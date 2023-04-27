2023/04/27,
環境

塑膠平板包材回收卻進焚化爐，環團呼籲設置「低行情回收物收購中心」

塑膠平板包材回收卻進焚化爐，環團呼籲設置「低行情回收物收購中心」
看守台灣協會14日指出，台灣塑膠平板包材回收率僅16.9% | Photo Credit: 環境資訊中心／陳昭宏

我們想讓你知道的是

業者為什麼不愛收平板包材？空間、人力不足是主因。平板包材量少質輕、還得靠人工分選，若無人分類、無地方收受，仍是白費工夫。對此，環團建議環保署祭出獎勵，由民間清除業者把分類好的平板包材，送至政府輔導成立的「低行情回收物收購中心」。

環境資訊中心記者 陳昭宏報導

超市生鮮托盤、3C配件的包裝泡殼、禮盒內的襯墊⋯⋯通稱「平板塑膠包材」的薄片塑膠，都屬於塑膠類資源回收，但回收率極低。關注廢棄物議題的看守台灣協會4月14日召開記者會指出，台灣每年約產生8萬噸塑膠平板包材，回收率卻只有16.9%，等於是上了回收車卻送進焚化爐。看守台灣協會呼籲政府獎勵細分類，輔導成立「低行情回收物收購中心」，讓平板包材有再利用的一天。

平板包材回收率僅16.9%，環團呼籲先打通回收管道

塑膠平板包材是通稱，可分為兩種，「塑膠平板容器」通常用來盛裝食物和生鮮、「塑膠泡殼及襯墊」用於包裝緩衝。以現行民眾分類習慣，各種材質常混在一起，影響再利用品質，回收商很少主動收購，多年來回收率、回收價都很低。

以回收規範來看，所有塑膠都應由清潔隊回收收受，但其實「塑膠泡殼及襯墊」並未被列入公告應回收，若回收時有混入，就會視為雜質扣重，超過10%重量得原車退回，更加影響業者回收意願。

看守台灣協會記者會指出，台灣每年約產生8萬噸塑膠平板包材，回收率卻只有16.9%，約有5~7萬噸塑膠堆置或進入焚化爐。

環保署打算在明（2024）年5月起將塑膠泡殼、襯墊列入公告應回收廢棄物，正式與平板塑膠容器合稱「平板包材」一起回收。距離上路時間還有一年，謝和霖呼籲環保署在此前先修改稽核認證手冊，排除業者回收障礙。若平板容器混入同材質的泡殼及襯墊，應與其他雜質分開計算。針對該類塑膠，環保署可按比例不給回收補貼，但不應扣重處罰。

試辦經驗：即使細分類回收好，業者也不愛收

看守台灣協會2019~2020年於台東東海國宅、台北景美清潔隊試辦「細分類回收站」，由專人指導民眾將平板包材分成PET、PP、PS、其他等類別。然而即便細分類做得成功，協會後續卻發現，回收商其實並不太願意收受分類好的平板包材。

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Photo Credit: 看守台灣協會提供
景美清潔隊內的細分類回收區

業者為什麼不愛收平板包材？看守台灣協會秘書長謝和霖解釋，空間、人力不足是主因。寶特瓶和牛奶罐價格高，平板包材量少質輕、還得靠人工分選，要積滿整車變賣需要較多時間及人力，業者不願投入額外成本及存放空間。

此外，就算是相同材質，塑膠平板包材與塑膠瓶罐的製程、物性仍有所差異，依據環保署「應回收廢棄物回收清除處理稽核認證作業手冊」，兩者應分開壓縮打包，若塑膠瓶磚中發現平板包材，會被視為雜質扣重。然而，分開兩者「對回收商是幾乎不可能的任務」，細分類時民眾也很難理解為何用途、材質相似的兩種塑膠要分開丟。

環團呼籲政府輔導設立「低行情回收物收購中心」

謝和霖也認為，即使修改制度「打通回收管道」，若無人分類、無地方收受，仍是白費工夫。建議環保署祭出獎勵，鼓勵集合住宅設置細分類回收站，並由民間清除業者把分類好的平板包材，送至政府輔導成立的「低行情回收物收購中心」。

若「回收物收購中心」缺乏用地，謝和霖則呼籲產源負起責任，應建構「逆向回收管道」，例如要求商場、賣場挪出空間設置分類回收桶、自動回收機，讓民眾容易細分類，推動各式塑膠平板包材回收及重複使用。

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Photo Credit: 看守台灣協會提供
看守台灣協會秘書長謝和霖呼籲成立低行情回收物收購中心

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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