《嗅覺之謎》：歐洲人的濃厚體味，來自於清潔劑效能不佳？
我們想讓你知道的是
文化除了會暗藏各式各樣的食物氣味在汗液中，也會影響排除汗液的態度及技巧，這與個人衛生或社會階級的關係微乎其微。我曾在法國航空飛往巴黎的航程中，對機艙內飄來的一陣空氣大感震驚。那是一群富有的乘客，穿著華貴服飾，抹著名牌香水，卻臭氣薰天，有一股沒洗澡的濃厚氣味。
文：瑞秋・赫茲博士（Rachel Herz, Ph.D.）
歐洲人的濃厚體味來自清潔劑效能不佳
十九世紀期間，科學家興致勃勃地將所有事物分門別類，包括按照性別、年齡、種族、甚至髮色來歸納人體氣味。當時認為，黑褐色頭髮的人體味濃烈，而金髮人體味似麝香。根據目前的文獻，沒有任何內容記載髮色與體味之間的關聯性，但有確實的證據指出，年齡、性別及種族與體味的某些一般特質有關。
比方說，亞洲人所具有的頂漿腺總數遠低於白種人，體毛也比較少。在這兩種因素的共同影響下，亞洲人的體味顯然就比歐洲人淡得多。
日本人類學家安達（Adachi）在其一九○三年出版的書籍諷刺寫道：「黃種人身上根本聞不到什麼！」另一方面，安達寫道，歐洲人的體味總是相當明顯，即使沐浴後也一樣，白種人的氣味簡直其臭無比。連知名的梵文性愛手冊《印度愛經》，也提及毛茸茸白種人的惡臭令人反胃。得知自己與生俱來的氣味讓人覺得作嘔，總是讓白種歐洲人大吃一驚，尤其他們如此習以為常於用體味證明自己的優越性。
在聲稱黑人與白人無法合作邁向文明世界的諸多主張中，歷久不衰的一個看法。
就是，黑人有種氣味讓白人聞了不舒服……白人一般認為，這個論點就是黑白兩族間不可能親近的決定性終極證據。
上文引自一九三七年出版的一本書，但這段論述忽略了上一世紀早就存在的，無法忍受體味的迂腐短見。即便今日，種族主義者仍厚顏無恥地利用人種的體味特質做為辯護藉口。前法國總理賈克・席哈克（Jacques Chirac）在企圖贏得「反移民」族群的選票時曾公開宣布，他與法國勞工們一致同感：「可不願忍受隔壁移民家庭的噪音及臭味，還不勞而獲社會福利。」對氣味的陌生伴隨著對「外來者」的陌生，而成為根深柢固的種族歧視及仇外情結。
不同種族群體之所以聞起來有所差異，許多原因其實與人種、基因、體毛或汗腺沒有任何干係。稍早在外分泌腺部分曾討論過，汗液會透露你的飲食，而偏好某些香料的料理文化也會在皮膚上洩底。
文化除了會暗藏各式各樣的食物氣味在汗液中，也會影響排除汗液的態度及技巧，這與個人衛生或社會階級的關係微乎其微。我曾在法國航空飛往巴黎的航程中，對機艙內飄來的一陣空氣大感震驚。那是一群富有的乘客，穿著華貴服飾，抹著名牌香水，卻臭氣薰天，有一股沒洗澡的濃厚氣味。
當我之後向一位體味化學家論及此事時，他解釋道，那並非缺乏沐浴，更不是一種時尚表現，而是法國清潔劑效能不佳，無法將汗液中的脂肪酸殘留物徹底從衣物消除。歐洲許多衣物清潔劑的組成成分，不能有效溶解脂肪酸的化學物質，而脂肪酸正是汗液中的氣味化學分子。
這代表的是，歐洲人即使在剛沖完澡後穿著洗好的衣服，仍可讓人聞到濃厚的體味。既然人會對自己的氣味習以為常，大多數人很可能就沒有察覺自己的這種「體味」。相較於歐洲社會，北美洲比較重視衣物除臭，當察覺不乾淨的氣味時也比較無法包涵。
氣味成了區分窮人與富人的標誌
