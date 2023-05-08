《春山文藝李登輝100年專輯》：鍾永豐〈哈金的眼神〉

文：鍾永豐

〈哈金的眼神〉

說出無法說出的事物

在哈金第二本短篇小說集《光天化日：鄉村的故事》（二○○一； 英文原著書名：Under the Red Flag，一九九七）的序中，他自述兒時隨父親移駐於遼寧省一個小鎮，由於父親是較低級別的軍中幹部，全家只能住街上的小院子。在父親的移駐地，哈金渡過了十二年的孩童歲月。他與本地孩子瞎混，各家故事交流，因而熟悉鎮上的人事與生活。設若哈金一家住的是師部營舍，童黨盡皆高幹子弟，且與外界區隔，他的才能即便仍附身小說，寫出的景致恐也殊異。

哈金的社會身分、居住地點與觀察方式對他的小說產生的影響，讓人聯想同為移駐子弟的導演侯孝賢。侯孝賢的父親是一九四九年後遷台的中低階公務人員，由他的自傳性作品《童年往事》（一九八五）判斷，他們家分配到的宿舍，等級應該也不高。電影中，童年的侯孝賢化身為主角阿孝，跑進跑出；出則與街上的本地孩子玩耍吆喝，入則是素簡昏暗的木造空間，父親眉宇鬱結，母親忙不更迭。

儘管天天攪和，移駐幹部的子弟與本地孩子間對於生活其中的人文環境仍有認知上的差異。前者對於本地人的認識與情感缺乏或獨立於地方史與家族史的脈絡，二則相對於本鄉本土的後者，外來且屬於優勢階層的前者享有較高的社會地位與觀看位置。這兩者皆有助塑造侯孝賢式的電影「眼神」，成為台灣新電影最重要的印記。移駐子弟跨出門檻是異鄉，街上有好玩的人與事，回到屋內是稀薄的親族，被他們不完全明瞭的力量左右著遷移與離合。

他們幼時頻繁遷徙，在眷村與本土鄰里間流離，眼神與心靈免於承襲地緣的興衰、人際的恩怨與傳統的包袱，較能不帶情感、不帶歷史縱深、不帶價值判斷地平等凝視周遭的人事物。其作為敘事者或報導者，較易發展出疏離性的美學風格；這正是侯孝賢早年電影之魅力所在，亦可為探討哈金與大多數同樣涉及城鎮或鄉村題材的中國作家在小說藝術上的差異時，值得思考的切入點。

在這篇序文，哈金自承寫作上深受喬埃斯《都柏林人》（Dubliner）及安德森（Sherwood Anderson）《小城畸人》（Winesburg, Ohio）兩本短篇小說集的影響。哈金參考這兩位作者使各篇獨立又互為脈絡的寫法，試圖「構成一部地方誌式的道德史」。與這兩本歐美現代文學經典不同的是，這本涉及文革時期地方社會史的短篇小說集沒有大量採用意識流或獨白的敘事手法。哈金真正受到的影響，是那兩本集子中不塑造典型人物，且不設置道德或歷史中心的自然主義文學傾向。

他選擇的敘事者通常是無關緊要的事件旁觀者，甚或是不自覺的集體加害者。以此小說方法論鋪展寫實式敘事，那些不幸事件因此免除了悲劇化的負擔，更呈現日常性的真實殘酷，使得政治、人際與人性之間的辯證益顯真切，小說的批判性也隨之犀利。

新民族誌般的小說

哈金之所以稱這本由十二個短篇構成的集子是一部道德史，應是因為其中半數涉及性與性關係。哈金使性成為鏡子，反照小鎮的封建式性道德觀如何在文革中諷刺地受到鞏固（如〈男子漢〉、〈復活〉），但更往深一層，他還讓我們見識：決定性關係分合的價值邏輯如何由中共建國後的紅、黑五類身分新制所主導（如〈選丈夫〉、〈春風又吹〉）， 性壓抑如何亂箭齊放般地折射出集體意淫（如〈光天化日〉）、顢頇的阿Q式民族主義（如〈主權〉）。

哈金之受自然主義小說影響，具體表現在筆觸上是有如社會科學家般的田野筆記，行文間幾乎不帶價值暗示，但讀者通過事件過程中的對話、場景安排與關係變化，卻能品出其中的幽默、嘲諷、批判與歷史觀。

在〈葬禮風雲〉與〈新來的孩子〉，他客觀地敘述新政治的移風易俗之效：農民如何改掉土葬的信念，解放後的性工作者如何進入正常的婚姻關係。而在其他四篇〈最闊的人〉、〈皇帝〉、〈運〉、〈十年〉，作為較低級別移駐幹部第二代的哈金展示了他的視野雙向性；既能從街上童黨的眼睛看到政治風暴或社會轉型如何落降於他們的鄰里間，動搖各個階層，又可從父兄輩幹部的角度敘述體制的代理人如何被驅動，訴諸超法律手段，使得社會暴力從此循環再生。

我們不僅得知受害者與施暴者的身分，更領略他們的語言、思維與人際關係的轉變。因而這本短篇小說集所構成的，遠遠超過一個地方或一個時代的道德史；我們認識的，是一段歷史過程的多個面向。說到底，哈金所謂的民族誌，應該是更接近「新民族誌」。相對於傳統的民族誌，新民族誌不以少數優勢者為歷史中心，更強調多元角色甚至是多物種的觀點，因而與自然主義小說之拒絕英雄敘事，性質上共通。

自然主義與現實主義的高度平衡

各篇相互提供地方誌式脈絡或社會背景的寫作方法，在哈金的第一本短篇小說集《好兵》（二○○三；英文原著書名：Ocean of Words，一九九六）就已操練得相當純熟，且更接近傳統的中國方志。除了中蘇對峙期間的邊防狀況，朝鮮族村落的風土人情，街上的標語，口耳相傳的諺語，以及邊防部隊與民兵的微妙關係。

《好兵》提到了軍隊裡的各種學習資料：《毛澤東語錄》、《毛選》、《反對自由主義》、《實踐論》、《九大文件》與《三大紀律八項注意》，馬克思的《共產黨宣言》，恩格斯的《反杜林論》，列寧的《怎麼辦》，以及各種語錄歌。有志者按圖索驥、尋線閱覽，當可對中共的意識形態與精神面貌多些脈絡性的理解。