣味的陌生伴隨著對「外來者」的陌生，而成為根深柢固的種族歧視及仇外情結。

不同種族群體之所以聞起來有所差異，許多原因其實與人種、基因、體毛或汗腺沒有任何干係。稍早在外分泌腺部分曾討論過，汗液會透露你的飲食，而偏好某些香料的料理文化也會在皮膚上洩底。

文化除了會暗藏各式各樣的食物氣味在汗液中，也會影響排除汗液的態度及技巧，這與個人衛生或社會階級的關係微乎其微。我曾在法國航空飛往巴黎的航程中，對機艙內飄來的一陣空氣大感震驚。那是一群富有的乘客，穿著華貴服飾，抹著名牌香水，卻臭氣薰天，有一股沒洗澡的濃厚氣味。

當我之後向一位體味化學家論及此事時，他解釋道，那並非缺乏沐浴，更不是一種時尚表現，而是法國清潔劑效能不佳，無法將汗液中的脂肪酸殘留物徹底從衣物消除。歐洲許多衣物清潔劑的組成成分，不能有效溶解脂肪酸的化學物質，而脂肪酸正是汗液中的氣味化學分子。

這代表的是，歐洲人即使在剛沖完澡後穿著洗好的衣服，仍可讓人聞到濃厚的體味。既然人會對自己的氣味習以為常，大多數人很可能就沒有察覺自己的這種「體味」。相較於歐洲社會，北美洲比較重視衣物除臭，當察覺不乾淨的氣味時也比較無法包涵。

氣味成了區分窮人與富人的標誌

除了為種族主義的偏執辯解外，體味始終被利用來合理化社會階級的分野。歐洲自中世紀以來一直到前不久為止，其實都將沐浴視為有礙健康。浸入水中會導致疾病的恐懼之所以如此根深柢固，是因為西歐在黑死病期間嚴禁沐浴。

一般認為將身體淋濕及沾滿肥皂是冒險的行徑，這會讓體表柔軟及潮濕，以致於無法抵抗四處瀰漫的不健康「臭氣」，而這種氣味被認為就是致病原因。當時大多數人能夠清洗自己的範圍，幾乎僅限於手、臉，以及偶爾能洗洗衣服而已。

但到了十九世紀初，這種態度開始轉變，尤其是在新世界。一八六○年人口達十七萬七千八百四十的波士頓，擁有三千九百一十個攜帶式澡盆，多半不具自來水和煤氣設備，卻已相當令人讚嘆，尤其對照當時紐約州首都奧巴尼只有十九個這種澡盆。

澡盆除了罕見外還不便宜，因此在同一時期，個人沐浴被視為財富的象徵，與貧窮無緣，也因此惡臭與芳香就成為區分窮人與富人的標誌了。從前阿西西的聖法蘭西斯（St. Francis of Assisi）宣稱泥土是神聖象徵的年代已逝，當時的倫理次序已經逆轉，如今無論什麼氣味，只要越明顯便被認為越低俗。

於二十世紀交替之際，窮人「聞起來不乾淨」的原因，除了勞力工作及無法負擔私人浴室外，他們狹窄的生活空間也意味著，擁擠住所內廚房、臥室及廁所的氣味容易混雜為一體。因此，氣味顯露出人的社會階級，並成為合理化某些最惡劣的階級主義偏見的藉口。

喬治・歐威爾在他一九三○年代晚期的著作中，就言簡意賅地指出：「西方階級區隔的實情，其實用六個醜陋的字就能歸結……下層階級發臭。」歐威爾接著解釋，這種氣味區隔是階級歧視下合理且無可避免的產物，雖然所謂的「發臭」明顯受文化背景及文化意涵的影響。歐威爾明白表示，令人厭惡的「下層階級氣味」並不必定是個人衛生不良所導致，因為即使最乾淨最使勁刷洗自己的佣人仍會發臭。

二十世紀初期鄙視的除了體味外，口氣也加入行列，成為社會階級區隔的可能原因，口腔除臭的商機也順勢而上。一八七○ 年代上市的李施德霖（Listerine），起初當成家用及醫療用的一般抗菌劑在銷售。但發明李施德霖的蘭伯特製藥公司（Lambert Pharmaceutical Company）於一九二○年嗅到新商機，因此將李施德霖重新研發成漱口水。

事實上，蘭伯特製藥公司在一九二一年還創造「口臭」（halitosis）這個新辭彙，做為口氣不佳的醫學定義。於此轉折之際，李施德霖不再重視醫療層面，開始將廣告主力放在嚇唬年輕及單身族群上，目的是逐漸洗腦，讓人們深陷妄想，以為沒有清新口氣的話就會招致悲慘的社交後果。