除了為種族主義的偏執辯解外，體味始終被利用來合理化社會階級的分野。歐洲自中世紀以來一直到前不久為止，其實都將沐浴視為有礙健康。浸入水中會導致疾病的恐懼之所以如此根深柢固，是因為西歐在黑死病期間嚴禁沐浴。
一般認為將身體淋濕及沾滿肥皂是冒險的行徑，這會讓體表柔軟及潮濕，以致於無法抵抗四處瀰漫的不健康「臭氣」，而這種氣味被認為就是致病原因。當時大多數人能夠清洗自己的範圍，幾乎僅限於手、臉，以及偶爾能洗洗衣服而已。
但到了十九世紀初，這種態度開始轉變，尤其是在新世界。一八六○年人口達十七萬七千八百四十的波士頓，擁有三千九百一十個攜帶式澡盆，多半不具自來水和煤氣設備，卻已相當令人讚嘆，尤其對照當時紐約州首都奧巴尼只有十九個這種澡盆。
澡盆除了罕見外還不便宜，因此在同一時期，個人沐浴被視為財富的象徵，與貧窮無緣，也因此惡臭與芳香就成為區分窮人與富人的標誌了。從前阿西西的聖法蘭西斯（St. Francis of Assisi）宣稱泥土是神聖象徵的年代已逝，當時的倫理次序已經逆轉，如今無論什麼氣味，只要越明顯便被認為越低俗。
於二十世紀交替之際，窮人「聞起來不乾淨」的原因，除了勞力工作及無法負擔私人浴室外，他們狹窄的生活空間也意味著，擁擠住所內廚房、臥室及廁所的氣味容易混雜為一體。因此，氣味顯露出人的社會階級，並成為合理化某些最惡劣的階級主義偏見的藉口。
喬治・歐威爾在他一九三○年代晚期的著作中，就言簡意賅地指出：「西方階級區隔的實情，其實用六個醜陋的字就能歸結……下層階級發臭。」歐威爾接著解釋，這種氣味區隔是階級歧視下合理且無可避免的產物，雖然所謂的「發臭」明顯受文化背景及文化意涵的影響。歐威爾明白表示，令人厭惡的「下層階級氣味」並不必定是個人衛生不良所導致，因為即使最乾淨最使勁刷洗自己的佣人仍會發臭。
二十世紀初期鄙視的除了體味外，口氣也加入行列，成為社會階級區隔的可能原因，口腔除臭的商機也順勢而上。一八七○ 年代上市的李施德霖（Listerine），起初當成家用及醫療用的一般抗菌劑在銷售。但發明李施德霖的蘭伯特製藥公司（Lambert Pharmaceutical Company）於一九二○年嗅到新商機，因此將李施德霖重新研發成漱口水。
事實上，蘭伯特製藥公司在一九二一年還創造「口臭」（halitosis）這個新辭彙，做為口氣不佳的醫學定義。於此轉折之際，李施德霖不再重視醫療層面，開始將廣告主力放在嚇唬年輕及單身族群上，目的是逐漸洗腦，讓人們深陷妄想，以為沒有清新口氣的話就會招致悲慘的社交後果。
Tags：
全家便利商店推全新自取服務「FamiNow」，全家你家都能取！
我們想讓你知道的是
為了便利現代人忙碌的生活作息，全家便利商店結合線下4000家實體店舖優勢，推出全新自取服務「FamiNow」，結合便利商店、FamiSuper與聯名商品，24小時都能多元取貨，從自取、跨店領取、外送到家取，讓全家不只是你家，更是生活中的好管家。
全家就是你家，更是你的好管家！
現代人生活忙碌，時間常常無法自由掌控，有時連吃個飯都要分秒必爭，這時，如果有一個可以替自己分憂解勞的幫手，讓人可以「吃什麼、何時拿、怎麼取」都自由選擇，那就太方便了。
看見大家生活中的困擾，全家APP推出全新「FamiNow」服務，只要使用既有的「全家便利商店APP」，點選「FamiNow」，就可以自由選擇多元取貨方式、多種餐飲美食，更方便的是可以直接使用全盈+PAY支付累積點數，或綁定信用卡，便利的體驗讓所有人都可以方便使用「全家你家都能取」的貼心服務，所有選擇 ”UP TO YOU“！
