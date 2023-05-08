《春山文藝李登輝100年專輯》：鍾永豐〈哈金的眼神〉
我們想讓你知道的是
哈金賦予讀者更大的閱讀自由與視野，使之能更整體性地省思促發歷史性苦難的政治體制與社會文化，及其對人的價值觀及心理投下的深刻影響。如此，讀者更有可能進行批判與思辨。我們甚至可以說，哈金成就了一種具有民主素養的現實主義文學，為中國近現代苦難的書寫開創出更可與當代世界文學對話的道路。
文：鍾永豐
〈哈金的眼神〉
說出無法說出的事物
在哈金第二本短篇小說集《光天化日：鄉村的故事》（二○○一； 英文原著書名：Under the Red Flag，一九九七）的序中，他自述兒時隨父親移駐於遼寧省一個小鎮，由於父親是較低級別的軍中幹部，全家只能住街上的小院子。在父親的移駐地，哈金渡過了十二年的孩童歲月。他與本地孩子瞎混，各家故事交流，因而熟悉鎮上的人事與生活。設若哈金一家住的是師部營舍，童黨盡皆高幹子弟，且與外界區隔，他的才能即便仍附身小說，寫出的景致恐也殊異。
哈金的社會身分、居住地點與觀察方式對他的小說產生的影響，讓人聯想同為移駐子弟的導演侯孝賢。侯孝賢的父親是一九四九年後遷台的中低階公務人員，由他的自傳性作品《童年往事》（一九八五）判斷，他們家分配到的宿舍，等級應該也不高。電影中，童年的侯孝賢化身為主角阿孝，跑進跑出；出則與街上的本地孩子玩耍吆喝，入則是素簡昏暗的木造空間，父親眉宇鬱結，母親忙不更迭。
儘管天天攪和，移駐幹部的子弟與本地孩子間對於生活其中的人文環境仍有認知上的差異。前者對於本地人的認識與情感缺乏或獨立於地方史與家族史的脈絡，二則相對於本鄉本土的後者，外來且屬於優勢階層的前者享有較高的社會地位與觀看位置。這兩者皆有助塑造侯孝賢式的電影「眼神」，成為台灣新電影最重要的印記。移駐子弟跨出門檻是異鄉，街上有好玩的人與事，回到屋內是稀薄的親族，被他們不完全明瞭的力量左右著遷移與離合。
他們幼時頻繁遷徙，在眷村與本土鄰里間流離，眼神與心靈免於承襲地緣的興衰、人際的恩怨與傳統的包袱，較能不帶情感、不帶歷史縱深、不帶價值判斷地平等凝視周遭的人事物。其作為敘事者或報導者，較易發展出疏離性的美學風格；這正是侯孝賢早年電影之魅力所在，亦可為探討哈金與大多數同樣涉及城鎮或鄉村題材的中國作家在小說藝術上的差異時，值得思考的切入點。
在這篇序文，哈金自承寫作上深受喬埃斯《都柏林人》（Dubliner）及安德森（Sherwood Anderson）《小城畸人》（Winesburg, Ohio）兩本短篇小說集的影響。哈金參考這兩位作者使各篇獨立又互為脈絡的寫法，試圖「構成一部地方誌式的道德史」。與這兩本歐美現代文學經典不同的是，這本涉及文革時期地方社會史的短篇小說集沒有大量採用意識流或獨白的敘事手法。哈金真正受到的影響，是那兩本集子中不塑造典型人物，且不設置道德或歷史中心的自然主義文學傾向。
他選擇的敘事者通常是無關緊要的事件旁觀者，甚或是不自覺的集體加害者。以此小說方法論鋪展寫實式敘事，那些不幸事件因此免除了悲劇化的負擔，更呈現日常性的真實殘酷，使得政治、人際與人性之間的辯證益顯真切，小說的批判性也隨之犀利。
新民族誌般的小說
哈金之所以稱這本由十二個短篇構成的集子是一部道德史，應是因為其中半數涉及性與性關係。哈金使性成為鏡子，反照小鎮的封建式性道德觀如何在文革中諷刺地受到鞏固（如〈男子漢〉、〈復活〉），但更往深一層，他還讓我們見識：決定性關係分合的價值邏輯如何由中共建國後的紅、黑五類身分新制所主導（如〈選丈夫〉、〈春風又吹〉）， 性壓抑如何亂箭齊放般地折射出集體意淫（如〈光天化日〉）、顢頇的阿Q式民族主義（如〈主權〉）。
哈金之受自然主義小說影響，具體表現在筆觸上是有如社會科學家般的田野筆記，行文間幾乎不帶價值暗示，但讀者通過事件過程中的對話、場景安排與關係變化，卻能品出其中的幽默、嘲諷、批判與歷史觀。
在〈葬禮風雲〉與〈新來的孩子〉，他客觀地敘述新政治的移風易俗之效：農民如何改掉土葬的信念，解放後的性工作者如何進入正常的婚姻關係。而在其他四篇〈最闊的人〉、〈皇帝〉、〈運〉、〈十年〉，作為較低級別移駐幹部第二代的哈金展示了他的視野雙向性；既能從街上童黨的眼睛看到政治風暴或社會轉型如何落降於他們的鄰里間，動搖各個階層，又可從父兄輩幹部的角度敘述體制的代理人如何被驅動，訴諸超法律手段，使得社會暴力從此循環再生。