過去兩年，疫情催生了「零接觸經濟」，也使得取餐習慣變得更加彈性，「多元取貨、多元通路」已成最新零售模式。因此，FamiNow 也方便消費者依自己的習慣愛好，藉由全台灣 4000 多家全家便利商店背後支援，讓消費者能彈性取貨，無論是想要預訂自取、跨店領取、還是外送到家取，全部 UP TO YOU！
例如，當你一整天被會議塞滿，想趁空擋來杯沁涼的咖啡，但想到公司旁邊的全家，下午時段咖啡非常熱門，有時可能得等上十分鐘。這時候，只要在會議前事先預定好取咖啡的時間，就可以抓緊空檔順利拿到解憂的咖啡！
同時FamiNow也支援跨店間的商品領取，提供店址腹地3公里內，「全家」A店訂購、B店自取，選擇離自己最近的全家領取，不必大費周章，就能選購更多種商品，例如FamiSuper生鮮蔬菜，為訂餐、購物提供全新便利選擇。
當然，外送也是少不了的服務，尤其是下班洗完澡、穿著睡衣不想出門時，24小時都能送到家的全家美食是最棒的選擇。當加熱好的椒麻鍋貼、韓式炸雞、外加一杯濃郁的冰仙女醇奶茶送到門口，簡直是人間至福。
在FamiNow多元取貨的便利下，搭配24小時全天候的即時服務，更是能滿足每一種生活情境的需求，無論幾點，都可以輕鬆取得最想要的商品。
例如，早上不小心睡過頭，八點半才匆匆趕上捷運，根本沒有時間買好早餐。這時拿出FamiNow預訂無糖豆漿與三明治並線上完成付款，就可以在公司旁邊的全家便利商店快速領取，完美解決第一個餓肚子危機。
接著，時間來到下午兩點，愛吃甜點的同事開始慫恿大家一起訂下午茶解饞，這時FamiNow又派上用場：大夥們一個個選好自己的咖啡、泡芙跟蛋糕，訂好東西直接到店取。
下班前收到朋友簡訊，才突然想起今晚約了新家派對，趕緊先用手機預訂好火鍋料與新鮮蔬菜，不用跑多個點也可以一站購足所有東西。就算派對開到半夜，酒酣耳熱之際想吃下酒宵夜怎麼辦？手機打開立刻訂，免等微波，24小時服務所有人的胃！
作為每個社區裡的中心站，全家便利商店現在透過FamiNow的多元商流化身全方位美食供應中心，不只販售店內標配商品，更可以預訂各種跨界聯名的限定商品、家用品、料理包，甚至是年節禮盒，就連新鮮蔬果都難不倒FamiNow，想買什麼都可以直接到店領取，多種商品囊括食物、禮盒到日常用品，想買什麼UP TO YOU！
最方便的是，消費者不必再下載新的APP，可以直接在既有 全家 APP 使用FamiNow功能，並使用全盈+PAY快速付款，簡單又省時。
以自取為例，只需要點選FamiNow圖示，接著設定好地址定位，APP會自動推薦最近的店家給你，並且可自由選擇想訂購的商品，結帳後於指定時間前往全家，就能以取貨碼向店員快速領取。同樣的操作方式，也可以改以外送服務，一指下訂就能送到家，操作介面最便利。
即日起，線下4000家實體店舖都可配合「FamiNow」服務，便利商店、FamiSuper與聯名商品，24小時都能自取、跨店領取與外送。有了FamiNow這個好管家，就算再忙也能不慌不忙，幫助你將寶貴的時間省下來，留給更重要的人事物，讓生活的腳步UP TO YOU！
- 立即下單：https://bit.ly/3DNiPkK
- 看更多FamiNow：https://bit.ly/3MIbRlq