我們不僅得知受害者與施暴者的身分，更領略他們的語言、思維與人際關係的轉變。因而這本短篇小說集所構成的，遠遠超過一個地方或一個時代的道德史；我們認識的，是一段歷史過程的多個面向。說到底，哈金所謂的民族誌，應該是更接近「新民族誌」。相對於傳統的民族誌，新民族誌不以少數優勢者為歷史中心，更強調多元角色甚至是多物種的觀點，因而與自然主義小說之拒絕英雄敘事，性質上共通。
自然主義與現實主義的高度平衡
各篇相互提供地方誌式脈絡或社會背景的寫作方法，在哈金的第一本短篇小說集《好兵》（二○○三；英文原著書名：Ocean of Words，一九九六）就已操練得相當純熟，且更接近傳統的中國方志。除了中蘇對峙期間的邊防狀況，朝鮮族村落的風土人情，街上的標語，口耳相傳的諺語，以及邊防部隊與民兵的微妙關係。
《好兵》提到了軍隊裡的各種學習資料：《毛澤東語錄》、《毛選》、《反對自由主義》、《實踐論》、《九大文件》與《三大紀律八項注意》，馬克思的《共產黨宣言》，恩格斯的《反杜林論》，列寧的《怎麼辦》，以及各種語錄歌。有志者按圖索驥、尋線閱覽，當可對中共的意識形態與精神面貌多些脈絡性的理解。
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一次救援一個孩子，直到每人都有亁淨水可喝！
我們想讓你知道的是
每年有140萬人死於與水、環境衛生和個人衛生不良有關的疾病。全球仍有6億兒童缺乏安全管理的飲用水，11億兒童缺乏安全管理的衛生設施，這些孩子需要大家的幫助，一起加入救援行動，一次救援一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝！
現今世界上每四人當中就有一人，即20億人，缺乏安全飲用水；每年有140萬人死於與水、環境衛生和個人衛生不良有關的疾病。全球仍有6億兒童缺乏安全管理的飲用水，11億兒童缺乏安全管理的衛生設施，6.89億兒童缺乏基本衛生服務，1.49億兒童仍然被迫露天排便，不安全用水，環境衛生和個人衛生（WASH）仍然每天造成約1,000名5歲以下兒童死亡，這和我們認知的世界完全不同，更是我們不能坐視不顧的殘酷現實。
世界展望會身為發展中國家最大的非政府乾淨水提供者，承諾在2021-2025年間將投入至少10億美元，供應乾淨水給全球1,500萬人，每10秒就讓世界多一個人獲得乾淨水，以防止水媒疾病和死亡的傳播。
因為兒童是整個社區的變革推動者，世界展望會更專注透過在學校提供乾淨水及衛生設施，每天就讓世界多3間學校有乾淨水可用，改變了許多兒童的生活，特別是相對弱勢的女童。
根據肯亞疾管局的研究，在學校推行水資源計劃一年後，家庭開始處理安全用水量增加了2.5倍，學童的缺課率降低了26%。
世界展望會的水資源計畫往往是因地置宜的；安裝在拖車上的重型鑽井機用於鑽探較深的井，小型鑽井機則以較低成本鑽探淺的井。太陽能幫浦的機械井，用於大型社區的高出水量井。在有地表水源的地方，封蓋保護及處理過的山泉水，可透過接管引水至社區。集雨設施則使用於提供民生用水給學校和衛生站使用。世界展望會通常會根據合適的水源及設施，以供水給附近的學校及衛生站。
世界展望會特別重視永續的水資源方案，訓練當地人作為維修技工，採用整合的社區參與模式，即便世界展望會結束當地的服務而離開，社區居民還是可以持續地管理這些設施，讓供水設施能持續不斷的運作。
全球頂尖的水資源研究機構一 北卡羅來納大學水資源研究所，在迦納阿夫拉姆平原地區進行一項獨立研究，針對520個社區中1,470個供水設施進行檢查，世界展望會自1985年以來持續在當地設置水井。其中展望會所設置的水井，有近80%在20年後仍然持續運作良好，主要就是因為採用社區參與的模式。
研究顥示水資源委員會的設立並收取水費是供水設施能永續運作的重要原因。 因為以上的措施有助於訓練當地人成為維修技工，特別是在抽水幫浦故障時能立即予以修復。研究結果同時顥示，非展望會所設置的水井，其功能性每五年會減少10% ，反之世界展望會的水井則不會因時間長而降低使用功能。
透過台灣民眾集資的力量，只要捐款1,000元，即可參與協力建造手動幫浦井，幫助居民取得乾淨水源，讓家庭天天都有乾淨水可喝，並降低孩童腹瀉的風險。也提供乾淨的水源給附近醫療設施，讓醫護人員經常洗手並保持設施和儀器的清潔，以便更好地照顧孕產婦及新生兒健康。
全世界有近6億兒童缺乏乾淨水，但其實我們只要省下一點點錢，讓世界展望會透過集資的力量，在缺水的地方建造供水設施，如太陽能/機械幫浦井，手動幫浦井，接管引水等，每10秒就可以讓世界上多一個人從此有乾淨水可以使用。讓我們一次救援一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝！ https://wvtaiwan.com/807Ud